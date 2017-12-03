В Киеве сторонники Саакашвили проводят «марш за импичмент»
Более тысячи сторонников бывшего президента Грузии и лидера партии «Движение новых сил» (Рух новых сил) Михаила Саакашвили проводят сегодня «марш за импичмент» в центре Киева, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Участники акции собрались в парке имени Тараса Шевченко около 13:00, затем организованной колонной двинулись в сторону Европейской площади Киева.
«В настоящее время колонна идет по проезжей части бульвара Тараса Шевченко, который заблаговременно был перекрыт сотрудниками полиции. Колону возглавляет Саакашвили», – говорится в репортаже.
Манифестанты скандируют лозунги «Импичмент», «Нет коррупции, нет Порошенко», «Киев – вставай», «Банду прочь, прочь барыг», «Вместе нас много, нас не преодолеть», «Импичмент вместо революции».
Утром полиция усилила охрану центральных улиц столицы, заметно увеличилось количество патрулей.
Саакашвили ранее выступил с обращением к гражданам и представителям некоторых политических сил выступить в поддержку марша. По его словам, это «возможно, единственный шанс мирным, законным способом остановить сползание Украины в диктатуру и новую Руину».
Опальный политик заявил, что нынешняя власть «никого не наказала за преступления против "майдана", преследует политических оппонентов, массово нарушает права человека, каждый день грабит армию, загоняет в нищету пенсионеров, лишает достойного будущего молодежи».
Участники акции собрались в парке имени Тараса Шевченко около 13:00, затем организованной колонной двинулись в сторону Европейской площади Киева.
«В настоящее время колонна идет по проезжей части бульвара Тараса Шевченко, который заблаговременно был перекрыт сотрудниками полиции. Колону возглавляет Саакашвили», – говорится в репортаже.
Манифестанты скандируют лозунги «Импичмент», «Нет коррупции, нет Порошенко», «Киев – вставай», «Банду прочь, прочь барыг», «Вместе нас много, нас не преодолеть», «Импичмент вместо революции».
Утром полиция усилила охрану центральных улиц столицы, заметно увеличилось количество патрулей.
Саакашвили ранее выступил с обращением к гражданам и представителям некоторых политических сил выступить в поддержку марша. По его словам, это «возможно, единственный шанс мирным, законным способом остановить сползание Украины в диктатуру и новую Руину».
Опальный политик заявил, что нынешняя власть «никого не наказала за преступления против "майдана", преследует политических оппонентов, массово нарушает права человека, каждый день грабит армию, загоняет в нищету пенсионеров, лишает достойного будущего молодежи».
Использованы фотографии: www.unian.net / Страна
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