20:25 03 декабря

В Киеве сторонники Саакашвили проводят «марш за импичмент»

Более тысячи сторонников бывшего президента Грузии и лидера партии «Движение новых сил» (Рух новых сил) Михаила Саакашвили проводят сегодня «марш за импичмент» в центре Киева, передает корреспондент ТАСС с места событий.



Участники акции собрались в парке имени Тараса Шевченко около 13:00, затем организованной колонной двинулись в сторону Европейской площади Киева.


«В настоящее время колонна идет по проезжей части бульвара Тараса Шевченко, который заблаговременно был перекрыт сотрудниками полиции. Колону возглавляет Саакашвили», – говорится в репортаже.



Манифестанты скандируют лозунги «Импичмент», «Нет коррупции, нет Порошенко», «Киев – вставай», «Банду прочь, прочь барыг», «Вместе нас много, нас не преодолеть», «Импичмент вместо революции».

Утром полиция усилила охрану центральных улиц столицы, заметно увеличилось количество патрулей.

Саакашвили ранее выступил с обращением к гражданам и представителям некоторых политических сил выступить в поддержку марша. По его словам, это «возможно, единственный шанс мирным, законным способом остановить сползание Украины в диктатуру и новую Руину».



Опальный политик заявил, что нынешняя власть «никого не наказала за преступления против "майдана", преследует политических оппонентов, массово нарушает права человека, каждый день грабит армию, загоняет в нищету пенсионеров, лишает достойного будущего молодежи».

Использованы фотографии: www.unian.net / Страна
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Комментарии 37

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  1. Yoshi Сегодня, 16:30
    Хочу, чтобы наказали виновных за преступления против государства, которые были совершены в Киеве начиная с ноября 2013 года. Хочу чтобы наградили живых и воздали почести павшим участникам майдана - военнослужащим МВД (ВВ), выполнившим свой долг при абсурдно-преступном командоуказании верхнего руководства, допустившего государственный переворот и отдавшего мирную страну на заклание последователям лукаваго, врагам здравого смысла и всего живого
    Yoshi
    1. Chertt Сегодня, 16:31
      Скакуны уже так надоели всем, что чем хотят тем пусть и занимаются, Лишь бы на Донбас не лезли
      Chertt
      1. Джедай Сегодня, 16:37
        Цитата: Chertt
        чем хотят тем пусть и занимаются, Лишь бы на Донбас не лезли

        Как бы не так! С этой войны слишком много ртов в укрорейхе кормится. Про куратора заокеанского промолчу.
        З.Ы. Исправьте Донбасс - он с двумя "с" пишется.
        Джедай
        1. Монос Сегодня, 16:49
          А может на стоит поддержать Михо? Один пункт его программы интересен smile

          И, кстати.
          Сегодня, 3 декабря, в России отмечают День Неизвестного Солдата.

          Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен!
          Монос
          1. 210окв Сегодня, 17:14
            Ну их всех мишиконутых к ляду..Поклонимся Великим Тем Годам..Тем Славным Командирам и Бойцам..Виктор hi
            Цитата: Монос
            А может на стоит поддержать Михо? Один пункт его программы интересен smile

            И, кстати.
            Сегодня, 3 декабря, в России отмечают День Неизвестного Солдата.

            Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен!
            210окв
        2. Чёрный Сегодня, 18:22
          Всё таки украинцы такие капризные... laughing Помнится совсем недавно они топили за Петю-порося. ...он мол красава, полиглот, иностранными языками владеет, складно говорит, за него не сыдно.., воровать не будет бо уже багатый, страну поднимет как и и свой бизнес,... моцкалей ненавидит... За Пецу страну свою угробили, людей покосили немерено... А теперь он стал не гож..., Сааку хочу... Хлопцы там с мозгом когда подружитесь уже, илм всё? стерильно... laughing
          Чёрный
      2. словак Сегодня, 17:39
        Интересно, хотят поменять шило на мыло? Петя шило, или мыло?
        словак
        1. Pirogov Сегодня, 18:01
          Цитата: словак
          Интересно, хотят поменять шило на мыло? Петя шило, или мыло?

          ....авно на ...авно по другому на Украине не умеют .
          Pirogov
    2. Primoos Сегодня, 16:32
      Не порядок! Где кастрюли?! Без кастрюли марш не настоящий.
      Primoos
      1. avt Сегодня, 16:39
        Цитата: Primoos
        Не порядок! Где кастрюли?! Без кастрюли марш не настоящий.

        what Мыслю так - цэ нэ майдан ! Цэ съёмки украиньской версии хфильмы - ,,ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА " bullyСобственно какая страна , такие и Чужой с Хищником . request bully
        avt
        1. Джедай Сегодня, 16:42
          Цитата: avt
          Цэ съёмки украиньской версии хфильмы - ,,ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА "

          Продолжу Вашу мысль: "Чужой против Хищника" имеет продолжение - "Чужой против Хищника: Реквием". Скакуасам не мешает снять "Чужой против Хищника: Похоронный марш". hi
          Джедай
          1. avt Сегодня, 16:45
            Цитата: Джедай
            Скакуасам не мешает снять "Чужой против Хищника: Похоронный марш".

            what no Не кошерно ....ОЙ! Не свидомо ! bully Предлагаю ,,Чужой против Хищника - Зрада перемоги , що не вмерала " bully
            avt
            1. Джедай Сегодня, 16:50
              Цитата: avt
              Предлагаю ,,Чужой против Хищника - Зрада перемоги , що не вмерала "

              Склонен согласиться, потому как хотел предложить "щеня вмэрло", но Вы точно подметили что
              Цитата: avt
              Не кошерно ....ОЙ! Не свидомо !

              wink bully
              Джедай
              1. avt Сегодня, 17:00
                Цитата: Джедай
                "щеня вмэрло",
                what А тоже вариант - ,,Чужой против Хищника - щеня вмэра", опять же интрига названия к хфильме - кто из них та щеня, что вмэрла bully
                avt
                1. Джедай Сегодня, 18:35
                  Предлагаете им самим решить? А не много ли чести? wink
                  Джедай
      2. Vita VKO Сегодня, 16:51
        Цитата: Primoos
        Без кастрюли марш не настоящий.

        без пирожков, стрелков и трупов тем более


        Vita VKO
        1. Rasamaha Сегодня, 18:50
          я согласен ,как то не так ,и не видно плаката ,"Без кружевных трусиках".
          Rasamaha
      3. Офицер запаса Сегодня, 17:38
        Цитата: Primoos
        Не порядок! Где кастрюли?! Без кастрюли марш не настоящий.


        Ни кастрюль, ни покрышек, ни печенек. Халтура.
        Офицер запаса
        1. БМП-2 Сегодня, 18:05
          И снова на майдане циркачи! lol Да и что это за явка: "более тысячи сторонников"? В былые времена "более 500 тысяч" на майдан выходило! И не беда, что он и 40 тысяч вместить не смог бы - тут главное порядок цифр уловить! laughing А даже если и тысяча (примем для простоты вычислений): 1000 человек х 100 грн. в день = 100 000. Плюс печать листовок и изготовление плакатов - ещё 100 000. Вообще какой-то малобюджетный дешёвый сериальчик получается... Да и главный клоун - какой-то смешной и неубедительный. В общим, как сказал бы Станиславский: "Не верю!" no
          БМП-2
      4. Балу Сегодня, 20:03
        Цитата: Primoos
        Не порядок! Где кастрюли?! Без кастрюли марш не настоящий.

        Кризис, все кастрюли сданы в цветмет. И ваще это бюджетный майдан, страна ведет войну.
        Балу
  2. 1331М Сегодня, 16:30
    Блин...Новость дня-
    Больные люди............
    1331М
    1. vovanpain Сегодня, 17:03
      Цитата: 1331М
      Блин...Новость дня

      Ох согласен Леха,ни кастрюль,ни горящих покрышек,ни драк с полицией request не интересно,за то Киев какой был после майдана 2014. good wink
      А это че,не интересно. wink
      vovanpain
  3. Ирек Сегодня, 16:30
    У Пети будет новая отмазка перед Западом. ..
    Ирек
  4. Чичиков Сегодня, 16:32
    От "революции достоинства" до "марша импичмента" изменились только головные уборы. Наполнение "котелков" осталось прежним - бесплатных булочек и трудовая халява!
    Чичиков
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 16:35
      Без кастрюль дела не будет sad
      Анкыпельгыгыргын
      1. Чичиков Сегодня, 16:53
        Кастрюли, как бренд, закрепили за собой кастрюлеголовые, но смена декораций, по сути, ничего не меняет. Для того, чтобы потушить большой лесной пожар, пускают встречный огонь. Именно этим и занимаются на Украине.
        Чичиков
  5. Полынь Сегодня, 16:39
    не удивлюсь, если Порошенко объявит Саакашвили путинским агентом и наоборот laughing
    а мне казалось, что Саакашвили уже сбитый летчик, ан нет, что то мутит еще, какие то авантюры строит
    Полынь
    1. Джедай Сегодня, 16:53
      Уважаемая Полынь! hi love Не отбирайте лавры "сбитого лётчика" у старины Маккуйна. wink
      Джедай
    2. askort154 Сегодня, 16:57
      Полынь.....а мне казалось, что Саакашвили уже сбитый летчик, ан нет, что то мутит еще, какие то авантюры строит.

      Саака - шестёрка в колоде ЦРУ. В Грузии была козырная, на Украине пока простая. А украинский козырный туз - Порошенко, не может побить даже простую шестёрку ЦРУ.
      askort154
    3. loginovich Сегодня, 17:33
      Боюсь ,что не он авантюры строит.
      loginovich
  6. askort154 Сегодня, 17:03
    Что-то не видно в саакарядах доченьки Гайдара. Похоже Машенька по тихому свалила.
    askort154
    1. Громобой Сегодня, 17:33
      У неё серьёзные проблемы с алкоголем.Спивается она ,вообщем...
      Громобой
  7. assa67 Сегодня, 17:09
    им трезубец надо в зеленый цвет перекрасить: получится трехглавый змий по фамилии поравакошвили....и станет украм великое счастье-вся навозная куча прямо на гос.флаге
    assa67
  8. олег ватник Сегодня, 17:43
    мишка станет Харьков Одесса востанет
    олег ватник
  9. К-50 Сегодня, 18:15
    Поросёнок пригрел на "груди" иудушку, сейчас, наверное, потом обливается, чтобы в мусорный бак головой не воткнули и шкурку не спустили.
    А может пин дос ники навязаля, а у него и отмазаться не получилось?
    Хре но вато по указивкам из-за океана работать. laughing
    К-50
    1. Чичиков Сегодня, 18:18
      Это не Иуда, это запасной аэродром Запада, по переформатирования политической власти в Украине, в случае ее полной дискредитации.
      Чичиков
  10. japs Сегодня, 20:17
    Граждане, без покрышек, без Нуланд с булочками, ОДНА тысяча майдаунов требует импичмента?
    Где яйца и Яйценюх с Тюлькой? Где зеленка, мука и Златоуст-боксер?, Где, в конце-концов, мордобой?
    Михуил плохой режиссер и бездарный клоун.
    japs
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