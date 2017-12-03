К многонациональному батальону НАТО в Литве присоединились хорваты
Подразделение Вооруженных сил Хорватии, прибывшее в Литву 1 и 2 декабря, присоединилось к международному батальону НАТО, передает РИА Новости сообщение пресс-службы литовского оборонного ведомства.
Сообщается, что «первый хорватский контингент в рамках ротации прибыл в составе 180 военнослужащих из первого механизированного батальона "Тигры" механизированной гвардии сухопутных сил Хорватии».
«Военные прибыли в балтийскую республику с военной техникой, среди которой бронетранспортеры Patria, – говорится в релизе.
В многонациональном батальоне, дислоцированном в Руклу (Йонавский район) с начала этого года несут службу более 450 человек из Германии, 100 – из Бельгии, 20 – из Люксембурга, 200 – из Норвегии и более 200 – из Нидерландов.
В следующем году основу батальонной группы на ротационной основе должны будут составить французские военнослужащие.
Напомним, на варшавском саммите НАТО в 2016 году было принято решение о размещении в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональных батальонных групп, оснащенных, в том числе, тяжелой бронетехникой. Решение принято по настоянию указанных республик.
Мы приветствуем решение Хорватии о присоединении к батальону НАТО и к усилению коллективной обороны Балтийского региона,приводит пресс-служба слова министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса.
Сообщается, что «первый хорватский контингент в рамках ротации прибыл в составе 180 военнослужащих из первого механизированного батальона "Тигры" механизированной гвардии сухопутных сил Хорватии».
«Военные прибыли в балтийскую республику с военной техникой, среди которой бронетранспортеры Patria, – говорится в релизе.
В многонациональном батальоне, дислоцированном в Руклу (Йонавский район) с начала этого года несут службу более 450 человек из Германии, 100 – из Бельгии, 20 – из Люксембурга, 200 – из Норвегии и более 200 – из Нидерландов.
В следующем году основу батальонной группы на ротационной основе должны будут составить французские военнослужащие.
Напомним, на варшавском саммите НАТО в 2016 году было принято решение о размещении в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональных батальонных групп, оснащенных, в том числе, тяжелой бронетехникой. Решение принято по настоянию указанных республик.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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