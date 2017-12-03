20:23 03 декабря

К многонациональному батальону НАТО в Литве присоединились хорваты

Подразделение Вооруженных сил Хорватии, прибывшее в Литву 1 и 2 декабря, присоединилось к международному батальону НАТО, передает РИА Новости сообщение пресс-службы литовского оборонного ведомства.



Мы приветствуем решение Хорватии о присоединении к батальону НАТО и к усилению коллективной обороны Балтийского региона,
приводит пресс-служба слова министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса.


Сообщается, что «первый хорватский контингент в рамках ротации прибыл в составе 180 военнослужащих из первого механизированного батальона "Тигры" механизированной гвардии сухопутных сил Хорватии».

«Военные прибыли в балтийскую республику с военной техникой, среди которой бронетранспортеры Patria, – говорится в релизе.

В многонациональном батальоне, дислоцированном в Руклу (Йонавский район) с начала этого года несут службу более 450 человек из Германии, 100 – из Бельгии, 20 – из Люксембурга, 200 – из Норвегии и более 200 – из Нидерландов.

В следующем году основу батальонной группы на ротационной основе должны будут составить французские военнослужащие.

Напомним, на варшавском саммите НАТО в 2016 году было принято решение о размещении в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональных батальонных групп, оснащенных, в том числе, тяжелой бронетехникой. Решение принято по настоянию указанных республик.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 80

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  1. Александр 3 Сегодня, 18:25
    Ну присоеденились , ну и ладно .Приехали бояться с литовцами .Вместе бояться наверно легче.
    Александр 3
    1. Чёрный Сегодня, 18:28
      "Не боимся мы его, Великана твоего: Мы зубами, Мы клыками, Мы копытами его! " И весёлою гурьбой Звери кинулися в бой."... laughing
      Чёрный
      1. 30 вис Сегодня, 19:12
        Собрали в стаю всех европейских шакалов .. Со всех подворотен по вытаскивали !
        30 вис
    2. Идущий Сегодня, 18:30
      Будут стараться повысит рождаемость.
      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 18:40
        Пародия на ВС хорватам засчитана.
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 18:41
          Устроили непонятный калейдоскоп или может мы чего то недопонимаем.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 18:45
            Подстилание под США не есть доблесть с нашего маяка. negative
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 18:48
              Видимо им нравится , а тут везде такие я имею ввиду Литву и прочих.
              Идущий
          2. СРЦ П-15 Сегодня, 18:45
            К многонациональному батальону НАТО в Литве присоединились хорваты

            Хор ваты?! belay Статью часом не бандеровец писал? wassat
            СРЦ П-15
            1. Джедай Сегодня, 19:10
              Саша, а тебя это сильно удивило бы? wink
              Джедай
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:22
                Цитата: Джедай
                Саша, а тебя это сильно удивило бы?

                Да нет, после майдана, я ничему не удивляюсь.
                СРЦ П-15
                1. Джедай Сегодня, 19:26
                  Вот я о том и говорю - нас только неизвестностью и можно удивить, и то не факт.
                  Джедай
        2. vovanpain Сегодня, 19:26
          Цитата: Джедай
          Пародия на ВС хорватам засчитана.

          Макс wink Какая нафиг пародия,погляди какие звери,аж целых
          20 – из Люксембурга,

          Мы с котом уже боимся. laughing
          vovanpain
          1. Джедай Сегодня, 19:32
            Влад , мой кот к твоему присоединился . lol Мы с тобой как - в бомбоубежище? wink drinks
            Джедай
          2. Идущий Сегодня, 19:32
            Влад , нас с собакой ещё двое. lol
            Идущий
            1. влад66 Сегодня, 19:37
              Цитата: Джедай
              Влад , мой кот к твоему присоединился . Мы с тобой как - в бомбоубежище

              Цитата: Идущий
              Влад , нас с собакой ещё двое. lol

              Блин браты,мой как услышал про бомбоубежище и собаку,сразу в плен сдался негодяй belay
              влад66
              1. vovanpain Сегодня, 19:43
                Цитата: Джедай
                мой кот к твоему присоединился

                Цитата: Идущий
                Влад , нас с собакой ещё двое.

                Цитата: влад66
                ,сразу в плен сдался негодяй

                Н у ребята request запугали грозные люксембуржцы наших котов и собак request За это их в случае шухера "Искандер" покарает. drinks fool
                vovanpain
                1. Идущий Сегодня, 19:58
                  Тут я узнал , что у Люксембурга и спец. наз. есть , так совсем плохо стало.
                  Идущий
                2. Джедай Сегодня, 20:03
                  Цитата: vovanpain
                  За это их в случае шухера "Искандер" покарает.

                  Может, без ракет обойдёмся? Чисто пехотой, которая не пылит? wink
                  Джедай
                  1. vovanpain Сегодня, 20:05
                    Цитата: Джедай
                    Может, без ракет обойдёмся? Чисто пехотой, которая не пылит

                    как это без ракет request Да за наших котов и собак и кузькину маму не жалко. bully
                    vovanpain
                    1. Джедай Сегодня, 20:12
                      Ну и ладно, я просто предложил. Ракетами - значит ракетами. Но по Пикадилли пройдёмся поливая от пуза веером? wink soldier
                      Джедай
                      1. vovanpain Сегодня, 20:15
                        Цитата: Джедай
                        Но по Пикадилли пройдёмся поливая от пуза веером?

                        И разгоняя пинками всяких хренов,сэров и пэров fellow Обязательно. yes
                        vovanpain
                    2. Джедай Сегодня, 20:22
                      Цитата: vovanpain
                      И разгоняя пинками всяких хренов,сэров и пэров fellow Обязательно. yes

                      А я и не сомневался что ты так и ответишь! good drinks soldier
                      Джедай
              2. Идущий Сегодня, 19:44
                Ему можно , нам нельзя.
                Идущий
              3. Джедай Сегодня, 20:01
                А мы его перевоспитаем, Влад! wink
                Джедай
                1. влад66 Сегодня, 20:10
                  Цитата: Идущий
                  Ему можно , нам нельзя.

                  Ему тоже нельзя Коллега,ему рыбы не дадут,а печенье нуландское он не ест.
                  Цитата: Джедай
                  мы его перевоспитаем, Влад

                  Поздно Максим request он поперек кровати уже лежит laughing hi
                  влад66
                  1. Джедай Сегодня, 20:15
                    Вот же узурпатор твой зверь кошачьей породы... lol
                    Джедай
                2. Идущий Сегодня, 20:11
                  Ну типа на руки возьмем.
                  Идущий
    3. Офицер запаса Сегодня, 18:33
      Ну вот и усташи подтянулись. Их в Литве явно не хватало для полного букета.
      Офицер запаса
      1. БМП-2 Сегодня, 18:38
        Лучше б они, конечно, сразу к "небесной сотне" присоединились. yes Так сказать, в знак солидарности с украинским европейским выбором. lol А то они как-то длинным путём пошли...
        БМП-2
        1. Громобой Сегодня, 19:08
          Цитата: Джедай
          Пародия на ВС хорватам засчитана.

          А что вы знаете о хорватской армии(сильнейшей в регионе Балкан),чтобы так смело утверждать про "пародии"?Они могут выставить 35 бригад из мобрезерва в случае войны.
          Громобой
          1. Кент0001 Сегодня, 19:15
            Войны нами что ли? Ну пусть выставляют. Я полагаю что их бригады уже у нас учтены, а также тот факт, что после первых суток войны в гейропе можно будет кого-то мобилизовать...живыми.
            Кент0001
            1. a.sirin Сегодня, 20:23
              Как и в России. Об этом "думалка" - никак?
              a.sirin
          2. Джедай Сегодня, 19:18
            "Могут" и "выставят" это разного поля ягоды. Именно поэтому я и упомянул "пародию".
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 19:33
              На парад могут , а так навряд ли.
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 19:39
                Так я о том же: не нужно путать желания с возможностями.
                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 19:45
                  Но очень хочется побряцать оружием у нас под носом.
                  Идущий
                  1. Джедай Сегодня, 20:16
                    Кое-кому не помешало бы умерить свои желания - мы ведь тоже не лаптем щи хлебаем. soldier
                    Джедай
          3. PSih2097 Сегодня, 19:23
            Цитата: Громобой
            Они могут выставить 35 бригад из мобрезерва в случае войны.

            Пять КР с СпецБЧ по хорватии и не будет 35 бригад -- будут десятки тысяч беженцев...
            PSih2097
            1. Громобой Сегодня, 19:56
              Цитата: PSih2097
              Пять КР с СпецБЧ по хорватии и не будет 35 бригад -- будут десятки тысяч беженцев...

              В ответ тоже прилетит и уже не пять ракет,а значительно больше,они ведь под ядерным зонтиком НАТО угрожают на Балканах сербской армии и участвуют в совместном развёртывании в Прибалтике.Поэтому Москва и укрепляет в первую очередь Западное стратегическое направление обычными вооружениями,что есть опасность скоротечного ,но крайне интенсивного конфликта на этом направлении.А так-то ,конечно,если бы наше ЯО не имело аналогов в мире,то чего уж проще:настругал ракеток,да погранцов расставил по периметру.Но ведь нет же.
              Громобой
              1. БМП-2 Сегодня, 20:22
                Громобой, что-то я запамятовал, а напомните пожалуйста, если не затруднит, кого за 68 лет своего существования НАТО уже защитило от вооружённой агрессии? what
                БМП-2
          4. verner1967 Сегодня, 20:08
            Цитата: Громобой
            А что вы знаете о хорватской армии

            они её тоже шапками закидают, прямо с диванов
            verner1967
          5. БМП-2 Сегодня, 20:18
            ...Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!(с) laughing
            БМП-2
  2. Чёрный Сегодня, 18:26
    Мы приветствуем решение Хорватии о присоединении к батальону НАТО и к усилению коллективной обороны Балтийского региона,
    Случись что, все эти батальоны так же коллективно обделаются... crying..
    Чёрный
    1. Идущий Сегодня, 18:29
      Смех смехом , а плацдарм создан и если потребуется могут развернуть большой контингент , а так пока больше на зверинец похоже.
      Идущий
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:44
        Идущий
        Смех смехом , а плацдарм создан и если потребуется могут развернуть большой контингент
        Пусть только попробуют.Пяток таких малышей и группировки войск в Прибалтике не будет.Даже ракеты тратить не нужно будет.Сейчас скажут а в ответ? А в ответ пусть рискнут своими государствами.Проклянут тот день в мгновения перед смертью когда в НАТО вступили.
        Наблюдатель2014
        1. Идущий Сегодня, 18:50
          Там не нужно применять Я.О. , достаточно включить "вентилятор" , сказав , что русские выдвигаются. lol
          Идущий
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:03
            Идущий
            достаточно включить "вентилятор" , сказав , что русские выдвигаются.
            Жестокий вы человек. laughing Они же подавят друг друга в страшных мучениях гибнуть будут.А так и не поймут что и случилось.Пара "Коалиция" ночью выстрелят и всё.Ни каких проблем.А радиация минимальная при таком заряде.
            Наблюдатель2014
            1. Идущий Сегодня, 19:47
              И даст Бог ветер будет не в нашу сторону.
              Идущий
      2. Iline Сегодня, 19:00
        Цитата: Идущий
        а так пока больше на зверинец похоже.

        А ведь вы правы - это зверинец. никогда не поверю, что вооружённые силы из разных стран могут сплочённо воевать. Ведь даже у Шикльгрубера воевали и румыны и венгры и, казалось бы, количество вооружённых сил было впечатляющим,, но в силу непонятности целей войны лично для них в личном плане качество ведения боевых действий у этих формирований было очень и очень низкое. НИКОГДА не будет консенсуса в столь многонациональном воинском коллективе.
        Iline
        1. Идущий Сегодня, 19:48
          Мотивация - это вещь пострашнее оружия и количества бойцов.
          Идущий
      3. Кент0001 Сегодня, 19:19
        так он одним из первых и будет уничтожаться. нам бы ракет поднакопить хотя бы 6-7 тыс.
        Кент0001
  3. Смог Сегодня, 18:31
    Наследники усташей нарисовались.....
    Смог
    1. Идущий Сегодня, 18:36
      Константин , добрый вечер! hi , говорят у них это движение опять набирает силу.
      Идущий
      1. Смог Сегодня, 18:42
        Виктор, привет! После распада Югославии да, активненько так плодились.И первые сербы были вынуждены уехать именно из Хорватии И улицы в их честь переименовывали.
        После 2003г. власти их немного поприжали. Но...... сам понимаешь. Это только верхушка айсберга.
        Смог
        1. Идущий Сегодня, 18:44
          Значит нацики опять сбиваются в кучу.
          Идущий
          1. Смог Сегодня, 18:50
            А они и не разбивались, к сожалению. Затаились.Ждут своего часа.Придет опять какой нибудь Туджман к власти, снова голову поднимут.
            Смог
            1. Идущий Сегодня, 18:55
              И опять будут косо посматривать на Восток.
              Идущий
              1. Смог Сегодня, 18:58
                А когда было иначе.
                Смог
                1. Идущий Сегодня, 19:00
                  Видимо подходит очередной виток истории.
                  Идущий
                  1. Смог Сегодня, 19:28
                    Дык Ксенофонт сказал- история по спирали развивается.
                    Смог
                    1. Идущий Сегодня, 19:48
                      Значит опять будем мирить.
                      Идущий
                      1. Смог Сегодня, 19:55
                        Принуждать..... к миру. В очередной раз.
                        Смог
                2. Идущий Сегодня, 20:00
                  Цитата: Смог
                  Принуждать..... к миру. В очередной раз.


                  Это уже третье столетие повторяется одно и то же.
                  Идущий
                  1. Смог Сегодня, 20:05
                    Да поболе будет. Если даже вспомнить когда рыцарей на Чудском озере А. Невский к миру принуждал. Методом купания......
                    Смог
                    1. Идущий Сегодня, 20:12
                      Начали с " крещения " и будем продолжать.
                      Идущий
  4. Hard Rock Сегодня, 18:32
    Ух ты! Сколько "интеров" собралось в Сталинграде повоевать? И только "могучие" румыны вернулись с советскими солдатами в Берлин. А вообще, чего кроатам дома не сидится? Гопота, потомки усташей! Даже не смешно! Скорее, это как свора собак, друг друга храбрее..пока вожак есть. Только вот интересно, а сколько из них бывали под настоящим минометно - пулемётным огнём?! Клоуны!
    Hard Rock
    1. федоров Сегодня, 18:58
      Под огнем был, жуть. И под Гвоздикой, грады не так. . Выносило на раз. Рядом с БТР-ом гаубичный снаряд - капец экипажу, осколками сечет.
      - Спасибо пацанам ДНР-ЛНР.
      федоров
  5. farik68 Сегодня, 18:34
    Да они такие же шалавы как и все остальные Да простят меня Модераторы но слово шалавы литературное выражение Надеюсь меня не забанят.... на сегодняшний день и вся эта шестерня То бишь Грузия Хорватия поляки Украина я бы сказал бы даже Чехословакия Да вся эта мелочь смотрят американцам в рот пока ещё они не готовы осознать то что американской власти пришел конец вот что они будут делать после этого понятия не имею.....
    farik68
  6. ротмистр Сегодня, 18:41
    Господи, хорошо что не евреи. А то все бы рухнуло у них.
    ротмистр
  7. федоров Сегодня, 18:42
    На энурез похоже там - Русские идут. Аж 200 чел. с не понятной ориентацией будут пугать Россию. laughing Особенно когда там полторы тыщ. бронитехники стоит с триколором , и в нато заглядывают.
    федоров
  8. рюрикович Сегодня, 18:43
    Наверное,20 человек от Люксембурга - это отъявленные головорезы и один из них стоит 20 украинских киборгов,что их отправили сдерживать армады русских "варваров",которые стремятся во что бы ни стало захватить евроЭдем,состоящий из трёз прибалтийских шл....пардон,сестёр wassat laughing
    рюрикович
    1. Идущий Сегодня, 18:51
      Никогда не знал , что у Люксембурга есть армия.
      Идущий
    2. Громобой Сегодня, 19:41
      Это бойцы разведроты которая выделяется в бельгийскую дивизию ,а дивизия уже входит в "еврокорпус".В такой структуре они участвуют в "горячих точках" от Афганистана до Мали.
      Кстати,могут и увеличить свой контингент как это уже проделывали люксембуржцы в той же Мали--- тогда,в 2015 году по просьбе французских союзников они в ровно в два раза нарастили свою группировку ,был один военнослужащий в составе стабилизационных сил,но прислали ещё одного и стало их два...И это не анекдот,а жаркие боевые будни люксембургской армии.
      Громобой
  9. HAM Сегодня, 19:00
    Ой,не зря Всевышний собирает "всякой твари по паре" в одном месте.
    Наверное,топить будет.....
    HAM
  10. Симон Сегодня, 19:04
    Цитата: Идущий
    Будут стараться повысит рождаемость.

    Да, на счет рождаемости в Литве теперь проблемы, все молодое население уже у Европе! request laughing
    Симон
    1. Идущий Сегодня, 19:56
      Вот с теми кто не успел уехать и будут заниматься.
      Идущий
  11. Волька Сегодня, 19:08
    радуга решила поиграть в войнушку...
    Волька
  12. solzh Сегодня, 19:25
    Собрались потомки фашистов из Ваффен-СС.
    solzh
  13. Немезида Сегодня, 19:40
    Зря албанцев не прислали,они бы в Латвии были на своем месте и среди себе подобных...А Литва с Эстонией от Латвии не далеко ушли...
    Немезида
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