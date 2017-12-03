К многонациональному батальону НАТО в Литве присоединились хорваты

Мы приветствуем решение Хорватии о присоединении к батальону НАТО и к усилению коллективной обороны Балтийского региона,

Подразделение Вооруженных сил Хорватии, прибывшее в Литву 1 и 2 декабря, присоединилось к международному батальону НАТО, передает РИА Новости сообщение пресс-службы литовского оборонного ведомства.приводит пресс-служба слова министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса.Сообщается, что «первый хорватский контингент в рамках ротации прибыл в составе 180 военнослужащих из первого механизированного батальона "Тигры" механизированной гвардии сухопутных сил Хорватии».«Военные прибыли в балтийскую республику с военной техникой, среди которой бронетранспортеры Patria, – говорится в релизе.В многонациональном батальоне, дислоцированном в Руклу (Йонавский район) с начала этого года несут службу более 450 человек из Германии, 100 – из Бельгии, 20 – из Люксембурга, 200 – из Норвегии и более 200 – из Нидерландов.В следующем году основу батальонной группы на ротационной основе должны будут составить французские военнослужащие.Напомним, на варшавском саммите НАТО в 2016 году было принято решение о размещении в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональных батальонных групп, оснащенных, в том числе, тяжелой бронетехникой. Решение принято по настоянию указанных республик.