20:27 03 декабря

Курды поблагодарили РФ и западную коалицию за поддержку при освобождении пригородов Дейр-эз-Зора

Восточные пригороды Дейр-эз-Зора полностью освобождены от террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) при поддержке сил западной коалиции и России, передает РИА Новости заявление курдских отрядов самообороны (YPG).



Восточный пригород был полностью освобожден от ИГ. "Сирийские демократические силы" (SDF, в которых участвуют YPG) смогли победить ИГ на восточном берегу Евфрата при поддержке международной коалиции и России,
говорится в заявлении, опубликованном на сайте YPG.


Руководство отрядов поблагодарило коалицию и Россию за «воздушную поддержку, логистику и советников на земле», а также выразило надежду на продолжение поддержки курдских формирований и укрепление их боеспособности.

В YPG добавили, что «восточная часть провинции Дейр-эз-Зор станет частью "Демократической Сирии"», и в этом районе планируется создать «местные административные советы из ее представителей – курдов и арабов».

В начале ноября военное ведомство Сирии заявило об окончательном освобождении города Дейр-эз-Зор при поддержке союзных сил. Командование отметило важность освобождения города, назвав его стратегическим, так как он расположен на пересечении путей, связывающих восточную часть страны с центральной и северной.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Горный стрелок Сегодня, 19:24
    Курды - себе на уме! Крутая каша заваривается...
    Горный стрелок
    1. Logall Сегодня, 19:31
      Они еще не поняли, что их в виде мяса приготовят... Если с США дружить будут!
      Logall
      1. Mavrikiy Сегодня, 19:54
        Цитата: Logall
        Они еще не поняли, что их в виде мяса приготовят... Если с США дружить будут!

        Однозначно. Они нужны как окорот для Турции, что бы не водилась, с кем не разрешено. И попытаться оттяпать газовые поля (которых пока еще нет) Сирии.
        Mavrikiy
        1. Teberii Сегодня, 19:59
          Они сами себе на уме и готовят скорей сюрприз,раз блогодорят всех сразу.
          Teberii
          1. Идущий Сегодня, 20:17
            Вот это более ближе к их менталитету.
            Идущий
    2. vovanpain Сегодня, 19:32
      В YPG добавили, что «восточная часть провинции Дейр-эз-Зор станет частью "Демократической Сирии"»

      Ну все как всегда,матрасные тут же примазались,обьявив
      в этом районе планируется создать «местные административные советы из ее представителей – курдов и арабов».

      negative
      vovanpain
      1. Джедай Сегодня, 19:36
        Цитата: vovanpain
        Ну все как всегда,матрасные тут же примазались

        Братишка, а как без этих стервятников-падальщиков? negative
        Джедай
        1. vovanpain Сегодня, 19:52
          Цитата: Джедай
          Братишка, а как без этих стервятников-падальщиков?

          А куда же без них то, what Мы в 1945 Берлин брали,а уже в Ялте полосатики выторговали себе оккупационную зону,город разделили на 4 зоны после войны-США,СССР,Великобритания и о Боги Франция. what
          vovanpain
          1. Джедай Сегодня, 20:05
            Цитата: vovanpain
            Франция.

            Это вообще выше понимания... no
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 20:18
              Де Голь красавец - Это сделать мог только он.
              Идущий
              1. vovanpain Сегодня, 20:21
                Цитата: Идущий
                Де Голь красавец - Это сделать мог только он.

                Виктор это сделал Сталин,настояв что бы Франция была включена в состав держав победителей. hi
                vovanpain
                1. Джедай Сегодня, 20:25
                  Совершенно верно, и об этом французам помнить бы, так нет же - в известную дудку фанфарят. sad
                  Джедай
            2. Смог Сегодня, 20:19
              Цитата: Джедай
              Это вообще выше понимания

              Это, да! Умом тут не понять....
              Вечер добрый, здравы будьте! drinks soldier
              Смог
              1. Джедай Сегодня, 20:26
                Костик, привет! soldier drinks Добра никто не хочет помнить, этим США и руководствуется... am
                Джедай
  2. 210окв Сегодня, 19:24
    Западная коалиция "помогла" наверное тем что не мешала..
    210окв
    1. Logall Сегодня, 19:32
      Оружие поставляют они, для свержения асада, конечно, но ...
      Без оружия никак!
      Logall
  3. Александр 3 Сегодня, 19:25
    Хорошо если будут долго помнить с благодарностью,а не так как сейчас благодарят Россию в Европе и вна Украине за избавление от коричневой чумы.
    Александр 3
  4. GAF Сегодня, 19:30
    Надо поблагодарить курдов за помощь, и предложить им сдать ружья. По сообщениям нашего Генштаба освобождено от ИГИЛ 95% территории Сирии. Это значит, что курдам нужно будет уйти в свой ареал обитания, либо идти на "целование руки" Асаду - законному Президенту страны.
    GAF
  5. Человек РФ Сегодня, 19:33
    поблагодарило .... и советников на земле»
    "На земле" со стороны России в провинции не только "советники" были... Хотя может для курдов оно и так..
    Человек РФ
  6. ротмистр Сегодня, 19:45
    Прочитал комментарии наших патриотов; кто не с нами , тот против нас.
    ротмистр
  7. Федя2017 Сегодня, 20:06
    Курды в Сирии могут праздновать свои успехи с полным правом. Теперь у них самые богатые нефтяные поля и эл.станции по Эфрату... К тому-же. именно они уже вышли по левому берегу к сирийско-иракской границе и взяли её под контроль. Заодно, подложили свинью асадовцам заключив перемирие с ИГ, в результате этого высвободились значительные силы игилов и сразу растрепали войска асадовцев наступающие от Маядина к Абу-Кемалю. Асадовцы во главе элитно-рекламных "Тигров" бежали обратно в Маядин, не помогли им и 4-х дневные бомбёжки наших дальних бомбардировщиков... Теперь у курдов на руках серьёзные козыри в будущих переговорах с Асадом.
    Федя2017
  8. NF68 Сегодня, 20:08
    Курды по своей натуре это нечто вроде мусульманских цыган. Те те еще типусы. Вряд ли кто либо находясь в здравом уме и доброй памяти будет им верить. А вот когда рядом с курдами постоянно находится добрая дубинка, то это хотя бы не много приземлит этих самых курдов и вынудит их постоянно оглядываться.
    NF68
  9. Кокос Сегодня, 20:25
    Курды воевали за США...с какова хрена им благодарить Россию??
    Кокос
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