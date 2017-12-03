Курды поблагодарили РФ и западную коалицию за поддержку при освобождении пригородов Дейр-эз-Зора
Восточные пригороды Дейр-эз-Зора полностью освобождены от террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) при поддержке сил западной коалиции и России, передает РИА Новости заявление курдских отрядов самообороны (YPG).
Руководство отрядов поблагодарило коалицию и Россию за «воздушную поддержку, логистику и советников на земле», а также выразило надежду на продолжение поддержки курдских формирований и укрепление их боеспособности.
В YPG добавили, что «восточная часть провинции Дейр-эз-Зор станет частью "Демократической Сирии"», и в этом районе планируется создать «местные административные советы из ее представителей – курдов и арабов».
В начале ноября военное ведомство Сирии заявило об окончательном освобождении города Дейр-эз-Зор при поддержке союзных сил. Командование отметило важность освобождения города, назвав его стратегическим, так как он расположен на пересечении путей, связывающих восточную часть страны с центральной и северной.
Восточный пригород был полностью освобожден от ИГ. "Сирийские демократические силы" (SDF, в которых участвуют YPG) смогли победить ИГ на восточном берегу Евфрата при поддержке международной коалиции и России,говорится в заявлении, опубликованном на сайте YPG.
Руководство отрядов поблагодарило коалицию и Россию за «воздушную поддержку, логистику и советников на земле», а также выразило надежду на продолжение поддержки курдских формирований и укрепление их боеспособности.
В YPG добавили, что «восточная часть провинции Дейр-эз-Зор станет частью "Демократической Сирии"», и в этом районе планируется создать «местные административные советы из ее представителей – курдов и арабов».
В начале ноября военное ведомство Сирии заявило об окончательном освобождении города Дейр-эз-Зор при поддержке союзных сил. Командование отметило важность освобождения города, назвав его стратегическим, так как он расположен на пересечении путей, связывающих восточную часть страны с центральной и северной.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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