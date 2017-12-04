Почему возможная война США против КНДР взволновала Украину?

В украинских СМИ появляются публикации местных экспертов, заявляющих, что для Украины крайне опасно начало войны Соединённых Штатов Америки с Северной Кореей. Аргументация при этом выглядит следующим образом:США в последнее время всё активнее переключают своё внимание на Дальний Восток – на то, что происходит на Корейском полуострове.А это, по мнению украинских экспертов, означает, что «Украину США могут оставить один на один с российской агрессией».Другими словами, в Киеве опасаются того, что США в связи с корейским кризисом станут Украине уделять всё меньше внимания. Тут же припомнили и недавнее заявление посла США в Киеве Марии (Мэри) Йованович, которая потребовала от официальных властей Украины перестать осуществление торгово-экономической блокады Донбасса и призвала возобновить выплату пенсий и иных социальных пособий лицам, проживающим на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.Стоит вспомнить, что аналогичные заявления из Киева доносились и в ходе операции в Сирии. Как только российские ВКС начали боевые действия против террористов в САР, на Украине заявили, что "Путин это делает сознательно для отвлечения американского внимания от украинских проблем". Теперь та же "песня" и в отношении внимания США к Корейскому полуострову. Посыл такой: лучше бы США активнее противостояли "российской агрессии" на Украине.