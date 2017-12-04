10:38 04 декабря

Почему возможная война США против КНДР взволновала Украину?

В украинских СМИ появляются публикации местных экспертов, заявляющих, что для Украины крайне опасно начало войны Соединённых Штатов Америки с Северной Кореей. Аргументация при этом выглядит следующим образом:

США в последнее время всё активнее переключают своё внимание на Дальний Восток – на то, что происходит на Корейском полуострове.

А это, по мнению украинских экспертов, означает, что «Украину США могут оставить один на один с российской агрессией».


Другими словами, в Киеве опасаются того, что США в связи с корейским кризисом станут Украине уделять всё меньше внимания. Тут же припомнили и недавнее заявление посла США в Киеве Марии (Мэри) Йованович, которая потребовала от официальных властей Украины перестать осуществление торгово-экономической блокады Донбасса и призвала возобновить выплату пенсий и иных социальных пособий лицам, проживающим на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Почему возможная война США против КНДР взволновала Украину?


Стоит вспомнить, что аналогичные заявления из Киева доносились и в ходе операции в Сирии. Как только российские ВКС начали боевые действия против террористов в САР, на Украине заявили, что "Путин это делает сознательно для отвлечения американского внимания от украинских проблем". Теперь та же "песня" и в отношении внимания США к Корейскому полуострову. Посыл такой: лучше бы США активнее противостояли "российской агрессии" на Украине.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 31

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  1. Logall Сегодня, 07:09
    Боятся, что останутся без манки? Точнее - без папки!
    Всё время в поисках того, кто скажет –''Здравствуйте, я ваша тетя! У меня..., ... По очереди!''
    Logall
    1. 210окв Сегодня, 07:10
      Доброе утро Александр!Боятся что вскроются темные делишки..
      Цитата: Logall
      Боятся что останутся без манки? Точнее - без папки!
      210окв
      1. Logall Сегодня, 07:17
        Дмитрий, доброго утра! Не исключено, что темные делишки с ракетными двигателями, были с подачи с подачи самих США! Для нагнетания напряженности у границы РФ...
        Хотя, если у США ничего не получится, то крайнего они всегда найдут! Назначат виновного...
        Logall
        1. Primoos Сегодня, 07:25
          Привет Logall. Чего не спится? Я то на дежурстве. Сутки скоро глаза таращу.
          Primoos
          1. Logall Сегодня, 07:40
            Привет, дружище! Как спать, когда такое творится? Когда те, кого Мы считали братьями, переодеваются в трансвеститов и ложатся под полосатого дядю...
            А вообще - на работу проснулся!
            Logall
            1. Primoos Сегодня, 07:50
              Успешного дня!
              Primoos
    2. Тралл Сегодня, 07:11
      Если продолжить логическую цепочку дальше, то Украине срочно нужно ядерное оружие.
      Тралл
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 08:45
        неа :) украине надо срочно опять становиться "любимой женой", а как это сделать она не знает...
        Диванный Хенераль
        1. Лелёк Сегодня, 09:10
          Цитата: Диванный Хенераль
          украине надо срочно опять становиться "любимой женой"


          Привет, Георгий.
          Да уж, жуть как хочется. И чтобы Сэм из её койки не вылезал (горшки выносить будет только бы, только бы, только бы...). Сначала бывшая Украина флиртовала с ЕС и задирала подол перед США, а поскольку "европы" недвусмысленно сказали ей своё "фэ", то одна надежда - любым способом вцепиться в вашингтонские колени. Но ведь веками известно - на шлюхах не женятся. negative
          Лелёк
          1. Диванный Хенераль Сегодня, 09:13
            вот тут есть мааааааленькая тонкость :)
            поскольку такие фамилии как вальцман, гройсман - говорят о скажем так... негойском происхождении, а у них национальность по матери передается... laughing
            поэтому количество э-э-э-э-э "любовников,, по их мнению, не должно играть никакой роли laughing
            Диванный Хенераль
            1. Лелёк Сегодня, 09:31
              Цитата: Диванный Хенераль
              Диванный Хенераль


              Я не о персоналиях. Я о бывшей УССР. Что же касаемо существ, упомянутых Вами, то им на неньку с её проблемами, "хотелками" и закидонами глубоко "фиолетово". Они своё будущее обеспечили (если только "куля" не поцелует) и заняты только одним - заложить всё, что можно, что ещё осталось в этой стране, запрятать наворованное подальше от возможного контроля и готовить эвакуацию в места обетованные. yes
              Лелёк
    3. Primoos Сегодня, 07:15
      А чтобы не остаться один на один с Россией, надо какелам ещё и в пин.досскую заваруху в Корее влезть. И матрасне хорошо, мяса то пушечного скока! И какелам приятно, хозяин по загривку потреплет!
      Primoos
  2. 210окв Сегодня, 07:09
    Да комы вы ущербные нужны?..А вот про ракетные технологии и откуда ноги растут,тут можно и встрять.
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 07:52
      Дима, привет! hi Скакуасы ведут себя как интернет-персонажи: боятся что США будет ставить "лайки" не им, а кому-то другому. Мания величия в тяжёлой форме. yes
      Джедай
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:11
    Ну, так объявите сами войну кому -нибудь, и мгновенно сдайтесь, чтобы вас, охломонов, потом долгие годы содержали! А иначе укроина не сильно кому-то и нужна, только как пугало от России.
    Геркулесыч
    1. синоби Сегодня, 08:05
      Чур вас,камрад!Ониж к нам кинутся.Ну кой нам это счастье?
      синоби
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:14
    А это, по мнению украинских экспертов, означает, что «Украину США могут оставить один на один с российской агрессией».
    О,про Украину только все и вспоминать будут если Ын ещё по Вашингтону влепит ядерным зарядом.Центр мира млин нашлись.Лучше гроши копите на погашение кредитов.Следующий год последний где за транзит деньги получите. laughing
    Наблюдатель2014
  5. Горный стрелок Сегодня, 07:16
    Один вопрос остался у них. Нужны они ещё кому, или уже нет?
    Горный стрелок
  6. федоров Сегодня, 07:19
    По сравнению с Китаем, Украина плевок на карте в нынешнем виде. И если бы я тут не обитал,внимания не обращал бы - прокладка между Россией и Нато . И та уперлась в Донбасс.
    федоров
    1. федоров Сегодня, 07:42
      Я в том плане, что КНДР входит в интересы Китая, а это блин серьезно . Особенно для Трампушки.
      федоров
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:23
    «Украину США могут оставить один на один с российской агрессией».

    Вот незадача и горюшко - муж уйдет на войну и оставит одну свою назначенную "любимой" жену. Поплачьте болезные, но начинайте искать "любовника", если только кто-то согласится на это ярмо на шею.
    rotmistr60
    1. федоров Сегодня, 07:53
      Так любовник уже есть - матрасия, только уж любит плохо как всегда. Останется не востребованной. Как Меркель..
      Короче - бросай ружье, пошли домой.. wink
      федоров
      1. Лелёк Сегодня, 09:39
        Цитата: федоров
        Короче - бросай ружье, пошли домой.


        Рано. Свидомые и бандерлоги ещё друг дружке перья повыщипывают.
        Лелёк
  8. ИмПерц Сегодня, 07:36
    Что они так беспокоятся? Разбомбили Сирию, хотят бомбить КНДР, так и до Украины с демократическими бомбардировщиками пожалуют...
    ИмПерц
  9. синоби Сегодня, 08:03
    Правильно боятся.Америке скоро вообще не будет дела до майданутых.Ближний восток и корейский кризис им куда важнее.И дела у них по обоим направлениям аховые.
    синоби
  10. Evgeniy667b Сегодня, 08:17
    До чего всетаки отвратителен этот жовто-блакитный прапор!!! И ведь везде они его тычут, в каждую дыру.
    Evgeniy667b
  11. Ретвизан 8 Сегодня, 08:20
    Борьба за то кого господин назначит " любимой женой "?
    Ретвизан 8
  12. sgr291158 Сегодня, 09:07
    Опять какой то бред понесли убогие.
    sgr291158
  13. 3vs Сегодня, 09:19
    Ну, так "герои" АТО могут идти записываться в добровольцы воевать против маленького Кима! bully
    3vs
  14. a.s.zzz888 Сегодня, 09:55
    ...укронацики поняли давно, что если их кинут мерикатосы - тогда всё! они останутся один на один с Россией, в смысле что надо ползти на коленях и вымаливать пощады и прощения...
    a.s.zzz888
  15. rpuropuu Сегодня, 10:26
    А это, по мнению украинских экспертов, означает, что «Украину США могут оставить один на один с российской агрессией».
    Давно пора ВСУ выдвигаться на Москву и покончить с этим самым агрессором! Пока часть ВС России в Сирии, а все боеспособные части (водолазы, абитуриенты,футболисты, Буряты) уничтожены "киборгами" wink
    rpuropuu
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