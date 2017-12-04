10:38 04 декабря

Белорусский эксперт прокомментировал соглашение с РФ о совместном обеспечении войск

Соглашение между правительством Беларуси и России о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск (сил) вступило в силу 14 ноября. Главная договоренность двух правительств, закрепленная в документе, гласит: в период нарастания военной угрозы Союзному государству и в военное время Минобороны России обеспечит белорусских военных вооружением и военной техникой, пишет издание TUT.BY.



Кроме того, отмечает автор, стационарная материально-техническая база России, где она в мирное время накапливает запасы вооружения и военной техники, в период непосредственной угрозы агрессии может перемещаться в Беларусь.


Однако, что означает термин «нарастание военной угрозы»? Не является ли это определение чересчур субъективным? На эти вопросы изданию ответил военный обозреватель Александр Алесин.

«У нас есть две общие с Россией группировки – единая региональная система ПВО и совместная группировка сухопутных войск России и Беларуси. Все эти группировки находятся в спящем состоянии до определенного момента. Раньше этот момент называли "угрожаемый период" – период, предшествующий началу войны, когда стороны проводят мобилизацию, переводят свои предприятия на военные рельсы. Этот период был очень точный, его можно было заметить. Но сейчас в связи с тем, что появилось понятие "гибридная война", когда войны уже не объявляют, это понятие заменили на очень субъективное – "нарастание военной угрозы", а за него можно принять все, что угодно: и чьи-то слова, и враждебные действия и обнаружение шпиона. И по сравнению с тем, что было, это шаг назад и для нашей страны не очень выгодно: нам просто могут сказать, что угроза наступила и заставить запускать все механизмы – переводить единую группировку ПВО под единое командование, отправлять части и подразделения в ее состав. В случае с сухопутными войсками все сложнее: российская часть группировки может прибывать на территорию Беларуси только в случае начала военных действий», – сказал Алесин.

По его мнению, российскую материально-техническую базу вооружения, которую могут в случае необходимости переместить на территорию Беларуси угрозой это считать нельзя – база будет под юрисдикцией Беларуси, а срок присутствия российских военных на территории республики строго ограничивается законодательством

«Это мировая практика. Например, США на случай войны предусматривают переброску из Америки в Европу дополнительных подразделений войск, в том числе танковых. Но война идет быстро, а танки в случае ее начала будут идти по океану долго, они их заранее складируют в Европе в законсервированном виде, чтобы при случае можно было воспользоваться. И там есть люди, возможно, американцы, возможно, местные, которые охраняют эту технику. Так же может храниться российская техника у нас», – пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что статуса военной базы такая материально-техническая база иметь не будет.

«Прийти и просто воспользоваться этой базой Россия не сможет – у нас много ограничений по военной доктрине. К тому же, всю эту технику будут охранять белорусские военные или военизированная охрана. Российские военные охранять тоже могут, но у нас существует ограничение на пребывание российских частей, то есть военных, на нашей территории – это 2 месяца. Через два месяца они должны убыть, у нас все строго регулируется. Так же работает и НАТО, на ротационной основе: один батальон побыл какое-то время, второй его заменяет. Но у нас, в отличие от НАТО в Европе, нет постоянной дислокации российских военных и баз, поэтому с этим у нас все гораздо строже. Воспринимать это как угрозу не стоит», – сказал Алесин.

В Минобороны РБ соглашение не комментируют, ссылаясь на то, что они лишь уполномоченный орган, а решение принималось на уровне правительств.

Использованы фотографии: Вадим Замировский, TUT.BY
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Комментарии 37

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 08:43
    экпирда, который такое высказал - видимо прыжки 14 года на украине сильно повредили ему мозг...
    пусть одевает шапочку из фольги...
    Диванный Хенераль
    1. виктор н Сегодня, 09:43
      Да прежде надо было эксперту решить, что для него важнее: абсолютная независимость или безопасность. Войска могут выполнять свой функции только при единоначалии.
      виктор н
      1. хрыч Сегодня, 10:17
        Цитата: виктор н
        Да прежде надо было эксперту решить

        Да, плевать на него, главное соглашение Батьки и ВВП, нужное и своевременное. И уж не Алесину решать, когда и что считать угрожаемым периодом. А намедни Батька, пригрозил элементам ПРО Польши .... Полонезом laughing а это ведь, как бы с ними совместный проект laughing
        хрыч
      2. сибиралт Сегодня, 10:25
        " Абсолютная независимость" была. Но только в каменном веке, пока не проголодаются другие "независимые" соседи. winked
        сибиралт
  2. Джедай Сегодня, 08:47
    Этому эксперту за его "авторитетное" мнение из-за океана заплатили или поближе? what
    Джедай
    1. Logall Сегодня, 09:00
      А как же батька? Почему не заругал?
      Макс hi , ты там ближе, почему диктатор бездействует?
      Logall
      1. Джедай Сегодня, 09:01
        Саня, привет! hi
        Цитата: Logall
        почему диктатор бездействует?

        Он выжидает. wink
        Джедай
        1. Logall Сегодня, 09:03
          Хочет поймать большую рыбу? На живца...
          Logall
          1. Джедай Сегодня, 09:24
            А то! Ты же сам знаешь: Бацька хитрован ещё тот... lol
            Джедай
            1. виктор н Сегодня, 09:44
              Да нет, просто он на другом стуле сидел.
              виктор н
            2. askort154 Сегодня, 10:01
              Джедай.....А то! Ты же сам знаешь: Бацька хитрован ещё тот...


              Особенно после выборов, такой весь крутой, самодержавный, пуп Земли. tongue . А перед очередными выборами, опять - очень, очень любит Россию. Чем ближе 20 -й год, тем больше его "хитрость" будет превращаться в "пшик" и банальную очередную просьбу: - " Владимир, спасай, дай 3 млрда, я ж твой друг на века". Бацька не "хитрован", а зарвавшийся, наглый, шантажист. yes hi
              askort154
              1. Джедай Сегодня, 10:09
                hi Какой есть, альтернативы Бацьке я не вижу. Все оппы смотрят только на Запад, а оно нам надо?
                Джедай
                1. askort154 Сегодня, 10:16
                  Джедай....Какой есть, альтернативы Бацьке я не вижу. Все оппы смотрят только на Запад, а оно нам надо

                  Макс hi Вот он и делает всё, чтобы не было альтернативы ему.
                  У нас тоже пока нет альтернативы ВВП, но по другой причине. yes
                  askort154
                  1. Джедай Сегодня, 10:22
                    Так и есть. Для отсутствия конкуренции Бацька убирает всех конкурентов. Справедливости ради, не только он так поступает. wink
                    Джедай
                    1. askort154 Сегодня, 10:28
                      Джедай....Для отсутствия конкуренции Бацька убирает всех конкурентов. Справедливости ради, не только он так поступает.

                      А у нас и убирать не надо. Их реально нет на ближайшие 6 лет. yes
                      askort154
                      1. Джедай Сегодня, 10:30
                        А я и не на Россию намекал. yes
                        Джедай
  3. iliitchitch Сегодня, 08:49
    Да не бывает независимости . О чём вообще этот товарищ толкует ? Не очень выгодно ему , ёлки-палки . Бацке ума хватило , сориентировался , ни одна сволочь в Белоруссию не сунется . По мне , так наоборот , чего-то ограничений много .
    iliitchitch
    1. Джедай Сегодня, 08:50
      Цитата: iliitchitch
      По мне , так наоборот , чего-то ограничений много .

      Это для создания видимости "кто в доме хозяин". wink
      Джедай
      1. штрафбат Сегодня, 08:57
        В контексте предстоящих президентских выборов желающих "раскачать" ситуацию, в том числе и с нашими союзниками будет великое множество.
        Не удивлюсь, если завтра напишут, что Батька ведет тайную переписку с Петром Алексеевичем, о захвате Кремля.... wassat
        штрафбат
        1. Джедай Сегодня, 08:59
          Цитата: штрафбат
          Не удивлюсь, если завтра напишут, что Батька ведет тайную переписку с Петром Алексеевичем, о захвате Кремля....

          И это ещё будет не самое страшное. Чем ближе выборы, тем больше будет становиться грязи.
          Джедай
          1. штрафбат Сегодня, 09:03
            Заметьте! Чем больше грязи, тем и свиней больше..... wink
            штрафбат
            1. Джедай Сегодня, 09:08
              Это обычная природная закономерность. Грязь со временем высохнет и свиньи разбегутся восвояси, но в морду лица их запомнят... yes
              Джедай
    2. rocket757 Сегодня, 09:09
      Ну понятно же, эт только у них, таких демократичных - правильных. может быть взаимовыгодное сотрудничество laughing
      А за нас они вопять, что Россия ахрессор, всех и вся угнетает, порабощает ... как же, как же, их зовите, они принесут вам свободу и демократию am на крылья своих " мирных. белых ... самолётиков" bully
      rocket757
  4. rocket757 Сегодня, 08:50
    Развелось экспертов! Куда не плюнь, тут же вопль, типа на эксперта попал.
    Ещё и кучкуются ... "експертное сообщество". Закономерность, однако - Все ко...лы кучкуются в стадо.
    Стадо оно чем хорошо, никто ни за что не отвечает! Типа пастух виноват, а мы белые пушистые.
    rocket757
  5. pvv113 Сегодня, 08:51
    Все эти группировки находятся в спящем состоянии

    Он хоть понимает, о чем говорит? В ВС есть разные степени боеготовности, но "спящего состояния" быть не может никоим образом
    pvv113
    1. штрафбат Сегодня, 08:58
      Он хоть понимает, о чем говорит?

      ....а ему и не надо. Человек выполняет чей-то заказ....
      штрафбат
      1. Соломон Кейн Сегодня, 09:01
        Все понятие утонули в зеленой массе "Америкосских рублей"! crying wassat
        Соломон Кейн
    2. rocket757 Сегодня, 09:02
      А мож "есперт" из бывших .. те которые в "спящих ячейках" быть привыкли.
      Вот почему то всё эт "експертное сообщество" навевает на нормальных людей откровенную скуку, на тех кто вообще слушает их фантазии!
      rocket757
  6. федоров Сегодня, 08:53
    Вот Батька вымрет, как и Путин, ЧТо будет потом ?
    федоров
    1. rocket757 Сегодня, 08:57
      Рассмешил laughing
      Как он вымрет то, он же пам... система. Пока её не сломают, дело их будет жить!
      rocket757
  7. rotmistr60 Сегодня, 08:59
    эти группировки находятся в спящем состоянии до определенного момента
    Военный обозреватель выдал на гора. Сказал бы сразу в анабиозе, чего мелочиться.
    Прийти и просто воспользоваться этой базой Россия не сможет – у нас много ограничений по военной доктрине
    Значит против базы с техникой и обеспечением на своей территории не против, а вот воспользоваться техникой и мат ресурсами хозяину базы будет затруднительно. Странная политика и странные военные обозреватели.
    rotmistr60
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 09:03
      ничего странно не вижу. у экперда мозг в спящем состоянии - там картинки типа Сальвадора Дали пролетают, вот он и бредит ими
      Диванный Хенераль
  8. jetfors_84 Сегодня, 09:08
    Я так и не понял чего он больше боиться? Войны или появление российских войск на своей территории.
    jetfors_84
    1. To be or not to be Сегодня, 10:32
      ,"чего он больше боится? Войны или появление российских войск на своей территории."
      Ни того и ни другого они не боятся..
      Местные ,которые в свое время всплыли олигархами в ближнем зарубежье (республики бывшего СССР) боятся одного -потерять свои кресла . непосильную власть , виповские привилегии ..Боятся поглощения великой Россией и потери своего иерархического уровня .Боятся превращения из Президентов государств в лучшем случае в уездных правителей..
      To be or not to be
  9. роман66 Сегодня, 09:27
    а у меня претензия к белорусам - захапали себе самое лучшее : и правописание легкое, фактически, как слышится, так и пишется, да и самоназвание вполне приличное, а нас как окрестили россиянами... так и ходим. может, они тоже будут белороссиянами, ну чтоб не обидно было?
    роман66
  10. Topotun Сегодня, 09:49
    Слава Богу в России и РБ все-таки остались не глупые люди у руля, сумевшие договориться о совместных группировках ВС. А эксперты - пустое. Они ничего не решают. И это хорошо. Вот только успеют ли эти группировки развернуться...
    Topotun
  11. askort154 Сегодня, 10:34
    Джедай,
    Да я понял. Я знаю твои отношения к ВВП и РФ. drinks
    askort154
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