Белорусский эксперт прокомментировал соглашение с РФ о совместном обеспечении войск
Соглашение между правительством Беларуси и России о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск (сил) вступило в силу 14 ноября. Главная договоренность двух правительств, закрепленная в документе, гласит: в период нарастания военной угрозы Союзному государству и в военное время Минобороны России обеспечит белорусских военных вооружением и военной техникой, пишет издание TUT.BY.
Кроме того, отмечает автор, стационарная материально-техническая база России, где она в мирное время накапливает запасы вооружения и военной техники, в период непосредственной угрозы агрессии может перемещаться в Беларусь.
Однако, что означает термин «нарастание военной угрозы»? Не является ли это определение чересчур субъективным? На эти вопросы изданию ответил военный обозреватель Александр Алесин.
«У нас есть две общие с Россией группировки – единая региональная система ПВО и совместная группировка сухопутных войск России и Беларуси. Все эти группировки находятся в спящем состоянии до определенного момента. Раньше этот момент называли "угрожаемый период" – период, предшествующий началу войны, когда стороны проводят мобилизацию, переводят свои предприятия на военные рельсы. Этот период был очень точный, его можно было заметить. Но сейчас в связи с тем, что появилось понятие "гибридная война", когда войны уже не объявляют, это понятие заменили на очень субъективное – "нарастание военной угрозы", а за него можно принять все, что угодно: и чьи-то слова, и враждебные действия и обнаружение шпиона. И по сравнению с тем, что было, это шаг назад и для нашей страны не очень выгодно: нам просто могут сказать, что угроза наступила и заставить запускать все механизмы – переводить единую группировку ПВО под единое командование, отправлять части и подразделения в ее состав. В случае с сухопутными войсками все сложнее: российская часть группировки может прибывать на территорию Беларуси только в случае начала военных действий», – сказал Алесин.
По его мнению, российскую материально-техническую базу вооружения, которую могут в случае необходимости переместить на территорию Беларуси угрозой это считать нельзя – база будет под юрисдикцией Беларуси, а срок присутствия российских военных на территории республики строго ограничивается законодательством
«Это мировая практика. Например, США на случай войны предусматривают переброску из Америки в Европу дополнительных подразделений войск, в том числе танковых. Но война идет быстро, а танки в случае ее начала будут идти по океану долго, они их заранее складируют в Европе в законсервированном виде, чтобы при случае можно было воспользоваться. И там есть люди, возможно, американцы, возможно, местные, которые охраняют эту технику. Так же может храниться российская техника у нас», – пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что статуса военной базы такая материально-техническая база иметь не будет.
«Прийти и просто воспользоваться этой базой Россия не сможет – у нас много ограничений по военной доктрине. К тому же, всю эту технику будут охранять белорусские военные или военизированная охрана. Российские военные охранять тоже могут, но у нас существует ограничение на пребывание российских частей, то есть военных, на нашей территории – это 2 месяца. Через два месяца они должны убыть, у нас все строго регулируется. Так же работает и НАТО, на ротационной основе: один батальон побыл какое-то время, второй его заменяет. Но у нас, в отличие от НАТО в Европе, нет постоянной дислокации российских военных и баз, поэтому с этим у нас все гораздо строже. Воспринимать это как угрозу не стоит», – сказал Алесин.
В Минобороны РБ соглашение не комментируют, ссылаясь на то, что они лишь уполномоченный орган, а решение принималось на уровне правительств.
Кроме того, отмечает автор, стационарная материально-техническая база России, где она в мирное время накапливает запасы вооружения и военной техники, в период непосредственной угрозы агрессии может перемещаться в Беларусь.
Однако, что означает термин «нарастание военной угрозы»? Не является ли это определение чересчур субъективным? На эти вопросы изданию ответил военный обозреватель Александр Алесин.
«У нас есть две общие с Россией группировки – единая региональная система ПВО и совместная группировка сухопутных войск России и Беларуси. Все эти группировки находятся в спящем состоянии до определенного момента. Раньше этот момент называли "угрожаемый период" – период, предшествующий началу войны, когда стороны проводят мобилизацию, переводят свои предприятия на военные рельсы. Этот период был очень точный, его можно было заметить. Но сейчас в связи с тем, что появилось понятие "гибридная война", когда войны уже не объявляют, это понятие заменили на очень субъективное – "нарастание военной угрозы", а за него можно принять все, что угодно: и чьи-то слова, и враждебные действия и обнаружение шпиона. И по сравнению с тем, что было, это шаг назад и для нашей страны не очень выгодно: нам просто могут сказать, что угроза наступила и заставить запускать все механизмы – переводить единую группировку ПВО под единое командование, отправлять части и подразделения в ее состав. В случае с сухопутными войсками все сложнее: российская часть группировки может прибывать на территорию Беларуси только в случае начала военных действий», – сказал Алесин.
По его мнению, российскую материально-техническую базу вооружения, которую могут в случае необходимости переместить на территорию Беларуси угрозой это считать нельзя – база будет под юрисдикцией Беларуси, а срок присутствия российских военных на территории республики строго ограничивается законодательством
«Это мировая практика. Например, США на случай войны предусматривают переброску из Америки в Европу дополнительных подразделений войск, в том числе танковых. Но война идет быстро, а танки в случае ее начала будут идти по океану долго, они их заранее складируют в Европе в законсервированном виде, чтобы при случае можно было воспользоваться. И там есть люди, возможно, американцы, возможно, местные, которые охраняют эту технику. Так же может храниться российская техника у нас», – пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что статуса военной базы такая материально-техническая база иметь не будет.
«Прийти и просто воспользоваться этой базой Россия не сможет – у нас много ограничений по военной доктрине. К тому же, всю эту технику будут охранять белорусские военные или военизированная охрана. Российские военные охранять тоже могут, но у нас существует ограничение на пребывание российских частей, то есть военных, на нашей территории – это 2 месяца. Через два месяца они должны убыть, у нас все строго регулируется. Так же работает и НАТО, на ротационной основе: один батальон побыл какое-то время, второй его заменяет. Но у нас, в отличие от НАТО в Европе, нет постоянной дислокации российских военных и баз, поэтому с этим у нас все гораздо строже. Воспринимать это как угрозу не стоит», – сказал Алесин.
В Минобороны РБ соглашение не комментируют, ссылаясь на то, что они лишь уполномоченный орган, а решение принималось на уровне правительств.
Использованы фотографии: Вадим Замировский, TUT.BY
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти