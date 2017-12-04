10:41 04 декабря

Балтфлот получил новейшую инженерную технику

Новая инженерная техника – 10 автомобильных кранов, экскаваторы и станции комплексной очистки воды – прибыла на Балтийский флот в Калининградскую область паромом из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Западного округа.

Балтфлот получил новейшую инженерную технику


Паромом "Амбал" из Санкт-Петербурга в Калининградскую область доставлена новейшая инженерная техника – 10 автомобильных кранов, девять экскаваторов и станции комплексной очистки воды. Техника пополнит парки отдельного морского инженерного полка Балтфлота и ряда частей армейского корпуса. После разгрузки с парома автомобили совершили более чем 70-километровый марш к местам постоянной дислокации,
говорится в релизе.


В пресс-службе рассказали, что «автокран КС-3574 грузоподъемностью 14 тонн и с длиной стрелы 14 метров, смонтированный на базе полноприводного автомобиля Урал-5557-01, обладает высокой ремонтопригодностью; в комплект входят маскировочная сеть, стропы для выполнения погрузочных работ, предусмотрено оборудование для проведения работ в темное время суток».

Колесные экскаваторы отличаются высокой надежностью, топливной экономичностью.

«Станция комплексной очистки воды способна производить до 10 кубометров питьевой воды в час. Машина предназначена для очистки воды от естественных загрязнений, а также отравляющих, сильнодействующих ядовитых и радиоактивных веществ», – добавили в округе.

Техника прибыла в рамках плановой замены автопарка инженерных и воинских частей флота. До конца года на флот поступит еще более 10 единиц новой инженерной техники.

Использованы фотографии: http://www.anrusstrans.ru
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Комментарии 18

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  1. ВадимЖивов Сегодня, 09:53
    И к чему такая подготовка ? Что то ожидается намечается или НАДО hi
    ВадимЖивов
    1. Джедай Сегодня, 09:56
      Не забывайте что на Калининградскую область кое-кто облизывается, как кот на сметану. wink
      Джедай
      1. ВадимЖивов Сегодня, 10:01
        Ну пусть облизываются .Вооружение завозится все строится Искандеры на месте drinks
        ВадимЖивов
        1. Джедай Сегодня, 10:06
          Цитата: ВадимЖивов
          Ну пусть облизываются

          Я даже больше скажу: пусть своей слюной подавятся! drinks
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 10:19
            Цитата: Джедай
            Не забывайте что на Калининградскую область кое-кто облизывается, как кот на сметану. wink


            А кое кто уже салфетку заправил и приборы приготовил.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 10:28
              Цитата: Идущий
              А кое кто уже салфетку заправил и приборы приготовил.

              Вот наш ответ:
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 10:31
                Этот мультик - философия современной жизни , а по Калининграду они уже ответ получили.
                Идущий
      2. Хагалаз Сегодня, 10:01
        Вот-вот! НАДО, чтоб никто и не посмел ничего ожидать и намечать. laughing
        Хагалаз
        1. ВадимЖивов Сегодня, 10:18
          Скоро туда соседи будут с большой завистью заглядываться.. good
          ВадимЖивов
      3. rocket757 Сегодня, 10:30
        Самые воодушевлённые, типа пшеков, вообще планируют захватить Калинингград за 40 минут fool
        Нам на них обращать внимания. как бы пфе-е, но по любому, хочешь мира ... и далее по тексту soldier
        rocket757
    2. Сибирский цирюльник Сегодня, 10:23
      Тут работы непочатый край!)
      Если,хотя бы,половину восстановят,из того что было разрушено,в девяностых-нулевых,то будет уже хорошо
      Аэродромы на плиты разбирали(,про флотские объекты, вообще молчу
      Сибирский цирюльник
  2. san4es Сегодня, 09:54
    Паромом "Амбал" из Санкт-Петербурга в Калининградскую область

    san4es
    1. fedor13 Сегодня, 10:02
      Здесь Усть Лужский порт не показан ,а жаль.
      fedor13
      1. san4es Сегодня, 10:10
        Цитата: fedor13
        Здесь Усть Лужский порт не показан ,а жаль.

        ...Терминалы

        ...И схема hi
        san4es
        1. ВадимЖивов Сегодня, 10:21
          Я так понял это бельмо на глазы приболтам..Поток грузов то уменьшается по любому
          ВадимЖивов
          1. san4es Сегодня, 10:34
            Цитата: ВадимЖивов
            Я так понял это бельмо на глазы приболтам..Поток грузов то уменьшается по любому

            Планы по строительству порта на южном берегу Финского залива впервые появились в XVI веке, когда Россия остро ощутила необходимость в наличии собственного порта на Балтийском море. В июле 1557 года по указу Ивана Грозного в устье реки Нарвы началось строительство первого русского порта на Балтике.

            Строительство порта Усть-Луга началось в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 г. № 728-р с целью создания мощных, высокопроизводительных комплексов для перевалки массовых грузов (угля, минеральных удобрений) на крупнотоннажные суда грузоподъёмностью свыше 30 тыс. тонн

            Т.е для удобства (в основном)
            Wiki
            san4es
    2. ВадимЖивов Сегодня, 10:07
      hi Вот какими надо в Сирию возить и не одним feel
      ВадимЖивов
      1. МЮД Сегодня, 10:15
        Вот какими надо в Сирию возить

        Но прежде его надо ввести в состав ВМФ, иначе как гражданское судно, оно может быть подвергнуто досмотру, аресту и прочим неприятностям.
        МЮД
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