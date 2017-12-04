Балтфлот получил новейшую инженерную технику

Паромом "Амбал" из Санкт-Петербурга в Калининградскую область доставлена новейшая инженерная техника – 10 автомобильных кранов, девять экскаваторов и станции комплексной очистки воды. Техника пополнит парки отдельного морского инженерного полка Балтфлота и ряда частей армейского корпуса. После разгрузки с парома автомобили совершили более чем 70-километровый марш к местам постоянной дислокации,

Новая инженерная техника – 10 автомобильных кранов, экскаваторы и станции комплексной очистки воды – прибыла на Балтийский флот в Калининградскую область паромом из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Западного округа.говорится в релизе.В пресс-службе рассказали, что «автокран КС-3574 грузоподъемностью 14 тонн и с длиной стрелы 14 метров, смонтированный на базе полноприводного автомобиля Урал-5557-01, обладает высокой ремонтопригодностью; в комплект входят маскировочная сеть, стропы для выполнения погрузочных работ, предусмотрено оборудование для проведения работ в темное время суток».Колесные экскаваторы отличаются высокой надежностью, топливной экономичностью.«Станция комплексной очистки воды способна производить до 10 кубометров питьевой воды в час. Машина предназначена для очистки воды от естественных загрязнений, а также отравляющих, сильнодействующих ядовитых и радиоактивных веществ», – добавили в округе.Техника прибыла в рамках плановой замены автопарка инженерных и воинских частей флота. До конца года на флот поступит еще более 10 единиц новой инженерной техники.