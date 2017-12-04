О выводе американских войск из Сирии говорить еще рано, считает Хантсман

Вы можете выгнать всех негодяев из Ракки и из прилегающей долины реки Евфрат, но они могут перегруппироваться и восстановить ресурсы. Поэтому в случае преждевременного ухода все наши усилия могут просто пойти насмарку. Необходимо убедиться, что борьба с террористами успешно завершена, прежде чем выводить войска,

Говорить о выводе американских войск из Сирии можно, лишь убедившись в том, что война с террористами успешно завершена, передает ТАСС заявление посла США в Москве Джона Хантсмана.сказал дипломат в интервью газете «Ведомости».Он отметил, что не знает точной даты вывода войск из Сирии, но думает, что президент США не назначит ее, пока «работа не сделана».Ранее командование сил западной коалиции сообщило о выводе из САР около 400 американских военнослужащих, участвовавших вместе с отрядами сирийских курдов в операции по освобождению Ракки. Как заявил представитель Пентагона, американские подразделения останутся в республике до тех пор, пока не будут достигнуты успехи в политическом урегулировании ситуации.