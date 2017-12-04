10:39 04 декабря

О выводе американских войск из Сирии говорить еще рано, считает Хантсман

Говорить о выводе американских войск из Сирии можно, лишь убедившись в том, что война с террористами успешно завершена, передает ТАСС заявление посла США в Москве Джона Хантсмана.



Вы можете выгнать всех негодяев из Ракки и из прилегающей долины реки Евфрат, но они могут перегруппироваться и восстановить ресурсы. Поэтому в случае преждевременного ухода все наши усилия могут просто пойти насмарку. Необходимо убедиться, что борьба с террористами успешно завершена, прежде чем выводить войска,
сказал дипломат в интервью газете «Ведомости».


Он отметил, что не знает точной даты вывода войск из Сирии, но думает, что президент США не назначит ее, пока «работа не сделана».

Ранее командование сил западной коалиции сообщило о выводе из САР около 400 американских военнослужащих, участвовавших вместе с отрядами сирийских курдов в операции по освобождению Ракки. Как заявил представитель Пентагона, американские подразделения останутся в республике до тех пор, пока не будут достигнуты успехи в политическом урегулировании ситуации.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. Logall Сегодня, 10:12
    О выводе американских войск из Сирии говорить еще рано, считает Хантсман

    Поскольку предпосылок, что они получат люлей, ещё нет!
    Нужно заняться этим вопросом... soldier
    Logall
    1. Идущий Сегодня, 10:14
      Александр , доброго времени! hi , им нужна база и они добровольно оттуда никогда не уйдут.
      Идущий
      1. Logall Сегодня, 10:16
        Цитата: Идущий
        Александр , доброго времени! hi , им нужна база

        И хорошая плантация! Не только нефтяная... fellow
        Виктор, доброго утра! hi
        Logall
        1. Идущий Сегодня, 10:21
          А там эта гадость тоже культивируется?
          Идущий
          1. Logall Сегодня, 10:30
            Вить, эта земля плодородна для подобных культур...
            ru-an.info/…наркотики-как…средств/
            Ничего нового, всё очень банально. Источник. Сирия становится главным производителем и экспортёром наркотиков в регионе.
            Logall
            1. Идущий Сегодня, 10:36
              Я бы сказал оккупированная земля Сирии становится ...
              Идущий
    2. Chertt Сегодня, 10:22
      Цитата: Logall
      Нужно заняться этим вопросом

      Выдавить американцев,с территории САР, будет не легче, чем их подопечных ИГИЛовцев
      Chertt
      1. Dashout Сегодня, 10:27
        Цитата: Chertt
        Выдавить американцев,с территории САР, будет не легче, чем их подопечных ИГИЛовцев

        Это так! Но выдавить (да еще и по башке дать) надо, да и предлог официальный есть
        Dashout
  2. Идущий Сегодня, 10:12
    Он отметил, что не знает точной даты вывода войск из Сирии, но думает, что президент США не назначит ее, пока «работа не сделана».


    Асад вам в помощь.
    Идущий
    1. Джедай Сегодня, 10:36
      Необходимо убедиться, что борьба с террористами успешно завершена, прежде чем выводить войска

      Читай: необходимо убедиться что наиболее ценные бармалеи эвакуированы. negative
      Джедай
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