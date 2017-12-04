О выводе американских войск из Сирии говорить еще рано, считает Хантсман
Говорить о выводе американских войск из Сирии можно, лишь убедившись в том, что война с террористами успешно завершена, передает ТАСС заявление посла США в Москве Джона Хантсмана.
Он отметил, что не знает точной даты вывода войск из Сирии, но думает, что президент США не назначит ее, пока «работа не сделана».
Ранее командование сил западной коалиции сообщило о выводе из САР около 400 американских военнослужащих, участвовавших вместе с отрядами сирийских курдов в операции по освобождению Ракки. Как заявил представитель Пентагона, американские подразделения останутся в республике до тех пор, пока не будут достигнуты успехи в политическом урегулировании ситуации.
Вы можете выгнать всех негодяев из Ракки и из прилегающей долины реки Евфрат, но они могут перегруппироваться и восстановить ресурсы. Поэтому в случае преждевременного ухода все наши усилия могут просто пойти насмарку. Необходимо убедиться, что борьба с террористами успешно завершена, прежде чем выводить войска,сказал дипломат в интервью газете «Ведомости».
Он отметил, что не знает точной даты вывода войск из Сирии, но думает, что президент США не назначит ее, пока «работа не сделана».
Ранее командование сил западной коалиции сообщило о выводе из САР около 400 американских военнослужащих, участвовавших вместе с отрядами сирийских курдов в операции по освобождению Ракки. Как заявил представитель Пентагона, американские подразделения останутся в республике до тех пор, пока не будут достигнуты успехи в политическом урегулировании ситуации.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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