Американские СМИ: российские МРК способны сдерживать силы НАТО и США
Новый российский корабль проекта «Каракурт» под названием «Тайфун» был спущен на воду в Петербурге 24 ноября. Это последний пример того, что российские ВМС делают ставку на малые и тяжеловооружённые суда, которые способны нести много ракет, пишет издание Business Insider.
«В общей сложности Россия планирует построить 18 кораблей этого типа. Первоначально они предназначались для охраны береговой зоны, поэтому они меньше, чем линкоры и эсминцы, которым отводится главное место во флотах других стран мира. Москва всегда испытывала трудности в соперничестве со своими оппонентами в этом плане и поэтому решила сделать ставку на малые суда», – приводит статью ИноТВ.
По данным автора, «корабли проекта "Каракурт" имеют водоизмещение 800 тонн, способны работать в открытом море в течение 15 дней и пройти расстояние 2500 морских миль и обладают технологией малой заметности, которая затруднит потенциальным противникам их обнаружение». Корабли также оснащены восьмью ракетными пусковыми системами для запуска либо противокорабельных сверхзвуковых ракет П-800 «Оникс», либо крылатых ракет «Калибр-НК».
Кроме того, корабли оснащены военно-морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», который носит название «Панцирь-М». Комплекс способен поражать цели на расстоянии до 20 км, добавляет автор материала.
Как отметил эксперт по российским вооружённым силам Майкл Кофман, «Каракурты» обладают большим потенциалом, однако их не стоит переоценивать.
По его словам, несмотря на технологию малозаметности и улучшенным судоходным характеристикам, «Каракурты» менее устойчивы по сравнению с другими кораблями, «что делает их неэффективными для атаки по суше».
Скорее всего, они предназначены для «вылазок и стрельбы залпами по боевым группам кораблей или авианосным ударным группам противника, если они приблизятся к российским берегам». При этом корабли проекта «Каракурт» – это «эффективная платформа для размещения противокорабельного оружия и сдерживания сил НАТО или США в случае конфликта», резюмировал эксперт.
«В общей сложности Россия планирует построить 18 кораблей этого типа. Первоначально они предназначались для охраны береговой зоны, поэтому они меньше, чем линкоры и эсминцы, которым отводится главное место во флотах других стран мира. Москва всегда испытывала трудности в соперничестве со своими оппонентами в этом плане и поэтому решила сделать ставку на малые суда», – приводит статью ИноТВ.
По данным автора, «корабли проекта "Каракурт" имеют водоизмещение 800 тонн, способны работать в открытом море в течение 15 дней и пройти расстояние 2500 морских миль и обладают технологией малой заметности, которая затруднит потенциальным противникам их обнаружение». Корабли также оснащены восьмью ракетными пусковыми системами для запуска либо противокорабельных сверхзвуковых ракет П-800 «Оникс», либо крылатых ракет «Калибр-НК».
Кроме того, корабли оснащены военно-морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», который носит название «Панцирь-М». Комплекс способен поражать цели на расстоянии до 20 км, добавляет автор материала.
Таким образом, русские создали малый корабль, который так же быстр и эффективен, как эсминец, но меньше по размерам,пишет он.
Как отметил эксперт по российским вооружённым силам Майкл Кофман, «Каракурты» обладают большим потенциалом, однако их не стоит переоценивать.
Россия и НАТО в некотором смысле одинаковы, когда речь заходит о раздувании российского военного потенциала и нагнетания угрозы. Малые корабли способны угрожать большей части Европы крылатыми ракетами, однако обычные крылатые ракеты не слишком сильны, и чтобы сравняться с огневой мощью одного-единственного американского эсминца, потребуется несколько малых кораблей,сказал Кофман изданию.
По его словам, несмотря на технологию малозаметности и улучшенным судоходным характеристикам, «Каракурты» менее устойчивы по сравнению с другими кораблями, «что делает их неэффективными для атаки по суше».
Скорее всего, они предназначены для «вылазок и стрельбы залпами по боевым группам кораблей или авианосным ударным группам противника, если они приблизятся к российским берегам». При этом корабли проекта «Каракурт» – это «эффективная платформа для размещения противокорабельного оружия и сдерживания сил НАТО или США в случае конфликта», резюмировал эксперт.
Использованы фотографии: Curious / forums.airbase.ru
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