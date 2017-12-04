Американские СМИ: российские МРК способны сдерживать силы НАТО и США

Таким образом, русские создали малый корабль, который так же быстр и эффективен, как эсминец, но меньше по размерам,

Россия и НАТО в некотором смысле одинаковы, когда речь заходит о раздувании российского военного потенциала и нагнетания угрозы. Малые корабли способны угрожать большей части Европы крылатыми ракетами, однако обычные крылатые ракеты не слишком сильны, и чтобы сравняться с огневой мощью одного-единственного американского эсминца, потребуется несколько малых кораблей,