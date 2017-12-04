14:52 04 декабря

Американские СМИ: российские МРК способны сдерживать силы НАТО и США

Новый российский корабль проекта «Каракурт» под названием «Тайфун» был спущен на воду в Петербурге 24 ноября. Это последний пример того, что российские ВМС делают ставку на малые и тяжеловооружённые суда, которые способны нести много ракет, пишет издание Business Insider.



«В общей сложности Россия планирует построить 18 кораблей этого типа. Первоначально они предназначались для охраны береговой зоны, поэтому они меньше, чем линкоры и эсминцы, которым отводится главное место во флотах других стран мира. Москва всегда испытывала трудности в соперничестве со своими оппонентами в этом плане и поэтому решила сделать ставку на малые суда», – приводит статью ИноТВ.


По данным автора, «корабли проекта "Каракурт" имеют водоизмещение 800 тонн, способны работать в открытом море в течение 15 дней и пройти расстояние 2500 морских миль и обладают технологией малой заметности, которая затруднит потенциальным противникам их обнаружение». Корабли также оснащены восьмью ракетными пусковыми системами для запуска либо противокорабельных сверхзвуковых ракет П-800 «Оникс», либо крылатых ракет «Калибр-НК».

Кроме того, корабли оснащены военно-морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», который носит название «Панцирь-М». Комплекс способен поражать цели на расстоянии до 20 км, добавляет автор материала.

Таким образом, русские создали малый корабль, который так же быстр и эффективен, как эсминец, но меньше по размерам,
пишет он.

Как отметил эксперт по российским вооружённым силам Майкл Кофман, «Каракурты» обладают большим потенциалом, однако их не стоит переоценивать.

Россия и НАТО в некотором смысле одинаковы, когда речь заходит о раздувании российского военного потенциала и нагнетания угрозы. Малые корабли способны угрожать большей части Европы крылатыми ракетами, однако обычные крылатые ракеты не слишком сильны, и чтобы сравняться с огневой мощью одного-единственного американского эсминца, потребуется несколько малых кораблей,
сказал Кофман изданию.

По его словам, несмотря на технологию малозаметности и улучшенным судоходным характеристикам, «Каракурты» менее устойчивы по сравнению с другими кораблями, «что делает их неэффективными для атаки по суше».

Скорее всего, они предназначены для «вылазок и стрельбы залпами по боевым группам кораблей или авианосным ударным группам противника, если они приблизятся к российским берегам». При этом корабли проекта «Каракурт» – это «эффективная платформа для размещения противокорабельного оружия и сдерживания сил НАТО или США в случае конфликта», резюмировал эксперт.

Использованы фотографии: Curious / forums.airbase.ru
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Комментарии 69

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  1. НЕКСУС Сегодня, 11:18
    Каракуртов по хорошему нам надо вдвое больше,чем запланировано построить. Более того,такие суда ,учитывая водоизмещение ,корабелы должны сдавать по 4-6 штук в год. А у нас даже в постройке таких МРК затык.
    НЕКСУС
    1. 1331М Сегодня, 11:27
      А что делать-живём по-средствам...Тут уж не до жиру,как говорится... request
      1331М
      1. НЕКСУС Сегодня, 11:31
        Цитата: 1331М
        А что делать-живём по-средствам..

        Учитывая сколько воруют и вывозят за бугор ,если бы мы жили по средствам,у нас давно авианосный флот был бы.
        А по поводу Каракуртов...если на них ставят универсальные ПУ,то при принятии на вооружение Цирконов,эти малютки действительно станут опасными для натовских кораблей,как в природе тот самый паук.
        НЕКСУС
        1. Vlad.by Сегодня, 12:26
          Они и с Ониксами и Калибрами вполне себе опасны.
          Мал клоп, да вонюч!
          Vlad.by
    2. Зяблицев Сегодня, 11:37
      Так и не СССР с плановой экономикой и человеческим лицом, "капитализмус"... laughing
      Но даже при нашем диком капитализме, то что с 2010 года удалось сделать и причем при усилиях именно ВВП - это впечатляет! Сделано мало, но в то же время, с учетом реалий, сделано прилично для укрепления и экономики, и социальной составляющей и обороноспособности!
      Зяблицев
      1. Tusv Сегодня, 12:24
        Цитата: Зяблицев
        Сделано мало, но в то же время

        В тоже время, не могем сделать авианосцы, но для ужаса НАТО улучшили. РВСН, ПВО, РЭБ и Армату показали. Паритет восстановлен. Это очень даже немало
        Tusv
        1. Зяблицев Сегодня, 12:27
          А зачем нам авианосцы? Мы же не США которая со своего острова экспортирует демократию во все уголки мира - мы страна мирная! Стратегия у нас оборонительная! Куда надо - и "Калибр" достанет, подводная лодка доплывет... hi
          Зяблицев
          1. Tusv Сегодня, 12:55
            Цитата: Зяблицев
            А зачем нам авианосцы?

            А я про чё hi Нам спутникоубийц не хватает, а так все есть для защиты нашей Родины. Будут противоспутковое вооружение и паритета как не бывало, в пользу Руси Матушки hi
            Tusv
    3. Romario_Argo Сегодня, 11:44
      нужен всё же баланс, в постройке лишь МРК, а острая нехватка и в МПК
      интересно, будет ли противолодочная модификация с ГАК?
      или будем и дальше, "дыры", корветами пр. 20380 - латать....
      Romario_Argo
      1. НЕКСУС Сегодня, 11:51
        Цитата: Romario_Argo
        или будем и дальше, "дыры", корветами пр. 20380 - латать....

        Уже дорабатывают проект 22386. И таких корветов нам надо ни один десяток.
        НЕКСУС
      2. Tusv Сегодня, 12:28
        Цитата: Romario_Argo
        интересно, будет ли противолодочная модификация с ГАК

        Камов на корме предусмотрен., В комплект входят противолодочные Калибры. В общем мал да удал
        Tusv
        1. Romario_Argo Сегодня, 13:07
          Камов на корме предусмотрен., В комплект входят противолодочные Калибры.

          вы не поняли.
          противолодочный проект "Каракурт" с носовой или подкильной или кормовой ГАК???
          опускная ГАК не вариант
          ПЛУРы Калибр 91Р/91РТ - то это понятно!
          Romario_Argo
          1. Tusv Сегодня, 13:12
            Цитата: Romario_Argo
            ПЛУРы Калибр 91Р/91РТ - то это понятно!
            А Камовы на корме? Не вариант? Конечно не БПК. Но трешка этих паучков должна справится с вражескими ПЛ
            Tusv
            1. Romario_Argo Сегодня, 13:51
              ещё раз повторяюсь, опускные ГАК как с корабля так и вертолёта не вариант
              у меня был вопрос по МРК Каракурт в противолодочной версии
              с встроенным ГАК (гидроакустический комплекс)
              Romario_Argo
    4. сибиралт Сегодня, 12:00
      Сколько нужно "Каракуртов" чтобы потопить один эсминец? winked
      сибиралт
      1. НЕКСУС Сегодня, 12:02
        Цитата: сибиралт
        Сколько нужно "Каракуртов" чтобы потопить один эсминец? winked

        Дя эсминца класса Арли Берк достаточно попадания двух Ониксов...
        НЕКСУС
        1. Esoteric Сегодня, 12:10
          Цитата: НЕКСУС
          Дя эсминца класса Арли Берк достаточно попадания двух Ониксов...

          Скажи проще, при попадании возникает воронка по площади до 60 кв. метров...А уж сколько из выпущенных ракет долетит... request
          Esoteric
        2. Vlad.by Сегодня, 12:27
          Как показывает аргентинская практика и одного вполне может быть достаточно.
          Vlad.by
          1. Tusv Сегодня, 12:45
            Цитата: Vlad.by
            Как показывает аргентинская практика и одного вполне может быть достаточно

            Хоть РЭБ у Янки от нашего отстает, но все же выше Аргентинского hi
            Tusv
    5. хрыч Сегодня, 12:22
      Цитата: НЕКСУС
      А у нас даже в постройке таких МРК затык.

      Наверное это не совсем справедливо, Ясени строят, Бореи строят, ледоколы строят, включая атомные, идет модернизация многих кораблей, включая 1 ранг. Вроде, как стапели работают, включая крымские. 22160 делают, Буян делают и пр. Сейчас Калибр установили на сторожевые корабли и пр., сразу переведя их в другую категорию. Строим, короче и так...
      хрыч
      1. НЕКСУС Сегодня, 12:30
        Цитата: хрыч
        Ясени строят,

        Ясени не строят,а рожают. Про Северодвинск промолчу,а вот головного Ясень-М Казань ,с учетом всех прогонов и испытаний примут спустя 10 лет с момента закладки. Это очень медленно,учитывая то,что у США уже 13 Девственниц.
        Цитата: хрыч
        Бореи строят,

        Строят...верно.А Булаву модернизировали? Пока нет...и по сути ,Бореи наши сейчас беззубые и вся подводная составляющая триады держится на Дельфинах и Синеве.
        Цитата: хрыч
        включая 1 ранг.

        Если вы о Нахимове...так модернизация начата в 13 году...на дворе ,почти 18-й год.Итого уже 5 лет. В СССР Орлан этот построили с нуля за 5! лет. А у нас пока этой модернизации конца не видать...
        Цитата: хрыч
        Вроде, как стапели работают, включая крымские.

        Нам необходимо больше верфей ,причем и под крупные суда 1-го и 2 ранга...но даже если все построим, важнейший вопрос уже давно стоит-это квалифицированные кадры.
        НЕКСУС
        1. хрыч Сегодня, 12:52
          Цитата: НЕКСУС
          А Булаву модернизировали? Пока нет...и по сути ,Бореи наши сейчас беззубые

          Давайте не будем трогать Булаву, все с ней в порядке
          Цитата: НЕКСУС
          Нам необходимо больше верфей ,причем и под крупные суда 1-го и 2 ранга...

          Никто не спорит, но старенькие и не очень Щуки-Б, немного титановых, Антеи, а также Варшавянки, получили в арсенал Калибр. Они никуда не делись, получили новые возможности, как и прибрежный флот. Который у нас приличный. Задача обеспечения безопасности акватории решается, не забываем береговую авиацию, включая новые возможности Ту22м3, Миг-31 и Ту-142 и береговые ракетные комплексы от Бала до Бастиона, который, как и Калибр перекрывают 200-т мильную зону. Работает Волна, работает Контейнер, наставили Подсолнухов. Торпеды наши уже не уступают противнику, а Водопад и пр. просто уникальны. Также вся номенклатура имеет ядерную БЧ, в отличии от противника, включая США, у нас даже ПВО своеобразная, бах и все попадали laughing
          хрыч
          1. НЕКСУС Сегодня, 12:56
            Цитата: хрыч
            Давайте не будем трогать Булаву, все с ней в порядке

            А давайте будет трогать Булаву. Было бы с ней все в порядке,ее,как новое изделие не отправили бы в срочном порядке на модернизацию.При этом всем,еще и деятеля Соломонова сместили с должности. Нифига там с Булавой не все в порядке.
            НЕКСУС
        2. Tusv Сегодня, 13:07
          Ясени не строят,а рожают. Про Северодвинск промолчу,а вот головного Ясень-М Казань ,с учетом всех прогонов и испытаний примут спустя 10 лет с момента закладки

          Андрей. Десять лет это слишком. Наши умники и так знают, что у нас перекос Ракетоносцев и Охотников в пользу Ракетоносцев, причем 2 к одному, если не больше, а должно быть наоборот
          До кучи, у нас Элингов для ПЛ дополнительно строятся несколько
          Tusv
          1. НЕКСУС Сегодня, 13:12
            Цитата: Tusv
            Наши умники и так знают, что у нас перекос Ракетоносцев и Охотников в пользу Ракетоносцев, причем 2 к одному, если не больше, а должно быть наоборот

            Верно...но при этом знании,чего то не спешат даже модернизировать Щуки,и модернизацию титановых Баракуд вообще отложили до лучших времен.
            НЕКСУС
            1. Tusv Сегодня, 13:22
              Цитата: НЕКСУС
              чего то не спешат даже модернизировать Щуки,и модернизацию титановых Баракуд вообще отложили до лучших времен.

              Тут, Андрей главное состояние корпуса и реактора. Что дешевше, поменять винты с реактором и вооружение или построить новые. Последние новости говорят о реанимации, ибо рабочие реакторы дороже утилизировать. Хотя мы реально продвинулись в этом направлении. Все же это не авиацию модернизировать, там пять лет полетал и на полную переборку
              Tusv
              1. НЕКСУС Сегодня, 13:48
                Цитата: Tusv
                Что дешевше, поменять винты с реактором и вооружение или построить новые.

                Я бы не сказал,что Щуки-Б настолько старые,что вопрос надо ставить так.Более того,им бы вертикальные ПУ врезать,замечательные ПЛ бы получились и служить им и служить.Что до Баракуд...так там титановый корпус,который по своей сути куда как долговечнее ,чем стальной. И при их модернизации,опять же с врезкой вертикальных ПУ,на выходе получим очень даже неплохие многоцелевики,которых у нас,как ты верно заметил,кот наплакал.
                НЕКСУС
                1. Tusv Сегодня, 14:03
                  Цитата: НЕКСУС
                  служить им и служить

                  Я про то и говорю. Элинги строят не с бухты барахты. ПЛ накопилось выше крыши. Утилизировать очьень дорого, разве что по Совецки - затопить и забыть. А у нас Медведи в союзниках. И Мы им дозу радиации в шкуру?
                  ЗЫ: Все данные с этого сайта
                  Tusv
  2. Tusv Сегодня, 11:25
    Малые корабли способны угрожать большей части Европы крылатыми ракетами, однако обычные крылатые ракеты не слишком сильны, и чтобы сравняться с огневой мощью одного-единственного американского эсминца, потребуется несколько малых кораблей

    Огневой мощи одного Каракурта вполне хватит на одного Али Берк. Этого уже достаточно, потому как соседей поливать Калибрами Нам без надобности, если борзеть не будут.
    Но каков заголовок!
    США и НАТО. Это радует. Раздел пошел или оговорка по Фрейду? Это надо буржуйские ухи втюхать, мол США это больше не НАТО и Вас поработят вскорости. Бойтесь буржуи - Янки идут
    Tusv
    1. Стирбьорн Сегодня, 12:02
      Цитата: Tusv
      Огневой мощи одного Каракурта вполне хватит на одного Али Берк. Этого уже достаточно, потому как соседей поливать Калибрами

      Огневой мощи одного Али Берка хватит на 7 Каракуртов, у которых, в отличие от онного Берка, ПВО практически нету hi
      Стирбьорн
      1. Wedmak Сегодня, 12:14
        Это если Берк рискнет сунуться туда, где водятся Каракурты. В чем я сильно сомневаюсь.
        Wedmak
      2. Tusv Сегодня, 12:14
        Цитата: Стирбьорн
        Огневой мощи одного Али Берка хватит на 7 Каракуртов, у которых, в отличие от онного Берка, ПВО практически нету

        Дальность противокарабельного вооружения Каракурта практически в 2 раза выше, залп и быстренько так смоется, А по поводу ПВО Вы не правы. Там жеж чемпион мира по съеданию крылатых ракет Панцирь стоит. Кстати Он могет сбивать в автоматическом режиме, без участия оператора hi
        Tusv
        1. Wedmak Сегодня, 12:20
          Там жеж чемпион мира по съеданию крылатых ракет Панцирь стоит.

          Его боезапас как минимум на порядок отличается от боезапаса ЗУР Берка. В меньшую сторону.
          Wedmak
          1. Tusv Сегодня, 12:41
            Цитата: Wedmak
            Его боезапас как минимум на порядок отличается от боезапаса ЗУР Берка. В меньшую сторону.

            Это не важно. Американцы противоядия от Ониксов(и Циркон не за горами) пока не нашли, а Гарпунами Каракурта не достать. Дистанция не позволяет
            Tusv
            1. тлауикол Сегодня, 13:20
              дистанция позволяет Арли Беркам стрелять по территории РФ из Северного моря - нахрена им Каракурт, и что он им сделает ?
              тлауикол
        2. Стирбьорн Сегодня, 13:07
          Цитата: Tusv
          , А по поводу ПВО Вы не правы. Там жеж чемпион мира по съеданию крылатых ракет Панцирь стоит. Кстати Он могет сбивать в автоматическом режиме, без участия оператора
          С чего он чемпионом стал? и потом возможности корабельной версии на данный момент неизвестны, а в том, что ПВО для кораблей и сухопутных войск отличаются, видно на примере "Алмаз-Антей", который до сих пор не может доделать "Полимент-Редут" для флота
          Стирбьорн
          1. Tusv Сегодня, 13:31
            Цитата: Стирбьорн
            видно на примере "Алмаз-Антей", который до сих пор не может доделать "Полимент-Редут" для флота

            Сухопутный Витязь так же не принимают. Ракеты есть, Расчеты есть и БИУС есть, но он не может лупить без оператора, как Панцирь, а это, как говорят буржуи, Тренд hi
            Tusv
        3. тлауикол Сегодня, 13:17
          нет там никакого Панциря. Может быть, когда-нибудь появится
          тлауикол
      3. KaPToC Сегодня, 12:18
        Цитата: Стирбьорн
        Огневой мощи одного Али Берка хватит на 7 Каракуртов, у которых, в отличие от онного Берка, ПВО практически нету

        Чем же арли берки будут стрелять по каракуртам? Торпедами? Может пушкой? противокорабельных ракет у них нет.
        KaPToC
        1. Wedmak Сегодня, 12:22
          противокорабельных ракет у них нет.

          Если наши могут работать ЗУРами по надводным целям, почему вы думаете, что это не могут делать Берки?
          Wedmak
          1. Tusv Сегодня, 14:09
            Цитата: Wedmak
            Если наши могут работать ЗУРами по надводным целям, почему вы думаете, что это не могут делать Берки?

            В части ЗУР. Наши могут, но не далее 15 км. Омериканские СМ-3 так же могут, но мешками алмазов по квадратам hi
            Tusv
        2. Стирбьорн Сегодня, 13:01
          Цитата: KaPToC
          Чем же арли берки будут стрелять по каракуртам? Торпедами? Может пушкой? противокорабельных ракет у них нет.

          Есть у них все, изучите предмет-то
          Основой вооружения эсминцев «Орли Берк» являются ракеты различных типов. В носовой и кормовой частях кораблей всех серий имеются универсальные шахтные пусковые установки Mk 41. На кораблях серий I и II носовая и кормовая пусковая имеют в своем составе 30 и 60 ячеек соответственно. На серии IIA количество ячеек увеличилось до 32 и 64. В одну ячейку может быть помещен транспортно-пусковой контейнер с крылатой ракетой BGM-109 Tomahawk, зенитной SM-2 или SM-3 или блок из четырех контейнеров с зенитными ракетами RIM-7 Sea Sparrow.
          https://topwar.ru/12154-esmincy-arli-berk-rekords
          meny-s-raketnym-vooruzheniem.html
          Стирбьорн
      4. Vlad.by Сегодня, 12:35
        Для начала,пусть тот эсминец выделит Каракурт из группы сейнеров, яхт и прогулочных катеров. Чтобы угрозу определить. Или он топить будет всех подряд?
        Да и чем, собственно, топить? Томагавком или ЗУР SM-6? А у МРК зубки остренькие и подойти даже на пистолетный выстрел у него все шансы есть.
        Кстати, у Каракурта огневой мощи тоже если не на 8, то на 3-4 эсминца вполне хватит.
        А что до ПВО, то наличие Панциря или даже Кортика во многом шансы уравнивает.
        Повторюсь - Каракурт настолько мал, что в прибрежной зоне выделить его на фоне гражданских судов чрезвычайно сложно, что авиации, что надводным кораблям. А при попадании самолета в поле зрения ОЛС еще бабка надвое сказала кто останется цел.
        Vlad.by
        1. Wedmak Сегодня, 12:59
          Шансы всегда есть, но все же Каракурт не для открытого боя с эсминцем. Слишком не равны ударные возможности. Его задача, находясь под зонтиком береговой ПВО, артиллерии и ПКР наносить точечные удары там, где их никто не ждет.
          Вы же не думаете, что Берк в одиночку, на всех парах попрет в атаку? Тут как и заведено у американцев: встанем неподалеку, десятком кораблей и ПЛ, выпустим 2-3 сотни топоров, чтобы снести ПВО и прочие неприятности, в чем будут активно помогать самолеты РЭБ и носители противорадиолокационных ракет. А когда пыль осядет, еще недели две будут добивать с беспилотников и прочих бомберов.
          Правда в отношении России тут конечно вопрос, не отхватит ли эта группировка ядерный батон при первых же залпах в нашу сторону. Ибо сбить 300 КР одновременно проблематично даже нам, а заткнуть чем-то эту стреляющую свору надо.
          Wedmak
        2. Стирбьорн Сегодня, 13:10
          Цитата: Vlad.by
          Для начала,пусть тот эсминец выделит Каракурт из группы сейнеров, яхт и прогулочных катеров. Чтобы угрозу определить. Или он топить будет всех подряд?

          думаю что будет, ибо это как "Град" во двор детсада поставить, кто потом мирняк жалеть будет - ответственность на поставившем....так можно и эсминец, среди танкеров спрятать...
          Стирбьорн
  3. Magic Archer Сегодня, 11:25
    В статье ниже,корветы УРАНОМ вооружают,а тут МРК Калибром и Ониксом...ГДЕ Б...Ь ЛОГИКА?!!!
    Magic Archer
    1. Bronevick Сегодня, 11:37
      Потому что 20380 старей чем 22800. НА 20385 калибры уже идут.
      Bronevick
    2. ВадимЖивов Сегодня, 11:43
      Разные проекты и все hi
      ВадимЖивов
      1. marlin1203 Сегодня, 12:03
        А про РЛС забыли? Что он видеть будет, куда стрелять? Кто ему целеуказание выдаст? А то получится что он стреляет дальше чем видит.
        marlin1203
    3. НЕКСУС Сегодня, 12:40
      Цитата: Magic Archer
      НА 20385 калибры уже идут.

      Полагаю,со временем Ураны сменят либо на Ониксы,либо на Калибры...не думаю,что это критично сейчас. Уже вроде разработан проект 20386.
      НЕКСУС
      1. Bronevick Сегодня, 12:51
        Уран дешевле Оникса, да и это ракеты разных категорий. Калибр по кораблям вообще стрелять не умеет. 20386 отличный проект, в нём заложена концепция дальнего океанского сторожевого корабля с высокой автоматизацией и автономностью.
        Bronevick
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:07
          Цитата: Bronevick
          Калибр по кораблям вообще стрелять не умеет.

          Серьезно? Калибр по морским целям бьет весьма хорошо,уважаемый.
          Цитата: Bronevick
          20386 отличный проект, в нём заложена концепция дальнего океанского сторожевого корабля с высокой автоматизацией и автономностью.

          Он то отличный,но есть мнение,что он перенасыщен вооружением.
          НЕКСУС
          1. Bronevick Сегодня, 13:26
            ИЗ каких источников вы узнали что калибр хорошо бьёт по морским целям? Про 20386, оружия много не бывает, да и 24 универсальные пусковые ячейка разве много?
            Bronevick
            1. НЕКСУС Сегодня, 13:58
              Цитата: Bronevick
              ИЗ каких источников вы узнали что калибр хорошо бьёт по морским целям?

              Уважаемый,Калибр-НК бьет по морским целям на расстоянии 300 км. Эти КР есть в арсенале береговых комплексов Бастион.
              На кой ее ввели в арсенал Бастиона,если этот комплекс противокораельный?
              НЕКСУС
          2. Wedmak Сегодня, 13:29
            но есть мнение,что он перенасыщен вооружением.

            Странное мнение. Особенно касательно кораблей - много не мало. А пополнять боезапас не такая простая задача, как на земле.
            Wedmak
  4. den3080 Сегодня, 11:26
    не знал, что в других флотах мира главное место отводится линкорам! и эсминцам...
    ))
    den3080
    1. Джедай Сегодня, 11:39
      Цитата: den3080
      не знал, что в других флотах мира главное место отводится линкорам

      Тоже был немало удивлён этим фактом. belay lol
      Джедай
    2. ВадимЖивов Сегодня, 11:45
      Особенно пшеки сдали тральщик долгострой и подлодку утопили а меркль вообще на ходу ноль
      ВадимЖивов
    3. Chertt Сегодня, 12:00
      "поэтому они меньше, чем линкоры и эсминцы, которым отводится главное место во флотах других стран мира"
      - Ха-ха Ну ладно автор не специалист. Но ведь в любом случае статья через несколько рук прошла, что ни кому глаз не резануло
      Chertt
  5. Vard Сегодня, 11:45
    Современный аналог торпедных катеров, причём на пару порядков более смертельный и эффективный... Нанести внезапный удар издалека, скрываясь где нибуть в бухте...
    Vard
  6. rocket757 Сегодня, 11:56
    DВ одном с экспртом можно согласиться
    Скорее всего, они предназначены для «вылазок и стрельбы залпами по боевым группам кораблей или авианосным ударным группам противника, если они приблизятся к российским берегам». При этом корабли проекта «Каракурт» – это «эффективная платформа для размещения противокорабельного оружия и сдерживания сил НАТО или США в случае конфликта», резюмировал эксперт.
    rocket757
  7. Астма Сегодня, 12:25
    менее устойчивы по сравнению с другими кораблями, «что делает их неэффективными для атаки по суше».

    ну так мы и не собираемся ими по суше работать, они не для этого сделаны...
    Астма
    1. rocket757 Сегодня, 12:53
      Фигня какая то, почему по суше бить не может?
      Для арт установки, качка эт может быть проблемой, а для ракет?
      Когда волна выше палубы не каждый артиллерийский корабль стрельбу вести может, даже линкор имел свои пределы и ограничения!
      Короче ищо тот експерт писал, что поделаешь, похоже такое понятие как "экспертное сообщество" сильно потеряло свою ценность, объективность!
      rocket757
      1. Астма Сегодня, 12:58
        hi
        приветствую, Камрад. денежка упала, вот и статья такая получилась. у "них" там, в экспертном сообществе, вообще проблемы =)
        Астма
        1. rocket757 Сегодня, 13:28
          Я понима, что и на озере может быть качка, Байкал или Великие озёра возьми!
          На море эт вообще ... красиво, впечатляет. За атлантику ... вспоминать вообще страшно, у-у-у какие там волны.
          Всё равно. кораблики классные получились и опасные ... для ворога!!! Спрашивается, а их, ворогов, сюда кто звал? Отгребут то что заслуживают.
          Всё эт лирика, по факту делаем то что надо, делаем то что можем!
          Асимметричный и очень серьёзный такой ответ ... нам же тактику укровояк. с их волчьей\шакальей стаей повторять не след. Не по чину, да и не прыгали мы. мозги не взболтаны до состояния яичницы!
          rocket757
  8. НЕКСУС Сегодня, 12:53
    Малые корабли способны угрожать большей части Европы крылатыми ракетами, однако обычные крылатые ракеты не слишком сильны, и чтобы сравняться с огневой мощью одного-единственного американского эсминца, потребуется несколько малых кораблей,

    Автор жжет. На кой МРК стараться сровняться в огневой мощи с эсминцем? Почему сразу не с ракетным крейсером то? fool
    При этом,тому же эсминцу хватит попадания от одной до двух ракет Оникса(зависит куда угодит ПКР),и чтоб утопить Крейсер Тикандерога,3-4 ПКР Оникс.
    «Каракурты» менее устойчивы по сравнению с другими кораблями, «что делает их неэффективными для атаки по суше».

    Видимо автор ну очень тугой на всю голову,если за два года сирийской компании,до него так и не дошло,что Калибры по земле работают очень хорошо.
    НЕКСУС
    1. Астма Сегодня, 13:00
      приветствую, камрад. ну, нужно было ложку дегтя добавить, чтобы и "свои" порадовались. тьфу на них.
      Астма
    2. тлауикол Сегодня, 13:24
      Пара-тройка Берков встанет в Северном море и будет долбить по Кал.обл. и Лен.обл. Вопрос : что им сделает Каракурт ?
      тлауикол
  9. Zomanus Сегодня, 13:56
    Думается, что данные малые ракетные платформы являются
    отработкой для постройки в будущем более крупных платформ.
    А что на счет работы по суше, так это вопрос исключительно целеуказания
    и скорости загрузки координат цели в ракету.
    Zomanus
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