Комплекс "Штора" повысил живучесть алжирских Т-90СА

Вооруженные силы Алжира в настоящее время являются одним из крупнейших операторов российского основного боевого танка Т-90. Имея около 300 машин модификации СА, сухопутные войска этого африканского государства уступают лишь Индии и, собственно, России.Алжирская версия "девяностого" отличается установкой мощного кондиционера, наличием продвинутой версии ночного тепловизионного прицела. Также на танки монтировались датчики, фиксирующие лазерное излучение средств наведения высокоточного оружия и прицелов-дальномеров комплекса оптико-электронного противодействия "Штора-1".Данные устройства резко повысили живучесть танка на поле боя, так как, получив информацию о том, что боевая машина подсвечена вражеским лазером, экипаж мог своевременно прикрыться непроницаемой дымовой завесой и найти надежное укрытие.На первых машинах, поступивших в армию Алжира, отсутствовали два инфракрасных прожектора для срыва наведения высокоточного оружия, они появились несколько позже. Летом текущего года были опубликованы фотографии учений, где уже массово были задействованы Т-90 с противоракетными прожекторами.Трудно сказать, как повлиял на выбор алжирских военных сирийский опыт применения Т-90. Вполне возможно, они решили обзавестись полным комплектом "Шторы-1" еще до появления на Ближнем Востоке современных машин российского производства. Однако с полной уверенностью можно говорить о том, что в сейчас алжирские танкисты очень довольны своевременным выбором своего командования, передает "РГ-Сила".