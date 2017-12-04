14:55 04 декабря

Комплекс "Штора" повысил живучесть алжирских Т-90СА

Вооруженные силы Алжира в настоящее время являются одним из крупнейших операторов российского основного боевого танка Т-90. Имея около 300 машин модификации СА, сухопутные войска этого африканского государства уступают лишь Индии и, собственно, России.

Алжирская версия "девяностого" отличается установкой мощного кондиционера, наличием продвинутой версии ночного тепловизионного прицела. Также на танки монтировались датчики, фиксирующие лазерное излучение средств наведения высокоточного оружия и прицелов-дальномеров комплекса оптико-электронного противодействия "Штора-1".

Комплекс "Штора" повысил живучесть алжирских Т-90СА



Данные устройства резко повысили живучесть танка на поле боя, так как, получив информацию о том, что боевая машина подсвечена вражеским лазером, экипаж мог своевременно прикрыться непроницаемой дымовой завесой и найти надежное укрытие.

На первых машинах, поступивших в армию Алжира, отсутствовали два инфракрасных прожектора для срыва наведения высокоточного оружия, они появились несколько позже. Летом текущего года были опубликованы фотографии учений, где уже массово были задействованы Т-90 с противоракетными прожекторами.

Трудно сказать, как повлиял на выбор алжирских военных сирийский опыт применения Т-90. Вполне возможно, они решили обзавестись полным комплектом "Шторы-1" еще до появления на Ближнем Востоке современных машин российского производства. Однако с полной уверенностью можно говорить о том, что в сейчас алжирские танкисты очень довольны своевременным выбором своего командования, передает "РГ-Сила".

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 7

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  1. ШВЕДский_стол Сегодня, 12:09
    А это в свою очередь говорит о том, что воюет не техника, а люди, которые умеют ей пользоваться. Так что если у индусов руки не под это заточены, нечего на технику пинать.
    ШВЕДский_стол
  2. профессор Сегодня, 12:53
    Данные устройства резко повысили живучесть танка на поле боя, так как, получив информацию о том, что боевая машина подсвечена вражеским лазером, экипаж мог своевременно прикрыться непроницаемой дымовой завесой и найти надежное укрытие.

    "Повысили"? Где же это они повысили? Какова статистика "резкого повышения"?

    Однако с полной уверенностью можно говорить о том, что в сейчас алжирские танкисты очень довольны своевременным выбором своего командования, передает "РГ-Сила".

    Что за агитки? Автор читал отзывы алжирских танкистов?
    профессор
  3. Bronevick Сегодня, 12:55
    Для российских танков срочно нужен недорогой эффективный КАЗ
    Bronevick
    1. Muvka Сегодня, 13:29
      А то что? Что случится?
      Muvka
      1. Bronevick Сегодня, 13:33
        Танки взорвутся. Надо торопиться.
        Bronevick
  4. просто экспл Сегодня, 13:31
    это после Сирии решили установить ?
    просто экспл
    1. maratk Сегодня, 14:28
      в статье сказано, что было установлено до известных событий на БВ,
      maratk
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