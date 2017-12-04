Минобороны Чехии намерено закупить американские БПЛА ScanEagle
Вооруженные силы Чехии начали масштабную программу по закупке дронов. Как сообщает портал armyrecognition.com, Минобороны Чехии объявило о закупке американских беспилотников ScanEagle.
В планах чешского оборонного ведомства потратить на армейские беспилотники 1 млрд чешских крон ($47 млн). Первыми чешские военные получат разведывательные дроны ScanEagle. Поставка запланирована на 2019 год, сумма контракта составляет $9,3 млн.
Чешские солдаты уже знакомы со ScanEagle, поскольку используют предоставленные США беспилотники в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане. В дальнейшем военное ведомство Чехии планирует закупить и ударные дроны.
Дрон ScanEagle является совместной разработкой компаний Boeing и Insitu. Первый прототип ScanEagle поднялся в воздух в 2002 году, а спустя два года прошёл тестирование в составе подразделений Корпуса морской пехоты США, участвовавших в боевых действиях в Ираке. Беспилотник был официально принят на вооружение американской армии в 2005 году и предназначен для разведки, наблюдения за полем боя и целеуказания, передает "Warspot"
В планах чешского оборонного ведомства потратить на армейские беспилотники 1 млрд чешских крон ($47 млн). Первыми чешские военные получат разведывательные дроны ScanEagle. Поставка запланирована на 2019 год, сумма контракта составляет $9,3 млн.
Чешские солдаты уже знакомы со ScanEagle, поскольку используют предоставленные США беспилотники в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане. В дальнейшем военное ведомство Чехии планирует закупить и ударные дроны.
Дрон ScanEagle является совместной разработкой компаний Boeing и Insitu. Первый прототип ScanEagle поднялся в воздух в 2002 году, а спустя два года прошёл тестирование в составе подразделений Корпуса морской пехоты США, участвовавших в боевых действиях в Ираке. Беспилотник был официально принят на вооружение американской армии в 2005 году и предназначен для разведки, наблюдения за полем боя и целеуказания, передает "Warspot"
Использованы фотографии: armyrecognition.com
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