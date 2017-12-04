14:54 04 декабря

Минобороны Чехии намерено закупить американские БПЛА ScanEagle

Вооруженные силы Чехии начали масштабную программу по закупке дронов. Как сообщает портал armyrecognition.com, Минобороны Чехии объявило о закупке американских беспилотников ScanEagle.

В планах чешского оборонного ведомства потратить на армейские беспилотники 1 млрд чешских крон ($47 млн). Первыми чешские военные получат разведывательные дроны ScanEagle. Поставка запланирована на 2019 год, сумма контракта составляет $9,3 млн.

Минобороны Чехии намерено закупить американские БПЛА ScanEagle



Чешские солдаты уже знакомы со ScanEagle, поскольку используют предоставленные США беспилотники в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане. В дальнейшем военное ведомство Чехии планирует закупить и ударные дроны.

Дрон ScanEagle является совместной разработкой компаний Boeing и Insitu. Первый прототип ScanEagle поднялся в воздух в 2002 году, а спустя два года прошёл тестирование в составе подразделений Корпуса морской пехоты США, участвовавших в боевых действиях в Ираке. Беспилотник был официально принят на вооружение американской армии в 2005 году и предназначен для разведки, наблюдения за полем боя и целеуказания, передает "Warspot"

Использованы фотографии: armyrecognition.com
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Зяблицев Сегодня, 12:46
    Что бы подсматривать за словаками...на хоккейной площадке! laughing
    Зяблицев
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:50
    1 млрд чешских крон ($47 млн)
    Чехам эти дроны может и не нужны, но членство в НАТО обязывает, поэтому приходится тратится.
    rotmistr60
  3. assa67 Сегодня, 14:38
    Цитата: rotmistr60
    членство в НАТО обязывает, поэтому приходится тратится.

    тратится на устаревшее вооружение,технику и пр....какой добрый полосатый хозяин!..а вот зачем чИхам ударники?неужели в составе контингента натусиков на нас попрут? recourse куда катится мир...
    assa67
Картина дня