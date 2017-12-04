14:45 04 декабря

Польша пока не готова расстаться с Т-72

Польская армия пока не готова к списанию танков Т-72. Как сообщает портал defence24.pl, Минобороны Польши объявило о старте аналитической части программы по модернизации старых боевых машин.

В период с 1979 по 1991 год в Польше было произведено 682 танка Т-72. Часть из них позже была модернизирована и получила название PT-91 Twardy, но большинство машин продолжают службу в базовом исполнении.

Польша пока не готова расстаться с Т-72



Ещё в прошлом году Минобороны Польши планировало списать оставшиеся Т-72, постепенно заменив их новой боевой машиной, разрабатываемой в рамках проекта Gepard. Однако эти планы были изменены — в военном ведомстве указывают, что серийное производство новых танков начнётся не ранее, чем через десять лет. Таким образом, польские Т-72 продолжат службу и нуждаются в модернизации.

Польские военные пока не раскрывают деталей программы модернизации, поскольку на текущем этапе заняты сбором предложений от предприятий ВПК.

Сегодня в составе ВС Польши имеется порядка 900 танков — преимущественно машин РТ-91 Twardy и Т-72. Кроме того, на вооружении механизированных подразделений состоит более 200 немецких танков Leopard 2A4 и Leopard 2A5, передает "Warspot"


Использованы фотографии: defence24.pl
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Комментарии 18

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  1. Logall Сегодня, 12:46
    А как по-другому? Денег - Кот наплакал, А гонору как у Речи Посполитой!
    Да ещё и эти американцы - Абрамсы поставлять не хотят , великой державе...
    Logall
    1. Зяблицев Сегодня, 12:55
      Убожей Украины - только Польша на Западном ТВД! В составе Варшавского договора - при социализме-нормальная была страна, а в НАТО и ЕС - подстилка! Т-72 - это русский танк и не гоже его эксплуатировать всяким европейским прости...,шлю...,народам - не гоже! А то памятники Советским Солдатам они сносят, а танки будут эксплуатировать - двуличные прости...,шлю...,господи, да как их назвать то?Что бы не обидеть - ну нет же такого слова! laughing
      Зяблицев
      1. Джедай Сегодня, 12:56
        Цитата: Зяблицев
        господи, да как их назвать то?Что бы не обидеть - ну нет же такого слова!

        Куртизанки. wink
        Джедай
        1. Зяблицев Сегодня, 12:58
          Благодарю! hi Но все таки куртизанки - это истинные француженки, а эти именно прости...,шлю...,но нет такого слова! laughing
          Зяблицев
          1. Logall Сегодня, 13:09
            Цитата: Зяблицев
            Благодарю! hi Но все таки куртизанки - это истинные француженки, а эти именно прости...,шлю...,но нет такого слова! laughing

            Logall
            1. Tusv Сегодня, 14:22
              Ейта фигня пришла в еврейский алфавит, когда они пытались управлять Хозарским коганатом, Мы его сделали, по буржуйски "не легитимным", а по нашему просто уничтожили hi
              Tusv
      2. Cветлейший Сегодня, 13:05
        Цитата: Зяблицев
        Что бы не обидеть - ну нет же такого слова!

        есть, пшек (полячишка) самое обидно-безобидные
        Cветлейший
        1. Зяблицев Сегодня, 13:09
          Это не слово - это сущность! laughing
          Зяблицев
        2. LiSiCyn Сегодня, 14:32
          Лично, наблюдал "картину" в 98-ом на границе с польшей, как два поляка ругались... Так вот, после того, как один другого назвал хох лом, началось самое интерессное. laughing Еле разняли...
          LiSiCyn
  2. Копчёный Сегодня, 12:47
    Надо сбор средств на Абрамсы организовать!
    Копчёный
    1. Клебер Сегодня, 12:49
      Цитата: Копчёный
      Надо сбор средств на Абрамсы организовать!


      Абрамсы давно не выпускаются, а оставшихся на всех не хватит.
      Клебер
    2. LSA57 Сегодня, 12:55
      Цитата: Копчёный
      Надо сбор средств на Абрамсы организовать!

      у меня нет. даж на пушку. пенсия маленькая
      LSA57
  3. Клебер Сегодня, 12:48
    Списать не проблема, проблема новую купить.
    Клебер
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:58
    Как-то не по польски. Отказались от всего, что бы напоминало СССР и ПНР (Польскую народную республику) - история, герои, памятники и т.д., а танки созданные в те времена остаются.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 13:01
      Будут ездить на Т-72 стиснув зубы от лютой ненависти к комунякам. fool
      Джедай
  5. asiat_61 Сегодня, 12:59
    А как же ,декоммунизация? Ляхи, вы прекращайте пользоваться не толерантными танками , и вообще у вас ещё много чего от СССР осталось, надо бы сломать.
    asiat_61
  6. nikolaev Сегодня, 13:06
    Ай-яй-яй какой агрессор нехороший - он им танки помогал делать! Какой подлый замысел! Это , наверное, чтобы воевали за агрессора ! Это же самодвижущиеся памятники агрессору и тоталитаризму ! А ну-ка их порезать на металл и сделать новые, хорошие , толерантные ЛГБТ-танки.
    Да и Щецин вернуть немцам, не фиг подарки принимать у супостата.!
    nikolaev
    1. nikolaev Сегодня, 13:19
      Написал, а когда посмотрел комментарии, то оказывается все уже сказано до меня. Оказывается , это настолько очевидно, что любому нормальному человеку сразу бросается в глаза. Надеюсь , что поляки поймут, что настоящая бескомпромиссная борьба с тоталитаризмом не знает границ и остановок на полпути.
      nikolaev
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