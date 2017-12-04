Польша пока не готова расстаться с Т-72
Польская армия пока не готова к списанию танков Т-72. Как сообщает портал defence24.pl, Минобороны Польши объявило о старте аналитической части программы по модернизации старых боевых машин.
В период с 1979 по 1991 год в Польше было произведено 682 танка Т-72. Часть из них позже была модернизирована и получила название PT-91 Twardy, но большинство машин продолжают службу в базовом исполнении.
Ещё в прошлом году Минобороны Польши планировало списать оставшиеся Т-72, постепенно заменив их новой боевой машиной, разрабатываемой в рамках проекта Gepard. Однако эти планы были изменены — в военном ведомстве указывают, что серийное производство новых танков начнётся не ранее, чем через десять лет. Таким образом, польские Т-72 продолжат службу и нуждаются в модернизации.
Польские военные пока не раскрывают деталей программы модернизации, поскольку на текущем этапе заняты сбором предложений от предприятий ВПК.
Сегодня в составе ВС Польши имеется порядка 900 танков — преимущественно машин РТ-91 Twardy и Т-72. Кроме того, на вооружении механизированных подразделений состоит более 200 немецких танков Leopard 2A4 и Leopard 2A5, передает "Warspot"
В период с 1979 по 1991 год в Польше было произведено 682 танка Т-72. Часть из них позже была модернизирована и получила название PT-91 Twardy, но большинство машин продолжают службу в базовом исполнении.
Ещё в прошлом году Минобороны Польши планировало списать оставшиеся Т-72, постепенно заменив их новой боевой машиной, разрабатываемой в рамках проекта Gepard. Однако эти планы были изменены — в военном ведомстве указывают, что серийное производство новых танков начнётся не ранее, чем через десять лет. Таким образом, польские Т-72 продолжат службу и нуждаются в модернизации.
Польские военные пока не раскрывают деталей программы модернизации, поскольку на текущем этапе заняты сбором предложений от предприятий ВПК.
Сегодня в составе ВС Польши имеется порядка 900 танков — преимущественно машин РТ-91 Twardy и Т-72. Кроме того, на вооружении механизированных подразделений состоит более 200 немецких танков Leopard 2A4 и Leopard 2A5, передает "Warspot"
Использованы фотографии: defence24.pl
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