14:48 04 декабря

Сеул устанавливает круглосуточное наблюдение за Пхеньяном

Южная Корея устанавливает круглосуточное наблюдение за КНДР. Как сообщило информационное агентство Yonhap, южнокорейские ВВС объявили о создании нового разведывательного подразделения ISR (intelligence, surveillance and reconnaissance).

Основной задачей ISR является сбор информации и наблюдение для противодействия ядерным и ракетным угрозам Северной Кореи. Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы заранее определять признаки подготовки к атаке и другим угрозам со стороны противника, поддерживая круглосуточную работу подразделения
— заявил командир подразделения ISR полковник Кан Юн Сок.

Сеул устанавливает круглосуточное наблюдение за Пхеньяном



Новое авиационное крыло создано на базе 37-й разведывательной эскадрильи. Помимо имеющихся в наличии эскадрильи разведывательных средств ISR вооружится американскими дронами RQ-4 Global Hawk. По неофициальной информации, первая пара этих беспилотников уже прибыла в Южную Корею, ещё одна будет доставлена в 2019 году.

RQ-4 Global Hawk — американский стратегический разведывательный БПЛА. Аппарат может совершать полёты длительностью до 30 часов на высоте до 18 000 м. Беспилотник был разработан американской компанией Teledyne Ryan Aeronautical (дочерним предприятием корпорации Northrop Grumman) и совершил первый полёт 28 февраля 1998 года. Первый аппарат Global Hawk был передан ВМС США в 2004 году и приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года, передает "Warspot"

Использованы фотографии: northropgrumman.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 16

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  1. Irokez Сегодня, 12:55
    Ничё ничё. Как там в песне поётся "Будет Вам Олимпиада о-хо-хо-хо-хо".
    Irokez
    1. Зяблицев Сегодня, 12:56
      А до этого они раз в пол года посматривали и в полглаза....? laughing
      Зяблицев
      1. Клебер Сегодня, 12:58
        Цитата: Зяблицев
        А до этого они раз в пол года посматривали и в полглаза....? laughing


        Да политическая игра на уровне младшей группы детского сада.
        Клебер
        1. Татьяна Сегодня, 13:06
          Цитата: Клебер
          Цитата: Зяблицев
          А до этого они раз в пол года посматривали и в полглаза....? laughing
          Да политическая игра на уровне младшей группы детского сада.
          Вот и доиграются! До "греха"! До реального нападения и ответного удара! Разнесут свои национальные "квартиры" (страны) в хлам - что тогда соседи делать будут?
          Татьяна
          1. Клебер Сегодня, 13:16
            Цитата: Татьяна
            Цитата: Клебер
            Цитата: Зяблицев
            А до этого они раз в пол года посматривали и в полглаза....? laughing
            Да политическая игра на уровне младшей группы детского сада.
            Вот и доиграются! До "греха"! До реального нападения и ответного удара! Разнесут свои национальные "квартиры" (страны) в хлам - что тогда соседи делать будут?


            Соседи отреагируют по ситуации.
            Клебер
      2. НЕКСУС Сегодня, 13:03
        Цитата: Зяблицев
        А до этого они раз в пол года посматривали и в полглаза....? laughing

        Раньше у Ына не было МБР. И теперь защита США Ю.Кореи от Северной выглядит не так убедительно,еще с учетом того,что армия С.Кореи по численности вдвое больше чем у соседа. А ведь Ын то может вспомнить о том,что Корея должна быть едина.
        НЕКСУС
        1. Зяблицев Сегодня, 13:07
          Единая Корея Ыну и нахрен ненужна - нужно просто оставит страну в покое и все будет хорошо! Но Трампу нужна война - это историческая политическая традиция каждого нового президента США - "государства", как известно полукриминального, да и на государство особо и не похожее...
          Зяблицев
          1. Клебер Сегодня, 13:09
            Цитата: Зяблицев
            Единая Корея Ыну и нахрен ненужна - нужно просто оставит страну в покое и все будет хорошо! Но Трампу нужна война - это историческая политическая традиция каждого нового президента США - "государства", как известно полукриминального, да и на государство, особо и не похожее...


            Трампу нужны голоса на выборах, а война выгодна их ВПК. Но тут ситуация патовая, поэтому Трамп грозит, а сделать ничего не может.
            Клебер
            1. Зяблицев Сегодня, 13:11
              США без войны - это как Украина без майдана - галимая конторка! laughing
              Зяблицев
          2. Дедкастарый Сегодня, 13:35
            Цитата: Зяблицев
            Единая Корея Ыну и нахрен ненужна - нужно просто оставит страну в покое и все будет хорошо!

            утрируйте...народу нужна,как и нам с Украиной, просто полосатоухие не лезли бы,и всё наладится...
            Дедкастарый
      3. Офицер запаса Сегодня, 13:27
        Цитата: Зяблицев
        А до этого они раз в пол года посматривали и в полглаза....? laughing


        А до этого наблюдали с перерывом на обед.
        Офицер запаса
  2. Клебер Сегодня, 12:56
    Вместо того, чтоб совершенствовать ПРО - они решили поглядеть.
    Клебер
  3. 1331М Сегодня, 12:59
    "Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы заранее определять признаки подготовки к атаке и другим угрозам со стороны противника, поддерживая круглосуточную работу подразделения"
    А до этого,можно подумать,не следили там все друг за другом?Только сейчас начинают... smile
    1331М
  4. rotmistr60 Сегодня, 13:01
    поддерживая круглосуточную работу подразделения
    Кто же вам запретит тратить ваши же деньги. Бдите круглосуточно, вот только не пробдите с американской помощью Олимпиаду.
    rotmistr60
  5. rocket757 Сегодня, 13:05
    Воинственны Корейцы, как те так и другие. Понять бы ещё - они и правда воевать готовы, хотят.
    янки с удовольствием спичку поднесут в этот костерок!!! Еще и бензинчику плеснут, им ведь сплошная выгода при любом раскладе ... своих то они эвакуировать собираются или уже!
    rocket757
  6. Геркулесыч Сегодня, 13:39
    Называйте вещи своими именами -будет тотальный шпионаж, всеми способами и средствами.
    Геркулесыч
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