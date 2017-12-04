Сеул устанавливает круглосуточное наблюдение за Пхеньяном

Основной задачей ISR является сбор информации и наблюдение для противодействия ядерным и ракетным угрозам Северной Кореи. Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы заранее определять признаки подготовки к атаке и другим угрозам со стороны противника, поддерживая круглосуточную работу подразделения

Южная Корея устанавливает круглосуточное наблюдение за КНДР. Как сообщило информационное агентство Yonhap, южнокорейские ВВС объявили о создании нового разведывательного подразделения ISR (intelligence, surveillance and reconnaissance).— заявил командир подразделения ISR полковник Кан Юн Сок.Новое авиационное крыло создано на базе 37-й разведывательной эскадрильи. Помимо имеющихся в наличии эскадрильи разведывательных средств ISR вооружится американскими дронами RQ-4 Global Hawk. По неофициальной информации, первая пара этих беспилотников уже прибыла в Южную Корею, ещё одна будет доставлена в 2019 году.RQ-4 Global Hawk — американский стратегический разведывательный БПЛА. Аппарат может совершать полёты длительностью до 30 часов на высоте до 18 000 м. Беспилотник был разработан американской компанией Teledyne Ryan Aeronautical (дочерним предприятием корпорации Northrop Grumman) и совершил первый полёт 28 февраля 1998 года. Первый аппарат Global Hawk был передан ВМС США в 2004 году и приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года, передает "Warspot"