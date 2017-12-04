Американский генерал: Украинцы плачут от счастья, когда встречают натовских солдат
В интервью украинскому изданию «Европейская правда» командующий объединёнными силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что американские солдаты «учитывают опыт украинских войск по противостоянию российской армии». Ходжес заявил, что это очень ценный опыт, так как сама структура противостоянию противнику в Афганистане или Ираке для американских войск была иной, нежели структура противостояния украинской армии «российскому вторжению».
Из заявления Бена Ходжеса:
По словам Ходжеса, американской армии есть чему поучиться у армии Украины в плане маскировки, постоянного перемещения армейских групп на передовой.
Далее Ходжес заявил, что если Украина и дальше будет демонстрировать свою готовность к сопротивлению, то это «будет сигналом для агрессора».
При этом Ходжес не уточнил некоторых деталей: войдут ли в американские военные учебники навыки украинских войск по попаданию в котлы на фоне приказов генералов, находящихся на тот момент в саунах?
Далее Ходжес рассказал душещипательную историю о том, как одна пожилая украинка, узнав, что перед ней натовские военные, "расплакалась от счастья". Из рассказа американского генерала:
Речь о ленте в цветах украинского флага.
Из заявления Бена Ходжеса:
Мы ценим этот опыт, как и наши союзники. Вы внесём его в свои системы обучения. Украинский опыт напомнил нам о смертельной опасности боевых действий, когда артиллерия российских войск наносит удары по тем позициям, координаты которых узнаёт.
По словам Ходжеса, американской армии есть чему поучиться у армии Украины в плане маскировки, постоянного перемещения армейских групп на передовой.
Далее Ходжес заявил, что если Украина и дальше будет демонстрировать свою готовность к сопротивлению, то это «будет сигналом для агрессора».
При этом Ходжес не уточнил некоторых деталей: войдут ли в американские военные учебники навыки украинских войск по попаданию в котлы на фоне приказов генералов, находящихся на тот момент в саунах?
Далее Ходжес рассказал душещипательную историю о том, как одна пожилая украинка, узнав, что перед ней натовские военные, "расплакалась от счастья". Из рассказа американского генерала:
Три года назад мы направлялись в Яворов на учения и провели несколько часов во Львове. Мы вышли на улицу в центре города, и тут к нам неожиданно подошла пожилая женщина и спросила, кто мы. Со мной был коллега, литовский военный, он помог с переводом. Я ответил, что мы из НАТО, и она, как только услышала это, расплакалась. Она благодарила нас за помощь, которую НАТО оказывает Украине, говорила, насколько это важно. А потом сняла со своей сумки ленту и отдала её мне. С тех пор – уже три года – эта лента всегда со мной.
Речь о ленте в цветах украинского флага.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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