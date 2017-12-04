Американский генерал: Украинцы плачут от счастья, когда встречают натовских солдат

Мы ценим этот опыт, как и наши союзники. Вы внесём его в свои системы обучения. Украинский опыт напомнил нам о смертельной опасности боевых действий, когда артиллерия российских войск наносит удары по тем позициям, координаты которых узнаёт.

Три года назад мы направлялись в Яворов на учения и провели несколько часов во Львове. Мы вышли на улицу в центре города, и тут к нам неожиданно подошла пожилая женщина и спросила, кто мы. Со мной был коллега, литовский военный, он помог с переводом. Я ответил, что мы из НАТО, и она, как только услышала это, расплакалась. Она благодарила нас за помощь, которую НАТО оказывает Украине, говорила, насколько это важно. А потом сняла со своей сумки ленту и отдала её мне. С тех пор – уже три года – эта лента всегда со мной.