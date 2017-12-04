14:54 04 декабря

Американский генерал: Украинцы плачут от счастья, когда встречают натовских солдат

В интервью украинскому изданию «Европейская правда» командующий объединёнными силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что американские солдаты «учитывают опыт украинских войск по противостоянию российской армии». Ходжес заявил, что это очень ценный опыт, так как сама структура противостоянию противнику в Афганистане или Ираке для американских войск была иной, нежели структура противостояния украинской армии «российскому вторжению».

Из заявления Бена Ходжеса:
Мы ценим этот опыт, как и наши союзники. Вы внесём его в свои системы обучения. Украинский опыт напомнил нам о смертельной опасности боевых действий, когда артиллерия российских войск наносит удары по тем позициям, координаты которых узнаёт.


По словам Ходжеса, американской армии есть чему поучиться у армии Украины в плане маскировки, постоянного перемещения армейских групп на передовой.


Далее Ходжес заявил, что если Украина и дальше будет демонстрировать свою готовность к сопротивлению, то это «будет сигналом для агрессора».

Американский генерал: Украинцы плачут от счастья, когда встречают натовских солдат


При этом Ходжес не уточнил некоторых деталей: войдут ли в американские военные учебники навыки украинских войск по попаданию в котлы на фоне приказов генералов, находящихся на тот момент в саунах?

Далее Ходжес рассказал душещипательную историю о том, как одна пожилая украинка, узнав, что перед ней натовские военные, "расплакалась от счастья". Из рассказа американского генерала:

Три года назад мы направлялись в Яворов на учения и провели несколько часов во Львове. Мы вышли на улицу в центре города, и тут к нам неожиданно подошла пожилая женщина и спросила, кто мы. Со мной был коллега, литовский военный, он помог с переводом. Я ответил, что мы из НАТО, и она, как только услышала это, расплакалась. Она благодарила нас за помощь, которую НАТО оказывает Украине, говорила, насколько это важно. А потом сняла со своей сумки ленту и отдала её мне. С тех пор – уже три года – эта лента всегда со мной.


Речь о ленте в цветах украинского флага.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 68

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  1. Шура пермский Сегодня, 13:04
    Больше плачут при виде своих горе вояк… да и сами горе вояки плачутся от своей участи… особенно на востоке
    Шура пермский
    1. volodya Сегодня, 13:08
      Вот это то и интересно! Обычно люди радуются,а тут плачут!Нашу армию встречали с цветами,а не со слезами!
      volodya
      1. Дедкастарый Сегодня, 13:11
        Американский генерал: Украинцы плачут от счастья, когда встречают натовских солдат
        американцы бы тоже плакали,если б наших у себя увидели...
        Дедкастарый
        1. Татьяна Сегодня, 13:25
          Ха! Старых дур полно везде! Это мужчины лучше женщин знают! yes
          Татьяна
          1. sir_obs Сегодня, 13:37
            Это он еще Ахиджакову не првстречал
            sir_obs
            1. sibiryk Сегодня, 14:12
              Это он еще Ахиджакову не повстречал
              А может она и была?
              sibiryk
          2. фигвам Сегодня, 13:42
            Любая бандеровка будет рада.
            фигвам
            1. Татьяна Сегодня, 13:48
              Цитата: фигвам
              Любая бандеровка будет рада.

              Бандеровка рада по глупости и незнанию истории ВМВ - чем всё подобное сотрудничество с гитреровцами исчерпывалось для украинцев. Точно такое же "сотрудничество" будет у современных бандеровцев и с американцскими фашистами.
              Татьяна
              1. Антарес Сегодня, 14:25
                Цитата: Татьяна
                фашистами.

                Михаэль такого не говорил.Аналогичные слова еще и Коху приписывают-только все это фейк.
                Антарес
                1. Татьяна Сегодня, 14:31
                  Цитата: Антарес
                  Цитата: Татьяна
                  фашистами.

                  Михаэль такого не говорил.Аналогичные слова еще и Коху приписывают-только все это фейк.
                  Фейк - не фейк, говорил, - не говорил....спорить не буду. Да только суть политики Гитлера и его окружения в отношении Украины во время ВМВ выражена вполне чётко и исторически верно по многим историческим источникам. А кто сказал так про это - уже не столь важно. Главное - что сказал.
                  Татьяна
          3. LiSiCyn Сегодня, 14:05
            Народ, Вы же понимаете, что это постанова... Подсунули, генералу тетку, без каравая, за то с ленточкой... На жалость давили... Последнее отдала, что было... Леточку в цветах даунов... laughing
            LiSiCyn
            1. Татьяна Сегодня, 14:10
              Цитата: LiSiCyn
              Народ, Вы же понимаете, что это постанова... Подсунули, генералу тетку, без каравая, за то с ленточкой... На жалость давили... Последнее отдала, что было... Леточку в цветах даунов... laughing
              Ха! И тоже верно! Подобное вполне может быть - Ваша правда! Хотя "ахиджаковых" "ворон", у которых из под носа уносят своё государство, везде полно!
              Татьяна
              1. LiSiCyn Сегодня, 14:45
                Про "выживших из ума" согласен... Но, Вы вглядитесь в лица жителей Б/У, которые присутствуют на таких мероприятиях... Там же, один вопрос: "Когда, мне заплатят?" А, что . Дешево и сердито. Заодно, картинку для запада создают..
                LiSiCyn
          4. Дедкастарый Сегодня, 14:10
            Цитата: Татьяна
            Ха! Старых дур полно везде! Это мужчины лучше женщин знают! yes

            Танюха-мудрая дева... love
            Дедкастарый
            1. Татьяна Сегодня, 14:24
              Цитата: Дедкастарый
              Цитата: Татьяна
              Ха! Старых дур полно везде! Это мужчины лучше женщин знают! yes

              Танюха-мудрая дева... love
              Ха! drinks И за что нас только мужчины любят и терпят?! Сама удивляюсь! hi
              Татьяна
      2. ротмистр Сегодня, 13:15
        Цитата: volodya
        Вот это то и интересно! Обычно люди радуются,а тут плачут!Нашу армию встречали с цветами,а не со слезами!

        Вы уж извините, но во Львове с цветами встречали армию Вермахта. А нашу Советскую, там не встречали с цветами.
        ротмистр
        1. Дедкастарый Сегодня, 13:29
          Цитата: ротмистр
          Вы уж извините, но во Львове с цветами встречали армию Вермахта. А нашу Советскую, там не встречали с цветами.
          Ответить Цитиро

          я бы сказал 50/50..
          Дедкастарый
        2. Клебер Сегодня, 13:44
          Цитата: ротмистр
          Вы уж извините, но во Львове с цветами встречали армию Вермахта. А нашу Советскую, там не встречали с цветами.


          Зато Одесса встретила советские войска хорошо. Нарядив уличные фонари гирляндами повешенных нацистких подстилок.
          Клебер
          1. Антарес Сегодня, 14:31
            Цитата: Клебер
            Зато Одесса встретила советские войска хорошо.

            Любой город УССР встречал свою армию одинаково-как освободителей.

            Утром 27 июля Львов был освобожден от гитлеровцев. Остатки немецкого гарнизона бежали на юго-запад. В ходе сражения за город советские воины показали исключительный героизм.
            Антарес
        3. НЕКСУС Сегодня, 14:16
          Цитата: ротмистр
          Вы уж извините, но во Львове с цветами встречали армию Вермахта. А нашу Советскую, там не встречали с цветами.

          Потому что Львов и область -это не Украина по своей сути. Всю эту нацистскую мерзость загнать бы в Львов и границу закрыть и пусть поляки хлебают эти экскременты ведрами.
          НЕКСУС
      3. LSA57 Сегодня, 13:19
        Цитата: volodya
        Обычно люди радуются,а тут плачут

        так это другая психология. ну не добили таких в схронах
        LSA57
      4. Orionvit Сегодня, 14:48
        Цитата: volodya
        Обычно люди радуются,а тут плачут

        Надо же, нарвался на сумасшедшую с майдана, которая со слезами на глазах, подарила ему ленточку, с которой он теперь не расстаётся. laughing Какая душещипательная история, достойная бразильского сериала. А кастрюльку свою майданную, пожилая женщина ему не подарила? А то бы он и её три года носил. laughing
        Orionvit
    2. Зяблицев Сегодня, 13:16
      Цензура не всю фразу американского генерала пропустила:":Украинцы плачут от счастья, когда встречают натовских солдат и ссутся в шаровары!" laughing
      Зяблицев
    3. LSA57 Сегодня, 13:16
      Цитата: Шура пермский
      да и сами горе вояки плачутся от своей участи… особенно на востоке

      уже не плачут. в котлах рыдают
      LSA57
    4. GIN Сегодня, 13:47
      Дженераль не понял ленточку вешают на крест могильный потому бабка и заплакала жалко стало мерикоса
      GIN
  2. solzh Сегодня, 13:07
    украинской армии есть, чему поучиться у армии Украины

    Не понял этого выражения what
    Ну а плачут они при виде натовских военнослужащих из-за того, что понимают, что и украинские военнослужащие скоро станут такими же голубыми, как и гейропейцы.
    Ну а пожилая женщина плакала не от счастья, а от того, что на ее родине находяться натовские собаки.
    solzh
    1. Дедкастарый Сегодня, 13:12
      Цитата: solzh
      Не понял этого выражения

      чо не понятного...сперва делают,потом думают...
      Дедкастарый
    2. den3080 Сегодня, 13:13
      украинской армии есть, чему поучиться у армии Украины

      всё в порядке
      это из серии:
      ...если бомба упадёт в середину, то танка не получится,
      ...вас бы вывести в чистое поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб,
      ...молчать! я вас спрашиваю
      wink
      и так далее
      den3080
      1. роман66 Сегодня, 13:27
        я не спрашиваю вас, где вы были, я спрашиваю , откуда вы пришли!
        роман66
    3. Офицер запаса Сегодня, 13:17
      "...американской армии есть чему поучиться у армии Украины в плане маскировки..."

      Не, ребята. В плане маскировки нужно у нас учиться. Украина с российским войсками уже с 2014 года воюет, а все никак обнаружить не может.
      Офицер запаса
  3. rocket757 Сегодня, 13:08
    Интересно, а гордые и такие маленькие прибалты. до сих пор плачут с янкерсов от счастья ... или уже не очень?
    rocket757
    1. Джедай Сегодня, 13:11
      hi Конечно плачут, но уже не от счастья.
      Джедай
      1. rocket757 Сегодня, 13:58
        Можно конечно статистику за "радующихся", от янкерсов, собрать и укропам предложить посмотреть!
        Только сомневаюсь я, что взболтанные скачками мозги, удерживаемые от растекания с помощью кастрюль, смогут оценить такую статистику. адекватно???
        rocket757
        1. Джедай Сегодня, 14:04
          Вы не одиноки в своих сомнениях. yes
          Джедай
  4. ПалБор Сегодня, 13:08
    Они узнали,что удары артиллерии несут смертельную опасность.Теперь уже я плачу recourse
    ПалБор
    1. роман66 Сегодня, 13:29
      если генерал с гордостью носит ленту даунских цветов - а чему удивляться? им же теперь доктрину менять - оказывается противник ответить может request
      роман66
  5. Sierra Сегодня, 13:11
    Бабушка не плакала, а оплакивала понаехавших....
    Sierra
    1. rocket757 Сегодня, 14:46
      Тож вариант ... только прямолинейным янки как такое понять?
      rocket757
  6. weksha50 Сегодня, 13:11
    "мы из НАТО, и она, как только услышала это, расплакалась. Она благодарила нас за помощь, которую НАТО оказывает Украине, говорила, насколько это важно. А потом сняла со своей сумки ленту и отдала её мне. С тех пор – уже три года – эта лента всегда со мной"....

    Ну... психбольные во всех странах есть... У нас тоже кто-нибудь с Болотной мог белую ленточку генералу повесить... Использованную... lol
    weksha50
    1. Клебер Сегодня, 13:18
      Ты прикола не понял )))) Ленточка была георгиевская )))
      Клебер
  7. sgr291158 Сегодня, 13:12
    Интересно, какой опыт они могут перенять у этого сброда. Как марадерить по дворам, да горилку бухать.
    sgr291158
    1. Клебер Сегодня, 13:21
      Цитата: sgr291158
      Интересно, какой опыт они могут перенять у этого сброда. Как марадерить по дворам, да горилку бухать.


      Ну а какой ещё? Если только половой, в полном соответствии с программой поддержки гей-сообщества.
      Клебер
      1. rocket757 Сегодня, 14:48
        Ну как же, а в котелки-котёлки попадать и потом за большую перемогу это выдать ... медальки "победителям" раздавать!
        rocket757
  8. ul_vitalii Сегодня, 13:18
    Генерал рассказывал правду "европейской правде", после этого до электората дошла правда в квадрате.Вот у.роды! sad
    ul_vitalii
  9. Геркулесыч Сегодня, 13:19
    Лента с похоронного венка? Там небось было написано "покойся с миром "?
    Геркулесыч
    1. Клебер Сегодня, 13:40
      Цитата: Геркулесыч
      Лента с похоронного венка? Там небось было написано "покойся с миром "?


      Да георгиевская 100 процентов.
      Клебер
  10. Waroc Сегодня, 13:19
    А ещё у украинских военных ноги постоянно в ожогах и ошпарены - так как лицезрея одухотворённые лики светлых эльфов из США - украинские вояки кипятком писяют и всё это текёть по ногам... горячо же...
    Waroc
    1. роман66 Сегодня, 13:31
      меду прочим. это очень полезно от пяточных шпор и потертостей, лечат они их так
      роман66
  11. Геркулесыч Сегодня, 13:20
    Во Вьетнаме янки учились драпать с поля боя сами, тут же вна укроине, потребовали чтобы этой мудрой науке их обучил аборигены.
    Геркулесыч
  12. Геркулесыч Сегодня, 13:21
    [quote=Геркулесыч]Во Вьетнаме янки учились драпать с поля боя сами, тут же вна укроине, потребовали чтобы этой мудрой науке их обучил аборигены
    Геркулесыч
  13. MAZANDARAN Сегодня, 13:21
    Вот если бы к этому генералишко подошла бы в Славянке,она бы смеялась от счастья (как правильно заметил написавший статью)и спрасила бы:Сколько остались у тебя в живых,которые вышли из Илловайского КОТЛА...???
    MAZANDARAN
  14. MAZANDARAN Сегодня, 13:24
    [quote=MAZANDARAN]Вот если бы к этому генералишко подошла бы в Славянке,она бы смеялась от счастья (как правильно заметил написавший статью)и спрасила бы:Сколько остались у тебя в живых,которые вышли из Илловайского КОТЛА...???И подарила бы георгевскую ленту!!!
    MAZANDARAN
  15. uav80 Сегодня, 13:24
    Мы вышли на улицу в центре города, и тут к нам неожиданно подошла пожилая женщина и спросила, кто мы. Я ответил, что мы из НАТО, и она, как только услышала это, расплакалась. Она благодарила нас за помощь...


    Ну что тут ещё сказать...

    uav80
    1. Роман 11 Сегодня, 14:04
      Цитата: uav80
      Ну что тут ещё сказать...

      Да это понт, театральные постановки.... оккупанты везде так делали, сейчас и дети знают. Женщины даже не улыбаются, плохо сыграно. Кстати, если это восточная часть, в подполе домов сидели партизаны, пока бабы фотались с эсэсовцами. smile
      Роман 11
  16. HAM Сегодня, 13:25
    ..".....Украинский опыт напомнил нам о смертельной опасности боевых действий, когда артиллерия российских войск наносит удары по тем позициям, координаты которых узнаёт..."

    Точнее определения, данное Лавровым, и придумать не могу..И это вещает генерал..!!
    Привыкли воевать с попуасами,а тут ещё артиллерия бывает..
    Хорошо что только плачут от счастья,а не сикают кипятком.
    HAM
    1. роман66 Сегодня, 13:33
      нечестный способ ведения войны! запретить артиллерию в других странах женевской конвенцией!
      роман66
  17. agent Сегодня, 13:36
    ща слезу пущу sad )))
    agent
  18. Valter1364 Сегодня, 13:42
    У моей сестры живет маленькая собачка. Так вот она при виде гостей всегда от радости писает.
    Есть ещё над чем работать украинским военным. soldier fellow
    Valter1364
  19. Jurkovs Сегодня, 13:44
    Неудивительно. Они и немцев встречали цветами в 41 году во Львове и в Киеве.
    Jurkovs
  20. SCHMEL Сегодня, 13:51
    И тут к нам неожиданно подошла пожилая женщина и спросила, кто мы. Я ответил, что мы из НАТО. Она сняла со своей сумки ленту и отдала её мне. С тех пор – уже три года – эта лента всегда со мной.
    Речь о ленте в цветах украинского флага.
    АнекдотЫ от Бена - заокеанского агрессора laughing

    SCHMEL
  21. koshmarik Сегодня, 13:55
    Бен, приезжай к нам в Россию в гости к ребятам из ВДВ, обрыдаешься и ленточек георгиевских тебе дадим сколько хочешь всем твоим воякам хватит.
    koshmarik
  22. Роман 11 Сегодня, 13:57
    С тех пор – уже три года – эта лента всегда со мной.
    Трогательно до слёз, ...... с тех пор Южная Русь, её часто обзывают Украиной, стала зависимой от НАТОвской титьки - как они там? разрешите мы теперь вас будем дёргать за титьки, вот вам лента.

    Ну точно, нормальные люди не смогут сдержать слёз, особенно эти южнорусские вымогатели.

    А траншик-то последний цеевропецы замылили, что будут кушать независимые украинцы или точнее зависимые южнорусские? "Нелетальное" американское оружие? recourse
    Роман 11
  23. частное лицо Сегодня, 14:00
    А потом сняла со своей сумки ленту и отдала её мне. С тех пор – уже три года – эта лента всегда со мной.
    Георгиевскую ленточку?
    частное лицо
  24. Wedmak Сегодня, 14:04
    Ох уж эти сказочники...
    Wedmak
  25. BAI Сегодня, 14:07
    Я ответил, что мы из НАТО, и она, как только услышала это, расплакалась.
    - " где же мы вас столько хоронить будем?"
    BAI
  26. андрей юрьевич Сегодня, 14:20
    [quote=Татьяна]Татьяна не даст соврать, мой дед,действительно воевал в этом регионе,(11 армия) народ был разный,но вообще-рады были нашим бойцам.хотя,бывало всяко.
    андрей юрьевич
  27. demo Сегодня, 14:26
    Три года назад мы направлялись в Яворов на учения и провели несколько часов во Львове. Мы вышли на улицу в центре города, и тут к нам неожиданно подошла пожилая женщина и спросила, кто мы. Со мной был коллега, литовский военный, он помог с переводом. Я ответил, что мы из НАТО, и она, как только услышала это, расплакалась. Она благодарила нас за помощь, которую НАТО оказывает Украине, говорила, насколько это важно. А потом сняла со своей сумки ленту и отдала её мне. С тех пор – уже три года – эта лента всегда со мной.

    Ага. Привяжи себе ее на причинное место и используй по назначению.
    А, интересно, на каком языке хохлушка (западенка) спросила, что ее понял литовец?
    Небось на русском?! Сепаратистка, как пить дать. Прикидывалась бандеровкой. Точно засланная Кремлем

    А вот это пассаж вообще вдохновил:
    "Мы ценим этот опыт, как и наши союзники. Вы внесём его в свои системы обучения. Украинский опыт напомнил нам о смертельной опасности боевых действий, когда артиллерия российских войск наносит удары по тем позициям, координаты которых узнаёт".

    Американские и украинские военные могут помочь друг другу богатым опытом разбомбленных населенных пунктов, в которых нет и не было военных и уничтожением свадьб и похоронных процессий, а так же уничтоженных экскаваторов и бульдозеров.


    Просто не могу взять в толк и оценить умственные способности американского генерала.
    А что до этого он не знал что артиллерия противника может быть смертельно опасна?
    Или воевали с папуасами с помощью "Томагавков"?
    Значит если в сторону американцев дать пару залпов то так побегут. Еще и скулить начнут что так их не учили.
    Куда вам тягаться с Северной Кореей? Они же вас так напугают, что вы через Тихий океан на байдарках и каноэ будете грести.
    demo
  28. Антарес Сегодня, 14:40
    Ничего удивительно. Американцев вновь воспринимают как союзников, в 1945 было так же

    то что враг поменялся, да еще и так-вот что печально.
    В статье впрочем все верно. О необходимости перемещений, маскировки, скорости обнаружения вражеский позиций, точность координат ну и лента...
    Речь идет об этом
    Антарес
Картина дня