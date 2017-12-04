14:49 04 декабря

Бронированный монстр в Сирии. Машина впервые попала в объектив камеры

В ходе боевых действий в районе города Хараста (северо-восточный пригород Дамаска) сирийская армия задействовала ранее неизвестную бронированную машину, фотография которой появилась в интернете, сообщает Вестник Мордовии.

Бронированный монстр в Сирии. Машина впервые попала в объектив камеры


«С первого взгляда невозможно понять, что перед нами. Видно некое шасси, прикрытое со всех сторон так называемой уголковой защитой, ранее применявшейся на Т-72 и ЗСУ "Шилка". На корпус водружена круглая башня с большим люком сзади», – пишет автор материала Лев Романов.


Судя по комментариям, на снимке изображена БМП-1, которой местные умельцы решили нарастить защиту. Кроме того, вместо 73-мм пушки была установлена спарка 23-мм зенитных орудий.

По мнению автора, ссылающегося на военных экспертов, «данный бронированный монстр должен поддерживать действующие в условиях городской застройки танки». Усиленная защита поможет машине эффективнее транспортировать пехоту, а установленная Зу-23-2 будет уничтожать вражеских снайперов и гранатометчиков, засевших на этажах и крышах домов.

Насколько эффективна эта сирийская новинка, можно будет понять лишь после ее применения в боевых операциях.

Использованы фотографии: twitter.com/DPRKJones
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Комментарии 20

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  1. Джедай Сегодня, 13:51
    В очередной раз сирийские Левши и Кулибины удивляют... belay
    Джедай
    1. Шура пермский Сегодня, 13:52
      всё верно,экраны+прикрыта задняя дверь бмп. брони и вооружения в достатке,а как тут со скоростью дело???
      Шура пермский
      1. Идущий Сегодня, 14:08
        Цитата: Джедай
        В очередной раз сирийские Левши и Кулибины удивляют... belay


        Война - двигатель прогресса. lol
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 14:21
          Да, нужда заставит - ещё и не такое сваяешь. yes
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 14:25
            Война и не такие чудеса творила , это очень тяжелый труд.
            Идущий
    2. Muvka Сегодня, 13:52
      Кулибины или нет, еще поверить надо. Неизвестно, есть ли в этом смысл.
      Muvka
    3. shark Сегодня, 14:48
      Знаете что удивляет? Двойственность подходов и стандартов. Если бы это было сфоткано в зоне ато у укров, то ржач стоял бы знатный. А у сирийцев -Кулибины... Надо стараться быть ровным в оценках. Не от хорошей жизни таких монстров делают.
      shark
  2. Комментарий был удален.
  3. Клебер Сегодня, 13:52
    Сирийцы украли у украинцев новейшую разработку стратегического оружия.
    Клебер
    1. д^Амир Сегодня, 14:09
      причем здесь скакуасы??? это ж очевидно!!!!! дальнейшее развитие идеи:
      д^Амир
  4. ШВЕДский_стол Сегодня, 13:53
    Вот что сварка, смекалка и какая то там матерь делают
    ШВЕДский_стол
  5. КОТ БАЮН Сегодня, 13:54
    Я так думаю, что "Гадюка" в таких целях подошла бы идеально.
    КОТ БАЮН
  6. kolyhalovs Сегодня, 13:57
    Не от хорошей жизни, однако.
    kolyhalovs
  7. Геркулесыч Сегодня, 14:01
    Вот вам прототип боевого лазера lol собранного на коленке, на поле боя из подручных частей wassat
    Геркулесыч
  8. роман66 Сегодня, 14:02
    свидомитов к ним, на стажировку!
    роман66
  9. Астория Сегодня, 14:03
    Это точно он:
    Астория
  10. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 14:05
    Представляю, как местные эксперты осмеяли бы эту диковину, появись она у ВСУ.
    Стегозавр Бронтозавров
    1. Дратуй Сегодня, 14:21
      ВСУ - первая армия Европы!!! По словам порошенко wassat конечно бы обсмеяли!!!
      Дратуй
  11. inkass_98 Сегодня, 14:06
    Очередная сухопутная "звезда смерти".
    inkass_98
  12. Ретвизан 8 Сегодня, 14:06
    Снимок, хреновенький нечего толком не понятно, вообще эта штука хоть передвигается?
    Ретвизан 8
    1. Николай Фёдоров Сегодня, 14:45
      Цитата: Ретвизан 8
      Снимок, хреновенький нечего толком не понятно, вообще эта штука хоть передвигается?

      Ишь чего захотел... Да если б она передвигалась ещё, цены б ей не было!
      Николай Фёдоров
  13. assa67 Сегодня, 14:46
    "сообщает"вестник мордовии".....мне кажется эту чуду-юду сирийцы у игилоидов отбили...припомните бетонный танк laughing
    assa67
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