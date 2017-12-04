Бронированный монстр в Сирии. Машина впервые попала в объектив камеры
В ходе боевых действий в районе города Хараста (северо-восточный пригород Дамаска) сирийская армия задействовала ранее неизвестную бронированную машину, фотография которой появилась в интернете, сообщает Вестник Мордовии.
«С первого взгляда невозможно понять, что перед нами. Видно некое шасси, прикрытое со всех сторон так называемой уголковой защитой, ранее применявшейся на Т-72 и ЗСУ "Шилка". На корпус водружена круглая башня с большим люком сзади», – пишет автор материала Лев Романов.
Судя по комментариям, на снимке изображена БМП-1, которой местные умельцы решили нарастить защиту. Кроме того, вместо 73-мм пушки была установлена спарка 23-мм зенитных орудий.
По мнению автора, ссылающегося на военных экспертов, «данный бронированный монстр должен поддерживать действующие в условиях городской застройки танки». Усиленная защита поможет машине эффективнее транспортировать пехоту, а установленная Зу-23-2 будет уничтожать вражеских снайперов и гранатометчиков, засевших на этажах и крышах домов.
Насколько эффективна эта сирийская новинка, можно будет понять лишь после ее применения в боевых операциях.
«С первого взгляда невозможно понять, что перед нами. Видно некое шасси, прикрытое со всех сторон так называемой уголковой защитой, ранее применявшейся на Т-72 и ЗСУ "Шилка". На корпус водружена круглая башня с большим люком сзади», – пишет автор материала Лев Романов.
Судя по комментариям, на снимке изображена БМП-1, которой местные умельцы решили нарастить защиту. Кроме того, вместо 73-мм пушки была установлена спарка 23-мм зенитных орудий.
По мнению автора, ссылающегося на военных экспертов, «данный бронированный монстр должен поддерживать действующие в условиях городской застройки танки». Усиленная защита поможет машине эффективнее транспортировать пехоту, а установленная Зу-23-2 будет уничтожать вражеских снайперов и гранатометчиков, засевших на этажах и крышах домов.
Насколько эффективна эта сирийская новинка, можно будет понять лишь после ее применения в боевых операциях.
Использованы фотографии: twitter.com/DPRKJones
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