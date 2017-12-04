САА близка к освобождению от террористов родного города министра обороны

Обращает на себя внимание состояние танка, который САА использует в боях

Мы будем сражать на востоке Сирии, на западе, на севере и юге – не важно, где. Главное, что мы поставили перед собой цель по искоренению терроризма на нашей земле. И мы этого добьёмся.