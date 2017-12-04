САА близка к освобождению от террористов родного города министра обороны
Из Сирии приходят сообщения о начале масштабной наступательной операции сирийских правительственных сил на северо-востоке провинции Хама. Основная цель наступления – освобождение от террористов города Аль-Рахьян. В операции задействованы бойцы 3-й дивизии, передовые части которой вышли на позиции террористов в районе ферм, расположенных на окраине населённого пункта.
Сирийская арабская армия (SAA) сегодня начала мощную атаку на позиции джихадистов, чтобы захватить стратегический город Аль-Рахьян в северо-восточной части провинции Хама.
После нескольких часов боёв подразделения третьей дивизии САА прорвали оборону джихадистов на южных подступах к городу. По уточнённым данным, бои против САА в этом районе ведут группировки, входящие в состав террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ).
Это уже вторая попытка взять Аль-Рахьян сирийской армией под свой контроль. В минувшие выходные боевикам удалось перегруппироваться и нанести ответный удар, заставивший САА отступить.
Информационный ресурс AMN напоминает, что Аль-Рахьян, захваченный террористами в 2014 году, является родным городом министра обороны САР, что делает для сирийской армии операцию по освобождению населённого пункта делом чести и особой важности.
Из заявления одного из офицеров сирийской армии:
Сирийская арабская армия (SAA) сегодня начала мощную атаку на позиции джихадистов, чтобы захватить стратегический город Аль-Рахьян в северо-восточной части провинции Хама.
После нескольких часов боёв подразделения третьей дивизии САА прорвали оборону джихадистов на южных подступах к городу. По уточнённым данным, бои против САА в этом районе ведут группировки, входящие в состав террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ).
Обращает на себя внимание состояние танка, который САА использует в боях
Это уже вторая попытка взять Аль-Рахьян сирийской армией под свой контроль. В минувшие выходные боевикам удалось перегруппироваться и нанести ответный удар, заставивший САА отступить.
Информационный ресурс AMN напоминает, что Аль-Рахьян, захваченный террористами в 2014 году, является родным городом министра обороны САР, что делает для сирийской армии операцию по освобождению населённого пункта делом чести и особой важности.
Из заявления одного из офицеров сирийской армии:
Мы будем сражать на востоке Сирии, на западе, на севере и юге – не важно, где. Главное, что мы поставили перед собой цель по искоренению терроризма на нашей земле. И мы этого добьёмся.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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