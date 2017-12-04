14:53 04 декабря

САА близка к освобождению от террористов родного города министра обороны

Из Сирии приходят сообщения о начале масштабной наступательной операции сирийских правительственных сил на северо-востоке провинции Хама. Основная цель наступления – освобождение от террористов города Аль-Рахьян. В операции задействованы бойцы 3-й дивизии, передовые части которой вышли на позиции террористов в районе ферм, расположенных на окраине населённого пункта.

Сирийская арабская армия (SAA) сегодня начала мощную атаку на позиции джихадистов, чтобы захватить стратегический город Аль-Рахьян в северо-восточной части провинции Хама.

После нескольких часов боёв подразделения третьей дивизии САА прорвали оборону джихадистов на южных подступах к городу. По уточнённым данным, бои против САА в этом районе ведут группировки, входящие в состав террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ).


САА близка к освобождению от террористов родного города министра обороны

Обращает на себя внимание состояние танка, который САА использует в боях


Это уже вторая попытка взять Аль-Рахьян сирийской армией под свой контроль. В минувшие выходные боевикам удалось перегруппироваться и нанести ответный удар, заставивший САА отступить.

Информационный ресурс AMN напоминает, что Аль-Рахьян, захваченный террористами в 2014 году, является родным городом министра обороны САР, что делает для сирийской армии операцию по освобождению населённого пункта делом чести и особой важности.

Из заявления одного из офицеров сирийской армии:
Мы будем сражать на востоке Сирии, на западе, на севере и юге – не важно, где. Главное, что мы поставили перед собой цель по искоренению терроризма на нашей земле. И мы этого добьёмся.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 3

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  1. viktorch Сегодня, 14:34
    мочат бармалеев - це хорошо, нам меньше проблем.

    п.с. у танка нормальное состояние, то что где то передние экраны с контактом оборвал - ну так активно воюют, нагруженные резинотканевые экраны сорвать так вообще плевое дело, как и получить ржавчину на всем что можно, марш через песочек и форсирование пару местных мутных речек, без подкраски = ржавчина.
    viktorch
  2. Идущий Сегодня, 14:38
    “Мы будем сражать на востоке Сирии, на западе, на севере и юге – не важно, где. Главное, что мы поставили перед собой цель по искоренению терроризма на нашей земле. И мы этого добьёмся.


    Появился дух в армии , значит победа недалека.
    Идущий
  3. LPD17 Сегодня, 14:39
    САА же более 98% территории С контролируют! по словам самого Министра обороны РФ! А там даже умещается стратегический город- родина Министра обороны Сирии!!!
    Нада Брать!!! -
    - пятак штука!
    -дайте ДВА !
    LPD17
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