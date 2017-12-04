В Ульяновске воссоздан транспортный авиаполк

Поистине великий день! Ульяновская земля пусть примет слова благодарности от всех летчиков ВТА. Она нас гостеприимно и по-домашнему встретила, как и принято на Руси. 235-й полк отмечает свой второй день рождения и расправляет свои крылья,

На аэродроме Ульяновск-Восточный (заводской аэродром АО «Авиастар-СП») состоялась церемония по случаю завершения формирования 235-го военно-транспортного авиационного полка ВТА ВКС России, сообщает bmpd со ссылкой на ресурс media73.ruПолк вошел в состав одновременно сформированной 18-й военно-транспортной авиационной дивизии с управлением в Оренбурге.Соединение планируется к оснащению новыми военно-транспортными самолетами Ил-76МД-90А, выпуск которых организован на АО «Авиастар-СП».Сообщается, что 1 декабря в Ульяновске приземлились 9 бортов Ил-76 из Оренбурга, которые станут основой 235-го полка.сказал на церемонии командующий ВТА Владимир Бенедиктов.В полку будут эксплуатироваться также несколько тяжелых самолетов Ан-124 «Руслан» – как можно понять, из числа машин, восстанавливаемых заводом «Авиастар-СП».Справка bmpd: «235-й военно-транспортный авиационный полк был изначально сформирован в октябре 1989 года на аэродроме Сеща в Брянской области. Он оснащался тяжелыми военно-транспортными самолетами Ан-124. Однако полностью ими оснащен не был из-за прекращения производства машин после распада СССР. В начале 1995 года 235-й полк был передислоцирован из Сещи на аэродром Ульяновск-Восточный, а в 1998 году был расформирован».