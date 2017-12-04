18:27 04 декабря

В Ульяновске воссоздан транспортный авиаполк

На аэродроме Ульяновск-Восточный (заводской аэродром АО «Авиастар-СП») состоялась церемония по случаю завершения формирования 235-го военно-транспортного авиационного полка ВТА ВКС России, сообщает bmpd со ссылкой на ресурс media73.ru



Полк вошел в состав одновременно сформированной 18-й военно-транспортной авиационной дивизии с управлением в Оренбурге.


Соединение планируется к оснащению новыми военно-транспортными самолетами Ил-76МД-90А, выпуск которых организован на АО «Авиастар-СП».

Сообщается, что 1 декабря в Ульяновске приземлились 9 бортов Ил-76 из Оренбурга, которые станут основой 235-го полка.



Поистине великий день! Ульяновская земля пусть примет слова благодарности от всех летчиков ВТА. Она нас гостеприимно и по-домашнему встретила, как и принято на Руси. 235-й полк отмечает свой второй день рождения и расправляет свои крылья,
сказал на церемонии командующий ВТА Владимир Бенедиктов.

В полку будут эксплуатироваться также несколько тяжелых самолетов Ан-124 «Руслан» – как можно понять, из числа машин, восстанавливаемых заводом «Авиастар-СП».

Справка bmpd: «235-й военно-транспортный авиационный полк был изначально сформирован в октябре 1989 года на аэродроме Сеща в Брянской области. Он оснащался тяжелыми военно-транспортными самолетами Ан-124. Однако полностью ими оснащен не был из-за прекращения производства машин после распада СССР. В начале 1995 года 235-й полк был передислоцирован из Сещи на аэродром Ульяновск-Восточный, а в 1998 году был расформирован».

Использованы фотографии: Иван Зубов / russianplanes.net, http://media73.ru
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Комментарии 30

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  1. Геркулесыч Сегодня, 14:59
    Во блин! !!На других ресурсах эту новость неделю назад сообщили !Хотя, по большому счету, новость хорошая!
    Геркулесыч
    1. ВадимЖивов Сегодня, 15:02
      Даже показали и все рассказали тормозим малость как всегда hi
      ВадимЖивов
      1. Piramidon Сегодня, 15:54
        Цитата: ВадимЖивов
        Даже показали и все рассказали тормозим малость как всегда hi

        Ну и как этот пост понимать? Разбавить хорошую новость своей ложкой... ну ясно чего. Вроде бы все хорошо, но нехорошо.
        Piramidon
        1. ВадимЖивов Сегодня, 16:51
          Ни чего не разбавляю в ТВ все есть не нервничай
          ВадимЖивов
      2. svp67 Сегодня, 16:48
        Цитата: ВадимЖивов
        Даже показали

        Ага. Мне больше всего понравился Ан-124-100 "Олег Антонов". Значит поживет и потрудится еще "Руслан" на благо России.
        svp67
        1. ВадимЖивов Сегодня, 16:53
          Я так понял их и будут на Заводе там востанавливать в Ульяновске у меня тетка там работала
          ВадимЖивов
          1. svp67 Сегодня, 16:55
            Цитата: ВадимЖивов
            Я так понял их и будут на Заводе там востанавливать в Ульяновске у меня тетка там работал

            Где делали, там и будут восстанавливать и модернизировать.
            svp67
            1. ВадимЖивов Сегодня, 16:59
              значит я все правильно понял hi
              ВадимЖивов
    2. фигвам Сегодня, 15:06
      Цитата: Геркулесыч
      Во блин! !!На других ресурсах эту новость неделю назад сообщили !Хотя, по большому счету, новость хорошая!

      Полк сформирован 1 декабря, о чём здесь была статья.
      фигвам
      1. ВадимЖивов Сегодня, 15:45
        Как садились и заход по афгански строем ходили и здание новое синее и женщины и все в новом понт наверное... hiкажется по звезде
        ВадимЖивов
    3. svp67 Сегодня, 16:46
      Цитата: Геркулесыч
      Во блин! !!На других ресурсах эту новость неделю назад сообщили !Хотя, по большому счету, новость хорошая!

      Там показывали НАЧАЛО процесса, а сейчас сообщили о завершении. Тут же то же все не так просто, пока технику примут, пока документально все оформят... Уходи время.
      svp67
  2. assa67 Сегодня, 15:01
    транспортники восстанавливают свои ряды..хорошая новость... soldier ...
    assa67
    1. faridg7 Сегодня, 15:33
      Восстанавливают? Какая то фигня творится. Курсантам в Балашове объявили что около 100 человек выпустятся со свободными дипломами поскольку нам транспортники ненужны. Правая рука не ведает что вытворяет левая?
      faridg7
      1. assa67 Сегодня, 15:36
        сам факт воссоздания полка о чем-то говорит...9 бортов-это,конечно,не много...
        assa67
        1. faridg7 Сегодня, 15:43
          А летать ветеранов пригласят? шизофрения получается какаято
          faridg7
          1. assa67 Сегодня, 15:50
            кажется с Оренбурга с экипажами пришли....речь-то какую задвинули :.....
            assa67
      2. Berkut154 Сегодня, 15:49
        Докладываю: сейчас сложилась мертвая ситуация с кадровым движением. Раньше старшие офицеры служили до 45 , теперь год назад сделали до 50 ти. Все КК майоры и ппковники остались на своих местах и дальше летают до 50 , на повышение их тоже не рассматрвают, т.к у многих нет академии. Ив академию идти уже тоже поздно. Следовательно застопорились и ПКК. В ГА тоже бардак полный, теперь учеба и налет в ВВС в зачет не идут, переучиваться надо за свои деньги и только выборочных центрах. По здоровью списывают еденицы. Так что движуха начнется где то через 4 года
        Berkut154
        1. faridg7 Сегодня, 15:56
          А когда движуха в кадрах начнется,будет кого двигать снизу? Или опять начнем "китайские" наборы проводить в училища?
          faridg7
          1. Berkut154 Сегодня, 16:06
            Поуму этих выпускников надо сажать вторыми номерами в праввю чашку и катать их.
            Berkut154
            1. faridg7 Сегодня, 16:22
              А им пинка под зад, непонятно, зачем тратили их время и бюджет.
              faridg7
  3. stas Сегодня, 15:03
    ЕБН расформировал, Путин сформировал. Наша власть никогда без работы не останется. Много чего ЕБН необдуманно развалил, а Путин его орденом наградил "За заслуги перед Родиной" и ЕБН-Центр построил, что бы народ никогда не забыл ЕБНа.
    А как с жильём офицеров полка?
    stas
    1. ul_vitalii Сегодня, 15:20
      В Ульяновске, в Новом городе, много новостроек, выбор есть, лишь бы Минобороны четко сработал в расквартировании.
      ul_vitalii
    2. ССИ Сегодня, 15:42
      Цитата: stas
      А как с жильём офицеров полка?

      Никак! Съем жилья на частном секторе... Я 30-го из Ульяновска прибыл. И дорога... Даже от Нового города - никакого транспорта! Возить автобусами?
      ССИ
    3. Berkut154 Сегодня, 15:51
      Сейчас с жильем нигде нет проблем. Предоставляют либо служебное, либо сам снимаешь и получаешь компенсацию за поднаем.
      Berkut154
    4. Topotun Сегодня, 16:31
      Насчет ЕБН согласен, не понимаю - почему мы носимся с этим человеком? Мы благодарны ему , что слил штатовцам почти все?
      Topotun
  4. Sergey53 Сегодня, 15:44
    Наконец-то взялись за ум и нашу транспортную авиацию. В ГДР вопрос с расквартированием решался так. На месте расквартирования части сперва строился городок для размещения техники и л\с а затем завозили технику и людей. Не в наших частях, в ГДР.
    Sergey53
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 16:13
      Ну такая ложка дёгтя в бочку мёда- сформировали, это хорошо, плохо другое, данный полк укомплектовали личным составом и техникой из других гарнизонов, из Орена в частности, то есть суммарно в ВТА ни прибавки в технике ни увеличения л/с ( в частности лётчиков и техников) нет, формируем новое за счёт частичного сокращения других частей. 9 бортов это фактически сокращение целой АЭ в Оренбурге. Будет просто чудесно если в ближайшие 3-4 года часть доукомплектуют Русланами и новыми Ил76, не забыв при этом и Оренбургу отвалить самолётов, тогда это будет здорово, а на данный момент..... Радостно конечно что восстановили полк, дивизию, только раз восстанавливаем что-то нужно штаты расширять!
      Рашнэйрфорс
      1. Рашнэйрфорс Сегодня, 16:17
        Faridg а откуда инфа про 100 "капитанов свободного плавания"? У нас нехватка везде, на "больших" в частности, у нас на дивизию человек 15 праваков необходимо, сейчас срочно более-менее подготовленных правых готовят на левую чашку, ещё освободится мест. И это у дальников только, насколько знаю и в ВТА проблема с кадрами, удивился цифре в 100 человек.
        Рашнэйрфорс
        1. Рашнэйрфорс Сегодня, 16:18
          Кстати куда сын поехал? На какой факультет? Армавир или Бэрик?
          Рашнэйрфорс
  5. cavl Сегодня, 16:56
    Хорошая новость
    cavl
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