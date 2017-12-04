18:27 04 декабря

СМИ: Боевикам ИГ* позволили покинуть Ракку по требованию США

Боевикам террористической группировки "Исламское государство"* разрешили уйти из сирийской Ракки по требованию США, чтобы они оказали сопротивление правительственной армии Сирии в Дейр-эз-Зоре, заявил бывший пресс-секретарь Сирийских демократических сил (SDF) Талал Сило, бежавший в середине ноября в Турцию.

Ранее британская телерадиокорпорация Би-би-си сообщила, что поддерживаемые коалицией во главе с США арабо-курдские отряды SDF обеспечили отход из Ракки около 250 боевиков ИГ*. В постпредстве Сирии при ООН заявили, что возглавляемая США коалиция обеспечивала отход боевиков ИГ* из Ракки и Дейр-эз-Зора во время операций по освобождению населенных пунктов. Соответствующее письмо было направлено генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности.

СМИ: Боевикам ИГ* позволили покинуть Ракку по требованию США



Пентагон подтвердил уход из Ракки около 300 боевиков ИГ* в рамках достигнутого соглашения между SDF и городским советом, однако отверг утверждения о том, что коалиция во главе с США была одной из сторон этой сделки.

Американцы считали, что отряды режима (президента Сирии Башара) Асада продвинутся до Дейр-эз-Зора за шесть недель. Но когда оказалось, что силы режима Асада продвигаются еще быстрее, США потребовали, чтобы SDF вступила в переговоры с ИГ*. Таким образом, террористы должны были выйти из Ракки и направиться в город Аль-Букемаль в провинции Дейр-эз-Зор, расположенный неподалеку от сирийско-иракской границы, и помешать продвижению режима Башара Асада. Переговоры проводились с целью разрешить вывод 3,5 тысячи террористов
— заявил Сило в интервью агентству Anadolu.

По его словам, для прикрытия этой операции был разыгран "театральный" сценарий" со сдачей 275 боевиков ИГ*, за которых выдали группу людей из лагеря Айн-Иса.

По его словам, Ракка — не первое место, откуда террористов ИГ* выводили, договорившись с ними. Он добавил, что такая же договоренность имела место в районе Табка у реки Евфрат, когда США разрешили организовать безопасный коридор по выходу из города 500 боевиков ИГ* с оружием и боеприпасами, которые передислоцировались в Ракку, а также при освобождении Манбиджа, когда две тысячи боевиков ИГ* вышли из города под прикрытием гражданских лиц, передает РИА Новости

Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещена в России


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Зяблицев Сегодня, 15:02
    Это немножко делает чести пиндо....,американцам-своих не бросают...! laughing
    Зяблицев
    1. Идущий Сегодня, 15:08
      Ничему их не учит история , Бен Ладен тоже был их , а потом было 11 сентября.
      Идущий
    2. ul_vitalii Сегодня, 15:12
      Как муравьи с тлёй возятся. smile
      ul_vitalii
  2. Геркулесыч Сегодня, 15:03
    Переправить бы пару тройку сотен игиловцев с оружием в сша -пускай там порезвятся! sad
    Геркулесыч
    1. Идущий Сегодня, 15:09
      В конечном итоге так и случится.
      Идущий
  3. assa67 Сегодня, 15:07
    теперь объявят беженцами..подкормят,перекрасят в СДС,вооружат...первый раз что ли?...
    assa67
  4. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:18
    Типичная политика англосаксов (
    Все средства хороши.. Что, впрочем, также характеризует их. Очень хочется верить (думаю, не мне ,одному),что всё-таки,когда нибудь,они захлебнутся в дерьме,ими же наложенном
    Сибирский цирюльник
Картина дня