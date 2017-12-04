Минобороны определило исполнителей заказов на строительство спецобъектов
В Минобороны определились с перечнем организаций, которые станут единственными исполнителями работ по проектированию, строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов спецназначения, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на источники.
Всего в этом перечне 12 организаций, большинство из которых ранее подчинялось Спецстрою (в настоящее время упразднен).
По словам другого источника, «определить "единственных исполнителей" важно именно сейчас: нужно учитывать не только реализацию плана деятельности ведомства до 2020 года, но и госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы в части капитального строительства и оперативного решения задач обустройства войск на стратегических направлениях».
На стройку в 2018–2027 годах военное ведомство получит около 1 трлн. руб. В ныне действующей ГПВ (2011–2020 годы) такая строка отсутствовала. Это создавало для Минобороны сложности в виде необходимости изыскания дополнительных средств.
Однако теперь, по словам замминистра обороны Татьяны Шевцовой, эта проблема решена.
Всего в этом перечне 12 организаций, большинство из которых ранее подчинялось Спецстрою (в настоящее время упразднен).
Наделение организаций статусом "единственных" позволит избавить ведомство от проведения тендеров и конкурсов, что значительно сэкономит время,пояснил один из источников.
По словам другого источника, «определить "единственных исполнителей" важно именно сейчас: нужно учитывать не только реализацию плана деятельности ведомства до 2020 года, но и госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы в части капитального строительства и оперативного решения задач обустройства войск на стратегических направлениях».
На стройку в 2018–2027 годах военное ведомство получит около 1 трлн. руб. В ныне действующей ГПВ (2011–2020 годы) такая строка отсутствовала. Это создавало для Минобороны сложности в виде необходимости изыскания дополнительных средств.
Однако теперь, по словам замминистра обороны Татьяны Шевцовой, эта проблема решена.
ГПВ сбалансирована, спланирована: 19 трлн руб. – это поставки вооружений и военной техники и 1 трлн руб. – на систему синхронизации (поставок военной техники и хранения объектов),сказала она.
Использованы фотографии: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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