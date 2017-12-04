18:26 04 декабря

Минобороны определило исполнителей заказов на строительство спецобъектов

В Минобороны определились с перечнем организаций, которые станут единственными исполнителями работ по проектированию, строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов спецназначения, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на источники.



Всего в этом перечне 12 организаций, большинство из которых ранее подчинялось Спецстрою (в настоящее время упразднен).


Наделение организаций статусом "единственных" позволит избавить ведомство от проведения тендеров и конкурсов, что значительно сэкономит время,
пояснил один из источников.

По словам другого источника, «определить "единственных исполнителей" важно именно сейчас: нужно учитывать не только реализацию плана деятельности ведомства до 2020 года, но и госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы в части капитального строительства и оперативного решения задач обустройства войск на стратегических направлениях».

На стройку в 2018–2027 годах военное ведомство получит около 1 трлн. руб. В ныне действующей ГПВ (2011–2020 годы) такая строка отсутствовала. Это создавало для Минобороны сложности в виде необходимости изыскания дополнительных средств.

Однако теперь, по словам замминистра обороны Татьяны Шевцовой, эта проблема решена.

ГПВ сбалансирована, спланирована: 19 трлн руб. – это поставки вооружений и военной техники и 1 трлн руб. – на систему синхронизации (поставок военной техники и хранения объектов),
сказала она.

Использованы фотографии: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Комментарии 9

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  1. 1331М Сегодня, 15:23
    Очень интересно,и кто окажутся эти "единственные" и неповторимые баловни судьбы?Так по-доброму завидую людям... feel
    1331М
    1. Topotun Сегодня, 16:24
      Да очень хотелось бы уточнить кто владелец данных контор? Опять попил бюджета иил все-таки строить будут.
      Topotun
  2. ul_vitalii Сегодня, 15:25
    Опять кого-то посадят, слетятся как мотыльки на свет. crying
    ul_vitalii
  3. assa67 Сегодня, 15:34
    и снова "спецстрой"..история повторяется....только теперь стали единственными монополистами...к кормушке больше никого не подпустят,только свои! laughing
    assa67
    1. ВадимЖивов Сегодня, 15:56
      Летчики на не удобных кресла слепые уставшие и грязные а генералов в новые кабинеты и руководить не своим родом войк и пилить пилить negative stop
      ВадимЖивов
      1. assa67 Сегодня, 16:07
        и строить,строить,строить.....для себя любимых."большинство организаций ранее подчиненных спецстрою"...основные фигуранты остались на местах,даже кабинеты не придется перестраивать,так,подшаманить чуток...на 7-8 млрд
        assa67
        1. ВадимЖивов Сегодня, 16:28
          Не думал что проблема таких масштабов не даром сосед в под:езде МЧС говорил Шойгу не "прост" hi
          ВадимЖивов
          1. assa67 Сегодня, 16:33
            просто ни Шойгу,ни ВВП в одиночку не могут расшатать эту махину коррупционную...что они могут против когорты олигархов?да ни....чего...ну хоть желание есть drinks
            assa67
  4. фа2998 Сегодня, 16:46
    Цитата: 1331М
    Очень интересно,и кто окажутся эти "единственные" и неповторимые баловни судьбы?Так по-доброму завидую людям... feel

    Да, себя не обделили! На какую то СИНХРОНИЗАЦИЮ отвели целый трлн. (тысячу млрд.), вот бы поучаствовать в освоении.Многие купят недвижимость на Сейшелах, яхты за 100 млн.баксов.Везет людям! laughing hi
    фа2998
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