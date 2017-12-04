Минобороны определило исполнителей заказов на строительство спецобъектов

Наделение организаций статусом "единственных" позволит избавить ведомство от проведения тендеров и конкурсов, что значительно сэкономит время,

ГПВ сбалансирована, спланирована: 19 трлн руб. – это поставки вооружений и военной техники и 1 трлн руб. – на систему синхронизации (поставок военной техники и хранения объектов),