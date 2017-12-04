18:25 04 декабря

Военный спецназ Беларуси получит нарезные минометы "Нона-М1"

Артиллерийские подразделения военного спецназа Республики Беларусь в ближайшее время получат на вооружение новые 120-миллиметровые нарезные полуавтоматические минометы 2Б23 "Нона-М1". Мощное оружие, производства ОАО "Мотовилихинские заводы", сейчас проходит испытание на полигоне 51-й гвардейской артиллерийской бригады.

Как сообщает телекомпания "ВоенТВ", среди главных целей исследовательских испытаний миномета - проверка соответствия заявленных производителем тактико-технических характеристик в реальной учебно-боевой обстановке, а также освоение образца личным составом. Минометом планируют вооружить подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой и 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригад.

Военный спецназ Беларуси получит нарезные минометы "Нона-М1"



Отметим, что буксируемый самовзводный миномет "Нона-М1" - уникальное оружие, имеющее весьма мощный калибр - 120 миллиметров. Данный миномет может стрелять практически любым боеприпасом калибра 120-мм, в том числе зарубежного производства, на расстояние почти до 12 километров. Скорострельность - 11 выстрелов в минуту.

Миномет "Нона-М1" идеально приспособлен для боя в горах, в лесу и городских условиях. Безусловным преимуществом образца является и высокая маневренность - благодаря регулируемой ширине колесного хода "Нона-М1" может буксироваться практически любым транспортным средством. Немаловажным фактором является и безопасность эксплуатации данного миномета, поскольку боеприпасы заряжаются через казенную часть. Тем самым исключается двойное заряжание, передает РГ-Сила

Технические характеристики миномета 2Б23 «Нона-М1»
Масса, кг: 420 (514 на марше);
Длина, мм: 2366…2950 (3610 на марше);
Длина ствола, мм: 2800;
Ширина, мм: 2118;
Высота, мм: 2693…3699 (1350 на марше);
Экипаж (расчет), чел.: 5;
Калибр, мм: 120;
Угол возвышения: +42…+85;
Угол поворота: -8…+8;
Скорострельность, выстрелов/мин: 9 (ОФС), 11 (ОФМ);
Прицельная дальность, м: 7200 (ОФМ), 8800 (ОФС);
Максимальная дальность, м: 12800 (АРС);
Прицел: МПМ-44М

Использованы фотографии: VitalyKuzmin/wikipedia.org
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Комментарии 10

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  1. assa67 Сегодня, 15:27
    серьезная машинка....а можно его с колес закинуть на Камаз ,к примеру? классный гантрак получился бы...
    assa67
    1. Герман Сегодня, 15:33
      Если просто поставить в кузов,грузовик мне кажется от отдачи долго не проживет.
      А вообще новость отличная.
      Герман
      1. dvvv Сегодня, 15:46
        да судя по сирийскому конфликту, то все что можно надо ставить на самобеглую коляску, а не цеплять. Пальнул пару раз и хода! Не крайняк в прицеп установить,чтобы не отцепляя мог стрелять и тут же сматываться
        dvvv
      2. DMB_95 Сегодня, 16:26
        Цитата: Герман

        А вообще новость отличная.

        Когда я первый раз узнал про "Нону" (давненько уже) , то просто обалдел (в хорошем смысле) от её орудия . Ей на смену вроде "Вену" сделали , но что-то о ней не слышно . Она как бы есть , но служит "Нона".
        DMB_95
      3. avt Сегодня, 16:32
        Цитата: Герман
        А вообще новость отличная.

        what Чем ? Для ДШБ да-а-авным давно уже НОНА-К Есть.Ну а
        Немаловажным фактором является и безопасность эксплуатации данного миномета, поскольку боеприпасы заряжаются через казенную часть. Тем самым исключается двойное заряжание, передает РГ-Сила
        bully Вообще песня убитого оленя ни разу не видевшего ,,Сани" bully
        Цитата: dvvv
        надо ставить на самобеглую коляску,

        Ищите на сайте ,,Тигр-М" и будет вам счастье.
        avt
        1. Герман Сегодня, 18:15
          У нона-к масса 1200кг,у нона-м1 514кг,разница согласитьсь существенная.
          Герман
    2. Azazelo Сегодня, 15:38
      Дак он и сделан в таком виде, чтобы к технике не привязываться.
      Azazelo
      1. assa67 Сегодня, 15:42
        а буксировка,развертывание?...и в обратном порядке при смене позиции...вот я о чем hi хоть и дальность приличная заявлена,но на стационаре в нынешних условиях долго не постоишь
        assa67
  2. Bronevick Сегодня, 17:09
    А у нас такие есть?
    Bronevick
  3. Гондурас Сегодня, 17:37
    Белорусы те еще партизаны..Батька там наверное уже давно базы секретные организовал на случай вторжения!
    Эти штучки будут в самый раз! Удачи вам браты.. soldier
    Гондурас
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