Военный спецназ Беларуси получит нарезные минометы "Нона-М1"

Артиллерийские подразделения военного спецназа Республики Беларусь в ближайшее время получат на вооружение новые 120-миллиметровые нарезные полуавтоматические минометы 2Б23 "Нона-М1". Мощное оружие, производства ОАО "Мотовилихинские заводы", сейчас проходит испытание на полигоне 51-й гвардейской артиллерийской бригады.Как сообщает телекомпания "ВоенТВ", среди главных целей исследовательских испытаний миномета - проверка соответствия заявленных производителем тактико-технических характеристик в реальной учебно-боевой обстановке, а также освоение образца личным составом. Минометом планируют вооружить подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой и 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригад.Отметим, что буксируемый самовзводный миномет "Нона-М1" - уникальное оружие, имеющее весьма мощный калибр - 120 миллиметров. Данный миномет может стрелять практически любым боеприпасом калибра 120-мм, в том числе зарубежного производства, на расстояние почти до 12 километров. Скорострельность - 11 выстрелов в минуту.Миномет "Нона-М1" идеально приспособлен для боя в горах, в лесу и городских условиях. Безусловным преимуществом образца является и высокая маневренность - благодаря регулируемой ширине колесного хода "Нона-М1" может буксироваться практически любым транспортным средством. Немаловажным фактором является и безопасность эксплуатации данного миномета, поскольку боеприпасы заряжаются через казенную часть. Тем самым исключается двойное заряжание, передает РГ-СилаТехнические характеристики миномета 2Б23 «Нона-М1»Масса, кг: 420 (514 на марше);Длина, мм: 2366…2950 (3610 на марше);Длина ствола, мм: 2800;Ширина, мм: 2118;Высота, мм: 2693…3699 (1350 на марше);Экипаж (расчет), чел.: 5;Калибр, мм: 120;Угол возвышения: +42…+85;Угол поворота: -8…+8;Скорострельность, выстрелов/мин: 9 (ОФС), 11 (ОФМ);Прицельная дальность, м: 7200 (ОФМ), 8800 (ОФС);Максимальная дальность, м: 12800 (АРС);Прицел: МПМ-44М