Американские консульства возобновят выдачу виз россиянам
Слёзы умиления должны течь по щекам россиян после заявления посла США в России Джона Хантсмана. Видимо, именно на такой эффект рассчитывал Хантсман, когда в интервью российскому изданию «Коммерсантъ» сообщил, что с 11 декабря американские консульства в Северной столице, во Владивостоке и Екатеринбурге возобновляют выдачу виз российским соискателям.
По словам Хантсмана, американские консульства оптимизировали свою работу после высылки Россией нескольких сотен сотрудников дипмиссий и теперь восстанавливают прерванную консульскую работу.
Напомним, что визы россиянам американские дипломатические миссии во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге перестали выдавать 23 августа. В течение недели визы не выдавались и в посольстве США в Москве. Тогда Вашингтон заявил, что ему понадобиться время для перераспределения консульских сотрудников в связи с выдворением из России 455 американских «дипломатов». При этом в США всякий раз отказывались вспоминать о том, что выдворение американских дипсотрудников стало лишь ответной мерой на действия Вашингтона ещё при администрации Обамы. Другими словами, российская реакция опоздала более чем на полгода. Аргументация властей РФ была такова: приходит Трамп – отношения потеплеют. Как видно, с трамповской оттепелью - проблемы, о которых неоднократно предупреждали эксперты ещё во время инаугурации очередного президента США.
По словам Хантсмана, американские консульства оптимизировали свою работу после высылки Россией нескольких сотен сотрудников дипмиссий и теперь восстанавливают прерванную консульскую работу.
Напомним, что визы россиянам американские дипломатические миссии во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге перестали выдавать 23 августа. В течение недели визы не выдавались и в посольстве США в Москве. Тогда Вашингтон заявил, что ему понадобиться время для перераспределения консульских сотрудников в связи с выдворением из России 455 американских «дипломатов». При этом в США всякий раз отказывались вспоминать о том, что выдворение американских дипсотрудников стало лишь ответной мерой на действия Вашингтона ещё при администрации Обамы. Другими словами, российская реакция опоздала более чем на полгода. Аргументация властей РФ была такова: приходит Трамп – отношения потеплеют. Как видно, с трамповской оттепелью - проблемы, о которых неоднократно предупреждали эксперты ещё во время инаугурации очередного президента США.
Использованы фотографии: super-orujie.ru
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