18:30 04 декабря

Американские консульства возобновят выдачу виз россиянам

Слёзы умиления должны течь по щекам россиян после заявления посла США в России Джона Хантсмана. Видимо, именно на такой эффект рассчитывал Хантсман, когда в интервью российскому изданию «Коммерсантъ» сообщил, что с 11 декабря американские консульства в Северной столице, во Владивостоке и Екатеринбурге возобновляют выдачу виз российским соискателям.

По словам Хантсмана, американские консульства оптимизировали свою работу после высылки Россией нескольких сотен сотрудников дипмиссий и теперь восстанавливают прерванную консульскую работу.

Американские консульства возобновят выдачу виз россиянам



Напомним, что визы россиянам американские дипломатические миссии во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге перестали выдавать 23 августа. В течение недели визы не выдавались и в посольстве США в Москве. Тогда Вашингтон заявил, что ему понадобиться время для перераспределения консульских сотрудников в связи с выдворением из России 455 американских «дипломатов». При этом в США всякий раз отказывались вспоминать о том, что выдворение американских дипсотрудников стало лишь ответной мерой на действия Вашингтона ещё при администрации Обамы. Другими словами, российская реакция опоздала более чем на полгода. Аргументация властей РФ была такова: приходит Трамп – отношения потеплеют. Как видно, с трамповской оттепелью - проблемы, о которых неоднократно предупреждали эксперты ещё во время инаугурации очередного президента США.

Использованы фотографии: super-orujie.ru
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. andrej-shironov Сегодня, 16:11
    Неужели обменяли строительство Баргузина на возобновление выдачи виз?!
    andrej-shironov
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:15
      Боюсь, что не только этот комплекс принесен на алтарь ради "дружбы "с США! sad
      Геркулесыч
      1. Идущий Сегодня, 16:49
        Цитата: andrej-shironov
        Неужели обменяли строительство Баргузина на возобновление выдачи виз?!

        Цитата: Геркулесыч
        Боюсь, что не только этот комплекс принесен на алтарь ради "дружбы "с США! sad


        Нам конечно много чего известно , но откуда у вас такие подробности , вам из МИДа позвонили?
        Идущий
        1. andrej-shironov Сегодня, 17:01
          smile Предположить мы вправе? Кстати а мы только мидовскими головами можем думать или вы нам оставляете право думать самим?
          andrej-shironov
          1. Идущий Сегодня, 17:04
            Ну почему , я же не против Ваших размышлений , но Вы пишите все пропало , все отдали , вот я вас и спросил , кто Вас информирует.
            Идущий
            1. andrej-shironov Сегодня, 17:07
              belay Прямо так и пишем? Сейчас опять перечитаю свой пост....Нееее, нигде такого не написано! Послушайте, уважаемый Идущий, не ищите кошку в тёмной комнате, её там просто нет.
              andrej-shironov
              1. Идущий Сегодня, 17:10
                Вы да , только предположили , а наш коллега добавил масла в огонь и получилось все пропало. А наши скорее , это мое предположение , уступили по Б.В. , но только не в ущерб нашим перспективным разработкам.
                Идущий
                1. andrej-shironov Сегодня, 17:19
                  good Ну чтож отличное предположение! Я думаю скоро узнаем какое наиболее верно wink
                  andrej-shironov
                  1. Идущий Сегодня, 17:21
                    Думаю , да другого нам не дано , будем ждать прояснения. good drinks
                    Идущий
                    1. andrej-shironov Сегодня, 17:24
                      drinks Согласен Идущий.
                      andrej-shironov
    2. Vasya_Piterskiy Сегодня, 16:15
      Да не дай Бог!!! Юмор у Вас уважаемый, черный!)))
      Vasya_Piterskiy
      1. andrej-shironov Сегодня, 16:18
        Я бы рад был если бы это был всего лишь юмор.
        andrej-shironov
        1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 16:25
          Ну не Баргузин то... Ентож стратегический проект! request
          Vasya_Piterskiy
    3. 210окв Сегодня, 16:15
      Да,чем то прогнулись..
      Цитата: andrej-shironov
      Неужели обменяли строительство Баргузина на возобновление выдачи виз?!
      210окв
    4. Topotun Сегодня, 16:22
      Крайне не хотелось бы. Нафик наифк кричали бояре. "Баргузин" нужнее. А то эти миротворцы мигом у наших берегов матрасить будут. Как у берегов КНДР.... И так по Черному морю шарятся.
      Topotun
    5. синоби Сегодня, 16:47
      Та ниии.С Баргузином там какая-то толи с ракетой хитрушка,толи с РЖД непонятки.Доделают.Я где то читал что не могут решить какой таки тип ракет установить.Балисты они как дальнобойней чтоли,а крылатых больше на одну платформу можно запилить.Спорят.
      синоби
    6. demo Сегодня, 18:25
      Баргузин - это вторично.
      Первично то, что "белые ленточки" остались без кураторов и каналов получения денег. А выборы в РФ не за горами.
      Процесс пущенный на самотек приведет к нулевым результатам.
      И американцы это поняли.
      Баргузин надо вывести. Поставить на колеса. Отрепетировать маршруты. Согласовать с РЖД.
      И еще тысяча проблем. А тут срыв протестов, митингов, выступлений.
      Либеральные граждане России остались без "окормления".
      Разброд и шатания.
      Поэтому американцы и зажали "красоту в мозолистую руку" и пошли ...... дослушивать что шепчет мне гармонь.
      demo
  2. assa67 Сегодня, 16:11
    осанна!!!уже залил соседей слезами,пол лбом продырявил...спасибо ,благодетели!....всего-то тир с половиной месяца раскачивались...как тяжело было бедолагам
    assa67
    1. assa67 Сегодня, 16:12
      от восторга даже не правильно пишу!....три с половиной hi
      assa67
  3. Диванный Хенераль Сегодня, 16:12
    Дело то у выборам идет. Понятно, что "консульские сотрудники" нужны о всех крупных городах для контроля навальных и прочей шушеры...
    Диванный Хенераль
    1. Лелёк Сегодня, 18:02
      Цитата: Диванный Хенераль
      Дело то к выборам идет. Понятно, что "консульские сотрудники" нужны о всех крупных городах для контроля навальных и прочей шушеры...


      hi Верно, Георгий, "бойся данайцев, дары приносящих". Особливо, если это прозвучало из уст мормона и приятеля Маккейна. yes
      Лелёк
  4. Primoos Сегодня, 16:16
    Ну не знаю. Мне эта матрасня и даром не нужна. Страна победивших негритосов. Они белых амеров скоро в пищу будут употреблять. Вот Кудрину и ему подомным скатертью дорожка. Пусть валят отсюда, воздух будет чище. А я точно туда по визе не поеду. Только на танке. Может оттуда обзор достопримечательностей не очень хорош, за то обстрел замечательный.
    Primoos
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:17
    Вот и НУЖНО ФСБ возле посольства стоять иуд и либеров переписать, всю вражескую разведсеть! !!
    Геркулесыч
    1. Идущий Сегодня, 16:50
      Там стоять не надо , они и так все на учете , а посещение фиксируют камеры наблюдения.
      Идущий
  6. Sergey53 Сегодня, 16:17
    Для кого они нужны,конечно кроме наших проамериканских либероидов, повышающие квалификацию на деньги США и с уклоном в пользу опять же США, ну и тех,как же без них, кто честно "наработал деньги" в нашей стране, благополучно и быстро вытянул их в США.ТАМ их приспособивших и купив в США особнячок.
    Sergey53
    1. cariperpaint Сегодня, 16:21
      ну у меня сестра в штатах училась а теперь сестра жены. им как бы надо. так для примера. ну и многие просто хотели бы там побывать. это меня туда не пустят))
      cariperpaint
  7. cariperpaint Сегодня, 16:19
    вот счастье то) практически все желания к новому году и исполнили)
    cariperpaint
  8. синоби Сегодня, 16:40
    Да как то и с высокой колокольни,ну и далее по тексту мудрости народной.98% российского населения так и так визы США без надобности.Вот если бы это были ограничения по Таиланду или Китаю,то да.А так...Ну не выдавали,ну снова выдают.До лампочки.
    синоби
  9. ul_vitalii Сегодня, 16:45
    Нет, ну а где зеркалка? В первую очередь разогнать консульство в свердловске ,вместе с подматрасниками.
    ul_vitalii
  10. xant Сегодня, 17:33
    под выборы angry сейчас слетятся "специалисты"
    xant
  11. Комментарий был удален.
Картина дня