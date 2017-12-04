18:32 04 декабря

Основные испытания «Катрана» завершены

Основные испытания палубного вертолета Ка-52К «Катран» завершены, каких-то принципиальных трудностей с завершением этой работы не ожидается, передает Интерфакс сообщение генерального конструктора АО «Камов» Сергея Михеева.



Ка-52К «Катран» создан на базе ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор».


Важно, что мы закончили государственные испытания вертолета в интересах его основного назначения, это главное,
сказал Михеев агентству.

По его словам, в основном вертолет будет применяться «для ударов по сухопутным силам и средствам».

Мы завершили сухопутные испытания, и с точки зрения применения в интересах ВМФ мы не собираемся что-то серьезно переделывать. Мы не ожидаем каких-то принципиальных трудностей с завершением этой работы, тем более что участие в последнем походе коснулось всех аспектов предназначения этого вертолета и прошло с хорошими успехами. Там были и летные, и ударные задачи,
сказал генконструктор.

Ранее агентство сообщало, что «Катран» совершил успешные испытательные полеты в рамках похода в Средиземное море тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

В августе гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский отметил, что «Катран» находится на завершающих стадиях испытаний и объединение готово начать его серийное производство в ближайшие годы.

Сообщается, что от базовой модели Ка-52К отличается «наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме».

«Катраны» предназначены для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине.

Использованы фотографии: Сергй Рябцев / www.airwar.ru
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Комментарии 16

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  1. Alexey-74 Сегодня, 16:26
    Хорошая птичка получилась. Жаль, что у нашего ВМФ нет возможности пока иметь носители этих вертолетов. Мистрали уплыли в Египет, а наши аналоги пока только на бумаге.
    Alexey-74
    1. Кроу Сегодня, 16:34
      Ну почему же нет? Есть, но только по одному, два! На десантных...
      Кроу
    2. Chertt Сегодня, 16:51
      Цитата: Alexey-74
      Хорошая птичка получилась

      Последнюю неделю вертолеты Ка-50/52 хвалят, Ми ругают. Не планирует ли МО РФ провести тендер на разработку нового, перспективного вертолета
      Chertt
  2. assa67 Сегодня, 16:27
    завершены-это хорошо...а сколько их МО закажет?
    assa67
    1. НЕКСУС Сегодня, 16:30
      Цитата: assa67
      завершены-это хорошо...а сколько их МО закажет?

      По мере строительства носителей. При этом авионика у Катрана получше чем у Аллигатора...
      НЕКСУС
      1. assa67 Сегодня, 16:35
        а не состарятся они к моменту постройки этих самых носителей?
        assa67
        1. НЕКСУС Сегодня, 16:36
          Цитата: assa67
          а не состарятся они к моменту постройки этих самых носителей?

          А Катраны идут не только на вертолетоносцы,но и на фрегаты и на корветы и на крейсера...в чем проблема то?
          НЕКСУС
          1. Romario_Argo Сегодня, 16:54
            А Катраны идут не только на вертолетоносцы,но и на фрегаты и на корветы и на крейсера...в чем проблема то?

            это не проблема, а здравый смысл и комплексное применение
            поэтому Ка-52К всё же лучше себя проявит не в единичном количестве, а в составе группы на будущем вертолетоносце!!!
            Romario_Argo
            1. НЕКСУС Сегодня, 17:45
              Цитата: Romario_Argo
              а в составе группы на будущем вертолетоносце!!!

              КА-52К может использоваться не только как ударный комплекс по земле,но и как противолодочный комплекс,как и вертолет ДРЛО.
              Обладает более мощной РЛС и ракетным вооружением, чем базовая версия. В качестве РЛС используется необычно мощная для вертолётов «Жук-АЭ» с дальностью обнаружения целей до 200—300 км.
              Также, необычно мощным является ПТРК Гермес-А с дальностью поражения бронетехники на 30-100 км и наличие противокорабельной ракеты Х-35У.

              НЕКСУС
    2. Геркулесыч Сегодня, 16:31
      А закажет ли вообще, ибо это морской вариант под ветролетоносцы, а у нас таких кораблей нету, типа вообще. И даже более того, и не предвидится!
      Геркулесыч
      1. ВадимЖивов Сегодня, 16:41
        Ми28Н исправь
        ВадимЖивов
    3. Астма Сегодня, 17:14
      так, емнип, там около пятидесяти в египет должно уйти.
      Астма
  3. Геркулесыч Сегодня, 16:29
    А не будет ли со временем, как сейчас с Ми24Н, что проблемам несть числа, и решать их как то даже не спешат?
    Геркулесыч
    1. ВадимЖивов Сегодня, 16:37
      Борьба у них серьезная была еще гдето в прессе читал и фильм то это была рекламма но он дороже чье лобби победит Сатановский говорил вахабизм лоббируется в верхах умом Россию не понять hi
      ВадимЖивов
  4. федоров Сегодня, 16:48
    Может кому скучно request \
    федоров
  5. Громобой Сегодня, 18:27
    Жаль,что зарубается прекрасная концепция:высаживать морские десанты за спину противника.Даже до 30-ых годов у нас не появится вертолётоносца,а вертолёт поддержки десанта,вот он,практически готов и с выпуском думаю проблем не было бы,заводчане обрадовались бы такому заказу.А теперь его и пристроить то некуда ,используя на 100% заложенные в него выгоды от морского базирования.Поэтому я сомневаюсь,что флот закажет их в ближайшее время.
    Громобой
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