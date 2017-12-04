Основные испытания «Катрана» завершены

Важно, что мы закончили государственные испытания вертолета в интересах его основного назначения, это главное,

Мы завершили сухопутные испытания, и с точки зрения применения в интересах ВМФ мы не собираемся что-то серьезно переделывать. Мы не ожидаем каких-то принципиальных трудностей с завершением этой работы, тем более что участие в последнем походе коснулось всех аспектов предназначения этого вертолета и прошло с хорошими успехами. Там были и летные, и ударные задачи,