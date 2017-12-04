Основные испытания «Катрана» завершены
Основные испытания палубного вертолета Ка-52К «Катран» завершены, каких-то принципиальных трудностей с завершением этой работы не ожидается, передает Интерфакс сообщение генерального конструктора АО «Камов» Сергея Михеева.
Ка-52К «Катран» создан на базе ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор».
По его словам, в основном вертолет будет применяться «для ударов по сухопутным силам и средствам».
Ранее агентство сообщало, что «Катран» совершил успешные испытательные полеты в рамках похода в Средиземное море тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».
В августе гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский отметил, что «Катран» находится на завершающих стадиях испытаний и объединение готово начать его серийное производство в ближайшие годы.
Сообщается, что от базовой модели Ка-52К отличается «наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме».
«Катраны» предназначены для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине.
Ка-52К «Катран» создан на базе ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор».
Важно, что мы закончили государственные испытания вертолета в интересах его основного назначения, это главное,сказал Михеев агентству.
По его словам, в основном вертолет будет применяться «для ударов по сухопутным силам и средствам».
Мы завершили сухопутные испытания, и с точки зрения применения в интересах ВМФ мы не собираемся что-то серьезно переделывать. Мы не ожидаем каких-то принципиальных трудностей с завершением этой работы, тем более что участие в последнем походе коснулось всех аспектов предназначения этого вертолета и прошло с хорошими успехами. Там были и летные, и ударные задачи,сказал генконструктор.
Ранее агентство сообщало, что «Катран» совершил успешные испытательные полеты в рамках похода в Средиземное море тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».
В августе гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский отметил, что «Катран» находится на завершающих стадиях испытаний и объединение готово начать его серийное производство в ближайшие годы.
Сообщается, что от базовой модели Ка-52К отличается «наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме».
«Катраны» предназначены для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине.
Использованы фотографии: Сергй Рябцев / www.airwar.ru
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