18:28 04 декабря

Простокваша вместо мяса: Чем кормят украинских солдат?

Министерство обороны Украины предложило внести изменения в нормы утверждения продуктов питания военнослужащих ВСУ, согласно которым предполагается возможность замены мясных продуктов на молоко, кисломолочные продукты и простоквашу, сообщают украинские СМИ.

Проект постановления кабмина министерство обороны Украины внесло на рассмотрение правительственного комитета 30 ноября. В документе предлагается разрешить ВСУ, МВД и СБУ проводить замену одних продуктов другими в пределах стоимости норм питания и пищевой ценности продуктов, сообщает портал «Нашi грошi».

Простокваша вместо мяса: Чем кормят украинских солдат?



Предполагается распространение действия этих норм на военных, участвующих в международных учениях, находящихся в пунктах постоянной дислокации, в учебных центрах, на полигонах и на территории проведения антитеррористической операции.

Таким образом предлагается распространить действие постановления от 2002 года, в котором говорилось о возможности «специальной замены» продуктов питания для экипажей судов и кораблей, которые несут службу за пределами Украины. Нормы были разработаны с учетом специфики ВМС. Предусматривается замена мяса первой категории (говядина, свинина, баранина, телятина) на «молоко сухое, сухое простоквашу и кисломолочные продукты» в соотношение 1:0,7.

На Украине неоднократно сообщалось о проблемах с питанием военных. Так, в ноябре в ходе проверки в курсантской столовой Харьковского национального университета Воздушных сил Украины им. Кожедуба в пище были обнаружены черви и тараканы. В мае в сухпайке бойцов АТО нашли зубы неизвестного происхождения.

Использованы фотографии: https://joinfo.ua/
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Комментарии 30

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  1. Рагнар лодброк Сегодня, 17:08
    Вот она свобода - хочешь ешь, а хочешь не ешь!
    Рагнар лодброк
    1. 1331М Сегодня, 17:11
      Значит будут у населения последних кур отбирать...
      1331М
      1. хрыч Сегодня, 17:16
        Цитата: 1331М
        Значит будут у населения последних кур отбирать...

        Дристать будут не по деццки wassat В принципе можно будет присвоить дезентерам героическое имя - "Армия трясогузки" wassat
        хрыч
      2. Рагнар лодброк Сегодня, 17:17
        Некоторые нигилисты и человеческой плотью брезговать не станут! Впечатление такое создалось.
        Рагнар лодброк
        1. volodya Сегодня, 17:29
          Цитата: Рагнар лодброк
          Некоторые нигилисты и человеческой плотью брезговать не станут! Впечатление такое создалось.

          Простокваша это лишка! Пусть тараканами перебиваются!Какое-никакое, а всё-таки мясо!
          volodya
          1. Pirogov Сегодня, 17:38
            Цитата: volodya
            Простокваша это лишка! Пусть тараканами перебиваются!Какое-никакое, а всё-таки мясо!

            Добрый Вы однако дядя .)
            Pirogov
          2. хрыч Сегодня, 17:43
            Цитата: volodya
            Какое-никакое, а всё-таки мясо!

            хрыч
    2. Владыка Ситх Сегодня, 17:20
      Дописывал сводку. А пока поступили вот такие данные.

      Сообщение от начальника пресс-службы ВС ДНР Даниила Безсонова

      "Сегодня от своего друга из Киева получил очень интересную информацию, которая подтверждает большие потери ВСУ под Горловкой. Этому человеку доверяю.

      Это вчерашняя переписка одной из журналисток информагентства «РБК-Украина» с офицером пресс-центра штаба «АТО» Василием Лабаем, в ходе которой обсуждается выпуск материала для опровержения заявления Эдуарда Александровича Басурина о больших потерях ВСУ в Гладосово и Металлисте. Ценность ее в том, что Лабай признает большие потери. Выводы делайте сами."





      Владыка Ситх
    3. Фракийский воин Сегодня, 17:40
      простокваша- Нормальная пища для свинерьiлих.
      Фракийский воин
  2. 210окв Сегодня, 17:09
    Да пусть жрут то что дают.В принципе наплевать.Главное что бы наш солдат был сыт обогрет и защищён!
    210окв
  3. svp67 Сегодня, 17:09
    Ну так нормально, не чего МЯСОМ кормить дармоедов...сухим молоком обойдутся.
    svp67
    1. Смог Сегодня, 17:19
      Ага! Щас! Берегись окрестные села.
      Смог
    2. ul_vitalii Сегодня, 18:25
      Мясо для мозгов, а молоко для сосунков.
      ul_vitalii
    3. ПалБор Сегодня, 18:25
      Цитата: svp67
      Ну так нормально, не чего МЯСОМ кормить дармоедов...сухим молоком обойдутся.

      В общем-то,да.Они же сами мясо.Пушечное.
      ПалБор
  4. Primoos Сегодня, 17:09
    Нормальная замена. Теперь лыцари будут мацони лопать! Не абы как! Ух, гурманы.
    Primoos
  5. dm_Россия Сегодня, 17:11
    Быстрей бы в головах у вояк прояснение началось - развернулись и в Киев....
    dm_Россия
    1. 210окв Сегодня, 17:15
      Прояснение в головах!?От такой пищи?Скорее днище выбьет..
      Цитата: dm_Россия
      Быстрей бы в головах у вояк прояснение началось - развернулись и в Киев....
      210окв
      1. pvv113 Сегодня, 17:19
        Дмитрий, приветствую! Я тоже считаю, что при сильном испуге простокваша выходит быстрее мяса wink
        pvv113
        1. 210окв Сегодня, 17:28
          Владимир hi Кстати,по меню можно даже определить стратегические цели командования.Если кормят на убой-значит стоим в обороне.Ну а если все идёт к тому что тебя в атаке самого убьют,то и расходовать с'естное не обязательно. wassat
          Цитата: pvv113
          Дмитрий, приветствую! Я тоже считаю, что при сильном испуге простокваша выходит быстрее мяса wink
          210окв
  6. Bronevick Сегодня, 17:17
    Страну пора закрывать
    Bronevick
  7. LiSiCyn Сегодня, 17:18
    На солому... Это самый лучший вариант !!!! good Анекдот из 80-х.. Проходят учения СССР-Нато.. После учений, сидят два генерала в кабаке... Наш:" Советский солдат ,в сутки, с пищей, потребляет 2 тыс. килокалорий..." Натовский: "Подумаешь, наш солдат, 4-тыс. клокалорий потребляет.." Наш, вскакивает, хватает за грудки натовского : "Врешь, сволочь американская... Не может один солдат, за одни сутки, 2-а мешка брюквы сьесть !!!" laughing
    LiSiCyn
  8. igorspb Сегодня, 17:18
    как солдата кормишь - так он и воюет.....
    igorspb
  9. изя топ Сегодня, 17:22
    ну хоть сало оставят? recourse
    изя топ
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:30
      Изя hi -сделают коллективный портрет lol сало с горилкой lol вот эти фото на память и оставят каждому укровояке! lol
      Геркулесыч
    2. Лелёк Сегодня, 17:37
      Цитата: изя топ
      ну хоть сало оставят?


      Привет, Андрей.
      Как говорилось в одном советском фильме: "Овёс нонче дорог". Сальцо становится неприподъёмным в бывшей Украине. Порошенко в восторге - плебс с сала переходит на "Бешеную пчёлку".
      А на закуску интересное: акт признания независимости ПМР внесён для утверждения в законодательные органы РФ.
      Лелёк
  10. Геркулесыч Сегодня, 17:32
    Так , простоквашу еще и заслужить будет нужно lol А кто недоволен -кору пускай с деревьев обьедает, если еще есть чем! fool
    Геркулесыч
  11. Клебер Сегодня, 17:38
    В мае в сухпайке бойцов АТО нашли зубы неизвестного происхождения.


    Это про запас. Вдруг бойцу ВСУ сепаратисты зубы выбьют. А они вот предусмотрительно в сухпае лежат.
    Клебер
  12. КОТ БАЮН Сегодня, 17:56
    проводить замену одних продуктов другими в пределах стоимости норм питания и пищевой ценности продуктов

    ...вообще то, по требованиям норм питания для военнослужащих срочной службы и приравненных к ним по уровню довольствия, никакая стоимость в расчет не берется, а допускается только временная замена и только с учетом пищевой ценности.
    Укропейцы таки нарисовали себе лазейку для зарабатывания денежек....
    Еще бананами пусть кормят свой укровермахт.. или ананасами.... А что? Нормально. По стоимости все сойдется, а то, что травой сыт не будешь - ерунда. Кого там сношает чужое горе?
    КОТ БАЮН
  13. voron770247 Сегодня, 18:26
    Все верно... А еще дешевле обойдется, если заменить мясопродукты на сухую воду...))))) а на Новый год - по 100 гр. сухого спирта...)))
    voron770247
  14. ul_vitalii Сегодня, 18:27
    Параше надо пожаловаться на голодомор.
    ul_vitalii
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