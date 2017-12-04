Простокваша вместо мяса: Чем кормят украинских солдат?

Министерство обороны Украины предложило внести изменения в нормы утверждения продуктов питания военнослужащих ВСУ, согласно которым предполагается возможность замены мясных продуктов на молоко, кисломолочные продукты и простоквашу, сообщают украинские СМИ.Проект постановления кабмина министерство обороны Украины внесло на рассмотрение правительственного комитета 30 ноября. В документе предлагается разрешить ВСУ, МВД и СБУ проводить замену одних продуктов другими в пределах стоимости норм питания и пищевой ценности продуктов, сообщает портал «Нашi грошi».Предполагается распространение действия этих норм на военных, участвующих в международных учениях, находящихся в пунктах постоянной дислокации, в учебных центрах, на полигонах и на территории проведения антитеррористической операции.Таким образом предлагается распространить действие постановления от 2002 года, в котором говорилось о возможности «специальной замены» продуктов питания для экипажей судов и кораблей, которые несут службу за пределами Украины. Нормы были разработаны с учетом специфики ВМС. Предусматривается замена мяса первой категории (говядина, свинина, баранина, телятина) на «молоко сухое, сухое простоквашу и кисломолочные продукты» в соотношение 1:0,7.На Украине неоднократно сообщалось о проблемах с питанием военных. Так, в ноябре в ходе проверки в курсантской столовой Харьковского национального университета Воздушных сил Украины им. Кожедуба в пище были обнаружены черви и тараканы. В мае в сухпайке бойцов АТО нашли зубы неизвестного происхождения.