NYT рассказала о саудовском варианте урегулирования палестино-израильского конфликта
Американское издание The New York Times вышло с материалом, в котором заявлено о предложении, якобы сделанном властями Саудовской Аравии главе Палестины Махмуду Аббасу. В материале заявлено, что наследник престола Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман представил свой план палестино-израильского урегулирования. NYT утверждает, что об этом плане рассказал сам Махмуд Аббас.
В материале заявлено, что бен Салман предложил план, который фактически играет на стороне исключительно Израиля. В частности, если верить публикации, территория всего Иерусалима переходит Израилю, а Палестине «оставляют» только один из районов – Абу Дис, который та должна объявить административным центром Западного берега реки Иордан. Мало того, Палестинское государство на Западном берегу не будет иметь единой территории, а предстанет в виде нескольких обособленных участков земли – анклавов с компактным проживанием арабов. Кроме того, Саудовская Аравия не говорит о признании независимости Палестинского государства. При этом заявлено, что проживающим в анклавах арабам «гарантируется абсолютная безопасность».
В той же статье говорится о том, что журналисты NYT попросили прокомментировать такого рода информацию представителей официального Эр-Рияда, однако власти Саудовской Аравии поспешили опровергнуть информацию, объявив, что план палестино-израильского урегулирования «пока находится на стадии обсуждения». В Эр-Рияде заявили, что новая «дорожная карта» будет готова не ранее, чем через несколько месяцев.
В материале заявлено, что бен Салман предложил план, который фактически играет на стороне исключительно Израиля. В частности, если верить публикации, территория всего Иерусалима переходит Израилю, а Палестине «оставляют» только один из районов – Абу Дис, который та должна объявить административным центром Западного берега реки Иордан. Мало того, Палестинское государство на Западном берегу не будет иметь единой территории, а предстанет в виде нескольких обособленных участков земли – анклавов с компактным проживанием арабов. Кроме того, Саудовская Аравия не говорит о признании независимости Палестинского государства. При этом заявлено, что проживающим в анклавах арабам «гарантируется абсолютная безопасность».
В той же статье говорится о том, что журналисты NYT попросили прокомментировать такого рода информацию представителей официального Эр-Рияда, однако власти Саудовской Аравии поспешили опровергнуть информацию, объявив, что план палестино-израильского урегулирования «пока находится на стадии обсуждения». В Эр-Рияде заявили, что новая «дорожная карта» будет готова не ранее, чем через несколько месяцев.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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