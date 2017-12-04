21:39 04 декабря

NYT рассказала о саудовском варианте урегулирования палестино-израильского конфликта

Американское издание The New York Times вышло с материалом, в котором заявлено о предложении, якобы сделанном властями Саудовской Аравии главе Палестины Махмуду Аббасу. В материале заявлено, что наследник престола Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман представил свой план палестино-израильского урегулирования. NYT утверждает, что об этом плане рассказал сам Махмуд Аббас.

В материале заявлено, что бен Салман предложил план, который фактически играет на стороне исключительно Израиля. В частности, если верить публикации, территория всего Иерусалима переходит Израилю, а Палестине «оставляют» только один из районов – Абу Дис, который та должна объявить административным центром Западного берега реки Иордан. Мало того, Палестинское государство на Западном берегу не будет иметь единой территории, а предстанет в виде нескольких обособленных участков земли – анклавов с компактным проживанием арабов. Кроме того, Саудовская Аравия не говорит о признании независимости Палестинского государства. При этом заявлено, что проживающим в анклавах арабам «гарантируется абсолютная безопасность».

NYT рассказала о саудовском варианте урегулирования палестино-израильского конфликта



В той же статье говорится о том, что журналисты NYT попросили прокомментировать такого рода информацию представителей официального Эр-Рияда, однако власти Саудовской Аравии поспешили опровергнуть информацию, объявив, что план палестино-израильского урегулирования «пока находится на стадии обсуждения». В Эр-Рияде заявили, что новая «дорожная карта» будет готова не ранее, чем через несколько месяцев.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. А. Привалов Сегодня, 18:57
    Пустой трёп.
    А. Привалов
    1. Sistema Сегодня, 19:08
      Израиль всегда был 51 штатом США..И Россия сейчас фактически на границе США и в самой болевой точке "мировой политике" ..
      Sistema
      1. А. Привалов Сегодня, 19:29
        Цитата: Sistema
        Израиль всегда был 51 штатом США..И Россия сейчас фактически на границе США и в самой болевой точке "мировой политике" ..

        "Блажен, кто верует, тепло ему на свете!"(с) hi
        А. Привалов
        1. Идущий Сегодня, 20:20
          Цитата: Sistema
          Израиль всегда был 51 штатом США..И Россия сейчас фактически на границе США и в самой болевой точке "мировой политике" ..


          Вы знаете , но впечатления совсем иные , это ещё кто кем виляет.
          Идущий
          1. Shurik70 Сегодня, 20:47
            Да без разницы, каким там округом Израиля является США.
            Сауды - АРАБЫ. И они, как бы ни прикрывались улыбками и словами о сотрудничестве, враги Израиля. Сауды НИКОГДА такого не предложат.
            Так что прямая ложь. Причём направленная на дальнейшую эскалацию конфликта и против Саудов.
            Shurik70
            1. Идущий Сегодня, 20:52
              Как Вы думаете Китай там играет?
              Идущий
              1. Shurik70 Сегодня, 21:00
                Цитата: Идущий
                Как Вы думаете Китай там играет?

                Скорее, сам Израиль. Им выгодны претензии других арабских стран к Саудам. И абсолютно плевать на эскалацию с Палестиной. Подумаешь, пошлёт на несколько бульдозеров больше.
                Shurik70
                1. Идущий Сегодня, 21:02
                  А я все таки подозреваю поднебесную , они лезут в этот регион без мыла.
                  Идущий
      2. dsvcd Сегодня, 21:38
        Сауды предложили создать Палестину со столицей в Абу-Дис
        В прошлом месяце Абу Мазен совершил поездку в Эр-Рияд, где на встрече с кронпринцем Мохаммедом ибн Салманом обсудил планы Дональда Трампа на счет ближневосточного мирного регулирования.

        Несмотря на то, что их беседа состоялась за закрытыми дверями, со ссылкой на свои источники газета New York Times пишет, что ее содержание оказалось для Махмуда Аббаса далеко не самым благоприятным.

        Ознакомленные с версией Аббаса палестинские, арабские и европейские чиновники, на которых ссылается издание, утверждают, что будущий король Саудовской Аравии передал раису мирный план, который будет куда более произраильским, чем любая инициатива всех предшественников Трампа. И который палестинцы вряд ли когда-нибудь смогут принять.

        По слухам, палестинцы действительно получат свое государство из Западного Берега и сектора Газа, но при этом полного суверенитета над этими территориями у них не будет, а преимущественное количество израильских поселений эвакуированы не будут. Кроме того, они останутся без Восточного Иерусалима в качестве своей столицы, а палестинские беженцы – без права на возвращение.

        Столицу новообразованного государства Сауды предложили создать в Абу-Дисе, восточном пригороде Иерусалима.

        Другое предложение Эр-Рияда заключалось в обмене Иудеи и Самарии на часть Синайского полуострова, где палестинцы и создадут свое независимое государство.

        Сложно представить, что вызвало у раиса больший ужас - сам план или то, что его поддержала Саудовская Аравия, один из самых щедрых спонсоров ПА.

        Впрочем, в Белом доме эту информацию отрицают, утверждая, что до завершения их плана понадобится еще несколько месяцев. Официальный Эр-Рияд также заявил, что такие позиции они не поддерживают.

        "Королевство по-прежнему привержено урегулированию на основании арабской мирной инициативы 2002 года, которая включает Восточный Иерусалим в качестве столицы и Государство Палестину в границах 1967 года. Все иные предположения ложные", - прокомментировал такие слухи саудовский посол в США принц Халид бин Салман.

        "Если палестинское руководство согласится на какое-либо из вышеперечисленных требований, палестинцы не дадут им остаться", - заявил один из лидеров ХАМАСа и член палестинского парламента Хасан Юсеф.

        Подобные предположения сильно обеспокоили палестинских и арабских политиков, так как, даже если они окажутся надуманными, это может стать предвестником великих перемен в регионе.

        Ведь и 32-летний принц Мохаммед, и 36-летний Джаред Кушнер, которого открыто называют "серым кардиналом" администрации Дональда Трампа, мало того, что очень близки лично, несмотря на отсутствие существенного внешнеполитического опыта, оба они считают себя великими реформаторами и уже взяли курс на смену окостеневшей политики предыдущих поколений.
        dsvcd
    2. Геркулесыч Сегодня, 19:34
      Привалов hi -треп, но не пустой, ибо предложение саудитов бессмысленное по своему содержанию.
      Геркулесыч
      1. А. Привалов Сегодня, 19:36
        Цитата: Геркулесыч
        Привалов hi -треп, но не пустой, ибо предложение саудитов бессмысленное по своему содержанию.

        Пустой трёп = предложение бессмысленное по своему содержанию. hi
        А. Привалов
        1. Геркулесыч Сегодня, 19:49
          Привалов hi -вот тут я с вами полностью согласен! !!! hi +!
          Геркулесыч
  2. Симон Сегодня, 19:01
    Не верю, чтоб Израиль пошел на это!
    Симон
    1. Идущий Сегодня, 20:54
      А кто сказал , что он пошел?
      Идущий
  3. АлНиколаич Сегодня, 19:14
    Коллеги, а хоть кто нибудь, когда либо слышал о каком нибудь логичном или разумном предложении от Эр Риядовских верблюдников? Хоть когда?
    Обычно взятки, бред и хрень всякая...
    АлНиколаич
    1. Dym71 Сегодня, 19:59
      Цитата: АлНиколаич
      Обычно взятки, бред и хрень всякая...

      Вы не упомянули ещё о том, что сауды умеют в 21 веке толерантно головы рубить. hi
      Dym71
      1. Идущий Сегодня, 20:22
        Причем прямо на улицах.
        Идущий
        1. Dym71 Сегодня, 21:26
          Цитата: Идущий
          Причем прямо на улицах.

          И ни один матрас не скрипнул! hi
          Dym71
          1. Идущий Сегодня, 21:27
            Причем они это по телевидению показывают.
            Идущий
            1. Dym71 Сегодня, 21:29
              "Бабло побеждает зло" (с)
              Dym71
  4. Egorovich Сегодня, 19:16
    Скорее всего это чисто еврейский инфовброс. Они же с саудитами теперь кореша.
    Egorovich
  5. Геркулесыч Сегодня, 19:32
    Предлогаю альтернативу -Палестину создать на территории Саудовской Аравии, за деньги династии Саудов!
    Геркулесыч
    1. Арон Заави Сегодня, 19:52
      Цитата: Геркулесыч
      Предлогаю альтернативу -Палестину создать на территории Саудовской Аравии, за деньги династии Саудов!

      Ваши слова да Б-гу в уши.
      Арон Заави
      1. Идущий Сегодня, 20:21
        Цитата: Геркулесыч
        Предлогаю альтернативу -Палестину создать на территории Саудовской Аравии, за деньги династии Саудов!


        Вы бы сразу стали трижды героем Израиля.
        Идущий
        1. Геркулесыч Сегодня, 21:18
          Усегда готовввв! lol
          Геркулесыч
          1. Идущий Сегодня, 21:20
            Все готовим Указы... lol
            Идущий
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