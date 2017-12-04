21:40 04 декабря

СМИ: Американский истребитель F-22 сломался во время учений в Южной Корее

На стартовавших сегодня в Южной Корее масштабных американо-южнокорейских учениях ВВС Vigilant ACE истребитель-невидимка США F-22 не смог самостоятельно доехать до ангара после приземления, что потребовало вызова специального тягача. Военные США пока никак не комментируют инцидент.

СМИ: Американский истребитель F-22 сломался во время учений в Южной Корее


Как сообщили южнокорейские СМИ, инцидент произошел на базе ВВС в городе Кванчжу, где сейчас базируется часть участвующих в маневрах американских боевых машин. Четверка новейших истребителей ВВС США F-22 Raptor в 8 часов утра в рамках учений вылетела на выполнение задания, а через полтора часа вернулась на аэродром в Кванчжу. Три самолета затем самостоятельно проследовали по взлетно-посадочной полосе до ангаров, а один F-22 так и остался стоять на аэродроме в конце полосы. Через некоторое время к нему подъехал тягач, который уже взял самолет на буксир и довел его до ангара. Возникли предположения, что у истребителя возникли какие-то неполадки. Южнокорейские военные затруднились объяснить причину произошедшего.


Насколько я знаю, все четыре самолета F-22 благополучно приземлись. Почему один из них пришлось буксировать и почему он стоял на взлетно-посадочной полосе пока не ясно
- цитирует информагентство "Енхап" слова источника в министерстве обороны Южной Кореи. Представители Командования США в Корее тоже никак не объяснили инцидент.

Напомним, что сегодня в Южной Корее стартовала совместные американо-южнокорейские военно-воздушные учения Vigilant ACE. Хотя маневры имеют ежегодный характер, но в этом году они проводятся с беспрецедентным размахом. С обеих сторон в общей сложности участвуют 230 самолетов, включая около 50 самолетов США. При этом американцы для учений собрали в Южную Корею сразу 24 самолета-невидимки пятого поколения: 6 истребителей F-22 Raptor, 12 самолетов F-35 B и 6 машин F-35 А, передает "Российская газета"

Использованы фотографии: http://english.yonhapnews.co.kr
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 79

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  1. Incvizitor Сегодня, 19:20
    Как же достали всех эти бешеные собаки уже в открытую конфликт провоцируют, не сидится им за океаном, никак кровью не напьются, мировые клещи-кровопийцы.
    Incvizitor
    1. oleg-gr Сегодня, 19:21
      Трамп лезет на рожон. Очень хочется показать гражданам америкосии свою "крутизну".
      oleg-gr
      1. ВадимЖивов Сегодня, 19:30
        А зачем всем пусть дома и показывает . Скажем клинтоншу таво на площади у памятника какого
        ВадимЖивов
        1. Идущий Сегодня, 20:34
          Цитата: oleg-gr
          Трамп лезет на рожон. Очень хочется показать гражданам америкосии свою "крутизну".


          Он не любит дипломатические интриги , а посему действует как слон.
          Идущий
          1. Тралл Сегодня, 20:36
            У ВКС России в Сирии тоже проблемы...

            В Хмеймим был атакован российский Миг при посадке smile
            Тралл
            1. Ин100грамм Сегодня, 20:41
              Цитата: Тралл
              У ВКС России в Сирии тоже проблемы...

              В Хмеймим был атакован российский Миг при посадке smile

              Это атака, а там сам поломался. Разница есть yes
              Ин100грамм
              1. Идущий Сегодня, 21:24
                Вы чего то не до поняли или не увидели. laughing
                Идущий
            2. poquello Сегодня, 21:18
              Цитата: Тралл
              В Хмеймим был атакован российский Миг при посадке

              собакой?
              poquello
            3. КОТ БАЮН Сегодня, 21:30
              У ВКС России в Сирии тоже проблемы...

              Везде по всему миру собаки гоняются за МАШИНАМИ! Но я первый раз вижу пса, который пугает САМОЛЁТ!!!! Круть не меряная.... Не дай бог догонит - порвет в клочки!.... Это еще хорошо, что американцы не в курсе.. Так бы уже разнесли про то, как русские натаскивают специальную породу собак, которая догоняет и приносит самолеты противника! laughing
              КОТ БАЮН
              1. bouncyhunter Сегодня, 21:39
                Вася , привет ! hi Вот если завтра CNN выпустит сенсацию о том , что
                Цитата: КОТ БАЮН
                русские натаскивают специальную породу собак, которая догоняет и приносит самолеты противника!

                Можно будет не сомневаться где они эту идею черпанули . lol
                bouncyhunter
    2. The_Lancet Сегодня, 19:35
      С обеих сторон в общей сложности участвуют 230 самолетов, включая около 50 самолетов США.

      Конечно впечатляет!Очень много самолётов
      Но Ким не будет прекращать провокации.К сожалению
      The_Lancet
      1. Logall Сегодня, 19:51
        Цитата: The_Lancet
        Но Ким не будет прекращать провокации.К сожалению

        Разве провоцирует Ын? А не США за океаном не сидится?
        Асад тоже провоцировал? Каддафи... Список можно продолжать долго!
        Logall
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:06
          Саня , привет ! hi Кому и что ты объяснить пытаешься ? Не трать понапрасну красноречие . wink
          bouncyhunter
          1. Смог Сегодня, 20:14
            Цитата: bouncyhunter
            Кому и что ты объяснить пытаешься ?

            Да, при старом "режиме" махом бы в черепа загнали за такие комменты. А сейчас все по фэн- шую на ВО. Толлерантненько. am
            Паша, Александр! Здравы будьте, други! drinks soldier
            Смог
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:18
              Костик , привет ! soldier drinks Я хоть и не застал генералов черепов , но наслышан . wink Как думаешь , матрасы вину за поломку Фу-22 на Ына повесят или традиционно на Россию ? lol
              bouncyhunter
              1. Logall Сегодня, 20:26
                Паша, Костя, приветствую!
                Каждое мнение имеет право на существование! Если это не троллинг, а аргументированная позиция...
                Вот я и проверяю - what is it!
                Logall
                1. bouncyhunter Сегодня, 20:31
                  Не трать своё время и силы : г-н Ланцет частенько гадость ляпнет и смывается , уже замечено за ним . yes
                  bouncyhunter
                2. Смог Сегодня, 20:35
                  Цитата: Logall
                  Если это не троллинг, а аргументированная позиция...

                  Саш! А какие тебе еще нужны аргументы? Там же всего два пункта
                  1-й- Америка всегда права
                  2-й Если Америка не права смотри п.1-й.
                  Все старо как мир.
                  Смог
              2. Смог Сегодня, 20:27
                Цитата: bouncyhunter
                Я хоть и не застал генералов черепов

                Да, поворчу по стариковски, хорошие времена были...... wassat .как бились,
                как бились.....
                Цитата: bouncyhunter
                вину за поломку Фу-22 на Ына повесят или традиционно на Россию ?

                Паша! Традиции нарушать нельзя.... Тем более они так постоянны в своей гадости. : am
                Смог
                1. bouncyhunter Сегодня, 20:29
                  Может , скажут что виноваты хакеры КНДР , прошедшие подготовку в России ? wassat
                  bouncyhunter
                  1. Logall Сегодня, 20:31
                    Их лично ''пахан'' стажировал!
                    Logall
                    1. bouncyhunter Сегодня, 20:33
                      А это фото будет главным доказательством матрасных обвинений . lol
                      bouncyhunter
                      1. Идущий Сегодня, 20:39
                        Зря его выложили , лучше убрать , пока его они не видели. laughing
                        Идущий
                  2. Смог Сегодня, 20:32
                    Паш! Ну вот сам себе противоречишь. пусть хакеры и КНДРовские, а учил то их, сам говоришь, кто? Во......Зрим в корень. Только страшная Россия во всем виновата. Даже в жидком стуле Трампа.... lol
                    Смог
                  3. Вольнопёр Сегодня, 21:13
                    Цитата: bouncyhunter
                    Может , скажут что виноваты хакеры КНДР , прошедшие подготовку в России ? wassat

                    А мы и не отрицаем. Вот видео результата нашей работы.
                    У пилота явно нервный срыв.

                    Тока Тссс!
                    Вольнопёр
                    1. bouncyhunter Сегодня, 21:17
                      Цитата: Вольнопёр
                      Тока Тссс!

                      Принято , своих не сдаём . wink
                      bouncyhunter
              3. Tusv Сегодня, 20:43
                crying
                Цитата: bouncyhunter
                Фу-22 на Ына повесят или традиционно на Россию ?

                Абидна, Паша До слез, как так сломались? А Супротив них и не подежурили толком sad Ужос. А эм краинг, что в переводе на Русский - я плякаль
                Tusv
                1. bouncyhunter Сегодня, 21:08
                  Цитата: Tusv
                  А эм краинг, что в переводе на Русский - я плякаль

                  Володя , это пусть матрасы плачут что их вундервафля сломалась . Или ты грустишь что наши толком этот летак срисовать не успели ? Так там ещё 3 осталось - срисуют в лучшем виде ! laughing
                  bouncyhunter
                  1. Идущий Сегодня, 21:25
                    Пора уже образец получить в натуре.
                    Идущий
                    1. bouncyhunter Сегодня, 21:29
                      Ознакомиться с начинкой ? Может , Ын к Новому Году подарок сделает ? laughing
                      bouncyhunter
                      1. Идущий Сегодня, 21:39
                        Мне больше импонирует Б.В. , скоро там будет много событий и эти птички там появятся , что не исключает Ына.
                        Идущий
                  2. Tusv Сегодня, 21:35
                    Цитата: bouncyhunter
                    Или ты грустишь что наши толком этот летак срисовать не успели ?

                    Чтоб наши РТВешники, Да и не срисовали? Да втри дэ и карта в ген штабе. У нас с Летунами свой счет. Летуны пока с разгромным счетом ведут bully А тут потенциальная жувартуа абортэ сломалась. Абидна Паша, ну могли бы счет подровнять, хотя это не реально. Там пилоты...Ну в общем на запрос отвечают bully
                    Tusv
              4. Ин100грамм Сегодня, 20:46
                Цитата: bouncyhunter
                Я хоть и не застал генералов черепов , но наслышан

                Привет Паша! Убрав на сайте отрицательную мотивацию, тут много потеряно. Нельзя выразить своё мнение с разных сторон. Сам сожалею. hi
                Ин100грамм
                1. bouncyhunter Сегодня, 21:03
                  Привет ! hi Я обратил внимание что многие старожилы ВО жалеют об отмене минусов . А мне вот не с чем сравнить - поздно я зарегистрировался ...
                  bouncyhunter
                  1. poquello Сегодня, 21:26
                    Цитата: bouncyhunter
                    Привет ! hi Я обратил внимание что многие старожилы ВО жалеют об отмене минусов . А мне вот не с чем сравнить - поздно я зарегистрировался ...

                    не думаю что он в черепа ушел бы, туда совсем откровенные ушлёпки улетали
                    poquello
              5. poquello Сегодня, 21:22
                Цитата: bouncyhunter
                Костик , привет ! soldier drinks Я хоть и не застал генералов черепов , но наслышан . wink Как думаешь , матрасы вину за поломку Фу-22 на Ына повесят или традиционно на Россию ? lol

                тада сша надо глубже брать, "проклятые русские заставили американцев сделать такой ужасный таратас"
                poquello
                1. bouncyhunter Сегодня, 21:25
                  Привет , Олег ! hi
                  Цитата: poquello
                  "проклятые русские заставили американцев сделать такой ужасный таратас"

                  Я такому обороту точно не удивился бы . lol
                  bouncyhunter
        2. Караул73 Сегодня, 21:17
          Конечно Каддафи провоцировал. Дышал громко. Да деньгами ссужал.
          Караул73
      2. poquello Сегодня, 21:24
        Цитата: The_Lancet
        С обеих сторон в общей сложности участвуют 230 самолетов, включая около 50 самолетов США.

        Конечно впечатляет!Очень много самолётов
        Но Ким не будет прекращать провокации.К сожалению

        я вот впечатления американских лётчиков читаю и возникает вопрос - за что их так наказали посадив на ф22
        poquello
    3. Primoos Сегодня, 21:31
      Ну сломался и сломался. Любая железяка может сломаться. Другое дело- зачем они там вообще? Давят на Китай? Как всегда, подло, трусливо, из подтишка. Думаю, пин.досов ждет позорный облом.
      Primoos
  2. Kurare Сегодня, 19:20
    Возникли предположения, что у истребителя возникли какие-то неполадки. Южнокорейские военные затруднились объяснить причину произошедшего.

    Да заглох он просто wassat А в принципе, какая разница? Долетел и сел, все остальное - не поломка, а так...
    Kurare
    1. Ил-18 Сегодня, 19:40
      Штирлиц скучал около радиоприёмника, ожидая шифровку. Мимо попыталась проскочить в норку мышь. Но от Штирлица ей уйти не удалось. "Накочаю её из шприца хорошим бензином, может, в следующий раз проскочит,"- подумал Штирлиц.
      Мышь, пробежав десяток шагов, упала замертво. " БЕНЗИН КОНЧИЛСЯ,"- подумал Штирлиц.
      Ил-18
    2. Капитан Пушкин Сегодня, 20:09
      Цитата: Kurare
      Kurare Сегодня, 19:20 Новый
      Возникли предположения, что у истребителя возникли какие-то неполадки. Южнокорейские военные затруднились объяснить причину произошедшего.

      Да заглох он просто wassat А в принципе, какая разница? Долетел и сел, все остальное - не поломка, а так...

      Верно, что доколупались? Устал он... Воскресенье, у всех выходной, вот и ему отдохнуть захотелось...
      Капитан Пушкин
      1. Смог Сегодня, 20:23
        Цитата: Капитан Пушкин
        Воскресенье, у всех выходной

        У пепелаца кц для гравицапы закончилось. Или четлане все "искушали".......
        Пустяки..., дело то житейское......
        Смог
    3. Severok Сегодня, 20:22
      После буксировки раптора прибежал техник с кривым стартером и "машкой", инженер звена приволок удлинитель... После прокрутки двигателя вручную и запитки борта от ближайшей розетки, видя, что всё впустую к раптору подошел кореец и сказал на чистом английском, что знает, что у пилота сломалось....

      Кому интересно продолжение см. Ералаш.
      Severok
    4. Ин100грамм Сегодня, 20:48
      Цитата: Kurare
      Долетел и сел, все остальное - не поломка, а так...

      Лётное происшествие... .
      Ин100грамм
  3. Sergey53 Сегодня, 19:24
    И на старуху бывает проруха.
    Sergey53
    1. НЕКСУС Сегодня, 19:35
      Цитата: Sergey53
      И на старуху бывает проруха.

      Наверно если бы у нас все было хорошо,этот инцедент был бы забавным,но...

      А еще сколько украдено...а потом сидим и плачем,что денег нет на постройку кораблей,Арматы,СУ-57,...образование,медицину и тд...
      Вот у них Раптор заглох,они с этим как-то решат вопрос...а теперь представим как с нас смеются матрассы при такой широкой душе нашей и ворах у власти.
      НЕКСУС
  4. НЕКСУС Сегодня, 19:29
    Матрассы понимают только язык силы.Пример -С.Корея. Пока наша экономическая элита будет за бугор отправлять вагоны денег,матрассы так и будут продолжать борзеть и обкладывать нас базами,санкциями и переписывать историю. Раптор заглох...ну просто событие мирового масщтаба.
    У нас ракеты не летают,атомные ПЛ строят по 10 лет,зато есть тема поржать над матрассами. Вот такая забава на ВО в последнее время. Если не над матрассами,то на худой конец над Украиной и пофиг,что это наш народ,как и наша земля.
    НЕКСУС
  5. Геркулесыч Сегодня, 19:29
    Пилот просто заснул в кабине -укачало wassat !
    Геркулесыч
  6. Арон Заави Сегодня, 19:30
    Он и разбиться может. А что в этом странного? Какая бы это не была продвинутая машина, но это все таки всего лишь машина.
    Арон Заави
    1. poquello Сегодня, 21:36
      Цитата: Арон Заави
      Он и разбиться может. А что в этом странного? Какая бы это не была продвинутая машина, но это все таки всего лишь машина.

      Арон, это не продвинутая машина, это чуть лучше ф35, а может и хуже - просто по ф35 мало информации.
      poquello
  7. q75agent Сегодня, 19:39
    Цитата: Арон Заави
    Он и разбиться может. А что в этом странного? Какая бы это не была продвинутая машина, но это все таки всего лишь машина.

    жаль не разбился , об другой ф-22 wink
    q75agent
    1. Геркулесыч Сегодня, 19:46
      Вот и я говорю -нужно было идти на таран wassat !
      Геркулесыч
  8. Nord2015 Сегодня, 19:40
    Любая техника может ломаться.
    Nord2015
    1. Mestny Сегодня, 20:37
      Не может быть!!!! Это же американская техника!
      Всем борцам за правду, украденные миллиарды, и за наш народ прекрасно известно, что техника ломается только у нас, потому что всё украли.
      Mestny
  9. shura7782 Сегодня, 19:45
    F-22 не смог самостоятельно доехать до ангара после приземления
    Обычная поломка. Просто редуктор на колесе сломался, колесо перестало крутиться, пропал крутящий момент, который от двигателя передаётся. Он и остановился. Ничего страшного. Заменят шестерёнку , масло МОБИЛ накапают. Включит первую передачу (это такая ручка у пилота между ног) и заедет в ангар. Ну если очень торопятся, то на эвакуаторе оттараканят. С кем не бывает. Нашли, что обсуждать.
    shura7782
    1. Клебер Сегодня, 20:09
      Цитата: shura7782
      Включит первую передачу (это такая ручка у пилота между ног) и заедет в ангар.


      Так может он эту ручку с ....хм ... ну короче перепутал? )))))
      Клебер
      1. shura7782 Сегодня, 20:19
        stop [quote=Клебер.[/quote]

        Так может он эту ручку с ....хм ... ну короче перепутал? )))))[/quote]
        Кто же такое перепутает!?
        shura7782
      2. Вольнопёр Сегодня, 20:53
        Цитата: Клебер
        Цитата: shura7782
        Включит первую передачу (это такая ручка у пилота между ног) и заедет в ангар.


        Так может он эту ручку с ....хм ... ну короче перепутал? )))))

        Точно! С ручника не снял! laughing
        Вольнопёр
  10. NN52 Сегодня, 19:53
    Статья громко называется...
    Обычный отказ ав техники..
    Бывает..
    NN52
  11. GaLe Сегодня, 19:54
    вот это новость так новость,один из f-22 не смог самостоятельно доехать до ангара,ну надо же..
    GaLe
  12. iouris Сегодня, 19:55
    Авиационная техника находится в состояниях, которые установлены стандартом: "исправное", "несправное", "работоспособное", "неработоспособное". В неисправное состояние объект авиационной техники переходит после таких событий, как "повреждение", "отказ". Иначе говоря, самолёт (даже американский) не может находиться в состоянии "сломан", и определение понятия "неполадки" в нормативных документах отсутствует. "Ломаются" девушки, а не машины. И сообщение и некоторые комментарии показывают, что понятийный аппарат русскоязычных деградирует.
    iouris
  13. svp67 Сегодня, 20:06
    Ф-35 уже произведено почти две с половиной сотни и вот один из них сломался...какая же беда. Был бы рад, если подобную новость прочел про Су-57, при условии, что их уже тоже около двух с половиной сотни...
    svp67
    1. NN52 Сегодня, 20:08
      svp67

      Зачем такой сарказм?
      Некрасиво...
      NN52
      1. NN52 Сегодня, 20:24
        И тема про ф 22...
        NN52
        1. svp67 Сегодня, 20:34
          Цитата: NN52
          И тема про ф 22...

          Ну это конечно все сильно меняет, этих то всего 187...
          svp67
      2. svp67 Сегодня, 20:34
        Цитата: NN52
        Зачем такой сарказм?

        Это понимание того, что эта техника очень сложна и еще не кто не смог повторить американский успех, в её производстве. Вот где наша беда.
        svp67
        1. NN52 Сегодня, 20:47
          svp67
          Вы вроде авторитетный человек на данном форуме?
          А бред пишите...
          Всё у нас будет, но немного попозже, и лучше. Откуда такой пессимизм..
          NN52
    2. Incvizitor Сегодня, 21:38
      Речь вроде о 22 в статье, и будь такая куча проблем с т 50 как с фу 35 наделали бы их не доведя до ума 200 штук я бы это точно распилом назвал и браком обплевался бы с такого.
      Incvizitor
  14. Громобой Сегодня, 20:09
    Четверка новейших истребителей ВВС США F-22 Raptor
    С какого бока они "новейшие")))А ещё у лётчика этого самолёта пуговица оторвалась на ширинке,эх,нашли же что выносить на обсуждение!)))
    Громобой
  15. BLADFROST Сегодня, 20:12
    Южной Корее никак не терпится покрыться радиоактивным снегом! Вперёд! Потомки Вас не забудут! Самсунг можно выкидывать!
    BLADFROST
  16. san4es Сегодня, 20:24
    На стартовавших сегодня в Южной Корее масштабных американо-южнокорейских учениях ВВС Vigilant ACE

    4 дек. 2017 г.
    san4es
  17. faterdom Сегодня, 20:41
    Два эсминца, один авианосец, один "Раптор"... все что нажито непосильным трудом... (список потерь, подлежащих ремонту в неначавшейся войне Штатов за перевоспитание Кима).
    faterdom
  18. pvv113 Сегодня, 21:20
    При этом американцы для учений собрали в Южную Корею сразу 24 самолета-невидимки пятого поколения: 6 истребителей F-22 Raptor, 12 самолетов F-35 B и 6 машин F-35 А

    Опять провоцируют товарища Ына?
    pvv113
  19. Сибирский цирюльник Сегодня, 21:26
    Давайте, вместе,покричим: уррааа!!!
    У гв, истребитель поломался!!!)))
    Сибирский цирюльник
  20. NF68 Сегодня, 21:30
    Эка невидаль. Ну сломался и черт с ним. Не он первый такой и уж точно не он и последний.
    NF68
  21. ODERVIT Сегодня, 21:37
    "Сломался, доехал...." Прелесть какие словесные авиационные обороты.)))
    ODERVIT
  22. q75agent Сегодня, 21:39
    Цитата: The_Lancet
    Но Ким не будет прекращать провокации.К сожалению

    провоцируют матрасы , а Ким у себя дома !!! сидите у себя за океаном и вякайте
    q75agent
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