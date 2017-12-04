СМИ: Американский истребитель F-22 сломался во время учений в Южной Корее

Насколько я знаю, все четыре самолета F-22 благополучно приземлись. Почему один из них пришлось буксировать и почему он стоял на взлетно-посадочной полосе пока не ясно

На стартовавших сегодня в Южной Корее масштабных американо-южнокорейских учениях ВВС Vigilant ACE истребитель-невидимка США F-22 не смог самостоятельно доехать до ангара после приземления, что потребовало вызова специального тягача. Военные США пока никак не комментируют инцидент.Как сообщили южнокорейские СМИ, инцидент произошел на базе ВВС в городе Кванчжу, где сейчас базируется часть участвующих в маневрах американских боевых машин. Четверка новейших истребителей ВВС США F-22 Raptor в 8 часов утра в рамках учений вылетела на выполнение задания, а через полтора часа вернулась на аэродром в Кванчжу. Три самолета затем самостоятельно проследовали по взлетно-посадочной полосе до ангаров, а один F-22 так и остался стоять на аэродроме в конце полосы. Через некоторое время к нему подъехал тягач, который уже взял самолет на буксир и довел его до ангара. Возникли предположения, что у истребителя возникли какие-то неполадки. Южнокорейские военные затруднились объяснить причину произошедшего.- цитирует информагентство "Енхап" слова источника в министерстве обороны Южной Кореи. Представители Командования США в Корее тоже никак не объяснили инцидент.Напомним, что сегодня в Южной Корее стартовала совместные американо-южнокорейские военно-воздушные учения Vigilant ACE. Хотя маневры имеют ежегодный характер, но в этом году они проводятся с беспрецедентным размахом. С обеих сторон в общей сложности участвуют 230 самолетов, включая около 50 самолетов США. При этом американцы для учений собрали в Южную Корею сразу 24 самолета-невидимки пятого поколения: 6 истребителей F-22 Raptor, 12 самолетов F-35 B и 6 машин F-35 А, передает "Российская газета"