11:08 05 декабря

В МО РФ прокомментировали публикацию в СМИ о потерях военнослужащих за 2012-2016 годы

Накануне в газете «Ведомости» появилась публикация, озаглавленная следующим образом «Минобороны раскрыло потери военнослужащих в 2012–2016 годах». Авторы (Алексей Никольский и Эмма Терченко) в качестве отправной точки для получения сведений о «потерях» МО РФ рассматривают данные о выплатах страховых компаний за указанный период времени. На основании этих данных, авторы пришли к следующим выводам: в 2012 году умерло 630 военнослужащих МО РФ, в 2013-м — 596, в 2014-м — 790, в 2015-м — 626.

Из материала «Ведомостей»:
Цифра получивших страховку из-за смерти застрахованного каждый год включает в себя также определенное количество застрахованных в предыдущем году.


В МО РФ прокомментировали публикацию в СМИ о потерях военнослужащих за 2012-2016 годы



В Минобороны РФ отреагировали на публикацию в газете «Ведомости». В главном военном ведомстве страны отметили, что свыше 80% страховых случаев происходят не конкретно в войсках, а во внеслужебное время, вне расположения воинских частей.

РИА Новости приводит сообщения представителя МО РФ:
Зачастую они (эти случаи) квалифицируются как несчастные случаи и бытовые травмы. Объем средств, предусмотренных на выплаты по страховым случаям, практически не меняется, а его увеличение обусловлено инфляцией. Кроме того, количество страховых случаев учитывает и лиц, с момента увольнения которых с военной службы прошел год.


Другими словами, в Минобороны заявляют, что по данным страховых выплат нельзя заявлять, что именно такое число «потерь» понесли Вооружённые силы за тот или иной временной период.

Использованы фотографии: МО РФ
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Геркулесыч Сегодня, 06:13
    Вот сейчас МО обязано за кливету этих прессовиков привлечь к именно уголовной ответственности, чтобы другие не кливетали на армию!
    Геркулесыч
      1. Геркулесыч Сегодня, 06:45
        Товарищ Стегозавр Бронтозавров hi -надеюсь, вы не из детского сада пишите, раз задаете такие вопросы, или у Бронтозавров понятие кливета отсутствует? lol
        Геркулесыч
    2. Ami du peuple Сегодня, 06:24
      Цитата: Геркулесыч
      МО обязано за кливету этих прессовиков привлечь

      Собственно говоря, тут интересно другое. Число военнослужащих Российской Армии на 2015 г. - 980 тыс.чел., умерших по разным причинам (или исключительно погибших в ходе боевых действий, по мнению журналистов "Ведомостей") в том же году - 626, т.е. 63 человека на 100 тыс. В то же время, в 2015 г. смертность мужчин трудоспособного возраста в РФ составляла 197 чел. на 100 тыс.
      Короче, на гражданке в три раза больше шансов скопытиться, чем в армии yes
      Ami du peuple
      1. rotmistr60 Сегодня, 06:45
        63 человека на 100 тыс... в РФ составляла 197 чел. на 100 тыс.
        Хороший и аргументированный ответ. Этими цифрами да еще бы по мордам авторам статейки в "Ведомостях"
        Авторы (Алексей Никольский и Эмма Терченко)
        А им так хотелось горяченького.
        rotmistr60
        1. Ami du peuple Сегодня, 06:56
          Цитата: rotmistr60
          Хороший и аргументированный ответ.
          Благодарю hi Добавлю еще, что по тем же данным Росстата, смертность мужчин трудоспособного возраста от внешних причин на 2015 г. составляла 142 чел. на 100 тыс. Т.е вероятность умереть в ДТП, в пьяной драке или в результате производственной травмы в два с лишним раза выше, чем (если принимать на веру выводы "Ведомостей") погибнуть в бою.
          Цитата: rotmistr60
          А им так хотелось горяченького.
          А они просто в статистику не могут smile
          Ami du peuple
          1. ando_bor Сегодня, 09:53
            В статистику армейских смертей входит и
            Цитата: Ami du peuple
            вероятность умереть в ДТП, в пьяной драке или в результате производственной травмы
            в разы (от 3 раз до 8, по разным причинам) меньше чем на гражданке, + вероятность погибнуть в бою, - в два с лишним раза меньше чем погибнуть на гражданке.
            Самоубийств, (они то же входят число армейских смертей) на гражданке и в армии приблизительно одинаково, а это почти половина всех смертей в армии.
            ando_bor
      2. Караул73 Сегодня, 08:15
        Так в армии же намного меньше адкоголиков, наркоманов и неадекватов чем на гражданке. Вот и показатели лучше.
        Караул73
      3. ando_bor Сегодня, 08:33
        Цитата: Ami du peuple
        на гражданке в три раза больше шансов скопытиться, чем в армии

        Да, конкретных цифр не помню, смотрел когда статистика была открытой, смертность в армии по разным причинам - криминал, ДТП, разного рода несчастные случаи, в разы (от 3 до 8 ) меньше чем на гражданке в соответствующей полововозрастной группе, за исключением самоубийств, самоубийств приблизительно одинаково, - от себя в армии не спрячешься, а это почти половина смертельных случаев в армии.
        ando_bor
      4. Человек РФ Сегодня, 09:15
        Цитата: Ami du peuple
        на 2015 г. - 980 тыс.чел

        Не стоит забывать и о НЕ военослужащих работающих на МО РФ., а их число не многим меньше, . По законодательство РФ страховые выплаты полагаются ЛЮБОМУ сотруднику погибшему на "производстве". Хоть сбитому пилоту, хоть повару, которого током от электроплиты убило
        Человек РФ
      5. Человек РФ Сегодня, 09:19
        Цитата: Ami du peuple
        В то же время, в 2015 г. смертность мужчин трудоспособного возраста в РФ составляла 197 чел. на 100 тыс.

        Наблюдение интересное, но в эти 197 чел войдут И военнослужащие, если они погибли ВНЕ "рабочего места". А возможно вообще ВСЕ входят
        Человек РФ
        1. Ami du peuple Сегодня, 09:46
          Цитата: Человек РФ
          Не стоит забывать и о НЕ военослужащих работающих на МО РФ., а их число не многим меньше
          Речь в материале идёт именно о военнослужащих
          Цитата: Человек РФ
          ..в эти 197 чел войдут ТАКЖЕ и военнослужащие, если они погибли ВНЕ "рабочего места"
          Более того, в это число входят и военнослужащие погибшие при исполнении служебных обязанностей, ведь они являются гражданами РФ и учитываются общероссийской статистикой.
          Одно можно утверждать точно: за период 2012-2015 гг. лишь 2014 г. выбивается из показателей среднегодовой смертности по РА. Превышение в полторы сотни человек. "Северный ветер"?
          Ami du peuple
    3. analgin Сегодня, 07:49
      Цитата: Геркулесыч
      Вот сейчас МО обязано за кливету этих прессовиков привлечь к именно уголовной ответственности, чтобы другие не кливетали на армию!

      А в чём там клИвета?
      analgin
  2. Горный стрелок Сегодня, 06:41
    Это так немного, что просто не о чем хай поднимать. Кстати, это указывает и на то, что 100500 росийских военнослужащих, которых "доблестные" ВСУ погубили на Донбассе - не более, чем миф.
    Поскольку, как сказано в статье, учёт идёт и по "отпускникам", и недавно уволенным в запас! wassat
    Горный стрелок
    1. ranger Сегодня, 08:06
      Цитата: Горный стрелок
      Это так немного, что просто не о чем хай поднимать

      Конечно немного, если это не ваш родственник. А много, это сколько?
      ranger
  3. ИмПерц Сегодня, 07:14
    Таким образом можно спокойно говорить, что смертность по разным причинам в ВС РФ не превышает средний по стране и от мировых не отличается.
    ИмПерц
  4. Александр War Сегодня, 07:29
    Смертность большая ,по батальону в год в мирное время sad
    Александр War
    1. BAI Сегодня, 08:58
      А на дорогах в год - 3 Афганистана.
      BAI
  5. Leprikon5656 Сегодня, 07:35
    Цитата: Геркулесыч
    кливета

    Правильно пишется клЕвета. Читайте книги))
    Leprikon5656
  6. colonel Сегодня, 07:36
    данные о выплатах страховых компаний за указанный период времени.

    Выплата, выплате рознь. Я тоже получал страховую выплату во время службы.
    colonel
    1. analgin Сегодня, 07:51
      Цитата: colonel
      данные о выплатах страховых компаний за указанный период времени.

      Выплата, выплате рознь. Я тоже получал страховую выплату во время службы.

      Вы статью в Ведомостях хоть читали? Вы выплату получили по причине смерти?
      analgin
  7. andrej-shironov Сегодня, 08:28
    МО следовало бы опубликовать свои официальные данные и не было бы инсинуаций.
    andrej-shironov
    1. BAI Сегодня, 08:59
      Скажут, что это ложные данные.
      BAI
      1. andrej-shironov Сегодня, 09:01
        smile Скажут конечно, но по крайней мере в споре это был бы аргумент.
        andrej-shironov
    2. ando_bor Сегодня, 10:08
      Цитата: andrej-shironov
      МО следовало бы опубликовать свои официальные данные и не было бы инсинуаций.

      Инсинуации МО не напрягают, они по любому будут в условиях информационной атаки на Россию, напрягают разведданные, а статистика потерь их несет,
      инсинуации только помогают, враги на этом горят, - свои же вбросы за информацию принимают,
      - во многом благодаря этому Крым прощелкали.
      ando_bor
  8. sergo1914 Сегодня, 10:29
    МО надо кадры тщательнее подбирать. Разболтались. Был же спецпредмет "Основы защиты государственных секретов СССР". Всем в обязательном порядке. А то набрали по объявлению каких-то оленей. Одни мультики в официальных пресс-релизах публикуют, другие закупочные документы для тендеров не глядя в открытый доступ. А подписку о неразглашении наверняка все подписывали. Им бы наших первоотдельцев из 80..90-х... Мне когда спецпортфель и спецтубус первый раз давали, такой вздрюк устроили... ну в смысле инструктаж... вернее ИНСТРУКТАЖ, МАТЬ ЕГО!!!
    sergo1914
Картина дня