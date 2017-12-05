В МО РФ прокомментировали публикацию в СМИ о потерях военнослужащих за 2012-2016 годы

Цифра получивших страховку из-за смерти застрахованного каждый год включает в себя также определенное количество застрахованных в предыдущем году.

Зачастую они (эти случаи) квалифицируются как несчастные случаи и бытовые травмы. Объем средств, предусмотренных на выплаты по страховым случаям, практически не меняется, а его увеличение обусловлено инфляцией. Кроме того, количество страховых случаев учитывает и лиц, с момента увольнения которых с военной службы прошел год.