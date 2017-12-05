В МО РФ прокомментировали публикацию в СМИ о потерях военнослужащих за 2012-2016 годы
Накануне в газете «Ведомости» появилась публикация, озаглавленная следующим образом «Минобороны раскрыло потери военнослужащих в 2012–2016 годах». Авторы (Алексей Никольский и Эмма Терченко) в качестве отправной точки для получения сведений о «потерях» МО РФ рассматривают данные о выплатах страховых компаний за указанный период времени. На основании этих данных, авторы пришли к следующим выводам: в 2012 году умерло 630 военнослужащих МО РФ, в 2013-м — 596, в 2014-м — 790, в 2015-м — 626.
Из материала «Ведомостей»:
В Минобороны РФ отреагировали на публикацию в газете «Ведомости». В главном военном ведомстве страны отметили, что свыше 80% страховых случаев происходят не конкретно в войсках, а во внеслужебное время, вне расположения воинских частей.
РИА Новости приводит сообщения представителя МО РФ:
Другими словами, в Минобороны заявляют, что по данным страховых выплат нельзя заявлять, что именно такое число «потерь» понесли Вооружённые силы за тот или иной временной период.
Из материала «Ведомостей»:
Цифра получивших страховку из-за смерти застрахованного каждый год включает в себя также определенное количество застрахованных в предыдущем году.
В Минобороны РФ отреагировали на публикацию в газете «Ведомости». В главном военном ведомстве страны отметили, что свыше 80% страховых случаев происходят не конкретно в войсках, а во внеслужебное время, вне расположения воинских частей.
РИА Новости приводит сообщения представителя МО РФ:
Зачастую они (эти случаи) квалифицируются как несчастные случаи и бытовые травмы. Объем средств, предусмотренных на выплаты по страховым случаям, практически не меняется, а его увеличение обусловлено инфляцией. Кроме того, количество страховых случаев учитывает и лиц, с момента увольнения которых с военной службы прошел год.
Другими словами, в Минобороны заявляют, что по данным страховых выплат нельзя заявлять, что именно такое число «потерь» понесли Вооружённые силы за тот или иной временной период.
Использованы фотографии: МО РФ
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