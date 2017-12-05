11:13 05 декабря

Как Польша победила «российский милитаризм». Выводы Мацеревича

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Министр национальной обороны Польши пан Мацеревич сообщил прессе, что Польша пришла к исторической победе: «милитаризм» Путина побеждён.



В интервью изданию wРolityce.pl министр Антоний Мацеревич заявил о победе над «российским милитаризмом». Победу эту он признал «исторической», передаёт сайт «ИноТВ».


Владимир Путин, считает политик, не в силах приспособить своё государство к жизни в современном мире. При этом министр допустил, что в искусстве дезинформировать Путину равных пока нет. В качестве аргументов провалов Путина польский министр назвал американские войска у границы России и потерю Украины. Оба события поляк назвал сбывшимися ночными кошмарами русских правителей. Остановимся на этом поподробнее.

В интервью Антоний Мацеревич отметил: за время пребывания его на посту оборонного министра польская армия сильно изменилась. До сих пор она не была полна решимости защищать интересы Польши. «Не было также решимости защищать собственных генералов, которые погибли под Смоленском, — оседлал Мацеревич любимого конька. — Это было отражением того, что случилось с польской армией. Генералы и старшие офицеры смирились с тем, что собственное государство и собственная страна приняли российский тезис, который должен был унизить польскую армию и польское государство».

Далее министр признал, что в течение пары лет или даже пяти лет Польша не сможет создать армию, которая могла бы самостоятельно противостоять России. Однако предотвратить атаку русских, безусловно, помогают американские и натовские войска. Мацеревич стремится сделать ротационное присутствие этих войск на польской территории постоянным.

Затем пан министр подвергнул критике В. В. Путина. «Господин Владимир Владимирович Путин, который у многих публицистов вызывает страх, от которого убегают, спровоцировал самое большое поражение России на протяжении веков, — считает политик. — Два ночных кошмара российских лидеров — американские войска на границе Российской Федерации, а также потеря Украины — имеют место именно благодаря его агрессивности, непониманию и неумению приспособить российское государство к жизни в современном мире. Продолжая действовать в советском стиле и опираясь на советскую элиту, господин Путин, несмотря на кратковременные успехи, является «автором» самого большого поражения российского государства. Если он не изменит этой политики, то поражение будет увеличиваться в масштабах. Самую большую угрозу, которая нависла над Польшей, мы преобразовали в историческую победу», — резюмировал Мацеревич.

Что касается сирийских побед России, то Мацеревич считает их чем-то сомнительным и относит скорее к области пропаганды. «Россия всегда имела гениальную пропаганду, большие пропагандистские возможности и большую способность находить интеллигентных людей на Западе, которые были готовы повторять кремлёвские тезисы. Вот и пример этого. В этом вопросе я бы не стал верить господину Путину. Дезинформация и мистификация — это всё ещё сильнейшее орудие Путина».

* * *


Создаётся впечатление, что пан Мацеревич уже объявил себя не то чтобы полным победителем, но политическим соперником, как минимум способным противостоять Путину. Министр обороны Польши как бы подвёл предварительные итоги своей деятельности.

Сложно даже вообразить, какие заявления он сделает перед уходом в отставку. Вероятно, напишет книгу мемуаров, где центральным эпизодом станет глава о великой польской победе над Россией.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 42
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      laughinglollovenorecourserequestsad
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      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. Ami du peuple Сегодня, 07:32 Новый
    Вероятно, напишет книгу мемуаров...
    Первыми читателями которой станут его санитары из "желтого дома" laughing
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    Ami du peuple
    1. vkl.47 Сегодня, 07:49 Новый
      Тошнит уже от этого польского дибила
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      vkl.47
      1. Татьяна Сегодня, 08:28 Новый
        Ха! Мацеревич - это самый настояший американский "презерватив" в правительстве Польши, который от своего "превосходства", того и гляди, что лопнет! fool laughing
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        Татьяна
        1. Джедай Сегодня, 08:50 Новый
          Татьяна , приветствую! hi love
          Похоже, у Польши та же беда что и у Украины: поторопились раструбить о "перемоге", а она на поверку "зрадой" окажется. fool lol
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          Джедай
          1. Татьяна Сегодня, 09:02 Новый
            Доброе утро, Максим! hi
            Да Мацеревичу на Польшу и поляков ровным счётом наплевать! Он для себя старается - место сладкое для себя сохранить хочет! Вот и обманывает он поляков, выставляя себя перед ними непогрешимым - чуть ли ни святым - политиком для Польши. Делает себе саморекламу на выборах. А сам прокладка американская.
            Простые поляки-то во многом это понимают. И если Мацеревича Вашингтон опять во власть в Польше не протащит, то он скажет, что в этом русские в Москве виноваты и лично сам Путин.
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            Татьяна
            1. Джедай Сегодня, 09:17 Новый
              Многие польские деятели себя не помнят от счастья что Трамп назначил Польшу "любимой женой", совершенно забывая о том, что США как всегда - поматросят и бросят.
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              Джедай
      2. Ретвизан 8 Сегодня, 10:52 Новый
        А я вот все ищу "Мистрали", которые по словам того же Мацарэловича Египет продал России, по цене за один доллар!
        И ведь не стыдно человеку, все-таки высокую должность занимает, и все равно залезает "на высокую трибуну"и несет на весь мир всякую чушь!
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        Ретвизан 8
    2. Primoos Сегодня, 08:09 Новый
      Мдя! А видок у Антошки вовсе не победный. Пожамканый, тоскливый, с лица взбледнувший, будто в очереди в сортир перестоял.
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      Primoos
      1. BerBer Сегодня, 08:44 Новый
        А как должны выглядеть про ститутки. Вся " великопольская" элита - это они самые.
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        BerBer
    3. василий50 Сегодня, 10:59 Новый
      Зря комментируют самого этого .... Тут важнее американская технология, когда придумывают что либо и потом с *блеском* преодолевают выдуманное. Громкие заявления и принципиальность при устранении придуманного приветствуется.
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      василий50
  2. злой партизан Сегодня, 07:33 Новый
    Этот мац на фотке выглядит так, как будто ему из секес по телефону позвонили...
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    злой партизан
    1. Клебер Сегодня, 07:59 Новый
      Цитата: злой партизан
      Этот мац на фотке выглядит так, как будто ему из секес по телефону позвонили...


      Ну может из Госдепа по телефону имеют. laughing Глаза на фото выдают с поличным.
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      Клебер
    2. Orionvit Сегодня, 08:13 Новый
      Цитата: злой партизан
      как будто ему из секес по телефону позвонили.

      Не, это звонили санитары из дурдома, интересовались, употреблял ли он сегодня лекарства от шизофрении? А шизофрения не лечится. Хотя вру, бывают случаи излечения. Это когда западный политик, или НТОвский генерал, уходят на пенсию, или в отставку, у некоторых случается просветление. Начинают говорить и мыслить, как нормальные люди. Но случай с Мацаревичем, очень тяжелый, русофобия проникла в глубины мозга и на излечение шансов нет. laughing
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      Orionvit
  3. ИмПерц Сегодня, 07:33 Новый
    Мацеревичу/Мачеревичу давно пора выделить свою страну, да что там страну? Ему нужна собственная вселенная, где бы он генерировал всё это.
    З.Ы. Да и по периметру часовые, только вместо оружия галоперидол.
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    ИмПерц
  4. krops777 Сегодня, 07:35 Новый
    Польша победила «российский милитаризм»: рассказывает министр Мацеревич


    Яблочки однако, словесный понос продолжается. wink
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    krops777
  5. BLADFROST Сегодня, 07:35 Новый
    В чём победа то?! А том, что твоя страна находится под прицелом тактического ядерного оружия из-за размещения ПРО?! И этот шизофреник берёт на себя судьбы простых поляков, которым совсем не хочется гибнуть во славу американского капитала! Смена идиотов на века!
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    BLADFROST
  6. Доктор Бармалей Сегодня, 07:36 Новый
    В интервью изданию wРolityce.pl министр Антоний Мацеревич заявил о победе над «российским милитаризмом»

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    Доктор Бармалей
  7. iliitchitch Сегодня, 07:37 Новый
    У пана просто сильнейший комплекс неполноценности , как и у всей шляхты . Не бывать речи посполитой от моря до моря , они это знают , и их от этого шторит , убогих .
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    iliitchitch
  8. colonel Сегодня, 07:42 Новый
    А "российский милитаризм" знает, что его победили? Утомляет чтение перлов этого шизоида. Может ну его на.....?
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    colonel
  9. Клебер Сегодня, 07:43 Новый
    министр признал, что в течение пары лет или даже пяти лет Польша не сможет создать армию, которая могла бы самостоятельно противостоять России. Однако предотвратить атаку русских, безусловно, помогают американские и натовские войска.


    Американские войска там демографическую проблему в Польше решают, а в атаку российских войск просто не верят.
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    Клебер
  10. rotmistr60 Сегодня, 07:46 Новый
    Польша пришла к исторической победе: «милитаризм» Путина побеждён.
    Ну хочется неадекватному человечку хотя бы на словах победить Путина (Россию), что с этим поделаешь. Очевидно, что он после таких заявлений испытывает "чувство глубокого удовлетворения". Когда в голове вместо мозгов навязчивая русофобия лекарства не помогут.
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    rotmistr60
  11. Uncle Lee Сегодня, 07:47 Новый
    «милитаризм» Путина побеждён.
    и побежден гонконгский грипп и зеленые человечки из Альфа Центавра !
    Ау ! Санитары !
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    Uncle Lee
  12. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 07:50 Новый
    ...американские войска у границы России...


    Разве это наше поражение? Это поражение Запада и Польши в том числе.
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    Стегозавр Бронтозавров
  13. Masya Masya Сегодня, 07:53 Новый
    Самую большую угрозу, которая нависла над Польшей, мы преобразовали в историческую победу, — резюмировал Мацеревич.

    Если побед нет, то надо их просто придумать! lol
    Вот так лично, с шашкой наголо и "победил" Путина! laughing
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    Masya Masya
  14. Black_PR Сегодня, 07:54 Новый
    Вот очередной наглядный пример идиотизма ! Таких, видимо, где-то в питомнике разводят, а потом на места доставляют, чтобы вонь шла.
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    Black_PR
  15. pvv113 Сегодня, 07:58 Новый
    пан Мацеревич уже объявил себя не то чтобы полным победителем, но политическим соперником, как минимум способным противостоять Путину

    В какой палате у нас Наполеоны?
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    pvv113
  16. rocket757 Сегодня, 08:07 Новый
    У панов министров соседней страны запоздалое осеннее обострение ... впрочем у одного оно все сезонное, второй похоже просто заразился от первого. Если первый себя великим стратегом, победителем мнит ( комплекс наполеона), другой за ангела себя возомнил, наверно и такой комплекс есть ... эт к психиатрам обратится. они всё опишут!!!
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    rocket757
  17. asiat_61 Сегодня, 08:08 Новый
    Почитал коменты поляков, натуральные долбодятлы. Идея Польша от можа до можа такая же, как Украина по над усе.
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    asiat_61
  18. PlayerMan Сегодня, 08:12 Новый
    Феерический д..............б! Нет слов, пшеки всех забедили и всех забедят
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    PlayerMan
  19. Геркулесыч Сегодня, 08:19 Новый
    Польша хочет доминировать в Европе, для этого нужно "свергнуть с престола" Германию.Реально это сделать только одним способом -ложью, о том какая сильная Польша, как она "одним махом семерых убивахом "!Короче, хоть и в информационном поле Польши, но поляки уже победили всех врагов на века вперед!
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    Геркулесыч
  20. jetfors_84 Сегодня, 08:20 Новый
    Это он на компьтере в стратегию Конлфикт наций наигрался наверное. И вообще он уже давно живет где то в параллельной жизни.
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    jetfors_84
  21. частное лицо Сегодня, 08:23 Новый
    В одном этот неумный человек прав ,войска НАТО в плотную подошли к границе РФ. Но подойти это не перейти , хотя действует на нервы и требуют решительных противодействий.
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    частное лицо
  22. shura7782 Сегодня, 08:33 Новый
    Выводы Мацеревича
    Сам себя не похвалишь, потом ходишь целый день как оплёванный.
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    shura7782
  23. Мавр Сегодня, 08:47 Новый
    Когда представители Польши торжественно вещают с высоких трибун о своих победах, мне почему-то сразу вспоминаются слова, которые приписывают Вильгельму Кейтелю. Якобы, увидев среди присутствовавших на церемонии подписания акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии лиц во французской военной форме, он не смог сдержать удивления и спросил: «Как?! И эти тоже нас победили что ли?». Примерно такое же отношение у меня лично к победам польского государства, чьи достижения сводятся в основном к удачной..сдаче в плен. Гитлеровской Германии, потом Советскому Союзу, потом (будучи членом блока Варшавского договора) - блоку НАТО. Разумеется, всё это порождает среди польских политиков дикий комплекс неполноценности. Но (опять же моё личное мнение) людей с психическими проблемами обычно держат подальше от оружия, а не назначают на пост министра обороны.
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    Мавр
  24. Dimmih Сегодня, 09:00 Новый
    Пан Мацеревич знает толк в тяжёлых наркотиках....
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    Dimmih
  25. faiver Сегодня, 09:01 Новый
    этот клоун в курсе что его цирк уже давно уехал? laughing
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    faiver
  26. Fkjydjckfrgh Сегодня, 09:23 Новый
    Ну наконец-то! Может хоть теперь успокоятся? И прибалтам пусть скажут, что
    Польша победила «российский милитаризм».
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    Fkjydjckfrgh
    1. rocket757 Сегодня, 10:14 Новый
      А вот это и правда плюс, а то от их тявканья и визга в ушах звон стоит!
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      rocket757
  27. a.s.zzz888 Сегодня, 09:52 Новый
    Самую большую угрозу, которая нависла над Польшей, мы преобразовали в историческую победу», — резюмировал Мацеревич.

    ... надо ему ещё шариков надувных в песочницу подкинуть, старые видимо все в лохмотья... laughing
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    a.s.zzz888
  28. 1536 Сегодня, 10:20 Новый
    А что такого "неправильного" сказал польский министр? Войска НАТО стоят у западных границ России, Украина оккупирована теми же войсками НАТО и находятся под полным управлением США. (Если бы не народы Крыма, не захотевшие жить под фашистами, так сегодня не знали бы куда девать Черноморский флот.) И этот список можно продолжить. Остальное вообще дело поляков, кого они там собрались защищать. У них немецкие территории в управлении. Понять можно.
    В принципе в словах поляка ничего страшно обидного нет, и ответить министру надо было бы так:
    "Именно этого мы и хотели, потому что кормить Украину, как это делалось на протяжении веков, никто сейчас у нас не собирается, а войска НАТО, стоящие по границам России только обезопасили ее от проникновения оголодавших "одемокраченных" народов бывшего СССР. Так что, спасибо, поляки, что поддержали нас в трудную минуту."
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    1536
  29. pepel Сегодня, 10:41 Новый
    У этого пана одна извилина, и та, ниже пояса. wassat
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    pepel
  30. bratchanin3 Сегодня, 10:57 Новый
    Начиная с 17 века Россия нещадно била поляков, то хотя бы и виртуальная победа тешит польский гонор и самолюбие.
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    bratchanin3
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