Как Польша победила «российский милитаризм». Выводы Мацеревича
Министр национальной обороны Польши пан Мацеревич сообщил прессе, что Польша пришла к исторической победе: «милитаризм» Путина побеждён.
В интервью изданию wРolityce.pl министр Антоний Мацеревич заявил о победе над «российским милитаризмом». Победу эту он признал «исторической», передаёт сайт «ИноТВ».
Владимир Путин, считает политик, не в силах приспособить своё государство к жизни в современном мире. При этом министр допустил, что в искусстве дезинформировать Путину равных пока нет. В качестве аргументов провалов Путина польский министр назвал американские войска у границы России и потерю Украины. Оба события поляк назвал сбывшимися ночными кошмарами русских правителей. Остановимся на этом поподробнее.
В интервью Антоний Мацеревич отметил: за время пребывания его на посту оборонного министра польская армия сильно изменилась. До сих пор она не была полна решимости защищать интересы Польши. «Не было также решимости защищать собственных генералов, которые погибли под Смоленском, — оседлал Мацеревич любимого конька. — Это было отражением того, что случилось с польской армией. Генералы и старшие офицеры смирились с тем, что собственное государство и собственная страна приняли российский тезис, который должен был унизить польскую армию и польское государство».
Далее министр признал, что в течение пары лет или даже пяти лет Польша не сможет создать армию, которая могла бы самостоятельно противостоять России. Однако предотвратить атаку русских, безусловно, помогают американские и натовские войска. Мацеревич стремится сделать ротационное присутствие этих войск на польской территории постоянным.
Затем пан министр подвергнул критике В. В. Путина. «Господин Владимир Владимирович Путин, который у многих публицистов вызывает страх, от которого убегают, спровоцировал самое большое поражение России на протяжении веков, — считает политик. — Два ночных кошмара российских лидеров — американские войска на границе Российской Федерации, а также потеря Украины — имеют место именно благодаря его агрессивности, непониманию и неумению приспособить российское государство к жизни в современном мире. Продолжая действовать в советском стиле и опираясь на советскую элиту, господин Путин, несмотря на кратковременные успехи, является «автором» самого большого поражения российского государства. Если он не изменит этой политики, то поражение будет увеличиваться в масштабах. Самую большую угрозу, которая нависла над Польшей, мы преобразовали в историческую победу», — резюмировал Мацеревич.
Что касается сирийских побед России, то Мацеревич считает их чем-то сомнительным и относит скорее к области пропаганды. «Россия всегда имела гениальную пропаганду, большие пропагандистские возможности и большую способность находить интеллигентных людей на Западе, которые были готовы повторять кремлёвские тезисы. Вот и пример этого. В этом вопросе я бы не стал верить господину Путину. Дезинформация и мистификация — это всё ещё сильнейшее орудие Путина».
Создаётся впечатление, что пан Мацеревич уже объявил себя не то чтобы полным победителем, но политическим соперником, как минимум способным противостоять Путину. Министр обороны Польши как бы подвёл предварительные итоги своей деятельности.
Сложно даже вообразить, какие заявления он сделает перед уходом в отставку. Вероятно, напишет книгу мемуаров, где центральным эпизодом станет глава о великой польской победе над Россией.
В интервью изданию wРolityce.pl министр Антоний Мацеревич заявил о победе над «российским милитаризмом». Победу эту он признал «исторической», передаёт сайт «ИноТВ».
Владимир Путин, считает политик, не в силах приспособить своё государство к жизни в современном мире. При этом министр допустил, что в искусстве дезинформировать Путину равных пока нет. В качестве аргументов провалов Путина польский министр назвал американские войска у границы России и потерю Украины. Оба события поляк назвал сбывшимися ночными кошмарами русских правителей. Остановимся на этом поподробнее.
В интервью Антоний Мацеревич отметил: за время пребывания его на посту оборонного министра польская армия сильно изменилась. До сих пор она не была полна решимости защищать интересы Польши. «Не было также решимости защищать собственных генералов, которые погибли под Смоленском, — оседлал Мацеревич любимого конька. — Это было отражением того, что случилось с польской армией. Генералы и старшие офицеры смирились с тем, что собственное государство и собственная страна приняли российский тезис, который должен был унизить польскую армию и польское государство».
Далее министр признал, что в течение пары лет или даже пяти лет Польша не сможет создать армию, которая могла бы самостоятельно противостоять России. Однако предотвратить атаку русских, безусловно, помогают американские и натовские войска. Мацеревич стремится сделать ротационное присутствие этих войск на польской территории постоянным.
Затем пан министр подвергнул критике В. В. Путина. «Господин Владимир Владимирович Путин, который у многих публицистов вызывает страх, от которого убегают, спровоцировал самое большое поражение России на протяжении веков, — считает политик. — Два ночных кошмара российских лидеров — американские войска на границе Российской Федерации, а также потеря Украины — имеют место именно благодаря его агрессивности, непониманию и неумению приспособить российское государство к жизни в современном мире. Продолжая действовать в советском стиле и опираясь на советскую элиту, господин Путин, несмотря на кратковременные успехи, является «автором» самого большого поражения российского государства. Если он не изменит этой политики, то поражение будет увеличиваться в масштабах. Самую большую угрозу, которая нависла над Польшей, мы преобразовали в историческую победу», — резюмировал Мацеревич.
Что касается сирийских побед России, то Мацеревич считает их чем-то сомнительным и относит скорее к области пропаганды. «Россия всегда имела гениальную пропаганду, большие пропагандистские возможности и большую способность находить интеллигентных людей на Западе, которые были готовы повторять кремлёвские тезисы. Вот и пример этого. В этом вопросе я бы не стал верить господину Путину. Дезинформация и мистификация — это всё ещё сильнейшее орудие Путина».
* * *
Создаётся впечатление, что пан Мацеревич уже объявил себя не то чтобы полным победителем, но политическим соперником, как минимум способным противостоять Путину. Министр обороны Польши как бы подвёл предварительные итоги своей деятельности.
Сложно даже вообразить, какие заявления он сделает перед уходом в отставку. Вероятно, напишет книгу мемуаров, где центральным эпизодом станет глава о великой польской победе над Россией.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/