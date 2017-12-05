11:11 05 декабря

Российские стратегические бомбардировщики нанесли визит в Индонезию

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС и два самолета Ил-76МД Воздушно-космических сил России нанесли международный визит в Индонезию. Об этом сообщает во вторник Минобороны РФ.

Российские стратегические бомбардировщики нанесли визит в Индонезию


Два стратегических ракетоносца Ту-95МС и два самолета Ил-76МД Воздушно-космических сил (ВКС) совершили перелет с аэродрома в Амурской области на аэродром Биак Республики Индонезия в рамках международного визита. Во время перелета была осуществлена попутная дозаправка топливом в воздухе самолетов Ту-95МС от самолетов-заправщиков Ил-78 над акваторией Тихого океана
- говорится в сообщении военного ведомства.


В Минобороны подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, причем границы других государств нарушены не были.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 33

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  1. BerBer Сегодня, 08:42
    Правильно. Вот так тесним "гегемона". Просто демонстрация флага, а как много значит.
    BerBer
  2. Клебер Сегодня, 08:44
    Международный визит ракетоносцев в Мексику был бы эффективней.
    Клебер
    1. pvv113 Сегодня, 08:49
      Наверное,не в Мексику, а в Венесуэлу
      pvv113
      1. Клебер Сегодня, 08:54
        Нет, в Мексику, северную её часть. Чтоб у исключительных глаза вспотели.
        Клебер
        1. pvv113 Сегодня, 09:18
          Извиняюсь, не так подумал - визит в Венесуэлу был, а Мексика - это в перспективе wink
          pvv113
        2. Iline Сегодня, 10:20
          Цитата: Клебер
          Нет, в Мексику, северную её часть. Чтоб у исключительных глаза вспотели

          Да ладно... Летали мы в 92 и 94 году в сами США на тех же Ту-95МС в Барксдейл (Луизиана). И что? Люди там вполне адекватные, с правителями не везёт почему-то.
          Iline
    2. rotmistr60 Сегодня, 08:51
      Если Мексика пригласит, то наши не откажутся. Каждый такой перелет еще и отличная тренировка экипажей.
      rotmistr60
      1. Джедай Сегодня, 08:57
        Гена, добрый день! hi
        Цитата: rotmistr60
        Если Мексика пригласит, то наши не откажутся.

        Что не помешает США поднять вонь и вой, забывая о собственных "разведчиках" и "стратегах" вблизи российских границ.
        Джедай
        1. Клебер Сегодня, 08:59
          Цитата: Джедай
          Что не помешает США поднять вонь и вой, забывая о собственных "разведчиках" и "стратегах" вблизи российских границ.


          Пускай воют, а главное думают.
          Клебер
          1. Джедай Сегодня, 09:03
            Уже неоднократно было подмечено, что у многих в США от ненависти к России "думалка" выключена. А вот вопилка и вонялка наоборот: выведены на максимальную мощность. yes
            Джедай
            1. Клебер Сегодня, 09:24
              Цитата: Джедай
              Уже неоднократно было подмечено, что у многих в США от ненависти к России "думалка" выключена. А вот вопилка и вонялка наоборот: выведены на максимальную мощность. yes


              Даже если "думалка" выключена, то страх это защитная реакция организма, его не выключишь.
              Клебер
              1. Джедай Сегодня, 09:34
                Страх и инстинкт самосохранения они глушат урожаем из Афганистана.
                Джедай
        2. rotmistr60 Сегодня, 09:01
          Привет, Максим! hi Повоют и заткнуться, не в первый раз. Они придерживаются принципа- что позволено "исключительному" не позволено смертному.
          rotmistr60
          1. Джедай Сегодня, 09:24
            Цитата: rotmistr60
            что позволено "исключительному" не позволено смертному.

            Это при том, что никто их "исключительными" не выбирал - самоназначились. Не напоминает Германию времён бесноватого ефрейтора и их "Deutschland, Deutschland tiber alles, Uber alles in der Welt!"? negative
            Джедай
        3. pvv113 Сегодня, 09:19
          Привет, Максим! Как обычно - соринка в чужом глазу, ну и т.д.
          pvv113
          1. Джедай Сегодня, 09:26
            Володя hi А у США всегда так, я выше свои соображения изложил.
            Джедай
            1. pvv113 Сегодня, 09:30
              Мне уже кажется,что американские капризы говорят не об исключительности штатов, а об их принадлежности к клану обиженных wink
              pvv113
              1. Джедай Сегодня, 09:36
                Они не хотят в этом даже себе признаться, вот и "косят" под обиженную в Первой Мировой войне Германию. fool
                Джедай
                1. pvv113 Сегодня, 09:39
                  Признавать свои ошибки и промахи у них не принято, зато могут профессионально приписывать себе чужие заслуги.
                  pvv113
                  1. Джедай Сегодня, 09:43
                    Типичное поведение трусливой гопоты.
                    Джедай
                    1. pvv113 Сегодня, 09:58
                      Это точно - нация гопников
                      pvv113
      2. ССИ Сегодня, 09:12
        Цитата: rotmistr60
        Если Мексика пригласит, то наши не откажутся.

        В Мексике есть аэродром способный принять тяжелые борта??? Кроме Мехико... Или это просто....
        ССИ
        1. rotmistr60 Сегодня, 09:33
          Вообще-то я ответил на комментарий. Вы их читаете или просто...
          rotmistr60
        2. Клебер Сегодня, 09:38
          Цитата: ССИ
          Цитата: rotmistr60
          Если Мексика пригласит, то наши не откажутся.

          В Мексике есть аэродром способный принять тяжелые борта??? Кроме Мехико... Или это просто....


          В Канкуне, Гвадалахаре, Монтеррее, Тихуане, Акапулько, Пуэрто-Вальярте. В принципе подойдёт любой из перечисленных, но в Монтеррее предпочтительнее, так как ближе к границе с США.
          Клебер
          1. НасРать Сегодня, 10:15
            Ближе и безопаснее - это когда пролетают на Беринговым проливом.. или над Тихим океаном, вдоль побережья США... laughing
            НасРать
          2. ССИ Сегодня, 10:51
            Цитата: Клебер
            В Канкуне, Гвадалахаре, Монтеррее, Тихуане, Акапулько, Пуэрто-Вальярте.

            Простите, Вы привели порты, оборудованные ИЛС и МЛС... Вы можете озвучить номер борта, оборудованного средствами посадки ИЛС или МЛС? Полосы, длинной более 2,5 км, есть во всех странах, наши летчики, могут посадить корабль, даже в Антарктиде, но приводить в пример курортные а/порты... Вы специалист!
            ССИ
  3. askort154 Сегодня, 09:01
    Шли не "пустырём", коль потребовалась дозаправка.
    askort154
    1. ССИ Сегодня, 09:14
      Саш, привет! Да, это, просто игра... Обычное полетное, обычная операция... Ту-95 в Малайзию слетает и обратно вернется...
      ССИ
      1. askort154 Сегодня, 09:43
        ССИ....Саш, привет! Да, это, просто игра... Обычное полетное, обычная операция... Ту-95 в Малайзию слетает и обратно вернется...


        Приветствую, Серёж ! Ну "воздух" возить не виданная роскошь.Тот регион начал интересоваться нашим оружием. Думаю Ту - для демонстрации "медвежьего рыка " , а Ил для доставки "подарков". hi
        ( где "древний" ?)
        askort154
        1. ССИ Сегодня, 10:53
          Сидит дома, собаку гуляет...Иногда, когда я в России, перезваниваемся... Старенькие мы оба, болезненные...
          ССИ
          1. askort154 Сегодня, 10:57
            ССИ...Старенькие мы оба, болезненные...

            Привет ему, и здоровья обоим ! hi
            askort154
  4. pafegosoff Сегодня, 10:12
    С Кубой надо побыстрее решать. И разместить там С-300 и С-400 от Северокорейских ракет... В Европе же от Ирана поставили, ибо Израиль пропустит, Украина только пассажирские самолёты сбивать может, Румыны сами вообще - никто. Так и Американцы. Прокараулят ракету из КНДР.
    pafegosoff
  5. kap-lei Сегодня, 10:38
    Похоже, Индонезия - новый стратегический партнёр в регионе ЮВА. Несколько дней назад наш ВМФ в Джакарте отметился, теперь ВКС.
    kap-lei
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