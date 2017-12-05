Российские стратегические бомбардировщики нанесли визит в Индонезию

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС и два самолета Ил-76МД Воздушно-космических сил (ВКС) совершили перелет с аэродрома в Амурской области на аэродром Биак Республики Индонезия в рамках международного визита. Во время перелета была осуществлена попутная дозаправка топливом в воздухе самолетов Ту-95МС от самолетов-заправщиков Ил-78 над акваторией Тихого океана

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС и два самолета Ил-76МД Воздушно-космических сил России нанесли международный визит в Индонезию. Об этом сообщает во вторник Минобороны РФ.- говорится в сообщении военного ведомства.В Минобороны подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, причем границы других государств нарушены не были.