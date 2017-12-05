В Биробиджане открыта мемориальная доска медсестрам, погибшим в Сирии

Открытие памятной мемориальной доски погибшим медсестрам Надежде Дураченко и Галине Михайловой состоялось во вторник на территории Биробиджанского медицинского колледжа, где они обучались. В церемонии приняли участие представители штаба ВВО, общественных организаций, сослуживцы и друзья медсестер, студенты, жители города,

Мемориальная доска медсестрам госпиталя ВВО, погибшим год назад при обстреле мобильного госпиталя Минобороны РФ в Сирии, открыта сегодня в городе Биробиджане (Еврейская автономная область), передает РИА Новости сообщение пресс-службы округа.В округе напомнили, что «пятого декабря 2016 года в результате артобстрела террористами развернутого в сирийском Алеппо российского мобильного военного госпиталя погибли две медсестры-россиянки: Надежда Дураченко и Галина Михайлова». У них остались семьи и дети.говорится в релизе.Сообщается, что памятная доска установлена на здании колледжа по инициативе руководства учебного заведения и военного комиссариата области.После открытия памятной доски в Благовещенском кафедральном соборе города Биробиджана была отслужена панихида по погибшим россиянкам.