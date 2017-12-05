11:18 05 декабря

В Биробиджане открыта мемориальная доска медсестрам, погибшим в Сирии

Мемориальная доска медсестрам госпиталя ВВО, погибшим год назад при обстреле мобильного госпиталя Минобороны РФ в Сирии, открыта сегодня в городе Биробиджане (Еврейская автономная область), передает РИА Новости сообщение пресс-службы округа.

В Биробиджане открыта мемориальная доска медсестрам, погибшим в Сирии


В округе напомнили, что «пятого декабря 2016 года в результате артобстрела террористами развернутого в сирийском Алеппо российского мобильного военного госпиталя погибли две медсестры-россиянки: Надежда Дураченко и Галина Михайлова». У них остались семьи и дети.


Открытие памятной мемориальной доски погибшим медсестрам Надежде Дураченко и Галине Михайловой состоялось во вторник на территории Биробиджанского медицинского колледжа, где они обучались. В церемонии приняли участие представители штаба ВВО, общественных организаций, сослуживцы и друзья медсестер, студенты, жители города,
говорится в релизе.



Сообщается, что памятная доска установлена на здании колледжа по инициативе руководства учебного заведения и военного комиссариата области.

После открытия памятной доски в Благовещенском кафедральном соборе города Биробиджана была отслужена панихида по погибшим россиянкам.

Использованы фотографии: "Город на Бире", http://www.gorodnabire.ru
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Комментарии 10

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  1. Джедай Сегодня, 08:59
    Это очень правильно и нужно, как напоминание! soldier
    Джедай
    1. Primoos Сегодня, 09:38
      Фактические убийцы наших женщин по прежнему живут в США. Об этом забывать ни в коем случае нельзя.
      Primoos
      1. Джедай Сегодня, 09:42
        Я это и имел ввиду под "напоминанием". hi
        Джедай
    2. vovanpain Сегодня, 09:39
      Хорошо что не забывают,спите спокойно милые сестрички,земля вам пухом.
      vovanpain
  2. Геркулесыч Сегодня, 09:27
    Хорошо, что не забыли! !! hi Земля им пухом! !! soldier
    Геркулесыч
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:27
    Царство им Небесное! Покойтесь с миром! soldier И очень правильно, жизненно поступили в Биробиджане, открыв мемориальную доску!
    a.s.zzz888
  4. Диванный Хенераль Сегодня, 09:30
    Сите спокойно девченки.
    Земля вам пухом.
    Диванный Хенераль
  5. К-50 Сегодня, 09:33
    Земля пухом "сестрички" и соболезнование родным и близким. sad
    К-50
  6. Ретвизан 8 Сегодня, 10:09
    Светлая память вам девчонки! Они там людей лечили, а эти шакалы их убили!
    Ретвизан 8
  7. Миханище Сегодня, 10:57
    Правильное дело - памятник! Надо назвать школы, корабли, оказать почёт родителям. И руководителям, которые заметили, выдвинули девчонок. Подвиг их будет жить в веках!
    Миханище
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