11:17 05 декабря

Россия и Бразилия обсуждают поставку дополнительной партии ПЗРК "Игла-С"

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Россия и Бразилия обсуждают возможность поставки дополнительной партии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С". Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), глава официальной российской делегации на выставке "Эксподефенса-2017", которая проходит с 4 по 6 декабря в Боготе (Колумбия), Анатолий Пунчук.

Россия и Бразилия обсуждают поставку дополнительной партии ПЗРК "Игла-С"


В настоящее время у бразильской стороны уже имеется ПЗРК "Игла-С". Очевидно, что инозаказчик приобрел то количество вооружения, которое посчитал достаточным для обеспечения своей национальной безопасности. В то же время мы с бразильскими партнерами ведем работу о возможности поставки дополнительной партии данного имущества
- сказал Пунчук.


Также Пунчук сообщил, что Россия завершила реализацию пакета из более чем десяти контрактов по поставкам вооружений в Венесуэлу. Каракас получил бронетанковую технику, ракетно-артиллерийское вооружение, средства ПВО и другое военное имущество.

Отвечая на вопрос о том, когда заработает завод по производству автоматов АК-103 в этой стране, Пунчук сообщил, что работа ведется совместно с венесуэльскими коллегами в соответствии с согласованными с Каракасом графиками.

Их ввод в эксплуатацию будет осуществляться в намеченные сроки
- отметил он, передает ТАСС

Использованы фотографии: defence.ru
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Комментарии 10
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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:22 Новый
    ... пусть берут, лишними не будут...
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    a.s.zzz888
    1. maxim947 Сегодня, 09:33 Новый
      Да пусть берут, а строящийся завод в Венесуэле как то расстроил, похоже мало шишек набили, теперь еще АК-103
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      maxim947
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:40 Новый
        ... надеюсь, что всё образумится и станет на свои места..
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        a.s.zzz888
        1. Джедай Сегодня, 09:48 Новый
          А если не устаканится и США продавят цветную революцию? Они ведь получат готовый завод по производству АК-103. Так что я разделяю недовольство своего тёзки.
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          Джедай
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:50 Новый
            ... Максим, не думаю, что барамалеям потом хватит ума достроить завод и линии, и поставить на поток АК...
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            a.s.zzz888
            1. Джедай Сегодня, 09:53 Новый
              Бармалеям - нет, конечно. А вот США - запросто. По большому счёту им интересен не только и не столько сам завод, сколько техдокументация.
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              Джедай
    2. Chertt Сегодня, 09:42 Новый
      Сегодня, одна новость интересней другой. Зачем Бразильцам "Игла" и в первом контракте было непонятно, Ну то такое, типа, пусть будет. А теперь дополнительный контракт,,,,
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      Chertt
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:46 Новый
        А теперь дополнительный контракт,,,,

        ... запасливые, или скинули немного за комплекты...
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        a.s.zzz888
    3. Primoos Сегодня, 09:55 Новый
      Цитата: a.s.zzz888
      ... пусть берут, лишними не будут...

      В хозяйстве всё сгниет. Я бы тоже приобрел парочку. В гараже на стене повесил бы. И красиво, и сердито. Мало ли как оно повернет в жизни.
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      Primoos
  2. Комментарий был удален.
  3. Геркулесыч Сегодня, 09:36 Новый
    "Иглу "можно продать это не "верба! "
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    Геркулесыч
  4. dubovitskiy.1947 Сегодня, 10:52 Новый
    Да что- "Игла". Давно пора подумать об "Искандерах".
    Бразилия- суверенная страна и имеет право договариваться с любым государством о любых вооружениях.
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    dubovitskiy.1947
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