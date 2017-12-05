Россия и Бразилия обсуждают поставку дополнительной партии ПЗРК "Игла-С"

В настоящее время у бразильской стороны уже имеется ПЗРК "Игла-С". Очевидно, что инозаказчик приобрел то количество вооружения, которое посчитал достаточным для обеспечения своей национальной безопасности. В то же время мы с бразильскими партнерами ведем работу о возможности поставки дополнительной партии данного имущества

Их ввод в эксплуатацию будет осуществляться в намеченные сроки

Россия и Бразилия обсуждают возможность поставки дополнительной партии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С". Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), глава официальной российской делегации на выставке "Эксподефенса-2017", которая проходит с 4 по 6 декабря в Боготе (Колумбия), Анатолий Пунчук.- сказал Пунчук.Также Пунчук сообщил, что Россия завершила реализацию пакета из более чем десяти контрактов по поставкам вооружений в Венесуэлу. Каракас получил бронетанковую технику, ракетно-артиллерийское вооружение, средства ПВО и другое военное имущество.Отвечая на вопрос о том, когда заработает завод по производству автоматов АК-103 в этой стране, Пунчук сообщил, что работа ведется совместно с венесуэльскими коллегами в соответствии с согласованными с Каракасом графиками.- отметил он, передает ТАСС