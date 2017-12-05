Ситуация в Сирии
САА под прикрытием российских ВКС начала штурмовать населенный пункт Рахаджан в Хаме. Исламистские группировки устроили ожесточенные междоусобные столкновения в провинции Идлиб. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В Восточной Гуте к северо-востоку от Дамаска в минувшие сутки продолжались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) с одной стороны и боевиками антиправительственных формирований с другой. Основные боевые действия разворачивались на окраине района Джобар. Неустановленные самолеты, предположительно израильских ВВС, провели бомбардировку объектов САА в районе Восточного Каламуна. Ударам подверглась радиолокационная база, находящаяся около военного аэродрома на окраине города Думейр.
Курды, с трех сторон охваченные турецкими войсками и их союзниками в кантоне Африн (провинция Алеппо), продолжают укреплять позиции в этом районе. Накануне завершилась подготовка нового женского батальона, который вскоре войдет в состав курдских отрядов YPJ. Турки с помощью беспилотников продолжают собирать разведывательную информацию на северо-западе от Алеппо.
Правительственные войска САР при помощи ВКС РФ продолжают продвигаться вдоль западного побережья Евфрата в южной части провинции Дейр-эз-Зор. Подразделения САА достигли окраины населенного пункта Аль-Кута, в окрестностях которого в минувшие сутки разворачивались тяжелые боестолкновения. По словам нескольких местных источников, в рядах ИГ (группировка запрещена в РФ) продолжает расти число случаев дезертирства: многие боевики бреют бороды и стараются смешаться с населением южных районов региона, дабы затем под видом мирных жителей покинуть зону военных действий.
Около 40 боевиков-оппозиционеров, дислоцировавшихся на юго-западе провинции Даръа, приняли решение пойти на урегулирование правового статуса с официальными властями Сирии. Радикалы добровольно сдали свои позиции сирийским военнослужащим, отметив, что они намерены как можно скорее вернуться к нормальной жизни.
В провинции Идлиб накануне вновь вспыхнули бои между отдельными исламистскими формированиями. Отряды террористической коалиции, развязали междоусобные бои в городе Абелин к югу от Идлиба и в его окрестностях. Потери в ходе столкновений террористов понесли все стороны конфликта.
Сирийская армия, прикрываемая бомбардировщиками ВКС РФ, начала штурм города Рахаджан, главного бастиона группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) на северо-востоке провинции Хама. Военнослужащим удалось отбить у террористов несколько ферм и ключевых высот в предместьях населенного пункта, после чего части САА достигли южной окраины Рахаджана.
В Восточной Гуте к северо-востоку от Дамаска в минувшие сутки продолжались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) с одной стороны и боевиками антиправительственных формирований с другой. Основные боевые действия разворачивались на окраине района Джобар. Неустановленные самолеты, предположительно израильских ВВС, провели бомбардировку объектов САА в районе Восточного Каламуна. Ударам подверглась радиолокационная база, находящаяся около военного аэродрома на окраине города Думейр.
Курды, с трех сторон охваченные турецкими войсками и их союзниками в кантоне Африн (провинция Алеппо), продолжают укреплять позиции в этом районе. Накануне завершилась подготовка нового женского батальона, который вскоре войдет в состав курдских отрядов YPJ. Турки с помощью беспилотников продолжают собирать разведывательную информацию на северо-западе от Алеппо.
Правительственные войска САР при помощи ВКС РФ продолжают продвигаться вдоль западного побережья Евфрата в южной части провинции Дейр-эз-Зор. Подразделения САА достигли окраины населенного пункта Аль-Кута, в окрестностях которого в минувшие сутки разворачивались тяжелые боестолкновения. По словам нескольких местных источников, в рядах ИГ (группировка запрещена в РФ) продолжает расти число случаев дезертирства: многие боевики бреют бороды и стараются смешаться с населением южных районов региона, дабы затем под видом мирных жителей покинуть зону военных действий.
Около 40 боевиков-оппозиционеров, дислоцировавшихся на юго-западе провинции Даръа, приняли решение пойти на урегулирование правового статуса с официальными властями Сирии. Радикалы добровольно сдали свои позиции сирийским военнослужащим, отметив, что они намерены как можно скорее вернуться к нормальной жизни.
В провинции Идлиб накануне вновь вспыхнули бои между отдельными исламистскими формированиями. Отряды террористической коалиции, развязали междоусобные бои в городе Абелин к югу от Идлиба и в его окрестностях. Потери в ходе столкновений террористов понесли все стороны конфликта.
Сирийская армия, прикрываемая бомбардировщиками ВКС РФ, начала штурм города Рахаджан, главного бастиона группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) на северо-востоке провинции Хама. Военнослужащим удалось отбить у террористов несколько ферм и ключевых высот в предместьях населенного пункта, после чего части САА достигли южной окраины Рахаджана.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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