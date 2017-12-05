11:09 05 декабря

Ситуация в Сирии

САА под прикрытием российских ВКС начала штурмовать населенный пункт Рахаджан в Хаме. Исламистские группировки устроили ожесточенные междоусобные столкновения в провинции Идлиб. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В Восточной Гуте к северо-востоку от Дамаска в минувшие сутки продолжались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) с одной стороны и боевиками антиправительственных формирований с другой. Основные боевые действия разворачивались на окраине района Джобар. Неустановленные самолеты, предположительно израильских ВВС, провели бомбардировку объектов САА в районе Восточного Каламуна. Ударам подверглась радиолокационная база, находящаяся около военного аэродрома на окраине города Думейр.


Курды, с трех сторон охваченные турецкими войсками и их союзниками в кантоне Африн (провинция Алеппо), продолжают укреплять позиции в этом районе. Накануне завершилась подготовка нового женского батальона, который вскоре войдет в состав курдских отрядов YPJ. Турки с помощью беспилотников продолжают собирать разведывательную информацию на северо-западе от Алеппо.

Правительственные войска САР при помощи ВКС РФ продолжают продвигаться вдоль западного побережья Евфрата в южной части провинции Дейр-эз-Зор. Подразделения САА достигли окраины населенного пункта Аль-Кута, в окрестностях которого в минувшие сутки разворачивались тяжелые боестолкновения. По словам нескольких местных источников, в рядах ИГ (группировка запрещена в РФ) продолжает расти число случаев дезертирства: многие боевики бреют бороды и стараются смешаться с населением южных районов региона, дабы затем под видом мирных жителей покинуть зону военных действий.

Около 40 боевиков-оппозиционеров, дислоцировавшихся на юго-западе провинции Даръа, приняли решение пойти на урегулирование правового статуса с официальными властями Сирии. Радикалы добровольно сдали свои позиции сирийским военнослужащим, отметив, что они намерены как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

В провинции Идлиб накануне вновь вспыхнули бои между отдельными исламистскими формированиями. Отряды террористической коалиции, развязали междоусобные бои в городе Абелин к югу от Идлиба и в его окрестностях. Потери в ходе столкновений террористов понесли все стороны конфликта.

Сирийская армия, прикрываемая бомбардировщиками ВКС РФ, начала штурм города Рахаджан, главного бастиона группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) на северо-востоке провинции Хама. Военнослужащим удалось отбить у террористов несколько ферм и ключевых высот в предместьях населенного пункта, после чего части САА достигли южной окраины Рахаджана.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:42
    Неустановленные самолеты, предположительно израильских ВВС, провели бомбардировку объектов САА в районе Восточного Каламуна.

    ... наказать бы надо израиль за ведение военных действий... чтобы лохмотья летели от их самолётов....
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 09:56
      Не забывай, что у Израиля есть отмазка "мы только защищаемся!", ею они и прикрывают свои действия. negative
      Джедай
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:04
        ... пора уже их "отмазки" ставить на место, иначе оборзеют "донельзя"... подлечить их С-ками...
        a.s.zzz888
        1. Сергей-svs Сегодня, 10:07
          Цитата: a.s.zzz888
          ... пора уже их "отмазки" ставить на место, иначе оборзеют "донельзя"... подлечить их С-ками...

          Наглую агрессию "богоизбранного народа" остановит только хороший "некашерный" пинок от САА! yes
          Сергей-svs
      2. Астма Сегодня, 10:07
        приветствую, камрад!
        "богоизбранные" уже порядком поднадоели, как крысы кусают и убегают.оставьте уже Сирийцев в покое, пусть порядок у себя наведут. потом и за "жизнь" погутарить можно.
        Астма
        1. Джедай Сегодня, 10:13
          Привет! hi Нет, эти так просто не отстанут, пока по зубам не отхватят. Именно сейчас, когда Сирию ослабили и готовы разодрать на куски они и будут лезть со своими подлыми ударами.
          Джедай
    2. voyaka uh Сегодня, 10:13
      "Неустановленные самолеты, предположительно израильских ВВС,
      провели бомбардировку объектов САА в районе Восточного Каламуна"////

      Вынесли радары установок С-200.
      voyaka uh
    3. Greenwood Сегодня, 10:22
      Цитата: a.s.zzz888
      наказать бы надо израиль за ведение военных действий
      Как вы их накажете?!
      Единственный вариант усиливать ПВО САР, чтобы была возможность оперативно реагировать на вылеты израильтян. Возможно один-два сбитых самолёта поумерят боевой дух богоизбранных.
      Greenwood
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:27
        Как вы их накажете?!

        ... подтащить к Ливанской границе С-ки, и так же "неустановленной" ракетой, а лучше несколькими, завалить на песочек летунов, другие уже не сунутся ...
        a.s.zzz888
        1. Greenwood Сегодня, 10:41
          Цитата: a.s.zzz888
          подтащить к Ливанской границе С-ки, и так же "неустановленной" ракетой, а лучше несколькими, завалить на песочек летунов
          Ну, собсно о чём я и говорил.
          Greenwood
  2. rpuropuu Сегодня, 09:44
    Неустановленные самолеты, предположительно израильских ВВС, провели бомбардировку объектов САА в районе Восточного Каламуна.
    Инвестиции перестают приносить профит , нужно спасать yes Ну или хотя бы пакостить, чтобы соседу плохо было fool
    rpuropuu
  3. To be or not to be Сегодня, 09:48
    ""3 декабря 2017 г. в н.п. Эль-Сальхиях (провинция Дэйр-эз-Зор) состоялось первое собрание делегатов Комитета по управлению восточным территориями Евфрата, на который был приглашен представитель российской группировки войск генерал-майор Евгений Поплавский..В ходе своего выступления избранный на собрании председатель Комитета по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор Гассан Аль-Юсеф поблагодарил командование российской группировки войск и русских летчиков за помощь и поддержку, в уничтожении ИГИЛ и освобождении от террористов населённых пунктов на востоке провинции Дейр-эз-Зор, выразив уверенность, что Комитет будет организовывать свою работу при поддержке российского ЦПВС...""
    https://function.mil.ru/news_page/country/more.ht
    [email protected]
    To be or not to be
  4. Геркулесыч Сегодня, 09:48
    Жаль, что авиация у Сирии очень слаба -так бы сбили эти самые неизвестные самолеты, чтобы те больше не совались в чужое воздушное пространство.
    Геркулесыч
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:22
      Жаль, что авиация у Сирии очень слаба -так бы сбили эти самые неизвестные самолеты, чтобы те больше не совались в чужое воздушное пространство.

      ... они из Ливана долбят, это надо с ними договариваться, хотя там и не с кем...
      a.s.zzz888
  5. rpuropuu Сегодня, 09:53
    Цитата: To be or not to be
    ""3 декабря 2017 г. в н.п. Эль-Сальхиях (провинция Дэйр-эз-Зор) состоялось первое собрание делегатов Комитета по управлению восточным территориями Евфрата, на который был приглашен представитель российской группировки войск генерал-майор Евгений Поплавский..В ходе своего выступления избранный на собрании председатель Комитета по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор Гассан Аль-Юсеф поблагодарил командование российской группировки войск и русских летчиков за помощь и поддержку, в уничтожении ИГИЛ и освобождении от террористов населённых пунктов на востоке провинции Дейр-эз-Зор, выразив уверенность, что Комитет будет организовывать свою работу при поддержке российского ЦПВС...""
    https://function.mil.ru/news_page/country/more.ht
    [email protected]

    Где то загрустил один продавец шаурмы good
    rpuropuu
  6. Комментарий был удален.
  7. Dimmih Сегодня, 10:57
    Цитата: To be or not to be
    ""3 декабря 2017 г. в н.п. Эль-Сальхиях (провинция Дэйр-эз-Зор) состоялось первое собрание делегатов Комитета по управлению восточным территориями Евфрата, на который был приглашен представитель российской группировки войск генерал-майор Евгений Поплавский..В ходе своего выступления избранный на собрании председатель Комитета по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор Гассан Аль-Юсеф поблагодарил командование российской группировки войск и русских летчиков за помощь и поддержку, в уничтожении ИГИЛ и освобождении от террористов населённых пунктов на востоке провинции Дейр-эз-Зор, выразив уверенность, что Комитет будет организовывать свою работу при поддержке российского ЦПВС...""
    https://function.mil.ru/news_page/country/more.ht
    [email protected]

    Когда пришли Игил этот Гассан Аль-Юсеф говорил им то же самое с вероятностью процентов 90. Восток-у кого сила, тот и у власти.
    Dimmih
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