16:36 05 декабря

Турецкая авиация уничтожила более 30-ти объектов РПК в Ираке

Турецкие ВВС в ходе операции на севере Ирака уничтожили 36 объектов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), передает РИА Новости сообщение военного ведомства страны.



Согласно информации, операция проводилась в районе Асос на севере Ирака. В ходе ударов были уничтожены «укрытия и туннели, используемые боевиками РПК».


Сообщается, что «после успешного проведения операции участвовавшие в ней истребители и беспилотники благополучно вернулись к местам базирования».

Напомним, после возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с боевым крылом РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военнослужащих и полицейских, а также более 300 мирных граждан.

Как ранее сообщало Минобороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.

Использованы фотографии: warsonline.info
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Chertt Сегодня, 11:39
    Я надеюсь Путин злопамятный (ну или просто хорошая память) Не дело это когда Герои России не отомщенные
    Chertt
    1. maiman61 Сегодня, 12:05
      А тысячи красноармейцев попавших в плен к полякам? Поляки тренировали своих кавалеристов, запускали красноармейца, а поляк на скаку рубил его шашкой!
      А эти наши солдаты тебя не интересуют?
      maiman61
      1. Chertt Сегодня, 12:15
        Чувствуется, что то в тебе вскипело, сомневаюсь, что осмысленное. Ты не держи в себе, озвучь
        Chertt
  2. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 11:45
    погибли ... более 300 мирных граждан.


    Правильно так: более 300 гражданских лиц!
    Что за дурная привычка называть человека без оружия мирным гражданином?
    Стегозавр Бронтозавров
  3. Джедай Сегодня, 11:49
    операция проводилась в районе Асос на севере Ирака

    А кто турков в Ирак звал? Или Эрдоган вдохновился ударами Израиля по Сирии? negative
    Джедай
    1. Идущий Сегодня, 11:59
      Максим , добрый день! hi , я думаю молчаливое согласие США они получили.
      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 12:02
        Привет, Виктор! hi Зная "чистоплотность" США не исключаю такого.
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 12:06
          Я убежден , сначала они иракским войскам дали установить контроль на землях курдов , по этому сирийские курды начали вести переговоры с нашими , понимая что США их так же сдаст.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 12:11
            Собственно, этого следовало ожидать. Американцы выполняют свои обязательства перед "партнёрами" только когда им это выгодно. И ради той же выгоды легко "сливают" своих "партнёров".
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 12:13
              Да их интересуют только деньги , а деньги они получают от войны , круг замкнулся.
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 12:21
                Зациклились на Золотом Тельце.
                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 12:30
                  Сидят на нем и грабят весь мир.
                  Идущий
    2. raki-uzo Сегодня, 12:01
      А кто терористам показал место в Ираке?
      raki-uzo
    3. Angel_and_Demon Сегодня, 12:12
      Цитата: Джедай
      А кто турков в Ирак звал?

      а ИРАК вообще что нибудь сам решает? у них и так двоевластие
      Angel_and_Demon
      1. Идущий Сегодня, 12:25
        Скорее безвластие.
        Идущий
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:28
          можно и так сказать, только для них это обидно
          Angel_and_Demon
  4. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 12:04
    Курды с выбором союзников откровенно лоханулись, американцы их сдадут не задумываясь.
    Анкыпельгыгыргын
  5. pexotinec Сегодня, 13:10
    Курды расплачиваются за союз с америкашками. При чем с их же одобрения.
    pexotinec
  6. pexotinec Сегодня, 13:12
    Курды расплачиваются за союз с амерами. При чем с их же одобрения.
    pexotinec
Картина дня