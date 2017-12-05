Турецкая авиация уничтожила более 30-ти объектов РПК в Ираке
Турецкие ВВС в ходе операции на севере Ирака уничтожили 36 объектов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), передает РИА Новости сообщение военного ведомства страны.
Согласно информации, операция проводилась в районе Асос на севере Ирака. В ходе ударов были уничтожены «укрытия и туннели, используемые боевиками РПК».
Сообщается, что «после успешного проведения операции участвовавшие в ней истребители и беспилотники благополучно вернулись к местам базирования».
Напомним, после возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с боевым крылом РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военнослужащих и полицейских, а также более 300 мирных граждан.
Как ранее сообщало Минобороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.
Согласно информации, операция проводилась в районе Асос на севере Ирака. В ходе ударов были уничтожены «укрытия и туннели, используемые боевиками РПК».
Сообщается, что «после успешного проведения операции участвовавшие в ней истребители и беспилотники благополучно вернулись к местам базирования».
Напомним, после возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с боевым крылом РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военнослужащих и полицейских, а также более 300 мирных граждан.
Как ранее сообщало Минобороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.
Использованы фотографии: warsonline.info
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