16:40 05 декабря

Россия и сирийские курды ослабляют влияние Вашингтона в регионе

Достигнутые договоренности между российскими военными и сирийскими курдами по взаимодействию на левом берегу Евфрата говорят о постепенной потере американцами контроля над ситуацией в регионе, приводит РИА Новости мнение замдиректора Института стран СНГ, военного эксперта Владимира Евсеева.



Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Сирии прошло первое собрание делегатов Комитета по управлению восточным территориями Евфрата, был приглашен представитель группировки войск РФ. На заседании представитель курдов заявил, что курдские формирования готовы обеспечить безопасность российских военных на восточном берегу Евфрата.


Для взаимодействия с ополчением создан Объединенный оперативный штаб, в состав которого вошли российские военные и представители восточных племен Евфрата. При этом курды подчеркнули, что рассматривают восточные районы провинции Дейр-эз-Зор как неотделимую часть Сирии.

Сирийские курды, как и предполагалось, пошли на контакт с российскими военнослужащими ввиду того, что для них сейчас фактически нет выбора. Потому что совершенно понятно, что они не могут договариваться ни с Ираном, ни с Турцией, а позиция США противоречива,
сказал Евсеев агентству.

По его словам, с одной стороны, «американцам не на кого опереться в этом районе, кроме сил демократической Сирии, костяк которой представляют именно сирийские курды, поэтому они должны бы были их поддерживать».

Но при этом США пытаются заигрывать с Турцией, и поэтому делают заявления, что США прекращают поставки вооружения сирийским курдам, что США сокращают свое военное присутствие на 400 военнослужащих – это фактически батальон – именно с той территории, которую контролируют силы демократической Сирии. Этот батальон занимался артиллерийской поддержкой курдов,
сказал эксперт.

Он добавил, что США ранее «во многом себя дискредитировали, когда вмешались в ситуацию вокруг Киркука».

Когда были некие договоренности, что провинция останется за Иракским Курдистаном, а американцы в итоге его сдали иракцам, и те восстановили контроль. То есть, получается, что сирийские курды не уверены в США. А между сирийскими курдами и российскими офицерами контакты были и раньше. Некоторое время тому назад была проблема (провинции) Хасики, там были бои сирийских курдов с сирийскими правительственными войсками. И Россия помогла эту проблему урегулировать. И другие были примеры,
отметил собеседник агентства.

То, что курды заявили о содействии обеспечению безопасности российских военных, говорит о том, что они стали склоняться к сотрудничеству именно с Россией, несмотря на то давление, которое на них оказывают американцы. Скорее всего, США теряют свои позиции в провинции Дейр-эз-Зор, и контроль восстанавливается под руководством РФ. Раньше США рассчитывали, что левую сторону Евфрата им удастся удержать под собственным контролем, с помощью сирийских курдов, сейчас эти планы начинают рушиться,
добавил Евсеев.

По его мнению, эти события можно рассматривать и «как путь к стабилизации».

Потому что Россия не силой решает вопрос, а договаривается с племенами, то есть делает то, что Дамаск делать не может, и с ним говорить не будут, а с нами разговаривают. Это показательно, так как в целом сила "Исламского государства" (ИГ, группировка, запрещена в РФ) была в том, что местные племена их поддержали, и они очень легко присоединяли территории, получали контроль над огромной территорией, не имея большого военного потенциала. А сейчас, если племена от них уходят, то это может привести к серьезному ослаблению ИГ в провинции Дейр-эз-Зор, это серьезный перелом,
подвел итого эксперт.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. raki-uzo Сегодня, 11:58
    Кто на двух стульях теперь?
    raki-uzo
    1. Кроу Сегодня, 12:04
      Теперь будем ждать хода Г-на эрдогана!
      Там стульев пока хватает, но не надолго! Скоро включится музыка, начнётся беготня!
      Кроу
  2. Идущий Сегодня, 12:03
    Раньше США рассчитывали, что левую сторону Евфрата им удастся удержать под собственным контролем, с помощью сирийских курдов, сейчас эти планы начинают рушиться,
    добавил Евсеев.


    Вот и славненько , курды поняли , что США их сольют как иранских курдов.
    Идущий
    1. Джедай Сегодня, 12:06
      Похоже, США и с курдами провалились в Сирии...
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 12:08
        А объявили что это они освободили левобережье , но скоро им придется поджать хвост и свалить.
        Идущий
        1. Кроу Сегодня, 12:12
          Цитата: Идущий
          придется поджать хвост и свалить.

          Или заключить Союз с Турцией и валить курдов, с последующим входом турецкой армии!
          Турки ненадёжны!
          Кроу
          1. Идущий Сегодня, 12:15
            США все равно лишь бы война , но только не их руками.
            Идущий
        2. Джедай Сегодня, 12:12
          Объявлять себя "победунами" США отлично умеют, примеров уйма.
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 12:16
            Это у них всегда на первом месте , после денег.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 12:20
              А как же, чтобы в качестве победителя урвать свою долю.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 12:22
                И долю и желательно продолжить боевые действия.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 12:26
                  Давно жду когда палка вторым концом вдарит по самим США в виде боевых действий на их территории.
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 12:28
                    Это мечта многих , но надеюсь мы доживем до сего момента.
                    Идущий
    2. Кроу Сегодня, 12:07
      Россия дружбу с Турцией водит! У курдов опасения большие.
      Кроу
      1. Идущий Сегодня, 12:11
        Цитата: Кроу
        Россия дружбу с Турцией водит! У курдов опасения большие.


        Курды не глупые все понимают и , что именно Россия защитит их от Турции.
        Идущий
        1. Кроу Сегодня, 12:15
          Не факт! У эрдогана есть заложник - ''турецкий поток''!
          Кроу
          1. Идущий Сегодня, 12:20
            Да там много сложно - связанных проблем , но мы можем гарантировать Эрдогану , что сирийские курды будут вести себя правильно.
            Идущий
    3. Angel_and_Demon Сегодня, 12:09
      Цитата: Идущий
      Вот и славненько , курды поняли , что США их сольют как иранских курдов.

      мало того, они так же поняли что могут получить какую то автономию, пусть слабую но автономию, а с полосатыми им кроме войны ничего не светит
      Angel_and_Demon
      1. Идущий Сегодня, 12:17
        Сейчас этот вопрос и решается , курды уже заявили , что левобережье остается в составе Сирии , значит Асад должен дать им автономию.
        Идущий
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:20
          ну и даст, не большую, будут под Дамаском, но свои местные вопросы будут решать сами, и Асаду проще
          Angel_and_Demon
          1. Идущий Сегодня, 12:23
            И Турция должна успокоится.
            Идущий
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:30
              Цитата: Идущий
              И Турция должна успокоится.

              на что и расчет, а курдам спокойствие, хоть жить начнут, по большому - жалко их, всегда были разменной монетой
              Angel_and_Demon
              1. Идущий Сегодня, 12:46
                Да , самый разделенный народ и не имеет своего государства.
                Идущий
                1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:48
                  вот и я о том же hi
                  Angel_and_Demon
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:05
    .... мерикатосы всё более и более становятся вне игры...
    a.s.zzz888
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:12
      мерикатосы всё более и более становятся вне игры...

      А поэтому уже громогласно заявляют, что внесли и вносят главный (основной) вклад в победу над ИГИЛ, а Россия так - "погулять вышла". Им теперь ох как нужно хотя бы лицо сохранить и хоть за что-то уцепиться.
      rotmistr60
  4. Леонид Дымов Сегодня, 12:26
    Русские - имперская нация, которые уживаются с множеством национальностей Империи. Русские разруливают конфликты на Кавказе, которые казалось бы невозможно разрешить. Даже абхазские кланы замиряют русские.
    Ближний Восток - это гадюшник похлеще Кавказа: Иран, Сирия, Израиль, Турция, курды, Саудовская Аравия, Йемен. и т.д. Все друг другу враги. А Россия может со всеми договориться.
    Леонид Дымов
  5. Egorovich Сегодня, 12:27
    Написано то все вроде хорошо, но матрасники такая дрянь, что без крови трудно себе представить уход полосатых из Сирии. Дерьма еще много они туда внесут.
    Egorovich
  6. Астма Сегодня, 12:41
    хорошие новости, ничего не скажешь. правда начинает восторжествовывать!
    Астма
  7. rocket757 Сегодня, 12:42
    Играй за всех, играй против всех ... только не заигрывайся!
    Эт восток, дело тонкое, однако!
    Если ты плохой игрок на востоке тебе делать нечего, шишки все твои и от всех!
    rocket757
  8. Paranoid50 Сегодня, 13:05
    Сирийские курды, как и предполагалось, пошли на контакт с российскими военнослужащими ввиду того, что для них сейчас фактически нет выбора. Потому что совершенно понятно, что они не могут договариваться ни с Ираном, ни с Турцией, а позиция США противоречива,
    Ну,собственно,что и требовалось доказать... Вариант с "сухой одеждой,горячим чаем и нашим радушием" оказался самым приемлемым для курдов. yes Решили договариваться по-хорошему,ага. На всякий случай, не так давно им продемонстрировали вариант "по-плохому". Видать,не впечатлило. laughing Ну,вот и ладушки,а то всё "Курдистан,Курдистан..." Теперь уже - "за Сирию,единую и неделимую" - то-то же. yes И где-то там из матраса полезла... вата. wassat
    Paranoid50
    1. rocket757 Сегодня, 14:08
      Сила, а особенно прилетевшая на крыльях бомберов, эт и правда аргумент ... для тех кто за собой правды не чувствует. В такой ситуации сейчас курды завязли, что надо выбирать реальную, надежную сторону.
      Мне показалось или наши на ближнем востоке фигурируют именно так!
      Сильные, надёжные, договороспособные ... как это не избито, получается ГАРАНТ.
      Ноша тяжёлая, так что бог в помощь братья, работайте.
      rocket757
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