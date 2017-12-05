Россия и сирийские курды ослабляют влияние Вашингтона в регионе

Сирийские курды, как и предполагалось, пошли на контакт с российскими военнослужащими ввиду того, что для них сейчас фактически нет выбора. Потому что совершенно понятно, что они не могут договариваться ни с Ираном, ни с Турцией, а позиция США противоречива,

Но при этом США пытаются заигрывать с Турцией, и поэтому делают заявления, что США прекращают поставки вооружения сирийским курдам, что США сокращают свое военное присутствие на 400 военнослужащих – это фактически батальон – именно с той территории, которую контролируют силы демократической Сирии. Этот батальон занимался артиллерийской поддержкой курдов,

Когда были некие договоренности, что провинция останется за Иракским Курдистаном, а американцы в итоге его сдали иракцам, и те восстановили контроль. То есть, получается, что сирийские курды не уверены в США. А между сирийскими курдами и российскими офицерами контакты были и раньше. Некоторое время тому назад была проблема (провинции) Хасики, там были бои сирийских курдов с сирийскими правительственными войсками. И Россия помогла эту проблему урегулировать. И другие были примеры,

То, что курды заявили о содействии обеспечению безопасности российских военных, говорит о том, что они стали склоняться к сотрудничеству именно с Россией, несмотря на то давление, которое на них оказывают американцы. Скорее всего, США теряют свои позиции в провинции Дейр-эз-Зор, и контроль восстанавливается под руководством РФ. Раньше США рассчитывали, что левую сторону Евфрата им удастся удержать под собственным контролем, с помощью сирийских курдов, сейчас эти планы начинают рушиться,

Потому что Россия не силой решает вопрос, а договаривается с племенами, то есть делает то, что Дамаск делать не может, и с ним говорить не будут, а с нами разговаривают. Это показательно, так как в целом сила "Исламского государства" (ИГ, группировка, запрещена в РФ) была в том, что местные племена их поддержали, и они очень легко присоединяли территории, получали контроль над огромной территорией, не имея большого военного потенциала. А сейчас, если племена от них уходят, то это может привести к серьезному ослаблению ИГ в провинции Дейр-эз-Зор, это серьезный перелом,