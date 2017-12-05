В Беларуси создан полк, оснащенный комплексами «Тор-М2К»
Первого декабря на аэродроме в Барановичах состоялась торжественная церемония возрождения 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО Беларуси. Полк оснащен зенитными ракетными комплексами малой дальности 9К332МК «Тор-М2К». Об этом сообщает bmpd.
С 2011-го по 2016 год ВВС и войска ПВО Беларуси получили из России 4 батареи ЗРК 9К332МК «Тор-М2К» (в каждую входят четыре боевые машины 9А331К на колесном шасси МЗКТ-6922). В октябре этого года Минск подписал соглашение о приобретении пятой батареи комплексов.
Ранее указанные батареи находились в разных соединениях ВС Беларуси. Однако теперь принято решение свести все полученные ЗРК «Тор-М2К» в составе отдельной части ВВС и войск ПВО, которой и стал возрожденный 1146-й гвардейский зенитный ракетный полк в Барановичах.
Комментарий bmpd: «1146-й гвардейский зенитный артиллерийский полк Войск ПВО был изначально сформирован на территории Белоруссии в 1956 году (часть ведет свою историю с отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, сформированного в августе 1941 года в Ленинграде). В 1961 году полк был переформирован в зенитный ракетный с оснащением ЗРК серии С-75. С 1992 года полк находился под белорусской юрисдикцией, расформирован в 2001 году».
С 2011-го по 2016 год ВВС и войска ПВО Беларуси получили из России 4 батареи ЗРК 9К332МК «Тор-М2К» (в каждую входят четыре боевые машины 9А331К на колесном шасси МЗКТ-6922). В октябре этого года Минск подписал соглашение о приобретении пятой батареи комплексов.
Ранее указанные батареи находились в разных соединениях ВС Беларуси. Однако теперь принято решение свести все полученные ЗРК «Тор-М2К» в составе отдельной части ВВС и войск ПВО, которой и стал возрожденный 1146-й гвардейский зенитный ракетный полк в Барановичах.
Комментарий bmpd: «1146-й гвардейский зенитный артиллерийский полк Войск ПВО был изначально сформирован на территории Белоруссии в 1956 году (часть ведет свою историю с отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, сформированного в августе 1941 года в Ленинграде). В 1961 году полк был переформирован в зенитный ракетный с оснащением ЗРК серии С-75. С 1992 года полк находился под белорусской юрисдикцией, расформирован в 2001 году».
Использованы фотографии: Александр Гончаров «Ваяр» / Денис Малышиц / Белорусская военная газета "Во славу Родины"
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