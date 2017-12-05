16:43 05 декабря

В Беларуси создан полк, оснащенный комплексами «Тор-М2К»

Первого декабря на аэродроме в Барановичах состоялась торжественная церемония возрождения 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО Беларуси. Полк оснащен зенитными ракетными комплексами малой дальности 9К332МК «Тор-М2К». Об этом сообщает bmpd.

В Беларуси создан полк, оснащенный комплексами «Тор-М2К»


С 2011-го по 2016 год ВВС и войска ПВО Беларуси получили из России 4 батареи ЗРК 9К332МК «Тор-М2К» (в каждую входят четыре боевые машины 9А331К на колесном шасси МЗКТ-6922). В октябре этого года Минск подписал соглашение о приобретении пятой батареи комплексов.


Ранее указанные батареи находились в разных соединениях ВС Беларуси. Однако теперь принято решение свести все полученные ЗРК «Тор-М2К» в составе отдельной части ВВС и войск ПВО, которой и стал возрожденный 1146-й гвардейский зенитный ракетный полк в Барановичах.



Комментарий bmpd: «1146-й гвардейский зенитный артиллерийский полк Войск ПВО был изначально сформирован на территории Белоруссии в 1956 году (часть ведет свою историю с отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, сформированного в августе 1941 года в Ленинграде). В 1961 году полк был переформирован в зенитный ракетный с оснащением ЗРК серии С-75. С 1992 года полк находился под белорусской юрисдикцией, расформирован в 2001 году».

Использованы фотографии: Александр Гончаров «Ваяр» / Денис Малышиц / Белорусская военная газета "Во славу Родины"
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Комментарии 14

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  1. san4es Сегодня, 14:06
    Полк оснащен зенитными ракетными комплексами малой дальности 9К332МК «Тор-М2К»
    soldier
    san4es
    1. электроОлег Сегодня, 14:43
      Надо для экономии боекомплекта оснастить этот полк "Ртутью" winked
      Цель уничтожена, расход - ноль!
      laughing
      электроОлег
  2. новичок Сегодня, 14:07
    возрождение военных частей всегда радует. молодчаги!
    новичок
    1. Джедай Сегодня, 14:14
      Этого ждали и об этом говорили - и вот свершилось! good
      Джедай
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:31
        Цитата: Джедай
        Этого ждали и об этом говорили - и вот свершилось!

        вот теперь "братья" поляки и прибалты пусть задумаются - этой дальности хватает
        Angel_and_Demon
      2. новичок Сегодня, 14:34
        так ведь Макс, именитая какая часть то!
        новичок
        1. Джедай Сегодня, 14:36
          В Беларуси помнят славные традиции, а не меняют их в угоду США. soldier
          Джедай
          1. новичок Сегодня, 14:41
            высоко держим Знамёна отцов и дедов! молодцы!
            новичок
    2. Хагалаз Сегодня, 14:59
      Может кто мне обьяснит, я не понимаю. Возрождение полка это хорошо, но почему на базе ТОРов? Ведь Тор это комплекс малой дальности и предназначен для прикрытия колонн на марше и обьектов на последнем рубеже ПВО. Я не знаю сколько нужно комплексов на колонну, сколько на обьект. Но в любом случае полк прийдется раздербанивать в случай чего, ведь обьектов и колонн может быть много и на удалении друг от друга. Рационально ли это?
      Хагалаз
      1. новичок Сегодня, 15:04
        видимо будут прикрывать авиабазу в Барановичах.
        новичок
        1. Хагалаз Сегодня, 15:18
          Пусть. Но тогда не много ли, 16 машин и в переспективе 20, на одну базу?
          Хагалаз
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 14:28
    торжественная церемония возрождения 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО Беларуси Эт правильно.Зачем раскидывать силы куда попало.
    ВЕРЕСК
  4. Iline Сегодня, 14:39
    Рад за земляков, тем более за Барановичи. А вообще-то в прежние времена система ПВО там была весьма серьёзная. Такое количество локаторов было - закачаешься, особенно в сторону Ляховичей.
    Iline
  5. Radikal Сегодня, 14:53
    Цитата: ВЕРЕСК
    торжественная церемония возрождения 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО Беларуси Эт правильно.Зачем раскидывать силы куда попало.

    Этот ЗРК относится к войсковой ПВО, задачи которой как раз и состоят в том, чтобы прикрывать общевойсковые части на марше, в обороне, и наступлении. soldier
    Radikal
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