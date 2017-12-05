16:42 05 декабря

Эстонский парламент: А если завтра война?..

В ходе заседания комиссии парламента Эстонии по вопросам обороны и безопасности прозвучала обращающая на себя особое внимание инициатива. По информации портала BaltNews, председатель комиссии Ханнес Хансо отметил, что в вопросах защиты населения в случае возникновения прямой военной угрозы в Эстонии «имеются пробелы». В частности, к такого рода пробелам отнесли недостаточное число убежищ для гражданского населения.

Чтобы эту проблему решить депутат парламента Эстонии Антс Лаанеотс предложил профинансировать программу, которая предполагает создание под каждым многоэтажным домом собственного бомбоубежища. Из заявления эстонского политика:
Старые системы (безопасности) разрушены, а новые мы пока не создали. Давайте будем перенимать швейцарский опыт – построим убежища под каждым домом.


Эстонский парламент: А если завтра война?..



Лаанеотс также привёл в пример Финляндию. По его словам, в Хельсинки система гражданской обороны продумана столь качественно, что каждый житель финской столицы может укрыться в убежище во время военных действий.

Теперь в эстонском парламенте прикидывают сумму, которую необходимо выделить из бюджета на реализацию программы создания бомбоубежищ «под каждым домом».

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 54

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  1. Проксима Сегодня, 14:11
    Старые системы (безопасности) разрушены, а новые мы пока не создали. Давайте будем перенимать швейцарский опыт – построим убежища под каждым домом (из текста).

    Курица - не птица, Эстония - не Швейцария! Чтобы перенимать опыт Швейцарии, нужно хотя бы жалкое подобие финансовой системы иметь, какой обладает эта альпийская страна. fellow
    Проксима
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:17
      Эстонский парламент: А если завтра война?..

      Послезавтра может не наступить! yes
      СРЦ П-15
      1. Джедай Сегодня, 14:19
        Саша, привет! hi
        Цитата: СРЦ П-15
        Послезавтра может не наступить!

        Учитывая быстроту реакции и мышления эстонцев - я бы и насчёт завтра не строил планы... feel
        Джедай
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:22
          Привет, Паша! hi
          Цитата: Джедай
          Учитывая быстроту реакции и мышления эстонцев - я бы и насчёт завтра не строил планы.

          Да и вообще они лучше бы задались вопросом: когда наступит вчера?! wassat
          СРЦ П-15
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:28
            Цитата: СРЦ П-15
            Да и вообще они лучше бы задались вопросом: когда наступит вчера?!

            вот вы смеётесь - а они построят машину времени - и будут постоянно в позавчера hi
            Angel_and_Demon
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:29
              Цитата: Angel_and_Demon
              вот вы смеётесь - а они построят машину времени - и будут постоянно в позавчера

              А мы тем временем уйдём в завтра! laughing
              СРЦ П-15
              1. Джедай Сегодня, 14:32
                Цитата: СРЦ П-15
                Привет, Паша!

                Пятый уже ... lol Максим я!
                Цитата: СРЦ П-15
                Да и вообще они лучше бы задались вопросом: когда наступит вчера?!

                Они своё "вчера" благополучно променяли на американское "сегодня". fool
                Джедай
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:35
                  Цитата: Джедай
                  Пятый уже ... Максим я!

                  Макс, прости, зарапортовался! feel
                  СРЦ П-15
                  1. Джедай Сегодня, 14:38
                    Всё в норме, Саша. wink drinks
                    Джедай
              2. Angel_and_Demon Сегодня, 14:33
                Цитата: СРЦ П-15
                А мы тем временем уйдём в завтра!

                а на кого вы там нападете? ведь их там не будет request
                Angel_and_Demon
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:39
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  а на кого вы там нападете? ведь их там не будет

                  А зачем нам нападать - мы поэтому и уйдём в завтра! Пусть сами на себя нападают - позавчерашние на вчерашних. wassat
                  СРЦ П-15
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:42
                    вот и будем воевать с фантомами laughing
                    Angel_and_Demon
          2. Shurik70 Сегодня, 14:30
            Цитата: СРЦ П-15

            Да и вообще они лучше бы задались вопросом: когда наступит вчера?! wassat

            Мне кажутся, на фото неполный кворум заседания.
            Но ничего, вчера придут, тогда и проголосуют.
            wassat
            Shurik70
        2. 210окв Сегодня, 14:44
          Максим,добрый день...Я бы и на час вперёд бы не планировал..Ибо столько бы времени ушло только на завязывание шнурков.. wassat
          Цитата: Джедай
          Саша, привет! hi
          Цитата: СРЦ П-15
          Послезавтра может не наступить!

          Учитывая быстроту реакции и мышления эстонцев - я бы и насчёт завтра не строил планы... feel
          210окв
          1. Джедай Сегодня, 14:50
            Дима, приветствую! hi Для того чтобы завязать шнурки, нужно сначала научиться их завязывать. А сколько времени уйдёт на обучение? wink lol
            Джедай
      2. антивирус Сегодня, 16:31
        А если завтра война?..-если завтра в поход труба на Колыму позовет?
        НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТАТУС НАА-АА-ДО БЫЛО ПОДТВЕРЖДАТЬ.
        а так-- и гробы и убежища готовить
        антивирус
      3. Orionvit Сегодня, 16:40
        А если завтра война?
        Что бы не задаваться этим вопросом, нужно с соседом дружить, который кстати, может эту эстонию, стереть одним плевком. Но если даже такое случится, что же, они долго и активно напрашиваются.
        Orionvit
    2. Джедай Сегодня, 14:17
      Эта инициатива - повод попросить денег у ЕС и США на "борьбу с русской агрессией". А что - остальные же просят? Вот и до Эстонии дошло...
      Джедай
      1. Соломон Кейн Сегодня, 14:26
        Вместо денег - лопаты. Нехай копают блиндажи и землянки...
        А лучше - сразу ямки 2х2, на кладбище wassat
        Салют, Братству!!!! hi
        Соломон Кейн
        1. Джедай Сегодня, 14:33
          Костя, привет! hi Надо им твою идею подкинуть - пару месяцев обсуждений гарантировано! lol
          Джедай
      2. Монос Сегодня, 14:39
        Здравствуй,Макс! hi
        Цитата: Джедай
        Вот и до Эстонии дошло...

        В свете заявлений их президента,даже не понятно от кого они собрались прятаться. smile
        Монос
        1. Джедай Сегодня, 14:51
          Витя, здрав будь! hi Вот такой президент - настоящее лицо Эстонии! laughing
          Джедай
        2. БМП-2 Сегодня, 15:55
          Так они что, до сих пор ещё не самооккупировались что ли? belay Тридцать лет же прошло... what laughing
          БМП-2
    3. сибиралт Сегодня, 14:20
      Саакашвили задержали при попытке бросится с крыши. Вопрос о мере пресечения будет решаться завтра. belay
      сибиралт
      1. БМП-2 Сегодня, 15:57
        Ситуация крайне неоднозначная. Очевидно одно: у Саакашвили проблемы с крышей! laughing lol
        БМП-2
    4. домохозяйка Сегодня, 15:55
      Ну, вообще-то Финляндию называли, не Швейцарию. Думаю, швейцарцы привыкли без войны жить, на что им убежища. А вот у эстонии наступил рай на земле, раз больше других проблем у них не осталось.
      домохозяйка
  2. dorz Сегодня, 14:13
    А если завтра война?

    Запасайтесь рыбными консервами, переживете.
    dorz
  3. Клайд Бэрроу Сегодня, 14:14
    как парковки под каждым домом создавать, так у них денег нет, а как бомбоубежища так сразу нашлись)
    Клайд Бэрроу
  4. Романенко Сегодня, 14:15
    Есть еще лучше способ, поменьше приводить к себе дядечек из НАТО и поменьше пин-досов слушать, тогда и проблем не будет, как защитить население.
    Да и вообще кому эти с...ные прибалты нужны, запугали себя до полуобморока.
    Сидели бы ровно, торговали шпротами и никаких проблем.
    А теперь как кот башкой в валенок забрались и всё - темно, страшно, кирдык!!!
    Вылезайте обратно, никто вас не тронет.
    Романенко
    1. Железякин Сегодня, 14:28
      Цитата: Романенко
      поменьше приводить к себе дядечек из НАТО и поменьше пин-досов слушать, тогда и проблем не будет, как защитить население.

      Это, к тому же, еще и много дешевле было бы.
      Железякин
  5. papas-57 Сегодня, 14:16
    ''в вопросах защиты населения в случае возникновения прямой военной угрозы в Эстонии «имеются пробелы». О народе господа депутаты вспомнили. Лучше бы подумали в какую страну свои ноги уносить будут.
    papas-57
    1. БМП-2 Сегодня, 15:59
      Я так понимаю, следующим шагом эстонского парламента будет: попросить у украинцев краски, чтоб пробелы замазать! lol
      БМП-2
  6. andrej-shironov Сегодня, 14:20
    laughing Да ежели начнётся большая мясорубка, то те кто чуть дольше выживет в убежищах, будут завидовать тем, кто погиб сразу!!!
    andrej-shironov
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 14:23
    Предлагаю-никому не ходить на работу.Вдруг завтра война,а он-уставший. wassat
    ВЕРЕСК
  8. DEZINTO Сегодня, 14:24
    А ведь классная доилка у всех пресмыкающихся перед США и НАТо появилась....!
    "мнааааа - я хочу болше денег потому-что по тому" " мнаааа".......

    DEZINTO
  9. den3080 Сегодня, 14:25
    В Финляндии бомбоубежища - любо дорого посмотреть. Кто был в Хельсинки и оставлял там машину на подземных парковках в центре города видели, это и есть бомбоубежища.
    Я не претендую на роль эксперта по геологии, но в Эстонии земля другая, там чтобы построить что-то подобное ... даже трудно себе представить.
    В Финляндии - мощнейшее гранитное основание практически под всей территорией, лишь слегка слегка прикрытое плодородным слоем. Эстония же располагается на грунтах типа питерских.
    den3080
    1. dr.star75 Сегодня, 15:27
      Если для каждого фина есть бомбоубежище, то кто же будет охранять границы? request
      dr.star75
  10. роман66 Сегодня, 14:26
    надо выпереть штатников и натовцев из страны, объявить себя демилитаризованной зоной и жить спокойно( но бедно)
    роман66
    1. ochakow703 Сегодня, 14:40
      А почему бедно? Нужно еще человеками стать и сотрудничать с Россией, для такой задрипанной территории этого за глаза хватит. Но, наверное не судьба...
      ochakow703
    2. Романенко Сегодня, 14:42
      А жить богато им уже не светит никогда, богато было в СССР, где их держали на особой статье снабжения.
      Не понравилось.
      А сами то они что могут?
      Романенко
  11. Forcecom Сегодня, 14:27
    Смех смехом, но вопрос ГО у нас стоит еще острее и в гораздо больших масштабах.
    Forcecom
    1. den3080 Сегодня, 14:33
      Это приватизация помогла. Объекты ГО на многих предприятиях в России либо разрушены, либо "перепрофилированы" согласно потребностям(прихотям) собственников, которые плевать хотели на какое-то там ГО и просто откупаются или увиливают от запросов и т.п. ГО ЧС.
      den3080
    2. dr.star75 Сегодня, 15:29
      Вопрос ГО у нас не стоит. Он лежит.мертвый. Его нет. Если что-спасайся как можешь. hi
      dr.star75
  12. ochakow703 Сегодня, 14:37
    Опа! Надо срочно куму в Беларусь звонить, у него там маленький похоронный бизнес. А что? Очень даже сойдет, каждому эстонцу по отдельному "убежищу". Кум не ленивый, он и поглыбже может отрыть.
    ochakow703
    1. ML-334 Сегодня, 15:59
      По глубже не надо-те кто закапывают обижаются-много кидать за те же деньги.Бункер на кладбище удобная штука-не переплачивать за похороны.
      ML-334
  13. Симон Сегодня, 14:45
    Ну, эстонцы! Итак в бюджете денег нет, так они хотят их пустить на строительство бомбоубежищ, тем более под домами. Дом разрушится и завалит все входы и выходы fool Лучше жить друзья мирно, без войны! Не провоцируйте нас, а деньги в народное хозяйство пустите или пенсионерам отдайте. fool
    Симон
  14. Симон Сегодня, 14:49
    Цитата: dorz
    А если завтра война?

    Запасайтесь рыбными консервами, переживете.

    Да, у них шпрот полно, девать некуда, Россия уже не берет. laughing
    Симон
  15. Керенский Сегодня, 14:51
    А кто будет учить укрываться в складках местности?! Вот сколько говорить, что без преподавателей ничего не будет.
    Керенский
  16. farik68 Сегодня, 14:57
    Ребята не льстите себе.......)))
    farik68
  17. 320423 Сегодня, 15:12
    походу кто-то из родственников организовал строительную фирму (а как же борьба с коррупцией, хана евросоюзу скоро революция достоинсива грядет, все евросоюзовщане на борьбу с коррупционерами!!!) laughing laughing laughing
    320423
  18. Altona Сегодня, 15:17
    Цитата: Проксима
    Чтобы перенимать опыт Швейцарии, нужно хотя бы жалкое подобие финансовой системы иметь, какой обладает эта альпийская страна.

    --------------------------
    Да там в горах можно схроны строить. Скальный грунт тверже бетона. laughing
    Altona
  19. Altona Сегодня, 15:18
    Цитата: 320423
    походу кто-то из родственников организовал строительную фирму

    -------------------------------
    Тоже мысля пришла,что кому-то пришла идея толкать цемент и арматуру крупными партиями. laughing
    Altona
  20. SCHMEL Сегодня, 15:57
    в эстонском парламенте прикидывают сумму, которую необходимо выделить из бюджета на реализацию программы создания бомбоубежищ «под каждым домом».
    Задал задачку Антс Лаанеотс laughing Бюджет Эстонии около 9,5 расходы 9,7 млрд. € tongue
    Антс Лаанеотс
    SCHMEL
  21. Рыжий А.П. Сегодня, 16:13
    Пусть лезут в "щель"! Кто не знает, простейшее укрытие, размером 200-высота, 80-по низу, 120- по верху, копается рученьками.
    Рыжий А.П.
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