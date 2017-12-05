Эстонский парламент: А если завтра война?..

Старые системы (безопасности) разрушены, а новые мы пока не создали. Давайте будем перенимать швейцарский опыт – построим убежища под каждым домом.

В ходе заседания комиссии парламента Эстонии по вопросам обороны и безопасности прозвучала обращающая на себя особое внимание инициатива. По информации портала BaltNews , председатель комиссии Ханнес Хансо отметил, что в вопросах защиты населения в случае возникновения прямой военной угрозы в Эстонии «имеются пробелы». В частности, к такого рода пробелам отнесли недостаточное число убежищ для гражданского населения.Чтобы эту проблему решить депутат парламента Эстонии Антс Лаанеотс предложил профинансировать программу, которая предполагает создание под каждым многоэтажным домом собственного бомбоубежища. Из заявления эстонского политика:Лаанеотс также привёл в пример Финляндию. По его словам, в Хельсинки система гражданской обороны продумана столь качественно, что каждый житель финской столицы может укрыться в убежище во время военных действий.Теперь в эстонском парламенте прикидывают сумму, которую необходимо выделить из бюджета на реализацию программы создания бомбоубежищ «под каждым домом».