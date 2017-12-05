16:38 05 декабря

"Игорь Белоусов" вышел на поиски подлодок времен ВОВ

Спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" ищет утонувшие в акватории залива Петра Великого в годы Великой Отечественной войны советские малые подводные лодки "М-63" и "М-49", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"Игорь Белоусов" вышел на поиски подлодок времен ВОВ


В рамках отработки элементов второй курсовой задачи спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" решает свойственные ему задачи в акватории залива Петра Великого. Так с целью определения предельных возможностей бортовых поисково-спасательных систем с учетом местной гидрологии моря (ранее техника проверялась на Балтийском море и в Атлантическом океане) судно осуществляет попутный поиск погибших предположительно в этом районе в годы Великой Отечественной войны советских малых подводных лодок "М-63" и "М-49
— отметил Воскресенский.


Для поиска подлодок судно использует буксируемый гидролокатор с магнитометром на глубинах, не превышающих одного километра. Если подлодки будут найдены, то для их обследования планируется задействовать рабочий телеуправляемый подводный аппарат "Пантера Плюс".

В августе 1941 года во время выполнения боевого задания в юго-западной части залива Петра Великого без вести пропали две малые подводные лодки Тихоокеанского флота "М-49" и "М-63". Субмарины этого типа получили название "Малютки" за размеры, позволявшие перевозить корабли по железной дороге без разборки. Подлодки серии "М" имели водоизмещение 258 тонн, две торпеды в носовых аппаратах и 45-миллиметровую пушку у рубки.

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 1

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  1. слава1974 Сегодня, 16:21
    cудно осуществляет попутный поиск погибших предположительно в этом районе в годы Великой Отечественной войны советских малых подводных лодок "М-63" и "М-49

    Хорошее дело. И тренировка экипажу, и дань памяти погибшим морякам.
    Почему раньше не делали? Или пытались искать , но не нашли?
    Было бы неплохо, если в статье была краткая справка о погибших лодках.
    слава1974
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