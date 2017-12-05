"Игорь Белоусов" вышел на поиски подлодок времен ВОВ

В рамках отработки элементов второй курсовой задачи спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" решает свойственные ему задачи в акватории залива Петра Великого. Так с целью определения предельных возможностей бортовых поисково-спасательных систем с учетом местной гидрологии моря (ранее техника проверялась на Балтийском море и в Атлантическом океане) судно осуществляет попутный поиск погибших предположительно в этом районе в годы Великой Отечественной войны советских малых подводных лодок "М-63" и "М-49

Спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" ищет утонувшие в акватории залива Петра Великого в годы Великой Отечественной войны советские малые подводные лодки "М-63" и "М-49", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.— отметил Воскресенский.Для поиска подлодок судно использует буксируемый гидролокатор с магнитометром на глубинах, не превышающих одного километра. Если подлодки будут найдены, то для их обследования планируется задействовать рабочий телеуправляемый подводный аппарат "Пантера Плюс".В августе 1941 года во время выполнения боевого задания в юго-западной части залива Петра Великого без вести пропали две малые подводные лодки Тихоокеанского флота "М-49" и "М-63". Субмарины этого типа получили название "Малютки" за размеры, позволявшие перевозить корабли по железной дороге без разборки. Подлодки серии "М" имели водоизмещение 258 тонн, две торпеды в носовых аппаратах и 45-миллиметровую пушку у рубки.