Челябинские курсанты смогут предварительно изучить Ми-28Н с помощью компьютерного тренажёра

Учебный класс состоит из 13 рабочих мест для курсантов и одного для инструктора. Комплекс позволяет в полной мере изучить конструкцию вертолёта, параметры полета, управление, системы вертолета, силовую установку и вооружение. Также предусмотрена отработка действий экипажа при возникновении нештатных ситуаций. Все системы вертолета и органы управления смоделированы при помощи качественной трехмерной компьютерной графики.

Могу вас заверить, что штурманы сейчас очень востребованы в боевых полках. Нужны первоклассные специалисты, готовые сразу решать поставленные задачи на сложной авиационной технике. И очень хорошо, что вы еще, будучи за учебной партой сможете изучить такой вертолет как Ми-28Н. По большому счету этим мы сводим к минимуму время на переучивание выпускника-штурмана и получаем готового специалиста.