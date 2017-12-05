Челябинские курсанты смогут предварительно изучить Ми-28Н с помощью компьютерного тренажёра
Пресс-служба Центрального военного округа сообщает о том, что новый класс для обучения и переподготовки лётчиков Ми-28Н открыт в Челябинске. Речь идёт о новейшем учебно-тренировочном комплексе, благодаря которому курсанты Челябинского филиала ВУНЦ ВВС ВВА им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина смогут познакомиться с вертолётом ещё до того, как попадут в авиационные части.
Из сообщения пресс-службы:
Сообщается о том, что одно из первых занятий в новом классе проведено главным штурманом ВВС России (входящих в структуру ВКС), Анатолием Миняйло.
Анатолий Миняйло во время общения с курсантами старших курсов:
В том же военному вузе идут работы по установке ещё одного новейшего учебно-тренировочного комплекса. Это комплекс, позволяющий знакомиться с конструкцией и особенностями пилотирования самолёта Су-34. Монтаж комплекса планируется завершить в 2018 году.
Из сообщения пресс-службы:
Учебный класс состоит из 13 рабочих мест для курсантов и одного для инструктора. Комплекс позволяет в полной мере изучить конструкцию вертолёта, параметры полета, управление, системы вертолета, силовую установку и вооружение. Также предусмотрена отработка действий экипажа при возникновении нештатных ситуаций. Все системы вертолета и органы управления смоделированы при помощи качественной трехмерной компьютерной графики.
Сообщается о том, что одно из первых занятий в новом классе проведено главным штурманом ВВС России (входящих в структуру ВКС), Анатолием Миняйло.
Анатолий Миняйло во время общения с курсантами старших курсов:
Могу вас заверить, что штурманы сейчас очень востребованы в боевых полках. Нужны первоклассные специалисты, готовые сразу решать поставленные задачи на сложной авиационной технике. И очень хорошо, что вы еще, будучи за учебной партой сможете изучить такой вертолет как Ми-28Н. По большому счету этим мы сводим к минимуму время на переучивание выпускника-штурмана и получаем готового специалиста.
В том же военному вузе идут работы по установке ещё одного новейшего учебно-тренировочного комплекса. Это комплекс, позволяющий знакомиться с конструкцией и особенностями пилотирования самолёта Су-34. Монтаж комплекса планируется завершить в 2018 году.
Использованы фотографии: МО РФ
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