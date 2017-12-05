21:19 05 декабря

Челябинские курсанты смогут предварительно изучить Ми-28Н с помощью компьютерного тренажёра

Пресс-служба Центрального военного округа сообщает о том, что новый класс для обучения и переподготовки лётчиков Ми-28Н открыт в Челябинске. Речь идёт о новейшем учебно-тренировочном комплексе, благодаря которому курсанты Челябинского филиала ВУНЦ ВВС ВВА им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина смогут познакомиться с вертолётом ещё до того, как попадут в авиационные части.

Из сообщения пресс-службы:
Учебный класс состоит из 13 рабочих мест для курсантов и одного для инструктора. Комплекс позволяет в полной мере изучить конструкцию вертолёта, параметры полета, управление, системы вертолета, силовую установку и вооружение. Также предусмотрена отработка действий экипажа при возникновении нештатных ситуаций. Все системы вертолета и органы управления смоделированы при помощи качественной трехмерной компьютерной графики.


Сообщается о том, что одно из первых занятий в новом классе проведено главным штурманом ВВС России (входящих в структуру ВКС), Анатолием Миняйло.


Челябинские курсанты смогут предварительно изучить Ми-28Н с помощью компьютерного тренажёра


Анатолий Миняйло во время общения с курсантами старших курсов:
Могу вас заверить, что штурманы сейчас очень востребованы в боевых полках. Нужны первоклассные специалисты, готовые сразу решать поставленные задачи на сложной авиационной технике. И очень хорошо, что вы еще, будучи за учебной партой сможете изучить такой вертолет как Ми-28Н. По большому счету этим мы сводим к минимуму время на переучивание выпускника-штурмана и получаем готового специалиста.


В том же военному вузе идут работы по установке ещё одного новейшего учебно-тренировочного комплекса. Это комплекс, позволяющий знакомиться с конструкцией и особенностями пилотирования самолёта Су-34. Монтаж комплекса планируется завершить в 2018 году.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 9

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  1. seregatara1969 Сегодня, 17:03
    штурман не рулит - он подсказывает напрвление движения
    seregatara1969
    1. NN52 Сегодня, 20:43
      Пилот не рулит, а пилотирует...
      А без штурмана, это не экипаж.
      NN52
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 17:05
    Су-34. Монтаж комплекса планируется завершить в 2018 году. И на 34-ки будут обучать?Вообще хорошо!
    ВЕРЕСК
    1. Ин100грамм Сегодня, 19:10
      Цитата: ВЕРЕСК
      Су-34. Монтаж комплекса планируется завершить в 2018 году. И на 34-ки будут обучать?Вообще хорошо!

      Согласен! Развивают мат. тех. базу для качественного обучения спецов. Возрождают учебные заведения на новом уровне.
      Но некоторым всё равно не понравится движение вперёд. am Паникёры-провокаторы
      Ин100грамм
  3. delvin-fil Сегодня, 17:06
    Они что, считают, что в игрушке можно достойно обучить штурмана?
    Чего уж мелочиться, купили бы playStation и обучали, чО! wassat
    delvin-fil
    1. мыслитель Сегодня, 17:13
      Заголовок не соответствует. Учебный компьютерный класс и тренажёр несколько разные вещи.
      мыслитель
      1. Ardein Сегодня, 18:19
        Там скорее всего специализированный тренажёр по работе с БРЭО и бортовыми системами. По сути - это справочно-информационная система.
        А вот тренажёр 28-ки на фото - совсем из другой песни :) Это уже полноценная кабина с реальными работающими приборами, и если я правильно понимаю - вплоть до очков ночного видения.
        P.S. Конкретно на этом тренажёре отлично чувствуются горизонтальные перегрузкиЮ а вот с вертикальными - не очень - глазам особо не за что в горизонтальном полёте зацепиться. В остальном - отличный тренажёр.
        Ardein
    2. Lycan Сегодня, 17:55
      На первое время (практика 1 курса) - любой симулятор сгодится.
      Как нулевая ступень - вполне гуд!
      Далее - VR-шлемы и кресла с гироскопами и симуляцией инерции техники.
      Ну и - так до полноценного тренажёра.
      Lycan
  4. Bronevick Сегодня, 17:10
    Стоит ли ждать в Челябинске Ми-28 и Су-34?
    Bronevick
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