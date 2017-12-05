21:20 05 декабря

СМИ: Япония модернизирует систему управления ПРО

Министерство обороны Японии намерено модернизировать систему автоматизированного обнаружения ракетных пусков и управления противоракетной обороной (Japan Aerospace Defence Ground Environment, JADGE), чтобы иметь возможность перехватывать ракеты КНДР, запущенные по крутой траектории. Об этом сообщила во вторник газета Nikkei.

Указанная система с помощью японских радаров отслеживает пуски ракет, сопоставляет полученную информацию с данными с американских военных спутников и из других источников, и на основе анализа этих сведений рассчитывает предполагаемую траекторию полета ракеты и место ее падения. Если ракета, согласно расчетам, ударит по территории Японии, система автоматизированного управления ПРО дает указание кораблям морских сил самообороны с ракетами-перехватчиками и наземным комплексам Patriot PAC-3 осуществить перехват.

СМИ: Япония модернизирует систему управления ПРО



Однако, как полагают военные эксперты, в случае запуска ракеты не по обычной, а по крутой траектории, как КНДР делала в ходе ракетного испытания 29 ноября, система автоматизированного обнаружения и управления ПРО может не успеть сделать соответствующие расчеты и определить, кто запустил ракету - союзник или потенциальный противник. В таком случае ракета на завершающем этапе полета приближается к цели практически под прямым углом и с огромной скоростью.

Модернизация системы автоматизированного обнаружения и управления ПРО - лишь один из этапов укрепления системы противоракетной обороны Японии. Токио, по данным СМИ, уже фактически решил закупить в США и к 2023 году развернуть наземные аналоги корабельных систем Aegis - Aegis Ashore. Для этих корабельных и наземных систем Япония совместно с США разрабатывает новые ракеты-перехватчики SM-3 Block 2A, которые, по задумке, должны иметь радиус до одной тыс. км вместо ориентировочно 500 км у нынешних SM-3. Кроме того к 2020 финансовому году планируется увеличить число подразделений Сил самообороны, использующих комплексы Patriot PAC-3, с нынешних 17 до 28, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 13

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  1. opus Сегодня, 17:51
    СМИ: Япония модернизирует систему управления ПРО

    Куда уж боле то?

    Покрытие радиолокационной сети Японии


    генерал-лейтенант GSDF Шинтаро Ишихара , профессор Университета Тейкё и советникапо вопросам безопасности губернатора Токио

    в 200NM Япония полностью охвачена радиолокаторами ПВО

    Установки раннего предупреждения, предоставляемые JADGE, также поддерживают электронные и электромагнитные измерительные центры сбора данных (ELINT / ESM) - недалеко от Вакканай, Немуро, Окушири, Себуржима, Фукуэйзима, Мисава и Миякойзима.
    Имеются сообщения о сборах разведывательных служб связи (COMINT) вблизи Такаояма, Фукуэдзима и Миякодзима
    opus
    1. хрыч Сегодня, 18:55
      Цитата: opus
      Куда уж боле то?

      О, мудрый Опус, может потому, что несмотря на вашу красивую картинку, Ынракеты спокойно то не долетают до Японии, то перелетают Японию, то падают в территориальных водах Японии. А еще может станции и системы ПВО не одно и тоже, что есть ПРО wassat
      хрыч
      1. opus Сегодня, 20:26
        Цитата: хрыч
        Ынракеты спокойно то не долетают до Японии, то перелетают Японию, то падают в территориальных водах Японии.

        -не так уж и спокойно
        -сбить их не чем


        Цитата: хрыч
        А еще может станции и системы ПВО не одно и тоже, что есть ПРО

        не смешно
        Japan Aerospace Defence Ground Environment, она же JADGE и есть основа РЛ обнаружения ПРО Японии (и ПВО)
        opus
  2. Старый26 Сегодня, 18:17
    Цитата: opus
    Куда уж боле то?

    У нас как всегда название статьи не всегда соответствует реалиям. Судя по всему они добавили возможности отслеживать ракеты при стрельбе по крутым траекториям
    Старый26
  3. gladcu2 Сегодня, 18:23
    Зачем Японии про?

    Подводный ядерный взрыв который вызовет цунами разрушает половину экономики Японии.

    Японии необходимо боятся минимального конфликта в регионе, потому как под шумок, кто то из владельев ЯО, проверенет такой трюк обвинив в этом третью сторону.
    gladcu2
  4. Старый26 Сегодня, 19:38
    Цитата: gladcu2
    Подводный ядерный взрыв который вызовет цунами разрушает половину экономики Японии.

    Да сколько же эту сказку можно повторять насчет цунами от ядерного взрыва. Уже язык устал объянять таким продвинутым как вы, что такое цунами и какая волна при ядерном взрыве. Специально для вас. На испытании американцы взорвали 100 кт заряд на глубине 100 метров. На расстоянии в 24 км от точки взрыва высота волны была 50 САНТИМЕТРОВ
    Старый26
    1. opus Сегодня, 20:33
      Цитата: Старый26
      На расстоянии в 24 км от точки взрыва высота волны была 50 САНТИМЕТРОВ

      какая глубина была в этой точке?

      ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО.

      Цитата: Старый26
      насчет цунами от ядерного взрыва

      тут надо уметь взрывать.
      Сдвиг нужен (а не просто бабах),в вертикальном движении океанического дна

      10 марта 2011 года произошло довольно сильное землетрясение с эпицентром у тихоокеанского побережья северо-восточной части Хонсю, в 400 км к северо-востоку от Токио. Как оказалось, это было лишь «подготовкой».
      На следующий день, 11 марта, из того же очага ударило уже на порядок мощнее.

      Очаг, или гипоцентр, землетрясения был на глубине 25 км под морским дном, эпицентр (проекция гипоцентра на поверхность Земли) – в 375 км к северо-востоку от Токио и в нескольких десятках километров от северо-восточного побережья Хонсю.
      Магнитуда японского землетрясения 11 марта 2011 года составила 8,9, и, по словам Алексея Завьялова, оно, скорее всего, окажется в первой пятёрке самых сильных землетрясений на Земле с 1900 года, когда начались достаточно регулярные наблюдения. Энергия, «выброшенная» землетрясением, эквивалентна бомбе в 50 мегатонн.


      Ну и Земля -суть сфера, приплюснутая слегка, если конвергенция,тады плохо все

      прим : Конвергенция (схождение) лучей волн цунами при землетрясении 1960 года в Чили
      результат (а сколько тысяч миль от источника?)


      ну и всякие мелочи:
      рефракции волн цунами

      или дифракции волн
      opus
    2. хрыч Сегодня, 20:50
      Цитата: Старый26
      На испытании американцы взорвали 100 кт заряд на глубине 100 метров. На расстоянии в 24 км от точки взрыва высота волны была 50 САНТИМЕТРОВ

      А наши собирались взорвать не 100 кт, а 100 мегатонн wassat на расстоянии 24 км ... ээээ, если только диаметр светящейся области взрыва был 10 км, с ослабленной Мамы Кузи. Ладно, поступим глупо и непрофессионально, раз в 1000 раз мощнее, сделаем 50 000 САНТИМЕТРОВ и получим 500 МЕТРОВ belay . Напомним, что цунами, уничтожившее Фукусиму, колебалось от 3 до 7 метров и только в городе Мияко достигло таки сорока метров. Через пол шара в Чили волна затихла до двух метров. Но поверьте на расстоянии 24 км, волна поднимется на несколько сот метров, если не километров belay Повторюсь, огненный шар имел диаметр 10 км, а это расчетные 50 мегатонн достигшие почти 60, превысив расчетную мощность, т.е. расчетные 100 достигли бы эдак 130-140, никто не знает, а диаметр шара ... чёрт его знает belay и волна, ну еще используя определенные глубины, рельеф дна и пр. можно получить определенную направленность, где поражающий фактор еще усилится. А в случае с Пекином, который имеет чашу гор, а сам внизу, получит еще отраженную волну в обратку. Посчитали по децццки, но .... зря вы так smile
      хрыч
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