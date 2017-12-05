СМИ: Япония модернизирует систему управления ПРО

Министерство обороны Японии намерено модернизировать систему автоматизированного обнаружения ракетных пусков и управления противоракетной обороной (Japan Aerospace Defence Ground Environment, JADGE), чтобы иметь возможность перехватывать ракеты КНДР, запущенные по крутой траектории. Об этом сообщила во вторник газета Nikkei.Указанная система с помощью японских радаров отслеживает пуски ракет, сопоставляет полученную информацию с данными с американских военных спутников и из других источников, и на основе анализа этих сведений рассчитывает предполагаемую траекторию полета ракеты и место ее падения. Если ракета, согласно расчетам, ударит по территории Японии, система автоматизированного управления ПРО дает указание кораблям морских сил самообороны с ракетами-перехватчиками и наземным комплексам Patriot PAC-3 осуществить перехват.Однако, как полагают военные эксперты, в случае запуска ракеты не по обычной, а по крутой траектории, как КНДР делала в ходе ракетного испытания 29 ноября, система автоматизированного обнаружения и управления ПРО может не успеть сделать соответствующие расчеты и определить, кто запустил ракету - союзник или потенциальный противник. В таком случае ракета на завершающем этапе полета приближается к цели практически под прямым углом и с огромной скоростью.Модернизация системы автоматизированного обнаружения и управления ПРО - лишь один из этапов укрепления системы противоракетной обороны Японии. Токио, по данным СМИ, уже фактически решил закупить в США и к 2023 году развернуть наземные аналоги корабельных систем Aegis - Aegis Ashore. Для этих корабельных и наземных систем Япония совместно с США разрабатывает новые ракеты-перехватчики SM-3 Block 2A, которые, по задумке, должны иметь радиус до одной тыс. км вместо ориентировочно 500 км у нынешних SM-3. Кроме того к 2020 финансовому году планируется увеличить число подразделений Сил самообороны, использующих комплексы Patriot PAC-3, с нынешних 17 до 28, передает ТАСС