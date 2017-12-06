09:58 06 декабря

Турция - США: Холодная война давно закончилась - выводите своё ядерное оружие

На фоне резкого похолодания отношений между Анкарой и Вашингтоном из Турции слышатся заявления о том, что власти намерены принять решение по поводу американского ядерного арсенала в стране. Напомним, что американское ядерное оружие располагается на одной из авиабаз в Турции. Речь идёт о военном объекте Инджирлик.

Немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, ссылаясь на представителя турецких властей, сообщает, что официальная Анкара намерена добиваться от США вывода ядерного оружия за пределы Турции. В турецких СМИ заявлено, что вывод американского ядерного арсенала с территории Турции пойдёт на пользу как Турции, так и самим США.

Турция - США: Холодная война давно закончилась - выводите своё ядерное оружие



Анкара приводит следующие аргументы:
Холодная война давно закончилась. И если США считают себя в ней победителями, то пора завершать действия, которые выглядят как продолжение холодной войны. Как следствие, нужно осуществить вывод американского ядерного оружия с территории Турции.


Такие заявления прозвучали на фоне публикации в турецком парламенте доклада о расположении и количестве американских ядерных боеголовок в странах Европы: это 150 единиц в ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. В самой Турции, как заявлено, располагается не менее 50 американских авиабомб с ядерной «начинкой».

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 38

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 06:59
    О, Эрдоган видимо почистил "авгиевы" конюшни, не боится очередной попытки переворота...
    Диванный Хенераль
    1. сибиралт Сегодня, 07:14
      Если Турция добьётся вывода американского ЯО, то она окажется впереди европейской Германии. А это уже сильный ход в отместку за отказ на вступление в ЕС,
      сибиралт
      1. Shurik70 Сегодня, 07:22
        если США считают себя в ней победителями, то пора завершать действия, которые выглядят как продолжение холодной войны

        А ничего, что после завершения 2-ой Мировой американцы до сих пор не вывели свои войска с территории Германии и Японии?
        Но согласен. ЕСЛИ добьются вывода ядерного оружия, то действительно будут впереди всей планеты по мирным инициативам и снижению напряжённости.
        Shurik70
        1. К0щей Сегодня, 07:29
          Цитата: Shurik70
          ЕСЛИ добьются вывода ядерного оружия, то действительно будут впереди всей планеты по мирным инициативам и снижению напряжённости.

          не переживайте, с точки зрения США и ЕС их сразу же можно обвинить в поддержке терроризма и поставить в угрозу № 3 для "мира" (после КНДР с Россией). даже то, что они в НАТО не поможет))
          К0щей
          1. BABAY22 Сегодня, 08:38
            Щас поляки подсуетятся, что б к ним эти бомбы привезли. А вдруг они спасут от 4-го раздела их страны-прокладки.
            BABAY22
          2. Geisenberg Сегодня, 08:54
            Цитата: К0щей
            Цитата: Shurik70
            ЕСЛИ добьются вывода ядерного оружия, то действительно будут впереди всей планеты по мирным инициативам и снижению напряжённости.

            не переживайте, с точки зрения США и ЕС их сразу же можно обвинить в поддержке терроризма и поставить в угрозу № 3 для "мира" (после КНДР с Россией). даже то, что они в НАТО не поможет))


            Тогда уж не "3", а "4" ... там же еще Иран есть. Иран пожестче Турции будет в смысле "угрозы" )))
            Geisenberg
        2. Geisenberg Сегодня, 08:56
          Цитата: Shurik70
          если США считают себя в ней победителями, то пора завершать действия, которые выглядят как продолжение холодной войны

          А ничего, что после завершения 2-ой Мировой американцы до сих пор не вывели свои войска с территории Германии и Японии?
          Но согласен. ЕСЛИ добьются вывода ядерного оружия, то действительно будут впереди всей планеты по мирным инициативам и снижению напряжённости.


          Увидел все факты но сделал неадекватные выводы. 314ндосы могут держать войска где угодно. Это не значит что эти войска что-то определяют кроме их собственных фантазий.
          Geisenberg
      2. Geisenberg Сегодня, 08:58
        Цитата: сибиралт
        Если Турция добьётся вывода американского ЯО, то она окажется впереди европейской Германии. А это уже сильный ход в отместку за отказ на вступление в ЕС,


        Сделать это элементарно. Можно выселить всю базу вместе с ЯО, они уже выселили немцев с Инжирлика ... только последствия буду для Турции очень неприятными.
        Geisenberg
    2. Logall Сегодня, 07:15
      Из-за того, что боится, так и поступает! Рядовые турки, как и граждане любой другой страны, не любят америкосов. Тем самым он заручится их поддержкой!
      Logall
      1. роман66 Сегодня, 08:51
        но они же члены НАТО? это ж их святая обязанность?
        роман66
        1. TUFAN Сегодня, 09:34
          Какая обязанность?)) Разве на территории стран членов ОДКБ расположен ЯО РФ или это входит в обязанности стран участниц ОДКБ?)))
          TUFAN
          1. роман66 Сегодня, 09:36
            а при чем тут ОДКБ? у НАТы свои правила
            роман66
    3. Chertt Сегодня, 07:18
      Не дай бог, турок соседями или союзниками. Как вздорная баба, весь мозг вынесет.....Мужайся Трампушка
      Chertt
  2. 1331М Сегодня, 07:00
    Эрдоган,похоже,всерьёз на них обиделся.Да и пусть они там все перегрызутся в НАТО своём.
    1331М
  3. виктор н Сегодня, 07:02
    Очень разумно, не ожидал.
    виктор н
    1. Esoteric Сегодня, 07:10
      А чего нельзя было ожидать? belay Что может дать Эрдогану ЕС и НАТО? Войну и проблемы с беженцами. Россия даёт газ, Россия может поставить лучшее вооружение, может стать торговым партнёром и активным "спонсором" туризма...Воевать с Турцией мы не собирались, а тем более, не спонсируем её врагов...
      Esoteric
  4. рюрикович Сегодня, 07:06
    Ага,щасссс laughing И с Турции выведут, и тем более из Германии.
    Сам бог назначил Америку смотрителем над миром и,следовательно, она что захочет, то и будет делать wassat !
    А тут какие-то вассалы что-то требуют fool
    Поржал от души laughing
    рюрикович
    1. TUFAN Сегодня, 09:46
      Это вы про Турцию, считаете её вассалом? laughing Ниже список вассалов Османской Империи:
      Прилепское королевство (1371—1395)
      Велбыждское княжество (1371—1395)
      Византийская империя (1373—1394 вассал; 1424—1452 год данник)
      Болгарское царство (Тырново) (1373—1393)
      Добруджанское княжество (1387—1395)
      Моравская Сербия (1390—1402)
      Вукова земля (1392—1412)
      Княжество Валахия (1395—1397, 1417—1861 с перерывами)
      Болгарское царство (Видин) (1396—1422)
      Герцогство Святого Саввы (1435—1444, 1469—1483)
      Молдавское княжество (1456—1457, 1503—1861 с перерывами)
      Трапезундская империя (1456—1461 данник)
      Дубровницкая республика (1458—1808)
      Крымское ханство (1478—1774)
      Буджакская орда (?—1807)
      Эдисанская орда (украинец.) (?—1770)
      Эдичкульская орда (украинец.) (?—1770)
      Джамбуйлуцкая орда (?—1770)
      Черкесские княжества и племена
      Кабарда (?—1739)
      Ханская Украина (украинец.) (1684—1760-е)
      Ливан под управлением династий Маанов (1516—1697) и Шехаб (1697—1840)
      Шерифат Мекки (англ.) (1517—1803)
      Княжество Трансильвания (1543—1692 с перерывами)
      Королевство Абдальвадидов (1554—1556)
      Имеретинское царство (1555—1804)
      Абхазское княжество (1555—1810)
      Гурийское княжество (1555—1804)
      Мегрельское княжество (1557—1803)
      Княжество Сванетия (1555—1833)
      Наксосское герцогство (1566–1579)
      Тарковское шамхальство (1590—XVII век)
      Правобережная Гетманщина (Правобережное Войско Запорожское) (1669—1683)
      Княжество Верхняя Венгрия под управлением Имре Тёкёли (1682—1685)
      Варварский берег
      Бейлик Тунис (англ.) (1705—1881)
      Вилайет (Пашлык) Триполитания под управлением династии Караманли (1711—1835)
      Эялет (Дейлик) Алжир (англ.) (1711—1830)
      Республика Семи Островов (1800—1807)
      Княжество Сербия (1817—1830; в новых границах 1833—1878)
      Княжество Самос (1832—1912)
      Объединённое княжество Валахии и Молдавии (Romanya Prensliği) (1862—1877)
      Египетский хедиват (1867—1914)
      Англо-Египетский Судан (1899—1914)
      Государство Катар (1871—1916)
      Эмират Джебель-Шаммар (1876—1921)
      Княжество Болгария (Bulgaristan Prensliği) (1878—1908)
      Восточная Румелия (1878—1908)
      Критское государство (1898—1913)
      Северо-Кавказский эмират (1919—1920)
      TUFAN
    2. TUFAN Сегодня, 09:47
      А теперь самое интересное:
      В 1786 году Томас Джефферсон, посол США во Франции, и Джон Адамс, посол США в Великобритании, встретились в Лондоне с Сиди-Хаджи Абдул Рахман Аджой, послом Халифата в Англии, для того, чтобы договориться о мирном разрешении конфликта. Встреча однако завершилась безрезультатно для США. В 1793 США вновь отважились ступить на водную территорию Османского Халифата, и на этот раз было захвачено 12 военно-морских американских судов США. В ответ на это, в марте 1794-го Американский Конгресс уполномочил президента Вашингтона и выделил около 700 000 золотых монет на строительство крепких стальных кораблей. Однако и этот флот проиграл в столкновении с флотом Халифата. США поняли положение тогдашней супердержавы и год спустя между США и Османским Халифатом был заключен Берберский договор. По его условиям, Соединенные Штаты были обязаны заплатить Халифату единоразовый платеж в размере 992 463$. (золотом) взамен за разрешение проплывать по Атлантическому океану и Средиземному морю и возвращение захваченных судов. В дальнейшем американское правительство должно было внести еще 642 000$ золотом и 585 000$ в качестве выкупа за пленных американских солдат. Кроме того, США согласились платить ежегодный налог (дань) -12 000 османских золотых лир. Помимо этих огромных налогов, Америка согласилась за свой собственный счет построить и доставить стальные суда в Халифат. Интересным является тот факт, что Османский Халифат утвердил свое дипломатическое превосходство, обязав США выплачивать ежегодную дань согласно исламскому календарю, а не христианскому. К тому же договор в соответствии с тогдашним статус-кво, был составлен на государственном языке Халифата, то есть на османском. Берберский договор — единственный американский юридический документ, заключенный на иностранном языке, и единственный, по которому Америка платила дань другому народу. Подписал договор первый президент США Джордж Вашингтон.
      Невзирая на то, что противостояние шло с переменным успехом (надо отметить удачу османских войск, которым удалось захватить флагман нового американского флота фрегат Philadelphia), в итоге для Америки оно оказалось бесполезным. 10 июня 1805 года от имени Халифата губернатор Триполи Юсуф Караманли подписал перемирие с американцами. В результате нового договора США обязались выплатить 60 тыс. долларов за освобождение военнопленных (на момент подписания договора 300 американцев были пленниками в Триполи, и всего 100 триполийцев были в плену у армии США). Что касается ежегодного налога, то администрация Джефферсона вынуждена была признать его обязательность в дальнейший период. Соглашение оставалось действительным до тех пор, пока Османский Халифат не был разрушен.

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      Полная версия на сайте ИА IslamNews: https://www.islamnews.ru/news-136485.html
      TUFAN
  5. новичок Сегодня, 07:08
    оно та нормально, только вряд ли эти 50 бомб вернутся в янкистан. скорей всего осядуд где то в Румынии, или им подобным; или же перекачуют в Ю.Корею.
    новичок
    1. Logall Сегодня, 07:29
      Не удивлюсь, если на Украину! Но в этом случае правительство Незалежной станет больше любить заграничные визиты!!!
      Гарик hi , доброго утра!
      Logall
      1. новичок Сегодня, 07:43
        с бодрым, морозным утречком, Александр. в укрленд нельзя_ договора и всё такое. но грязную бомбочку подкинуть могут. загран визиты у них в почёте, только кормить и содержать желающих их всё меньше и меньше. тут в ситуацией внутри цирк, всё говорит о том, что аваков неподконтролен “гаранту“ , дважды “облажался“ с мишико, скоро будем ожидать обращения к народу от гаранта из какой нибудь вашингтонии, или брюсселины.
        новичок
        1. Идущий Сегодня, 08:28
          Цитата: Logall
          Не удивлюсь, если на Украину!


          США конечно наглые , но это будет означать объявление нам войны.
          Идущий
  6. insular Сегодня, 07:08
    Вот, что помидоры животворящие делают... lol
    insular
  7. ИмПерц Сегодня, 07:08
    Турки американцам:
    - Вывозите свои цацки!
    Американцы:
    - Нет, нет. Что вы? Мы не можем!
    Турки:
    - Тогда мы их оставим себе...
    Амерканцы:

    Шутка конечно)))
    ИмПерц
    1. g1washntwn Сегодня, 08:15
      Турция: - США забирай свои ядерные бомбы.
      США: - Нет, мы их не будем забирать.
      Россия: - А давайте, я вывезу, у нас как раз в Эльдорадо акция, меняем ваши старые ядерные бомбы на С-400.
      g1washntwn
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 09:56
        меняем ваши старые ядерные бомбы на С-400

        Отличная акция! laughing
        Все маркетологи удавятся от зависти!
        КОТ БАЮН
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:08
    выводите своё ядерное оружие
    Эрдоган с размаха и по самому больному месту американцев, можно сказать ниже пояса. Дыши глубже американец - помогает.
    rotmistr60
    1. роман66 Сегодня, 08:53
      ага, и еще на пяточках попрыгать!
      роман66
  9. iliitchitch Сегодня, 07:09
    Бесноватый всерьёз обиделся на расстрел портрета .
    iliitchitch
  10. inkass_98 Сегодня, 07:14
    Такой подляны от Эрдогана Штаты явно не ожидали. Все вассалы-лимитрофы наперебой требуют разместить у себя оружие сеньора, а тут такая подача от старейшего члена НАТО. Нехорошо, однозначно...
    inkass_98
  11. Геркулесыч Сегодня, 07:15
    Эрдогад, а ты просто национализируй это оружие! wassat
    Геркулесыч
  12. askort154 Сегодня, 07:24
    Будем ждать следующего сообщения : В новогоднюю ночь, с базы Инджирлик, неизвестными лицами, были похищены 50 американских атомных авиабомб. Личности похитителей и местонахождение похищенного не установлены. belay
    askort154
    1. MadCat Сегодня, 08:00
      Цитата: askort154
      Будем ждать следующего сообщения : В новогоднюю ночь, с базы Инджирлик, неизвестными лицами, были похищены 50 американских атомных авиабомб. Личности похитителей и местонахождение похищенного не установлены. belay

      я бы на это посмотрел, а еще засек на секундомере время жизни президента Турции после этого, там подлетное время для беспилотника несколько минут
      MadCat
  13. unignm Сегодня, 08:19
    дык да писали ужо тут шо нема у турка ядрёны типо вывезли шо брыхали?
    unignm
  14. Zaurbek Сегодня, 08:34
    А СССР давал право пользоваться ТЯО нашим союзникам? в НТО в случае войны с нами Германские ВВС полетят к нам с американским ТЯО.
    Zaurbek
  15. Geisenberg Сегодня, 08:52
    От это я понимаю !!! И ведь всё правильно говорят !!
    Geisenberg
  16. Романенко Сегодня, 09:36
    Вообще он очень интересный персонаж, этот Реджеп Таипович.
    То на одних наедет, то на других. Из крайности в крайность.
    То за "белых", то за "красных"... Уж больно непостоянен старик.
    Романенко
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