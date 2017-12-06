Турция - США: Холодная война давно закончилась - выводите своё ядерное оружие

Холодная война давно закончилась. И если США считают себя в ней победителями, то пора завершать действия, которые выглядят как продолжение холодной войны. Как следствие, нужно осуществить вывод американского ядерного оружия с территории Турции.

На фоне резкого похолодания отношений между Анкарой и Вашингтоном из Турции слышатся заявления о том, что власти намерены принять решение по поводу американского ядерного арсенала в стране. Напомним, что американское ядерное оружие располагается на одной из авиабаз в Турции. Речь идёт о военном объекте Инджирлик.Немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten , ссылаясь на представителя турецких властей, сообщает, что официальная Анкара намерена добиваться от США вывода ядерного оружия за пределы Турции. В турецких СМИ заявлено, что вывод американского ядерного арсенала с территории Турции пойдёт на пользу как Турции, так и самим США.Анкара приводит следующие аргументы:Такие заявления прозвучали на фоне публикации в турецком парламенте доклада о расположении и количестве американских ядерных боеголовок в странах Европы: это 150 единиц в ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. В самой Турции, как заявлено, располагается не менее 50 американских авиабомб с ядерной «начинкой».