Миллионы долларов Пентагона пойдут на Исландию: под водой свирепствует «русская угроза»
Пентагон намерен закрепиться в Исландии. Причиной такого военного решения является пресловутая «активность» российских подводных лодок.
Более 14 млн. долларов Пентагон потратит на модернизацию авиабазы в Исландии, цитирует «ИноТВ» издание «Foreign Policy». На такой шаг США решились из-за активности в регионе русских малозаметных субмарин нового поколения.
Миллионы долларов Пентагона пойдут на приведение в порядок исландской авиабазы времён холодной войны. Вашингтон желает «присмотреть» за русскими подлодками, «которые незаметно бороздят Северную Атлантику».
На стол Дональда Трампа уже лёг проект оборонного бюджета. В этом документе прописан пункт, где значится сумма в 14,4 млн. долл. на модернизацию авиационной станции ВМС США «Кеблавик». После расширения ангары вместят дополнительные восемь самолётов-разведчиков P-8 «Посейдон». P-8 — важнейшее средство для отслеживания подлодок.
Американские власти считают, что рейды русских подлодок на Фареро-Исландском рубеже участились. Именно этим маршрутом Северный флот ВМФ РФ идёт в Атлантический океан.
В НАТО существует и беспокойство по поводу возможности альянса обнаруживать и отслеживать новые российские субмарины, когда те незаметно перемещаются в открытом море. Да, нынешний флот России насчитывает всего полсотни судов, то есть в 8 раз меньше, чем было у СССР в былую холодную войну. Однако, отмечают эксперты, новые субмарины имеют улучшенное техническое оснащение, и это позволяет им соперничать с американскими аналогами.
В докладе о военной мощи России разведуправление Пентагона пришло к выводу: новые русские подлодки, вооружённые баллистическими ракетами, «способны доставить ядерные боеголовки, находясь в нескольких тысячах километров от цели». Гордость русского флота — АПЛ проекта «Ясень» (может нести до 32 ракет «Калибр»).
Кстати, добавим, вовсе не один Пентагон сочиняет документы, где прописаны миллионы в соответствующих пунктах. По поводу продвижения русских в военных технологиях сокрушаются и в Британии. Недавно адмирал Филип Джонс (первый морской лорд Великобритании) заявил, что Запад в целом утрачивает военно-морское превосходство. А тем временем русские бросают вызов Королевскому флоту «в его родных водах»…
Ну что ж, обозначен новый «фронт» холодной войны: Исландия.
Фото: Jóna Þórunn Ragnarsdóttir, источник: wikimedia.org
Более 14 млн. долларов Пентагон потратит на модернизацию авиабазы в Исландии, цитирует «ИноТВ» издание «Foreign Policy». На такой шаг США решились из-за активности в регионе русских малозаметных субмарин нового поколения.
Миллионы долларов Пентагона пойдут на приведение в порядок исландской авиабазы времён холодной войны. Вашингтон желает «присмотреть» за русскими подлодками, «которые незаметно бороздят Северную Атлантику».
На стол Дональда Трампа уже лёг проект оборонного бюджета. В этом документе прописан пункт, где значится сумма в 14,4 млн. долл. на модернизацию авиационной станции ВМС США «Кеблавик». После расширения ангары вместят дополнительные восемь самолётов-разведчиков P-8 «Посейдон». P-8 — важнейшее средство для отслеживания подлодок.
Американские власти считают, что рейды русских подлодок на Фареро-Исландском рубеже участились. Именно этим маршрутом Северный флот ВМФ РФ идёт в Атлантический океан.
В НАТО существует и беспокойство по поводу возможности альянса обнаруживать и отслеживать новые российские субмарины, когда те незаметно перемещаются в открытом море. Да, нынешний флот России насчитывает всего полсотни судов, то есть в 8 раз меньше, чем было у СССР в былую холодную войну. Однако, отмечают эксперты, новые субмарины имеют улучшенное техническое оснащение, и это позволяет им соперничать с американскими аналогами.
В докладе о военной мощи России разведуправление Пентагона пришло к выводу: новые русские подлодки, вооружённые баллистическими ракетами, «способны доставить ядерные боеголовки, находясь в нескольких тысячах километров от цели». Гордость русского флота — АПЛ проекта «Ясень» (может нести до 32 ракет «Калибр»).
Кстати, добавим, вовсе не один Пентагон сочиняет документы, где прописаны миллионы в соответствующих пунктах. По поводу продвижения русских в военных технологиях сокрушаются и в Британии. Недавно адмирал Филип Джонс (первый морской лорд Великобритании) заявил, что Запад в целом утрачивает военно-морское превосходство. А тем временем русские бросают вызов Королевскому флоту «в его родных водах»…
Ну что ж, обозначен новый «фронт» холодной войны: Исландия.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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