10:04 06 декабря

Миллионы долларов Пентагона пойдут на Исландию: под водой свирепствует «русская угроза»

Пентагон намерен закрепиться в Исландии. Причиной такого военного решения является пресловутая «активность» российских подводных лодок.


Фото: Jóna Þórunn Ragnarsdóttir, источник: wikimedia.org


Более 14 млн. долларов Пентагон потратит на модернизацию авиабазы в Исландии, цитирует «ИноТВ» издание «Foreign Policy». На такой шаг США решились из-за активности в регионе русских малозаметных субмарин нового поколения.


Миллионы долларов Пентагона пойдут на приведение в порядок исландской авиабазы времён холодной войны. Вашингтон желает «присмотреть» за русскими подлодками, «которые незаметно бороздят Северную Атлантику».

На стол Дональда Трампа уже лёг проект оборонного бюджета. В этом документе прописан пункт, где значится сумма в 14,4 млн. долл. на модернизацию авиационной станции ВМС США «Кеблавик». После расширения ангары вместят дополнительные восемь самолётов-разведчиков P-8 «Посейдон». P-8 — важнейшее средство для отслеживания подлодок.

Американские власти считают, что рейды русских подлодок на Фареро-Исландском рубеже участились. Именно этим маршрутом Северный флот ВМФ РФ идёт в Атлантический океан.

В НАТО существует и беспокойство по поводу возможности альянса обнаруживать и отслеживать новые российские субмарины, когда те незаметно перемещаются в открытом море. Да, нынешний флот России насчитывает всего полсотни судов, то есть в 8 раз меньше, чем было у СССР в былую холодную войну. Однако, отмечают эксперты, новые субмарины имеют улучшенное техническое оснащение, и это позволяет им соперничать с американскими аналогами.

В докладе о военной мощи России разведуправление Пентагона пришло к выводу: новые русские подлодки, вооружённые баллистическими ракетами, «способны доставить ядерные боеголовки, находясь в нескольких тысячах километров от цели». Гордость русского флота — АПЛ проекта «Ясень» (может нести до 32 ракет «Калибр»).

Кстати, добавим, вовсе не один Пентагон сочиняет документы, где прописаны миллионы в соответствующих пунктах. По поводу продвижения русских в военных технологиях сокрушаются и в Британии. Недавно адмирал Филип Джонс (первый морской лорд Великобритании) заявил, что Запад в целом утрачивает военно-морское превосходство. А тем временем русские бросают вызов Королевскому флоту «в его родных водах»…

Ну что ж, обозначен новый «фронт» холодной войны: Исландия.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Logall Сегодня, 07:58
    Это всё выглядит так:
    Если мы не видим в районе никаких подводных лодок, значит там они есть, но малозаметные! Новейшие русские подлодки!
    ''ты видишь суслика? И я не вижу! А он есть...''
    Logall
    1. сибиралт Сегодня, 08:13
      Может им Беренгов пролив перекрыть? belay
      сибиралт
      1. Идущий Сегодня, 08:24
        США добились своего , весь мир охватила истерия и теперь пентагон не ограничен в средствах.
        Идущий
        1. К0щей Сегодня, 08:34
          Цитата: Идущий
          США добились своего , весь мир охватила истерия и теперь пентагон не ограничен в средствах.

          а когда было иначе? в развалы 90-ых и полуразвалы 00-ых разве что.
          К0щей
        2. Logall Сегодня, 08:35
          Цитата: Идущий
          весь мир охватила истерия

          Виктор hi , маразм и шизофрения охватила! Причём многие правительства пошли на это Добровольно.
          Logall
          1. Идущий Сегодня, 08:52
            Александр! hi , им выгодно вот и подхватили.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 09:16
              Виктор, доброе утро! hi
              Цитата: Идущий
              им выгодно вот и подхватили.

              Можно подумать, США интересовались мнением Исландии и руководствовались их выгодой. wink
              Джедай
    2. Chertt Сегодня, 08:40
      Исландцам, по хорошему, надо часть полученных денег, перевести на поддержку ВМФ РФ, ну или хотя бы, благодарственную стелу поставить.
      Chertt
    3. Немезида Сегодня, 09:09
      Поиски ведут агенты ФБР Малдер и Скалли .....Удивительное рядом,но оно запрещено....
      Немезида
  2. К-50 Сегодня, 08:03
    Пентагон намерен закрепиться в Исландии. Причиной такого военного решения является пресловутая «активность» российских подводных лодок.

    Походу, "русские подлодки" тем овечкам на картинке угрожают. yes
    Д.Б. (с) С. Лавров.
    К-50
  3. Uncle Lee Сегодня, 08:10
    Видимо забоялись ! А когда страшно. что делают ? Вот именно ! recourse recourse
    Uncle Lee
  4. Александр War Сегодня, 08:15
    Зацените видео https://vk.com/video-123538639_456245271
    Александр War
  5. Александр War Сегодня, 08:28
    Холодная война- 2 возвращается !
    Александр War
    1. g1washntwn Сегодня, 08:32
      Ничего не возвращается, просто у фашистов перерыв на обед закончился.
      Вот и нам надо бы какое-нибудь партизанское мексиканское движение поддержать.
      g1washntwn
  6. pvv113 Сегодня, 09:02
    На такой шаг США решились из-за активности в регионе русских малозаметных субмарин нового поколения

    Шведы уже который год ищут laughing
    pvv113
  7. Немезида Сегодня, 09:06
    Русские танки давно в штате Джорджия,а дивизии чукчей готовы к штурму Аляски...Американцы сдавайтесь лучше....
    Немезида
  8. rotmistr60 Сегодня, 09:21
    Исландцам (да и шведам с норвежцами) пора определиться чего больше в их водах исландской селедки или русских ПЛ. С другой стороны Исландии, что терять, платят-то американцы. Правда есть одно но - там где американцы там вероятность заполучить российскую ракету возрастает кратно.
    rotmistr60
Картина дня