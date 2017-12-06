Ситуация в Сирии
С помощью российских ВКС армия САР смогла значительно продвинуться на западном побережье Евфрата в Дейр-эз-Зоре. Курды и турецкие войска столкнулись у границы к северу от Африна. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В Западной Гуте в окрестностях населенного пункта Бейт Джинн накануне прошли столкновения между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и отрядами исламистской коалиции, возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой» (группировка запрещена в РФ). Подразделения САА пытались отбить позиции около стратегически значимой вершины Тель Бардая, однако террористам все же удалось сохранить все опорные пункты на юго-западе от Дамаска. Вместе с тем ходе боев был уничтожен один из лидеров исламистского формирования Абу Хазиф Аль-Филистыни. Позже стало известно, что правительственным силам удалось занять высоту Тель Шахаб к северу от населенного пункта Магр Аль-Мир.
В окрестностях приграничного города Булбуль (провинция Алеппо), расположенного к северу от Африна на северо-западе региона, накануне фиксировали интенсивные перестрелки между турецкими военнослужащими и курдскими бойцами Отрядов народной самообороны (YPG). Отмечается, что Турция первой начала вести артиллерийские обстрелы укреплений курдов. Кроме того, Анкара вчера вечером перебросила к границе с курдским анклавом в районе Африна конвой из 20 грузовиков с вооружением, техникой, топливом и провизией.
В административном центре провинции Хомс вчера утром произошел крупный теракт. Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с пассажирским автобусом на улице Аль-Ахрам. Десять человек погибли, многие получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ (запрещена в РФ). Утром на линии соприкосновения между правительственными силами и исламистскими группировками фиксировались перестрелки. Самые интенсивные из них разворачивались в предместьях оккупированного города Аль-Ганту.
Подразделения сирийской армии при поддержке ВКС РФ в прошедшие сутки несколько продвинулись в долине Евфрата на западном побережье реки. Военнослужащие САА освободили населенный пункт Аль-Кута, а также отбили высоты на его окраинах. После этого при помощи российской боевой авиации подразделения вышли к соседнему поселению, находящемуся чуть южнее, – к Аль-Джалаа. К вечеру оно было взято вместе с соседними деревнями Ар-Рамади и Аль-Бурхам. Под контроль войск САР накануне также перешли близлежащие поселки Аль-Тотахия, Аббас, Аль-Мари, Аль-Шамр и Аль-Сабха. Между тем на восточном берегу Евфрата вновь активизировались силы проамериканской коалиции. ВВС США и их союзников провели бомбардировки в черте города Хаджин, оккупированного боевиками ИГ. По предварительной информации, никто из местных жителей, к счастью, не пострадал.
В Западной Гуте в окрестностях населенного пункта Бейт Джинн накануне прошли столкновения между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и отрядами исламистской коалиции, возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой» (группировка запрещена в РФ). Подразделения САА пытались отбить позиции около стратегически значимой вершины Тель Бардая, однако террористам все же удалось сохранить все опорные пункты на юго-западе от Дамаска. Вместе с тем ходе боев был уничтожен один из лидеров исламистского формирования Абу Хазиф Аль-Филистыни. Позже стало известно, что правительственным силам удалось занять высоту Тель Шахаб к северу от населенного пункта Магр Аль-Мир.
В окрестностях приграничного города Булбуль (провинция Алеппо), расположенного к северу от Африна на северо-западе региона, накануне фиксировали интенсивные перестрелки между турецкими военнослужащими и курдскими бойцами Отрядов народной самообороны (YPG). Отмечается, что Турция первой начала вести артиллерийские обстрелы укреплений курдов. Кроме того, Анкара вчера вечером перебросила к границе с курдским анклавом в районе Африна конвой из 20 грузовиков с вооружением, техникой, топливом и провизией.
В административном центре провинции Хомс вчера утром произошел крупный теракт. Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с пассажирским автобусом на улице Аль-Ахрам. Десять человек погибли, многие получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ (запрещена в РФ). Утром на линии соприкосновения между правительственными силами и исламистскими группировками фиксировались перестрелки. Самые интенсивные из них разворачивались в предместьях оккупированного города Аль-Ганту.
Подразделения сирийской армии при поддержке ВКС РФ в прошедшие сутки несколько продвинулись в долине Евфрата на западном побережье реки. Военнослужащие САА освободили населенный пункт Аль-Кута, а также отбили высоты на его окраинах. После этого при помощи российской боевой авиации подразделения вышли к соседнему поселению, находящемуся чуть южнее, – к Аль-Джалаа. К вечеру оно было взято вместе с соседними деревнями Ар-Рамади и Аль-Бурхам. Под контроль войск САР накануне также перешли близлежащие поселки Аль-Тотахия, Аббас, Аль-Мари, Аль-Шамр и Аль-Сабха. Между тем на восточном берегу Евфрата вновь активизировались силы проамериканской коалиции. ВВС США и их союзников провели бомбардировки в черте города Хаджин, оккупированного боевиками ИГ. По предварительной информации, никто из местных жителей, к счастью, не пострадал.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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