14:28 06 декабря

Госдеп призвал Киев к деэскалации ситуации вокруг Саакашвили

Вашингтон призывает украинские власти урегулировать ситуацию вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.



Мы внимательно следим за этой ситуацией и за тем, что происходит в Киеве. Мы в тесном контакте с правительством Украины, как вы знаете, мы находимся с ним в хороших отношениях, что не значит, что мы согласны с ними абсолютно во всем,
отметила Науэрт на брифинге.


Мы призываем власти Украины к деэскалации ситуации… Мы призываем все стороны избегать насилия и следовать верховенству права, международным обязательствам,
заявила она.

Если они (власти Украины) задерживают, арестовывают кого-то, это должно быть в соответствии с законами и нормами этой страны, как и с международными обязательствами в сфере прав человека,
добавила представитель Госдепа США.

Напомним, во вторник Саакашвили был задержан киевскими силовиками после проведенного в его квартире обыска. Однако сторонники бывшего президента Грузии сумели заблокировать автомобиль, на котором правоохранители пытались его увезти. В итоге политика удалось отбить.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Шура пермский Сегодня, 11:00
    По нему Гаага плачет за 08.08.2008 а он в президенты украшки лезет… мир сошел с ума…
    Шура пермский
    1. Венд Сегодня, 11:02
      Вот и стало совсем очевидно, откуда уши растут у ситуации. Испугались матрасники, что их эмиссара сомнут или депортируют.
      Венд
    2. volodya Сегодня, 11:03
      Цитата: Шура пермский
      мир сошел с ума…

      volodya
    3. Миханище Сегодня, 11:13
      Цитата: Шура пермский
      По нему Гаага плачет за 08.08.2008 а он в президенты украшки лезет… мир сошел с ума…

      - поклонник международных трибуналов? Почему тогда здесь, а не на Эхо Москвы???
      Миханище
    4. антивирус Сегодня, 11:21
      сусуманский рай суд хватит.
      30 лет назад так же Мишутка гарантировал " мирные процессы перестройки в СССР"
      ГЛАВНОЕ-требуют продажи земли и долгов+ дальше пошлины снимать
      антивирус
  2. Немезида Сегодня, 11:04
    Саакашвили человек США и все это неспроста...
    Немезида
    1. dzvero Сегодня, 11:12
      Они там все человеки США. Холопы сошлись лоб в лоб на задворках, барин окрикнул их чтоб закруглялись, а то собутылники засмеют smile
      dzvero
      1. КобалТ Сегодня, 11:22
        Цитата: dzvero
        Они там все человеки США

        Типа: "Фу! Свои!"
        КобалТ
  3. RUSOIVAN Сегодня, 11:10
    ну уж нет: погром-так погром!
    RUSOIVAN
  4. Познающий Сегодня, 11:11
    "...избегать насилия и следовать верховенству права, международным обязательствам..."- этот янки пусть югославам, ливийцам, вьетнамцам, сирийцам и многим, многим другим скажет...
    Познающий
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:12
    Вашингтон призывает украинские власти урегулировать ситуацию вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили
    А кто бы сомневался. Американцы варят свою кашу и какой-то Порошенко не имеет право лезть в котел со своей ложкой. Можно и по рукам получить.
    rotmistr60
  6. solzh Сегодня, 11:12
    Таким образом США даёт отмашку на свержение режима Порошенко. Или я не так понял амеров?
    solzh
  7. Миханище Сегодня, 11:13
    Неспроста всё это ,Саакашвили человек США...
    Лезет в президенты, очевидно, откуда уши растут. Штатники испугались!
    Миханище
    1. volodya Сегодня, 11:21
      Цитата: Миханище
      Неспроста всё это ,Саакашвили человек США...

      volodya
  8. Витас Сегодня, 11:13
    Михо прорывался с криком - Америка с нами!
    Витас
  9. avt Сегодня, 11:20
    Увах! Нэ прошоль одын дэн и Госдэп сливает ,,нашего хорошего друга " поца Пэтю ? bully Цорос забашлял и решили повторить как с батоном Шеварнадзе ? Только теперь Мишико не чай из стакана Шеварнадзе допьёт , а какого креплёного из стакана Пеци . bully
    avt
    1. Лелёк Сегодня, 12:44
      Цитата: avt
      Цорос забашлял и решили повторить как с батоном Шеварнадзе ?


      hi . Глядя со стороны на весь этот бардак в "404", радуюсь тому, как во-время соскочил Крым. Кстати, укропский генерал Скипальский сказал, что уход Крыма из "залежной" был предсказуемым.
      Лелёк
  10. ПалБор Сегодня, 11:40
    Да выпишите ему уже пиримидону килограмм!Надоел,ей-богу. sad
    ПалБор
  11. Topotun Сегодня, 11:43
    Одной рукой Госдеп организовал всю эту хрень, другой призывает к дескалации. Все как всегда.
    Topotun
  12. БМП-2 Сегодня, 12:20
    Ну ничего себе динамика: вчера была 1000, сегодня - уже 2000! wassat Если так дальше пойдёт, через две недели у Украины народу не хватит, чтобы поддерживать такие темпы "народного протеста" - придётся из-за границы завозить! laughing Впрочем, по-моему, из-за границы уже кого надо завезли... lol
    БМП-2
  13. ротмистр Сегодня, 12:24
    Даешь Саакашвили в президенты Украины!!! А что, в СССР был Джугаашвили, а почему в Украине не может быть грузин. Вдруг повезет им.
    ротмистр
  14. BAI Сегодня, 13:38
    Нет CNN - майдан не настоящий!
    BAI
  15. koshmarik Сегодня, 13:41
    Слово в слово повторяется то, что говорил беспринципный Запад в 2014г. по отношению к правительству Януковича.
    koshmarik
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