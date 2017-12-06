Госдеп призвал Киев к деэскалации ситуации вокруг Саакашвили
Вашингтон призывает украинские власти урегулировать ситуацию вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.
Напомним, во вторник Саакашвили был задержан киевскими силовиками после проведенного в его квартире обыска. Однако сторонники бывшего президента Грузии сумели заблокировать автомобиль, на котором правоохранители пытались его увезти. В итоге политика удалось отбить.
Мы внимательно следим за этой ситуацией и за тем, что происходит в Киеве. Мы в тесном контакте с правительством Украины, как вы знаете, мы находимся с ним в хороших отношениях, что не значит, что мы согласны с ними абсолютно во всем,отметила Науэрт на брифинге.
Мы призываем власти Украины к деэскалации ситуации… Мы призываем все стороны избегать насилия и следовать верховенству права, международным обязательствам,заявила она.
Если они (власти Украины) задерживают, арестовывают кого-то, это должно быть в соответствии с законами и нормами этой страны, как и с международными обязательствами в сфере прав человека,добавила представитель Госдепа США.
Напомним, во вторник Саакашвили был задержан киевскими силовиками после проведенного в его квартире обыска. Однако сторонники бывшего президента Грузии сумели заблокировать автомобиль, на котором правоохранители пытались его увезти. В итоге политика удалось отбить.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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