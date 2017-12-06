НАТО выделит Армении € 1,5 млн на разминирование территории и утилизацию техники

В рамках программы стороны будут сотрудничать в сфере разминирования, утилизации устаревшей военной техники, образовательных программ,

Финансирование и управление фондом будет осуществлять Германия,

Металлолом будет продан. По предварительным данным, будет выручено около 100 тыс. евро, которые будут направлены на программу информирования в сфере разминирования,