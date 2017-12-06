14:35 06 декабря

НАТО выделит Армении € 1,5 млн на разминирование территории и утилизацию техники

Организация Североатлантического альянса по техническому обеспечению и снабжению в рамках создаваемого в Армении Фонда доверия НАТО окажет помощь в проведении работ по разминированию, а также в утилизации устаревшей военной техники, передает Интерфакс.



Соответствующий договор ратифицирован в среду на заседании парламента Армении.


В рамках программы стороны будут сотрудничать в сфере разминирования, утилизации устаревшей военной техники, образовательных программ,
сообщил вчера замминистра обороны Армении Артак Закарян.

По его словам, стоимость первого этапа программы, составляет 1,5 млн евро.

Финансирование и управление фондом будет осуществлять Германия,
пояснил замминистра.

Он отметил, что будет утилизировано 161 единица техники, в том числе 21 единица бронетехники.

Металлолом будет продан. По предварительным данным, будет выручено около 100 тыс. евро, которые будут направлены на программу информирования в сфере разминирования,
добавил Закарян.

Агентство напоминает, что в феврале 2017 года на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе президент Армении Серж Саргсян особо подчеркнул «важность деятельности Фонда доверия НАТО, который начнет работу в скором времени».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Vard Сегодня, 11:44
    Молодцы ребята... и вашим и нашим... Маленькая, бедная... страна...
    Vard
    1. vovanpain Сегодня, 11:54
      Организация Североатлантического альянса по техническому обеспечению и снабжению в рамках создаваемого в Армении Фонда доверия НАТО окажет помощь в проведении работ по разминированию, а также в утилизации устаревшей военной техники,

      Предлагаю направить на разминирование турков,ведь Турция тоже член НАТО,вот и пускай разминируют. wink
      vovanpain
    2. garnik Сегодня, 13:24
      Молодцы ребята... и вашим и нашим... Маленькая, бедная... страна...

      Молодцы ребята... и вашим и нашим... Большая ,богатая ... страна....
      garnik
  2. новичок Сегодня, 11:48
    не понял, у РА такая богатая армия, что есть что утилизировать? а разминировать они совместно собираются что? и где?
    новичок
    1. Джедай Сегодня, 11:54
      В рамках программы стороны будут сотрудничать в сфере разминирования, утилизации устаревшей военной техники, образовательных программ

      Иными словами, под видом программы НАТО влезет в Армению. negative
      Джедай
      1. новичок Сегодня, 11:59
        Макс, друг мой, сплюнь. надеюсь есть какя то загагулина, надеюсь РФ в курсе. куда нафиг натовцев, там база РФ и ОДКБ. остальных к лешему.
        новичок
        1. Джедай Сегодня, 12:02
          Гарик, я и сам бы этого не хотел, но решения не мы с тобой принимаем... sad
          Джедай
          1. новичок Сегодня, 12:06
            я вот только надеюсь, что 1.5 лимона не та сумма, за которой побежит Саргсян. а вообще то, по хорошему, менять надо Сержика_ Федот, да не тот. растут и множатся недовольства правлением сего клана в РА, брат давече по телефону поделился.
            новичок
            1. Джедай Сегодня, 12:08
              Не думаю что такая программа НАТО придётся по вкусу населению Армении и поднимет рейтинг Саргсяна. yes
              Джедай
              1. новичок Сегодня, 12:10
                миллион процентов!
                новичок
                1. Джедай Сегодня, 12:17
                  Обидно, что Армению с подачи политиков "не в ту степь" несёт, Гарик...
                  Джедай
                  1. новичок Сегодня, 12:40
                    та да, Максим. я вот только надеюсь, что сей проект сапёров несёт локальный характер. ведьнемцы давно не ровно дышат, или дышали к РА. ещё в 90х помни курсанты армяне обучались в Германии, их инструкторы приезжали в арм. армию. в общем как ни крути, всё одно: там у нас база и точка. народ ох не хочет вестись на всё это.
                    новичок
        2. E50M Сегодня, 13:25
          Цитата: новичок
          Макс, друг мой, сплюнь. надеюсь есть какя то загагулина, надеюсь РФ в курсе. куда нафиг натовцев, там база РФ и ОДКБ. остальных к лешему.

          Нет веры всяким ....... азиатским братушкам. Я даже не сомневался что так оно и будет.
          E50M
          1. новичок Сегодня, 13:31
            вам собственно кого? не в те двери ломитесь, к азиатам дверь с права.
            новичок
    2. garnik Сегодня, 13:31
      За утилизацию старой техники ,получат деньги для закупки новой техники(боюсь свое будут пропихивать). Для разминирования выделяют опять же финансы, технику.Это было и раньше.
      Думаю нет здесь повода для недоверия .
      garnik
      1. новичок Сегодня, 13:36
        есть вопрос: это реальная утилизация, или продажа единиц по цене лома, с последующей переправкой бармалеям?
        новичок
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:53
    "Бойся данайцев дары приносящих". Что это вдруг НАТО так озаботилось об Армении, аж на € 1,5 млн?
    rotmistr60
    1. САИД Сегодня, 13:21
      1,5 это проброс. Главное будет потом. К сожалению РА в плачевном состоянии и находится в таком уже очень много лет.
      САИД
  4. Витас Сегодня, 11:59
    На вырученные от металлолома деньги мы выпустим газетки(информирование о разминировании), потом соберем газетки и сдадим в макулатуру. На вырученные от макулатуры деньги, проведем цикл радиопередач. Деньги освоены, техника утилизирована!
    Витас
  5. апро Сегодня, 12:01
    Да поскорее бы уже в НАТО вступили,России расходов меньше.
    апро
  6. prior Сегодня, 12:05
    И заглотил Серж Саргсян НАТОвскую наживку по самые гланды.
    Армяне. Когда будете стоять в соответствующей позе, постарайтесь в сторону России не визжать: " Путин, не раскачивай Арарат, больно !"
    prior
    1. E50M Сегодня, 13:29
      Цитата: prior
      И заглотил Серж Саргсян НАТОвскую наживку по самые гланды.
      Армяне. Когда будете стоять в соответствующей позе, постарайтесь в сторону России не визжать: " Путин, не раскачивай Арарат, больно !"

      Просто нужно всех кто хотел независимости от союза не пускать в Россию. Что они тут забыли? Пусть едят независимость полной ложкой. Ну или работать так, чтоб никакх фондов НАТО даже близко небыло в наших бывших республиках. А это невозможно. пока они даже у нас есть в виде Ельцин-центров и прочего дерьма.
      E50M
    2. garnik Сегодня, 13:48
      Ерунду не пишите. За 300 лет отношений ,армяне не давали повода усомнится в себе. А вы хоть в курсе ,что в составе нынешней Армении нет и клочка Западной Армении ,которая находится под турками.
      garnik
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