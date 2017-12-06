НАТО выделит Армении € 1,5 млн на разминирование территории и утилизацию техники
Организация Североатлантического альянса по техническому обеспечению и снабжению в рамках создаваемого в Армении Фонда доверия НАТО окажет помощь в проведении работ по разминированию, а также в утилизации устаревшей военной техники, передает Интерфакс.
Соответствующий договор ратифицирован в среду на заседании парламента Армении.
По его словам, стоимость первого этапа программы, составляет 1,5 млн евро.
Он отметил, что будет утилизировано 161 единица техники, в том числе 21 единица бронетехники.
Агентство напоминает, что в феврале 2017 года на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе президент Армении Серж Саргсян особо подчеркнул «важность деятельности Фонда доверия НАТО, который начнет работу в скором времени».
Соответствующий договор ратифицирован в среду на заседании парламента Армении.
В рамках программы стороны будут сотрудничать в сфере разминирования, утилизации устаревшей военной техники, образовательных программ,сообщил вчера замминистра обороны Армении Артак Закарян.
По его словам, стоимость первого этапа программы, составляет 1,5 млн евро.
Финансирование и управление фондом будет осуществлять Германия,пояснил замминистра.
Он отметил, что будет утилизировано 161 единица техники, в том числе 21 единица бронетехники.
Металлолом будет продан. По предварительным данным, будет выручено около 100 тыс. евро, которые будут направлены на программу информирования в сфере разминирования,добавил Закарян.
Агентство напоминает, что в феврале 2017 года на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе президент Армении Серж Саргсян особо подчеркнул «важность деятельности Фонда доверия НАТО, который начнет работу в скором времени».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти