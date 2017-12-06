14:29 06 декабря

ООН прекратит поставки продовольственной помощи на Донбасс

В пресс-службе комитета ООН по оказанию продовольственной помощи сегодня заявили о том, что в ближайшее время программа прекратит осуществляться в отношении жителей юго-востока Украины. Напомним, что ООН оказывала помощь в рамках этой программы для граждан Украины, проживающих как в ЛДНР, так и в той части Донбасса, которая контролируется киевским режимом – близ линии соприкосновения.

Reuters, ссылаясь на пресс-секретаря упомянутого комитета ООН Нила Уокера, представляет материал, в котором говорится, что свёртывание такой программы осуществляется из-за «нехватки денежных средств».

Нил Уокер:
Сложности возникли из-за нехватки ресурсов для продолжения осуществления программы продовольственной помощи в отношении юго-востока Украины. Мы планировали завершить программу помощи уже в декабре, но приняли решение продлить её на суровый зимний период, а завершить после его окончания.





Уокер заявил, что миссия ООН при этом продолжит своё присутствие как минимум до лета 2018 года – с целью мониторинга ситуации с продовольствием. Отмечено, что в связи с падением уровня жизни и непрекращающимися боевыми действиями в зоне конфликта число нуждающихся в продовольственной помощи со стороны ООН выросло с 600 тысяч человек до 1,2 млн. Двукратный рост.

Использованы фотографии: http://www.un.org
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Комментарии 32

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  1. Джек О’Нилл Сегодня, 11:49
    Фигово конечно, что гуманитарку отменили...
    Ну ладно хоть мы помогаем, да и вообще часто сборы идут на гуманитарку, по крайней мере в Питере.
    Джек О’Нилл
    1. Сибирячка Сегодня, 12:07
      Скиньте контакт какой-нибудь - кто собирает, хочу поучаствовать в помощи "сепаратистам, боевикам и террористам", детские вещи уже накупились, к Новому году уже, наверное, не успеется (только если поторопиться), хоть к рождеству.
      Сибирячка
      1. Джек О’Нилл Сегодня, 12:13
        Скинул в личку.
        Джек О’Нилл
    2. KAV Сегодня, 12:09
      Я, может быть, не совсем в курсе, но что-то не слышал о гумпомощи со стороны ООН. Они туда горазды были только слепо-глухое ОБСЕ направлять, да планировать "миротворческую" миссию.
      KAV
      1. антивирус Сегодня, 12:49
        разведчики остались без прикрытия.
        надо им помочь-- из Литвы собрать хоть
        антивирус
    3. volodya Сегодня, 12:11
      Цитата: Джек О’Нилл
      Ну ладно хоть мы помогаем

      На оружие для Киева у них деньги есть однако!
      volodya
      1. Джек О’Нилл Сегодня, 12:15
        У каждого свои приоритеты.
        Джек О’Нилл
        1. comprochikos Сегодня, 13:48
          Суть-то в том, если внимательно прочитать статью, что
          ООН оказывала помощь в рамках этой программы для граждан Украины, проживающих как в ЛДНР, так и в той части Донбасса, которая контролируется киевским режимом
          comprochikos
  2. Fkjydjckfrgh Сегодня, 11:50
    Все финансы на улётное оружие ушли.
    Fkjydjckfrgh
    1. dorz Сегодня, 11:59
      На Донбассе люди выживают вопреки всему, у американцем огромный опыт по уничтожению народов.
      dorz
      1. сибиралт Сегодня, 12:16
        Похоже, ООН в курсе куда их гуманитарка реально уходит. Без неё и АТО бессмысленна. lol
        сибиралт
  3. Джедай Сегодня, 11:52
    В ООН "решили" что с гуманитарной помощью Донбассу и Россия неплохо справляется.
    Джедай
  4. Vard Сегодня, 11:53
    Уокер заявил, что миссия ООН при этом продолжит своё присутствие как минимум до лета 2018 года – с целью мониторинга ситуации с продовольствием. (с) Они там что... разведкой занимаются...
    Vard
  5. qwert789as Сегодня, 11:55
    Ёмоё, конечно денег не хватает. Жить в гостиницах Рината, могут только обеспеченные люди, yes
    qwert789as
    1. qwert789as Сегодня, 11:58
      Как не прохожу мимо "Донбасс Плазы" на площади Ленина, постоянно стоят джипы ООНовские, интересно они от туда хоть когда то выходят? request
      qwert789as
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:56
    Сложности возникли из-за нехватки ресурсов
    А вы в ООН попробуйте свои штаты сократить. За счет экономии много людей можно будет накормить. Хотя, что для чиновников из ООН какие-то ДЛНР.
    rotmistr60
  7. prior Сегодня, 11:57
    Заварить "кашу" денег хватило, а разгребать гав..о должна агрессивная Россия ?
    В этом весь цивилизованный Запад. Нагадит и в кусты.
    prior
  8. Завод 117 Сегодня, 11:58
    Да Россия,считай,одна и помогала,они на словах больше о Донбассе заботу проявляли...
    Завод 117
  9. asiat_61 Сегодня, 11:59
    Помогать людям это вам не Олимпийскую сборную отстранять, тут работать надо, да ещё и стреляют.Страшно, аж жуть....
    asiat_61
  10. polkovnik manuch Сегодня, 12:03
    ы рулят ! Или бандеровцы деньги разворовали ? Ничего Россия справится , своих не бросим .
    polkovnik manuch
  11. Витас Сегодня, 12:04
    А она была?! О российской гуманитарке слышал и видел. Про ООНовскую ни разу.
    Витас
  12. Sierra Сегодня, 12:05
    По сути это ещё один инструмент финансового давления на Россию.
    Sierra
  13. 23424636 Сегодня, 12:05
    вообще если серьезно подойти к этой теме то эта гуманитарска в Д Н р называлась чешской т.е. шла она под кураторством каких то чехов ,но финансировали ее из Флориды какие халдеи , но более всего официальная контора "Человек в бэде "имело корни английской разведки и ее исполнители собирали развединформацию о населении ,уровне доходов ,адресные данные и семейное положение и прочие исходящие под видом выработки критериев кому эту гуманитарку давать . Когда выяснилось что в России эта контора под прикрытием вычислена и запрещена ,в Донецке засуетились и начали чикать эти щупальца .В итоге сеть легла и халдеи в Майами перевернулись пузом. А закупка продуктов под маркой ООН шла в Украине и состав продуктов ну как бы был ничего критического 4 банки мясных 4 скумбрии и макароны с гречкой всего 16 кг.Все это можно штамповать в республике кроме мясных ,но что то мешает
    23424636
  14. Romario_Argo Сегодня, 12:08
    это маразм какой то от ООН, может всё же деза....
    Romario_Argo
  15. Masya Masya Сегодня, 12:11
    Поиграли в благородство, сочувствие, человеколюбие... решили хватит, дорого стоит...
    Masya Masya
  16. Старый военрук Сегодня, 12:15
    Не удивительно. Первую скрипку в ООН играют США ну и, естественно, их партия звучит так: - Куда хочу, туда ворочу. Жизни людей их никогда не волновали. Вспомните Дрезден, Гамбург, Хиросиму и Нагасаки. Список бесконечен, а скоро расплата по счетам. Ой, что-то будет!
    Старый военрук
  17. Гуру Сегодня, 12:16
    Что то Я на этом сайте не разу не слышал о помощи по линии ООН, И по российским ТВ ,тоже не слова. Это что за помощь то ??? Кто в курсе ?
    Гуру
  18. ротмистр Сегодня, 12:17
    Идет замаскированное принуждение к миру.
    ротмистр
  19. Прутков Сегодня, 12:35
    Вот будет обидно, если Сирия, в пику ОНН, организует поставку цитрусовых в Донбасс!
    Прутков
  20. сталевар Сегодня, 13:17
    Похоже на Донбасе будет как в Приднестровье, лет на 30! Ни мира ни войны, ни жизни людям.
    сталевар
  21. koshmarik Сегодня, 13:36
    На майдан и на развал Украины денег хватало, а на кусок хлеба, пострадавшим от этой заварухи людям денег нет. А еще говорят, что ООН не зависит от США. Надо незамедлительно переносить штаб квартиру ООН из Америки иначе она так и будет филиалом Госдепа.
    koshmarik
  22. ibn.shamai Сегодня, 13:53
    ЛДНР всё равно от туда ни чего не перепадало! А укропам кормушку прекрывают, всё равно людям на той стороне крохи перепадали,если вобщё что то перепадало. Вот и ладненько!
    ibn.shamai
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