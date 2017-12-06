ООН прекратит поставки продовольственной помощи на Донбасс

Сложности возникли из-за нехватки ресурсов для продолжения осуществления программы продовольственной помощи в отношении юго-востока Украины. Мы планировали завершить программу помощи уже в декабре, но приняли решение продлить её на суровый зимний период, а завершить после его окончания.

В пресс-службе комитета ООН по оказанию продовольственной помощи сегодня заявили о том, что в ближайшее время программа прекратит осуществляться в отношении жителей юго-востока Украины. Напомним, что ООН оказывала помощь в рамках этой программы для граждан Украины, проживающих как в ЛДНР, так и в той части Донбасса, которая контролируется киевским режимом – близ линии соприкосновения. Reuters , ссылаясь на пресс-секретаря упомянутого комитета ООН Нила Уокера, представляет материал, в котором говорится, что свёртывание такой программы осуществляется из-за «нехватки денежных средств».Нил Уокер:Уокер заявил, что миссия ООН при этом продолжит своё присутствие как минимум до лета 2018 года – с целью мониторинга ситуации с продовольствием. Отмечено, что в связи с падением уровня жизни и непрекращающимися боевыми действиями в зоне конфликта число нуждающихся в продовольственной помощи со стороны ООН выросло с 600 тысяч человек до 1,2 млн. Двукратный рост.