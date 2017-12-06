14:26 06 декабря

Сирия: Су-24М2 крадется на предельно малой высоте

В интернете появилось короткое, но зрелищное видео пролета сирийского бомбардировщика Су-24М2, сообщает Вестник Мордовии.

Сирия: Су-24М2 крадется на предельно малой высоте
(видео)

Судя по обстановке, видеоролик снят в районе реальных боевых действий.


По мнению военных экспертов, возможность атаковать цели, находясь на высоте всего лишь в несколько десятков метров, позволяет летчику эффективно преодолевать современные системы ПВО.



«Расчеты зенитчиков могут обнаружить бомбардировщики непосредственно в момент сброса бомб или даже после выполнения задания. Поэтому не зря наличие у Сирии таких самолетов очень беспокоит США и некоторых соседей арабского государства», – пишет автор материала Лев Романов.

Он отмечает, что «для высокоточных ударов свободнопадающими бомбами данная модификация "Сухих" оборудована современным прицельно-навигационным комплексом СВП-24 "Гефест"».



Кроме того, по его словам, на бомбардировщиках появились ракеты Х-29Л с лазерной полуактивной головкой самонаведения класса «воздух – земля» с дальностью полета около 10 км и мощной боеголовкой весом в 320 кг.

Также машина получил модернизированные системы навигации и радиоэлектронной борьбы, способные затруднять применение по нему управляемого ракетного вооружения.

Использованы фотографии: Encyclopedia of Syrian military
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Комментарии 29

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  1. lwxx Сегодня, 12:08
    Как горбатые в ВОВ.
    lwxx
    1. роман66 Сегодня, 12:17
      только в эпоху пзрк это может кончится печально
      роман66
      1. Джек О’Нилл Сегодня, 12:20
        К счастью у терров нет ПЗРК.
        Джек О’Нилл
        1. роман66 Сегодня, 12:21
          а вот не уверен, может и есть уже
          роман66
      2. Muvka Сегодня, 12:29
        Цитата: роман66
        только в эпоху пзрк это может кончится печально

        Как раз наоборот. Для ПЗРК хуже такого не может быть. Он тупо не успеет захватить цель.
        Muvka
        1. роман66 Сегодня, 12:34
          при пусках в хвост? думаю. успеет
          роман66
          1. Muvka Сегодня, 12:44
            Не успеет. Вы даже гляньте ограничение на минимальную высоту у ПЗРК.
            Muvka
            1. роман66 Сегодня, 13:22
              3 мая 1993 года «Стингером» был сбит бомбардировщик Су-24М ВВС Узбекистана, оба лётчика катапультировались а вот? минимальную высоту не нашел, не просветите?, а то не знаю нихрена, оказывается
              роман66
        2. R.L. Сегодня, 14:10
          Из личного опыта.
          Некоторые маленькие площадки для С/Х авиации использовались в качестве целей для аттак воздух-земля. Учебных целей, без применения оружия. Тогда аттаку делали СУ-22 и модификации МиГ-21. Атака с супер бреющих высот. Мы, на земле оценивали эфект. Надо сказать, что при приближении самолёта к позиции для атаки, человек телом чуствует приближение самолёта, даже когда самолёт ещё остаётся вне поля зрения. И у ребят с "стрела" или "Stinger" есть время изготовиться. Конечно есть разница, если "зенитчик" уже занял позицию, или только что "с колёс"
          R.L.
      3. kenig1 Сегодня, 12:38
        Хуже цели самолёт летящий на такой высоте для ПЗРК нет.
        kenig1
    2. okko077 Сегодня, 12:30
      У Су -24М предельно малый боевой радиус , и даже в маленькой Сирии он вынужден летать с подвесными баками, что существенно снижает боевую нагрузку.
      У Су-24М предельно не экономичные движки, очень большие затраты по времени и стоимости на подготовку к повторному вылету, очень устаревшее оборудование, мягко говоря , и низкая надёжность на нижнем уровне допустимой....Очень большие трудозатраты на 1 час полёта и повышенные требования к оборудованию аэродрома и обеспечению....Короче архаичный, устаревший самолёт поколения 2 +. Его используют от безнадёги, потому что других нет или не хватает, да и только благодаря СВП-24., который выжил и продлил жизнь СУ-24М вопреки военному руководству и по счастливой случайности....
      Способность полёта на малой высоте кратковременна и только для преодоления полосы ПВО и только в ручном режиме...Да и этот режим постоянно запрещается и имеет массу ограничений, тем более сейчас когда комплексы на крайней черте износа и о качественной работе в автоматическом режиме говорить не приходится..
      okko077
      1. shura7782 Сегодня, 13:50
        okko077.
        Сударь, учить матчасть надо было как следует и повышать своё мастерство. Не было бы таких плаксивых постов. Не пост, а дурь какая то стоеросовая!!!
        shura7782
    3. сибиралт Сегодня, 12:42
      На такой высоте можно и от своих бомб пострадать. Но летчик молодца! Российскую технику сирийцы потихоньку осваивают.
      сибиралт
      1. Дедкастарый Сегодня, 13:33
        Цитата: роман66
        только в эпоху пзрк это может кончится печально

        так наивны,что думаете ЭТО снимали бородатые? реклама... и да-24- могут "огибать рельеф" но...нужны обстоятельства.
        Дедкастарый
        1. андрей юрьевич Сегодня, 13:52
          Цитата: Дедкастарый
          Цитата: роман66
          только в эпоху пзрк это может кончится печально

          так наивны,что думаете ЭТО снимали бородатые? реклама... и да-24- могут "огибать рельеф" но...нужны обстоятельства.

          на моей памяти.(оператор РСП) 24 иногда просто исчезали, терялись в "засветках",семь потов сходило,пока их определишь,всегда ругали пилотов за "выкрутасы" (мягко говоря, а проще,на разборах-имел ком.полка) но молодёжь...думает что Капитан !-возможны вольности... ога..".Папа" так вздрючит...в прочем,"папа" сам доволен остаётся "борзотой молодых" скрывая всячески... лично видел. yes wink гордость за учеников наверное.
          андрей юрьевич
      2. Serg Koma Сегодня, 14:23
        Цитата: сибиралт
        Но летчик молодца!

        Группа летчиков SyAAF( Syrian Arab Air Force) у Су-24М2
        Serg Koma
  2. okko077 Сегодня, 12:26
    Детские сказки не надоело сочинять ? На малой высоте этот самолёт долго лететь не может. Большие нагрузки на экипаж раз, повышенный расход топлива два,...Ещё в Югославии были отработаны тактические приёмы борьбы с такими самолётами, и даже раньше во 2-ю мировую... Наблюдатель на земле со средствами связи предупреждает о полёте и направлении, а такие средства как Шилка , не говоря уже о подобных ТОРу, валят на раз... и ПЗРК .. Это даже не учитывая новых РЛС и других систем и их интеграцию ,включая спутниковые....Это при огромном звуке и чрезмерной ЭПР...
    okko077
    1. Hammerlock Сегодня, 13:21
      Цитата: okko077
      Детские сказки не надоело сочинять ? На малой высоте этот самолёт долго лететь не может. Большие нагрузки на экипаж раз, повышенный расход топлива два,...Ещё в Югославии были отработаны тактические приёмы борьбы с такими самолётами, и даже раньше во 2-ю мировую... Наблюдатель на земле со средствами связи предупреждает о полёте и направлении, а такие средства как Шилка , не говоря уже о подобных ТОРу, валят на раз... и ПЗРК .. Это даже не учитывая новых РЛС и других систем и их интеграцию ,включая спутниковые....Это при огромном звуке и чрезмерной ЭПР...

      что-то в жизни я пропустил! СУ-24М2 уже 2-ю МВ были?
      Hammerlock
    2. Дедкастарый Сегодня, 13:35
      Цитата: okko077
      Большие нагрузки на экипаж раз,

      чего??? откель? на "автопилоте" пилит! belay
      Дедкастарый
  3. Alexey-74 Сегодня, 12:38
    Все это эффективно против неподготовленных и плоховооруженных формирований. Такой полет может прервать и хорошая очередь из крупнокалиберного пулемета.
    Alexey-74
    1. Дедкастарый Сегодня, 13:38
      Цитата: Alexey-74
      Все это эффективно против неподготовленных и плоховооруженных формирований. Такой полет может прервать и хорошая очередь из крупнокалиберного пулемета.

      детство..."он может" ,но надо ли? говорят о его возможностях,хотя современная тактика-иная. НО,можно подойти на предельно малой высоте,вне зоны действия РЛС к Цели--это другой вопрос.у нас в 80х это репетировалось.
      Дедкастарый
  4. ЗВС Сегодня, 13:11
    Не успел опуститься до ПМВ и тут-же очконул - ушел в верх.
    Это не полет на ПМВ, а дешевые понты. А про боевое применение и говорить нечего. На такой высоте от взрыва своих-же бомб будет разрушен. Про НУРСы вообще не стоит говорить.
    ЗВС
    1. Дедкастарый Сегодня, 13:39
      Цитата: ЗВС
      Не успел опуститься до ПМВ и тут-же очконул - ушел в верх.
      Это не полет на ПМВ, а дешевые понты. А про боевое применение и говорить нечего. На такой высоте от взрыва своих-же бомб будет разрушен. Про НУРСы вообще не стоит говорить.

      дитя...не пиши,ты-смешон...
      Дедкастарый
  5. А. Привалов Сегодня, 13:20
    «Расчеты зенитчиков могут обнаружить бомбардировщики непосредственно в момент сброса бомб или даже после выполнения задания. Поэтому не зря наличие у Сирии таких самолетов очень беспокоит США и некоторых соседей арабского государства», – пишет автор материала Лев Романов.

    Прошу прощения, какие-такие "современные системы ПВО" так эффективно учится преодолевать этот лётчик?. Может быть в Турции? Может быть он собрался лететь в Ирак или Иорданию? Я внятно перечисляю сирийских соседей? Автор действительно уверен, что антикварный бомбардировщик с трудом передвигающийся на предельно малой высоте полетит в Израиль? Наличие у Сирии таких самолетов очень беспокоит США? До "современных систем ПВО" США таким самолётам не долететь, а в досягаемой близости их нет. Статья напоминает мне святочные рассказики для октябрят о храбром пограничнике Карацупе и его любимом псе Индусе, как ловко эта парочка сотнями задерживала нарушителей границ.
    А. Привалов
    1. Дедкастарый Сегодня, 13:42
      Цитата: А. Привалов
      Я внятно перечисляю сирийских соседей? Автор действительно уверен, что антикварный бомбардировщик с трудом передвигающийся на предельно малой высоте полетит в Израиль?

      чей то "с трудом"? нормально летит,проблемы были,вылечили.надо-и в Израиль полетит. не путайте старый 24й с нынешним.
      Дедкастарый
      1. А. Привалов Сегодня, 14:17
        Цитата: Дедкастарый
        Цитата: А. Привалов
        Я внятно перечисляю сирийских соседей? Автор действительно уверен, что антикварный бомбардировщик с трудом передвигающийся на предельно малой высоте полетит в Израиль?

        чей то "с трудом"? нормально летит,проблемы были,вылечили.надо-и в Израиль полетит. не путайте старый 24й с нынешним.

        Вспоминается старый анекдот:
        В зоопарке на клетке со слоном в рамочке вывешен суточный рацион:
        Картофель - 50 кг
        Бананы - 30 кг
        Свекла - 25 кг
        Морковь - 15 кг... и т.д.
        Посетитель зоопарка спрашивает у смотрителя:
        -- Скажите, неужели он всё это может съесть?
        Смотритель отвечает:
        -- Съесть-то он съест, да хтож ему даст?

        Полететь-то он полетит... lol
        А. Привалов
  6. Orionvit Сегодня, 13:22
    интернете появилось короткое, но зрелищное видео пролета сирийского бомбардировщика
    Видео где?
    Orionvit
  7. Zomanus Сегодня, 13:35
    Ну ладно, Сирии мы самолетов подогнали.
    А летчики тоже в комплекте идут?
    Сирию спасает только нахождение там ВКС РФ.
    Не будет там нас и капец Сирии, бомбить будут
    даже не притворяясь.
    Zomanus
  8. Bronevick Сегодня, 14:00
    Как на нём сирийцы летают? Самолёт очень сложный в управлении.
    Bronevick
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