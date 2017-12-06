Сирия: Су-24М2 крадется на предельно малой высоте
В интернете появилось короткое, но зрелищное видео пролета сирийского бомбардировщика Су-24М2, сообщает Вестник Мордовии.
Судя по обстановке, видеоролик снят в районе реальных боевых действий.
По мнению военных экспертов, возможность атаковать цели, находясь на высоте всего лишь в несколько десятков метров, позволяет летчику эффективно преодолевать современные системы ПВО.
«Расчеты зенитчиков могут обнаружить бомбардировщики непосредственно в момент сброса бомб или даже после выполнения задания. Поэтому не зря наличие у Сирии таких самолетов очень беспокоит США и некоторых соседей арабского государства», – пишет автор материала Лев Романов.
Он отмечает, что «для высокоточных ударов свободнопадающими бомбами данная модификация "Сухих" оборудована современным прицельно-навигационным комплексом СВП-24 "Гефест"».
Кроме того, по его словам, на бомбардировщиках появились ракеты Х-29Л с лазерной полуактивной головкой самонаведения класса «воздух – земля» с дальностью полета около 10 км и мощной боеголовкой весом в 320 кг.
Также машина получил модернизированные системы навигации и радиоэлектронной борьбы, способные затруднять применение по нему управляемого ракетного вооружения.
(видео)
Судя по обстановке, видеоролик снят в районе реальных боевых действий.
По мнению военных экспертов, возможность атаковать цели, находясь на высоте всего лишь в несколько десятков метров, позволяет летчику эффективно преодолевать современные системы ПВО.
«Расчеты зенитчиков могут обнаружить бомбардировщики непосредственно в момент сброса бомб или даже после выполнения задания. Поэтому не зря наличие у Сирии таких самолетов очень беспокоит США и некоторых соседей арабского государства», – пишет автор материала Лев Романов.
Он отмечает, что «для высокоточных ударов свободнопадающими бомбами данная модификация "Сухих" оборудована современным прицельно-навигационным комплексом СВП-24 "Гефест"».
Кроме того, по его словам, на бомбардировщиках появились ракеты Х-29Л с лазерной полуактивной головкой самонаведения класса «воздух – земля» с дальностью полета около 10 км и мощной боеголовкой весом в 320 кг.
Также машина получил модернизированные системы навигации и радиоэлектронной борьбы, способные затруднять применение по нему управляемого ракетного вооружения.
Использованы фотографии: Encyclopedia of Syrian military
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