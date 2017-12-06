В Польше задержали генерала по подозрению в связях с российским спецслужбами
Из Польши приходят сообщения о том, что в стране арестован бывший глава Службы военной контрразведки генерал Петр Пытель. Это самый громкий арест в Польше за всё последнее время. Генерала военной контрразведки обвинили в связях с ФСБ РФ. Информацию о задержании Петра Пытеля подтверждает супруга генерала Дорота. Из её заметки в Твиттере:
По последним данным, в течение дня экс-глава Службы военной контрразведки должен быть доставлен на допрос в прокуратуру.
В польских элитах высказывают мнение о том, что этот арест вписывает в формат всех последних действий главы Минобороны Польши Антони Мацеревича. РИА Новости приводит заявление бывшего министра обороны Польши Томаша Семоняка:
Напомним, что по делу Пытеля и других высокопоставленных чиновников военной контрразведки, которых обвиняют в превышении должностных полномочий и «подозрительных контактах с ФСБ РФ», уже допросили бывшего польского премьера Дональда Туск (ныне председатель Евросовета). Допрос продолжался 8 часов, что в ЕС назвали «недопустимой акцией».
Жандармерия у нас. Задерживают мужа.
По последним данным, в течение дня экс-глава Службы военной контрразведки должен быть доставлен на допрос в прокуратуру.
В польских элитах высказывают мнение о том, что этот арест вписывает в формат всех последних действий главы Минобороны Польши Антони Мацеревича. РИА Новости приводит заявление бывшего министра обороны Польши Томаша Семоняка:
Мацеревич переходит все границы в жёсткой борьбе за власть. Это видят в НАТО, видят союзники в США. Это скандал.
Напомним, что по делу Пытеля и других высокопоставленных чиновников военной контрразведки, которых обвиняют в превышении должностных полномочий и «подозрительных контактах с ФСБ РФ», уже допросили бывшего польского премьера Дональда Туск (ныне председатель Евросовета). Допрос продолжался 8 часов, что в ЕС назвали «недопустимой акцией».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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