14:35 06 декабря

В Польше задержали генерала по подозрению в связях с российским спецслужбами

Из Польши приходят сообщения о том, что в стране арестован бывший глава Службы военной контрразведки генерал Петр Пытель. Это самый громкий арест в Польше за всё последнее время. Генерала военной контрразведки обвинили в связях с ФСБ РФ. Информацию о задержании Петра Пытеля подтверждает супруга генерала Дорота. Из её заметки в Твиттере:
Жандармерия у нас. Задерживают мужа.


В Польше задержали генерала по подозрению в связях с российским спецслужбами


По последним данным, в течение дня экс-глава Службы военной контрразведки должен быть доставлен на допрос в прокуратуру.

В польских элитах высказывают мнение о том, что этот арест вписывает в формат всех последних действий главы Минобороны Польши Антони Мацеревича. РИА Новости приводит заявление бывшего министра обороны Польши Томаша Семоняка:
Мацеревич переходит все границы в жёсткой борьбе за власть. Это видят в НАТО, видят союзники в США. Это скандал.


Напомним, что по делу Пытеля и других высокопоставленных чиновников военной контрразведки, которых обвиняют в превышении должностных полномочий и «подозрительных контактах с ФСБ РФ», уже допросили бывшего польского премьера Дональда Туск (ныне председатель Евросовета). Допрос продолжался 8 часов, что в ЕС назвали «недопустимой акцией».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. RUSOIVAN Сегодня, 12:15
    бей своих,чтоб чужие боялись!
    RUSOIVAN
    1. Джедай Сегодня, 12:15
      Генерала военной контрразведки обвинили в связях с ФСБ РФ

      Вот пся крэу - оккупантам продался! lol
      А если серьёзно, то Антохе Мацеревичу пора менять кресло на палату с мягкими стенами. fool
      Джедай
      1. Лексус Сегодня, 13:20
        Цитата: Джедай
        Генерала военной контрразведки обвинили в связях с ФСБ РФ

        Вот пся крэу - оккупантам продался! lol
        А если серьёзно, то Антохе Мацеревичу пора менять кресло на палату с мягкими стенами. fool

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        Начинает проявляться извращенный аппетит (несъедобное, опасное в желудке)
        Состояние как личности уже не существует. (см. Википедия).

        Навязчивое желание укусить себя за хвост из той же оперы.
        Лексус
        1. Джедай Сегодня, 13:24
          Описанные Вами симптомы стадии разгара полностью соответствуют Мацеревичу. Вот только затянулась эта стадия у него...
          Джедай
          1. Лексус Сегодня, 14:15
            Поддерживающая (за поводок) терапия + питательные клизмы)
            Лексус
            1. Джедай Сегодня, 14:19
              Цитата: Лексус
              питательные клизмы

              С горчицей и хреном. yes
              Джедай
    2. сибиралт Сегодня, 12:19
      Зря Мацеревич пошел на это. Если он не дружит с головой, то со своей армией дружить надо. winked
      сибиралт
      1. Дедкастарый Сегодня, 13:31
        В Польше задержали генерала по подозрению в связях с российским спецслужбами
        в Смоленск везите-разберёмся.
        Дедкастарый
  2. ротмистр Сегодня, 12:15
    Я давно знал, что его завербовал Путин. Других вариантов просто нет.
    ротмистр
    1. askort154 Сегодня, 12:56
      ротмистр...Я давно знал, что его завербовал Путин. Других вариантов просто нет.
       Надо срочно провести санитарную, анти-крысиную, обработку в Кремле. В этом году сплошные провалы. negative
      askort154
  3. Завод 117 Сегодня, 12:15
    И Туска завербовали!!!Красавчики!Как удобно-чуть что,обвинить в связях с Кремлём неугодного,и пусть доказывает потом,что не верблюд.Правда,Трамп вроде бы смог...
    Завод 117
    1. helmi8 Сегодня, 13:06
      Цитата: Завод 117
      Как удобно-чуть что,обвинить в связях с Кремлём

      Интересно, а почему наши утечку не организуют, что Маккейн еще во Вьетнаме завербован... feel
      helmi8
    2. Svarog51 Сегодня, 13:11
      Правда,Трамп вроде бы смог...

      Не смог, ему спецпрокурор дело шьёт, счета его теребит. wink
      Svarog51
  4. Livonetc Сегодня, 12:15
    А как же с его паханом.
    Министра давно обвиняют что он рука Москвы.
    Где сурьезные посадки?!!!
    Livonetc
  5. svp67 Сегодня, 12:16
    ...которых обвиняют в превышении должностных полномочий и «подозрительных контактах с ФСБ РФ»...
    Да уж, главное произнести три заветных буквы - ФСБ. А ни кто ж не задумывается, что ФСБ работает внутри страны, за исключение контрразведки. И контакты двух контрразведывательных структур происходили и происходят всегда.
    И вот как то не ясен уровень польских контрразведчиков, как же они допустили, что их переиграли свои же, да внутри страны...
    svp67
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:25
    Мацеревич переходит все границы в жёсткой борьбе за власть. Это видят в НАТО, видят союзники в США. Это скандал.
    У военной контрразведки очевидно имелась приличная компра на этого неадеквата. Вот он и решил подчистить ее ряды. А крупная чистка начинается с крупных фигур, а уж потом дальше вниз.
    rotmistr60
    1. Балу Сегодня, 12:41
      Цитата: rotmistr60
      У военной контрразведки очевидно имелась приличная компра на этого неадеквата. Вот он и решил подчистить ее ряды. А крупная чистка начинается с крупных фигур, а уж потом дальше вниз.

      Мацеревич агент инопланетян и сам киборг, разве не ясно? Нужен Терминатор.
      Балу
  7. К-50 Сегодня, 12:25
    "Охота на ведьм" процветает!!! laughing
    К-50
  8. kepmor Сегодня, 12:30
    не стоит мешать "паукам в банке"...пусть грызуться...
    kepmor
  9. Alexey RA Сегодня, 12:41
    Я так понимаю, главным агентом ФСБ в Польше является таки Мацеревич .

    Надо бы нашим организовать переводы со счетов ВТБ на счета наиболее неудобных польских генералов и вообще чиновников. Пусть попробуют потом отвертеться. smile
    Alexey RA
    1. Svarog51 Сегодня, 13:16
      Надо бы нашим организовать переводы со счетов ВТБ на счета наиболее неудобных польских генералов и вообще чиновников

      Вот ещё, деньги на них тратить. Они бесплатно друг другу готовы горло перегрызть. lol
      Svarog51
  10. ВладГашек Сегодня, 12:52
    Значит, есть еще в Польше люди хорошо относящиеся к России, не потерявшие историческую память о российско-польском сотрудничестве. Новость противоречива, но вызывает теплые чувства к полякам.
    ВладГашек
  11. rocket757 Сегодня, 13:06
    Крысоед в банке ... вот и весь сказ.
    rocket757
  12. Кент0001 Сегодня, 13:06
    Или это охота на ведьм в пшекии (что хорошо) либо это потеря нами серьезного источника информации (что плохо).
    Кент0001
  13. Evgenijus Сегодня, 13:08
    из анекдота (по ситуации сегодня в Польше):
    Штирлиц шел по коридору и неожиданно столкнулся с Борманом. – Хайль, Гитлер! – вытянулся Штирлиц. – Да полно вам юродствовать, Исаев, – ответил мрачно Борман.
    Evgenijus
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