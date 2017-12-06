14:26 06 декабря

В Улан-Уде начинаются испытания новой модификации вертолета Ми-17

Новая модификация вертолета Ми-171Е, которую разрабатывают Московский вертолетный завод и Улан-Удэнский авиационный завод (УУАЗ) передана на испытания в Улан-Удэ. На ней внедрены ряд новшеств, отработанных на гражданском Ми-171А2 с целью улучшения летных характеристик и повышения экономической эффективности эксплуатации, сообщает bmpd.

Новая модификация вертолета Ми-171Е, подготовленная к испытаниям на АО "Улан-Удэнский авиационный завод".

«Наименование Ми-171Е относится к семейству подмодификаций вертолетов, которые поставляются на экспорт. Самый совершенный вариант в серийном производстве, вероятно, будет иметь индекс Ми-171Е2. Он будет отличаться облегченным фюзеляжем, двигателями ВК2500ПС-03 с электронно-цифровой системой управления двигателем типа FADEC. Она адаптирует управление к внешним условиям, существенно уменьшает массу и объем агрегатов электронной части системы и соединительных кабелей, обеспечивает синхронизацию режимов работы двигателей по частоте вращения турбокомпрессора – все это позволяет поддерживать оптимальные характеристики работы двигателей с минимальным расходом топлива», – говорится в материале.


Сообщается, что «мощность нового двигателя на чрезвычайном режиме в течение 2,5 минут составляет 2700 л.с., на взлетном – 2400 л.с., причем взлетный режим может поддерживаться в течение 30 минут».



На вертолет установлен полностью новый несущий винт из полимерных композиционных материалов, модернизированный автомат перекоса и новый Х-образный рулевой винт. Хвостовая балка получила подкрепления, а площадь вертикального оперения (стабилизатор) было увеличено.

«У вертолета также перепроектирован фюзеляж, позаимствованный у вертолета Ми-8АМТШ-В со старомодными двухстворчатыми дверьми, в котором находится дверь. По сравнению с плоской рампой, стоящей на большинстве вертолетов Ми-171Е, эта особенность проекта улучшает устойчивость вертолета при сильном попутном и боковом ветре, особенно при зависании на большой высоте», – пишет ресурс.

Машина будет предлагаться государственным заказчиками в различным странах мира, где, как правило, имеется гористая местность, например, в Латинской Америке и Азии. Вертолеты смогут выполнять задачи по поиску и спасению, перевозке людей и грузов, а также для использования силами правопорядка.

Вертолет Ми-171А2 с серийным номером 0103 на сборке в цеху АО "Улан-Удэнский авиационный завод".

Использованы фотографии: Александр Младенов / Aero
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Комментарии 4

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  1. Shadow72 Сегодня, 13:16
    Резануло глаз - Улан-УдЕ
    Shadow72
  2. killganoff Сегодня, 13:32
    Ми-8/171 - яркий пример советской инженерной мысли, первый полет состоялся в 60-х прошлого века...
    killganoff
  3. BAI Сегодня, 13:50
    Это новая модификация? А выглядит так, как будто его со свалки выкатили.
    BAI
    1. Shadow72 Сегодня, 14:17
      Он просто не покрашен, новый фюзеляж
      Shadow72
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