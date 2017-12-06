В Улан-Уде начинаются испытания новой модификации вертолета Ми-17
Новая модификация вертолета Ми-171Е, которую разрабатывают Московский вертолетный завод и Улан-Удэнский авиационный завод (УУАЗ) передана на испытания в Улан-Удэ. На ней внедрены ряд новшеств, отработанных на гражданском Ми-171А2 с целью улучшения летных характеристик и повышения экономической эффективности эксплуатации, сообщает bmpd.
«Наименование Ми-171Е относится к семейству подмодификаций вертолетов, которые поставляются на экспорт. Самый совершенный вариант в серийном производстве, вероятно, будет иметь индекс Ми-171Е2. Он будет отличаться облегченным фюзеляжем, двигателями ВК2500ПС-03 с электронно-цифровой системой управления двигателем типа FADEC. Она адаптирует управление к внешним условиям, существенно уменьшает массу и объем агрегатов электронной части системы и соединительных кабелей, обеспечивает синхронизацию режимов работы двигателей по частоте вращения турбокомпрессора – все это позволяет поддерживать оптимальные характеристики работы двигателей с минимальным расходом топлива», – говорится в материале.
Сообщается, что «мощность нового двигателя на чрезвычайном режиме в течение 2,5 минут составляет 2700 л.с., на взлетном – 2400 л.с., причем взлетный режим может поддерживаться в течение 30 минут».
На вертолет установлен полностью новый несущий винт из полимерных композиционных материалов, модернизированный автомат перекоса и новый Х-образный рулевой винт. Хвостовая балка получила подкрепления, а площадь вертикального оперения (стабилизатор) было увеличено.
«У вертолета также перепроектирован фюзеляж, позаимствованный у вертолета Ми-8АМТШ-В со старомодными двухстворчатыми дверьми, в котором находится дверь. По сравнению с плоской рампой, стоящей на большинстве вертолетов Ми-171Е, эта особенность проекта улучшает устойчивость вертолета при сильном попутном и боковом ветре, особенно при зависании на большой высоте», – пишет ресурс.
Машина будет предлагаться государственным заказчиками в различным странах мира, где, как правило, имеется гористая местность, например, в Латинской Америке и Азии. Вертолеты смогут выполнять задачи по поиску и спасению, перевозке людей и грузов, а также для использования силами правопорядка.
«Наименование Ми-171Е относится к семейству подмодификаций вертолетов, которые поставляются на экспорт. Самый совершенный вариант в серийном производстве, вероятно, будет иметь индекс Ми-171Е2. Он будет отличаться облегченным фюзеляжем, двигателями ВК2500ПС-03 с электронно-цифровой системой управления двигателем типа FADEC. Она адаптирует управление к внешним условиям, существенно уменьшает массу и объем агрегатов электронной части системы и соединительных кабелей, обеспечивает синхронизацию режимов работы двигателей по частоте вращения турбокомпрессора – все это позволяет поддерживать оптимальные характеристики работы двигателей с минимальным расходом топлива», – говорится в материале.
Сообщается, что «мощность нового двигателя на чрезвычайном режиме в течение 2,5 минут составляет 2700 л.с., на взлетном – 2400 л.с., причем взлетный режим может поддерживаться в течение 30 минут».
На вертолет установлен полностью новый несущий винт из полимерных композиционных материалов, модернизированный автомат перекоса и новый Х-образный рулевой винт. Хвостовая балка получила подкрепления, а площадь вертикального оперения (стабилизатор) было увеличено.
«У вертолета также перепроектирован фюзеляж, позаимствованный у вертолета Ми-8АМТШ-В со старомодными двухстворчатыми дверьми, в котором находится дверь. По сравнению с плоской рампой, стоящей на большинстве вертолетов Ми-171Е, эта особенность проекта улучшает устойчивость вертолета при сильном попутном и боковом ветре, особенно при зависании на большой высоте», – пишет ресурс.
Машина будет предлагаться государственным заказчиками в различным странах мира, где, как правило, имеется гористая местность, например, в Латинской Америке и Азии. Вертолеты смогут выполнять задачи по поиску и спасению, перевозке людей и грузов, а также для использования силами правопорядка.
Использованы фотографии: Александр Младенов / Aero
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