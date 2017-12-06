14:33 06 декабря

Депутат Госдумы подал в суд на Мутко

Депутат Государственной Думы Валерий Рашкин (фракция КПРФ) заявил о том, что сегодня он обратился в суд с иском в отношении вице-премьера российского правительства Виталия Мутко. Валерий Рашкин, являющийся первым зампредом главы Думского комитета по делам национальностей считает, что бывший министр спорта унизил честь и достоинство России. Напомним, что накануне своим решением МОК пожизненно отстранил Виталия Мутко от мероприятий международного плана под эгидой Международного Олимпийского комитета.

Депутат Госдумы подал в суд на Мутко


РБК приводит фрагмент исковых претензий депутата к правительственному чиновнику:
Из-за несоответствия занимаемой должности одного чиновника Российская Федерация подвергнута беспрецедентному унижению и позору, подорван имидж страны и российского спорта, пострадали спортсмены, которые всю жизнь шли к участию в Олимпиаде.



В Государственной Думе звучат слова в поддержку иска со стороны В.Рашкина. В КПРФ отметили, что Мутко не приложил никаких усилий, чтобы «отвоевать возможность для российской сборной участвовать в ОИ».

Валерий Рашкин призывает Мутко немедленно уйти в отставку и принести извинения всем россиянам.

На этом фоне продолжают поступать сообщения о том, что отдельные спортсмены готовы выйти на Олимпиаде под нейтральным флагом. В частности, такое заявление сделал Виктор Ан, выступающий в таком виде спорта как шорт-трек. Напомним, что ранее «Витя» уже менял флаг, решив выступать не за Южную Корею, а за Российскую Федерацию.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 49

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  1. vovanpain Сегодня, 13:36
    Может лучше историю вспомним
    А на жукова где иск negative
    vovanpain
    1. Zibelew Сегодня, 13:38
      Мудко пожизненно дисквалифицировали, однако есть в этом справедливость.
      Скоро мы увидим:
      - истерику по всем ТВ-каналам;
      - разрывание рубахи Жириновским;
      - угрозу испепелить МОК в радиоактивный пепел от Киселёва.
      Zibelew
      1. Шура пермский Сегодня, 13:46
        Надо спорт чиновников поголовно дисквалифицировать
        Шура пермский
        1. bulvas Сегодня, 14:12
          Цитата: Шура пермский
          Надо спорт чиновников поголовно дисквалифицировать


          Надо вообще от спорт чиновников избавиться

          Стране надо заниматься
          инфраструктурой,
          промышленностью,
          армией,
          уничтожать коррупцию,
          развивать медицину и образование
          и т.д. и т.п.

          зачем нужны чиновники от спорта, получающие зарплату от государства?
          На сумасшедшие деньги, которые получают чиновники надо содержать детские спортивные организации, как можно больше детей вовлекать в спорт

          bulvas
          1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 14:14
            Именно так! Как от класса.
            Анкыпельгыгыргын
      2. To be or not to be Сегодня, 14:28
        Чиновники всех уровней ,долго сидящие в кресле, всегда угроза государству.Чиновники были и при свержении царя Николая -2. троцкизм при И В Сталине .. Хрущевские чиновники и начало отхода от марксизма..чиновники перестроечного времени и развал Союза...Да и сейчас все та же каста чиновничья
        А это повод заняться чисткой чиновничьих конюшен в центре и на местах Откуда .взять Кадры ? Это лозунг придумали сами старые чиновники .ГОТОВИТЬ молодых и ставить на должности!
        To be or not to be
    2. Logall Сегодня, 13:39
      Путин увольнял Мутко сразу после Олимпиады в Лондоне! Но почему-то Мутко остался...
      Даже не знаю, кому претензии предъявлять?
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 13:45
        Добрый день,Саш..Пред'являть не к кому.АВорон ворону глаз не выклюет.Будем и дальше голосовать за "этих"!?Ругательство ещё не придумал..
        Цитата: Logall
        Путин увольнял Мутко сразу после Олимпиады в Лондоне! Но почему-то Мутко остался...
        Даже не знаю, кому претензии предъявлять?
        210окв
        1. Лексус Сегодня, 14:01
          Цитата: 210окв
          Добрый день,Саш..Пред'являть не к кому.АВорон ворону глаз не выклюет.Будем и дальше голосовать за "этих"!?Ругательство ещё не придумал..
          Цитата: Logall
          Путин увольнял Мутко сразу после Олимпиады в Лондоне! Но почему-то Мутко остался...
          Даже не знаю, кому претензии предъявлять?

          Кое-что не тонет smile
          Да и суд - дело житейское!
          Лексус
    3. роман66 Сегодня, 13:39
      на Георгия Константинович? его история еще осудит
      роман66
      1. 210окв Сегодня, 13:41
        Нет,Роман.На главного чиновника от спорта.Не видите что даже с маленькой буквы.. yes .
        Цитата: роман66
        на Георгия Константинович? его история еще осудит
        210окв
        1. роман66 Сегодня, 13:43
          да чего его судить- вызвать вохру и расстрелять!
          роман66
      2. vovanpain Сегодня, 13:44
        Цитата: роман66
        на Георгия Константинович? его история еще осудит

        Не на маршала конечно,а на его однофамильца,который оплевал вчера и Россию и славную фамилию Жуков,потому и пишу с маленькой буквы. hi
        vovanpain
    4. 210окв Сегодня, 13:39
      Нашел самого одиозного..Но все дело в том что судится надо со всей системой.А это дело бесперспективное.Кстати Президент не отреагировал на это никак.И это о многом говорит.
      Цитата: vovanpain
      Может лучше историю вспомним
      А на жукова где иск negative
      210окв
      1. aleks26 Сегодня, 13:55
        А что, он должен был войну объявить? За Президента не волнуйтесь, это не Жириновский чтоб чуть что, сразу на себе рубаху рвать.
        aleks26
    5. Завод 117 Сегодня, 13:40
      А что её вспоминать,историю?Другие были реалии.СССР и нынешняя РФ-разные весовые категории.
      Завод 117
      1. vovanpain Сегодня, 13:51
        Цитата: Завод 117
        СССР и нынешняя РФ-разные весовые категории.

        Эт точно, hi тогда в 1984 году не только СССР не поехал,а и все страны соцлагеря. hi а сегодня, request hi
        vovanpain
        1. Дедкастарый Сегодня, 13:59
          дождётесь наших "биатлонистов" ...толерасты...
          Дедкастарый
    6. Черный_Ватник Сегодня, 14:07
      Депутат от КПРФ раньше в спячке пребывал? Или решил пропиариться на горячей теме?
      Черный_Ватник
    7. Scoun Сегодня, 14:19
      Цитата: vovanpain
      А на жукова где иск

      +++ Жуков тухлятину пытается преподнести как благо.... и мало кто говорит что К может недопустить любого из комманды спортсмена, и каково будет спортсмену например без тренера или врача?
      Такие как Виктор Анн пусть едут, они матёрые и их время уходит.
      Но нам надо зачистить наши авгиевы конюшни и надо что бы наш спорт возглавлял человек ратующий за страну и спорт а не жалкие никчёмы дрожащие за своё место.
      Scoun
  2. сибиралт Сегодня, 13:36
    Ракшин совсем не подарок, но тут его поддержать нужно.
    сибиралт
    1. aleks_29296 Сегодня, 13:39
      Пиар. Не более. Из-за не соответствия должности увольняют не по суду. Высшее руководство выводы должно делать.
      aleks_29296
      1. Офицер запаса Сегодня, 13:58
        Вообще-то хотелось бы почитать исковое заявление. Понять, что там написано, а потом уж комментировать.
        На ленте новостей в интернете присутствует ссылка, что это заявление есть в агентстве РБК. Большая просьба к администрации ВО - если будет возможность, опубликуйте это заявление, пожалуйста.
        Офицер запаса
    2. kepmor Сегодня, 13:40
      пиар-акция не более..."коопертивщики из озерка" неподсудны...пора бы это усвоить...
      kepmor
  3. Завод 117 Сегодня, 13:37
    Да и правильно-давно пора.Хоть перед выборами зашевелились депутаты эти все...
    Завод 117
    1. vovanpain Сегодня, 13:40
      Цитата: Завод 117
      Хоть перед выборами зашевелились депутаты эти все...

      Им то чего переживать за свое кресло,их уже выбрали в 2016 году,но тут хоть и толк есть,в кои веки нужную идею выдвинул Ракшин,так ведро задвинет ее под сукно,свой понимаешь мудко едроссовец.
      vovanpain
  4. lysyj bob Сегодня, 13:37
    Ему (Мутко) осталось организовать последний чемпионат - чемпионат министерства спорта по харакири
    lysyj bob
    1. 210окв Сегодня, 13:47
      А он и в этом уцелеет..Перед "награждением" произведут замену "атлета" crying
      Цитата: lysyj bob
      Ему (Мутко) осталось организовать последний чемпионат - чемпионат министерства спорта по харакири
      210окв
  5. Опасный Сегодня, 13:37
    Действительно некоторые бестолковые руководители у нас. Так обосра%ся!! Всем ведь понятно, что все ведущие спортсмены и рекордсмены употребляют этот допинг. Но только наши сумели сесть в лужу и все выставить напоказ. На начальном этапе 3 года назад еще надо было дыры в обороне затыкать, а своей услужливостью только хуже сделали. И спортсменов подставили и имидж страны опустили. И ведь фиг кто из них себя виноватыми считают
    Опасный
  6. svp67 Сегодня, 13:38
    Валерий Рашкин призывает Мутко немедленно уйти в отставку и принести извинения всем россиянам.
    Не мешало бы еще и денежки за Зенит-арену вернуть....
    svp67
  7. ваняватный Сегодня, 13:40
    теперь ничтожества еще и по судам свои сальные туши будут таскать , за гос счет , естественно ...на х... эту олимпиаду
    ваняватный
  8. holod19 Сегодня, 13:41
    Ну с мутным понятно ! А жуков -то доволен результатом : можно с белым флагом , зато 15 лямов заплатим , и на закрытии могут и с гос флагом разрешить ! Да после этих слов ему надо запретить въезд в страну и лишить гражданства
    holod19
  9. роман66 Сегодня, 13:41
    Виктор( доширак) АН может и вообще без флага выступать!
    роман66
    1. Knizhnik Сегодня, 14:02
      У Виктора Ана свои счёты с Кореей. Для него просто необходимо там выступить. Но раз личные амбиции - тогда за свой счёт
      Knizhnik
  10. Житель Урала Сегодня, 13:42
    Эти "мудковы" - это такая порода чиновников. Его по глазам видно - каждый день с такими дело приходится иметь. Очень грозные со своими подчиненными но до ужаса бояться какие-либо решения сами принимать.
    Никогда он ни с вада ни с мок спорить не будет - ему сой стул дороже и это весь потолок его мыслей
    Житель Урала
  11. Fitter65 Сегодня, 13:43
    ... отдельные спортсмены готовы выйти на Олимпиаде под нейтральным флагом.

    Пусть выходят ,только не за деньги российских налогоплательщиков.И желательно без этой оскорбительной для Граждан России подписью-"спортсмен из России".Нормально получается,они за государственные деньги,то есть деньги налогоплательщиков-наши деньги,тренировались,развивались росли как спортсмены получали не малые гонорары,причём не чего не производя,а как чуть-что так мы не Российские спортсмены...
    Fitter65
    1. Dimal777 Сегодня, 13:56
      немного добавлю, еще эти спортсмены через одного живут постоянно за границей с семьями.
      Dimal777
  12. demo Сегодня, 13:44
    Мутко - павлин, который красовался, красовался, а кроме перьев в хвосте более ничего и нет.
    Великий министр!
    Позорище.
    Не могли что ли создать такие условия для этой ВАДА, чтобы пикнуть не могли?
    Не знаете как?
    А пример бывшего руководителя МВФ ни чего не напоминает!?
    Пригласите этого Мак Ларена (или как там его), а потом пусть его Генеральная прокуратура, Следственный комитет, ФСБ, и далее по списку, обвинят в домогательстве к тете Дусе-буфетчице, из Урюпинска, когда та была на каникулах в Москве.
    За грязные домогательства.
    И наркотой он промышлял.
    И расистские лозунги выкрикивал.
    Да сотню преступлений совершил, поддонок.
    На пожизненное раскрутился.

    Вот безрогие у нас министры. И их руководители.
    demo
  13. BAI Сегодня, 13:45
    сегодня он обратился в суд с иском в отношении вице-премьера российского правительства

    Обратиться он конечно обратился. Но не факт, что суд примет иск к рассмотрению.
    И мне кажется, что иск подавался при заранее известном условии, что он рассматриваться не будет. Чистый пиар-ход.
    BAI
  14. Инок Сегодня, 13:47
    С системой судится - себе дороже. Но в моральном плате верно. Спорт превратили в кормушку с расценками. Тока спортсменов жаль - их как и всех подставили.
    Инок
  15. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 13:55
    Мутко должен быть отстранен, этот человек не сделал никаких выводов из предыдущих наездов на наших спорстменов, ни сделал ровным счетом ничего чтобы отстоять честь и достоинства нашей страны! Вообще просто поражает мягкотелость российских спортивных чиновников- Мелят полную охинею на всю страну: "Есть положительные моменты, нам разрешили..." Тьфу смотреть противно!!! Жириновского туда послать с Ротой ВДВ чтоб орал на них Трех этажным, все по струнки стояли! Чтоб никому не повадно было Россию и ее верных сынов и дочерей обижать! А эти толи боятся чего, толи просто Трусы, других слов у меня нет..
    ALEX_SHTURMAN
  16. 16112014nk Сегодня, 13:57
    "Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!" ©
    Да там такие же Мутки сидят - ни стыда, ни совести, ни чести. У российских чинуш чувство стыда, как и у животных, отсутствует напрочь. yes
    16112014nk
  17. сунженец Сегодня, 14:01
    Валерий Рашкин призывает Мутко немедленно уйти в отставку и принести извинения всем россиянам.

    Претензии к Мутко уже много лет существуют, но он непотопляем (или человек-экскремент, или в голове опилки). Кто и каким образом чиновника, провалившего все, за что брался, повышал в должности? ВАДА , вчера начала свои фокусы? Параолимпийцев тоже вчера отстранили? Тогда утерлось наше правительство, и сейчас утрутся.
    А теперь
    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать решения МОК в отношении России.
    https://vz.ru/news/2017/12/6/898365.html
    Это же все так неожиданно случилось! И тут опять нож в спину! Кто бы мог подумать!
    Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что российские спортивные чиновники должны понести персональную ответственность за недопуск страны на ОИ-2018.
    https://vz.ru/news/2017/12/6/898328.html
    ПС Олимпиаду - бойкотировать. Из МОК - выйти. Ни взысканных штрафов и компенсаций расходов, ни взносов не платить. Олимпиаду по ТВ не транслировать. Кто из спортсменов хочет выступать под белым флагом, пусть едет за свой счет, и про призовые от государства не заикается.
    Министра спорта и всех причастных - на кол!
    сунженец
  18. Altona Сегодня, 14:02

    Жена Пескова,некая Татьяна Навка, с американским гражданством, топит за участие в ОИ-2018. Надо не соревноваться, а судиться.Поле непаханное для юристов,нарушены все базовые принципы,международные и европейские конвенции.Тут можно за один моральный ущерб МОК без штанов оставить. А они все о "медалях" думают.
    Altona
  19. Deadушка Сегодня, 14:07
    Совпадение?!....

    Deadушка
    1. LPD17 Сегодня, 14:19
      а владелец виноградников в Крыму то здесь зачем?
      LPD17
      1. Deadушка Сегодня, 14:26
        "мем" такой есть.... про совпадение(если что)
        Deadушка
  20. Altona Сегодня, 14:13
    Цитата: сунженец
    ПС Олимпиаду - бойкотировать. Из МОК - выйти. Ни взысканных штрафов и компенсаций расходов, ни взносов не платить. Олимпиаду по ТВ не транслировать. Кто из спортсменов хочет выступать под белым флагом, пусть едет за свой счет, и про призовые от государства не заикается.
    Министра спорта и всех причастных - на кол!

    --------------------------
    Согласен! #RussianBoycottOfTheOlympicGames Только бойкот поставит МОК на место! Хватит идти дорогой унижений! Евровидение же благополучно забыли.
    Altona
  21. senima56 Сегодня, 14:29
    Насчет суда не уверен...., но то что г-на МуДко надо гнать отовсюду- это точно!!!
    senima56
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