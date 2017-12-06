Депутат Госдумы подал в суд на Мутко

Из-за несоответствия занимаемой должности одного чиновника Российская Федерация подвергнута беспрецедентному унижению и позору, подорван имидж страны и российского спорта, пострадали спортсмены, которые всю жизнь шли к участию в Олимпиаде.

Депутат Государственной Думы Валерий Рашкин (фракция КПРФ) заявил о том, что сегодня он обратился в суд с иском в отношении вице-премьера российского правительства Виталия Мутко. Валерий Рашкин, являющийся первым зампредом главы Думского комитета по делам национальностей считает, что бывший министр спорта унизил честь и достоинство России. Напомним, что накануне своим решением МОК пожизненно отстранил Виталия Мутко от мероприятий международного плана под эгидой Международного Олимпийского комитета. РБК приводит фрагмент исковых претензий депутата к правительственному чиновнику:В Государственной Думе звучат слова в поддержку иска со стороны В.Рашкина. В КПРФ отметили, что Мутко не приложил никаких усилий, чтобы «отвоевать возможность для российской сборной участвовать в ОИ».Валерий Рашкин призывает Мутко немедленно уйти в отставку и принести извинения всем россиянам.На этом фоне продолжают поступать сообщения о том, что отдельные спортсмены готовы выйти на Олимпиаде под нейтральным флагом. В частности, такое заявление сделал Виктор Ан, выступающий в таком виде спорта как шорт-трек. Напомним, что ранее «Витя» уже менял флаг, решив выступать не за Южную Корею, а за Российскую Федерацию.