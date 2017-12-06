14:33 06 декабря

F-35 начал разваливаться в воздухе

Американские ВВС признали, что на одном из истребителей пятого поколения F-35A авиабазы Кадена (Япония) в полете отвалился элемент фюзеляжа размером 30 на 60 сантиметров, передает Лента.ру сообщение ресурса Defense News.



Перед полетом истребили в обязательном порядке проходят проверку, поэтому американские военные резонно предположили, что элемент фюзеляжа был утерян в воздухе. Отсутствие детали обнаружилось после приземления F-35.


«Инцидент произошел 30 ноября 2017 года в ходе тренировочного полета в ста километрах к востоку от Окинавы, тогда же о нем написали японские СМИ, в частности, Nippon News Network», однако американское военное руководство признало факт произошедшего только 4 декабря.

Ранее сообщалось, что ВВС США за последние несколько месяцев зафиксировали «значительный всплеск "физиологических эпизодов" (случаев необъяснимого ухудшения самочувствия пилотов), сопровождающих эксплуатацию истребителей F-35».

Напомним, F-35 Lightning II – семейство многофункциональных истребителей 5-го поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Машина выпускается в 3-х вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

Использованы фотографии: https://twitter.com/satwoon_msdf174
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. фигвам Сегодня, 14:04
    Техник забыл закрутить, бывает.
    фигвам
    1. Венд Сегодня, 14:07
      Цитата: фигвам
      Техник забыл закрутить, бывает.

      Самолет общества потребления, дешевле купить новый, чем чинить laughing
      Венд
    2. Завод 117 Сегодня, 14:08
      Согласен-на производстве всё бывает...И в армии тоже разгильдяйства хватает,и не только у них.
      Завод 117
    3. Монос Сегодня, 14:10
      Какой-то растяпа лючок забыл прикрутить.
      Монос
      1. андрей юрьевич Сегодня, 14:16
        Цитата: фигвам
        Техник забыл закрутить, бывает.

        Бывает.но потом ему лучше не жить.
        Цитата: Завод 117
        Согласен-на производстве всё бывает...И в армии тоже разгильдяйства хватает,и не только у них.
        Ответить Цитировать Жалоба Завод 117
        по службе знаю: разобрал-ящик-ячейки- собрал- ящик-пустой- так было. не понимаю....по моему не правда.или уж вообче...
        андрей юрьевич
        1. Piramidon Сегодня, 14:28
          Цитата: андрей юрьевич
          Бывает.но потом ему лучше не жить.

          Бывало, лючки теряли и потом и жили и служили. Никого не расстреляли и не повесили. Максимум, что грозило виновнику - предупреждение о неполном служебном.
          Piramidon
      2. роман66 Сегодня, 14:25
        У нас, на ту-95 , был аутентичный случай, слетел лючок, так и по хвосту ещё рубанул, раньше времени пришлось на завод отправлять.
        роман66
  2. Livonetc Сегодня, 14:10
    Неужели не сработала система регенерации конструктива в полете? belay
    Livonetc
    1. фигвам Сегодня, 14:13
      Цитата: Livonetc
      Неужели не сработала система регенерации конструктива в полете? belay

      ))) Самое не смешное для них, так это то, что в боевой ситуации такой казус скажется на его невидимости.
      фигвам
      1. Piramidon Сегодня, 14:32
        Цитата: фигвам
        Самое не смешное для них, так это то, что в боевой ситуации такой казус скажется на его невидимости.

        Да его и так прекрасно видно, хоть с этим лючком, хоть без него.
        Piramidon
    2. asv96 Сегодня, 14:13
      кусок золота отвалился
      asv96
      1. Deadушка Сегодня, 14:30
        хуже - сперли и в цветмет сдали! laughing
        Deadушка
  3. pvv113 Сегодня, 14:11
    Судя по фото, отвалилась крышка технологического лючка. Такое бывает и у нас. А я-то уже обрадовался, что и вправду самолет развалился
    pvv113
    1. Дедкастарый Сегодня, 14:21
      Цитата: pvv113
      Судя по фото, отвалилась крышка технологического лючка.

      хоть кто то,из персонала,а то гадаем...
      Дедкастарый
    2. Джедай Сегодня, 14:23
      Володя, тебе виднее. hi У меня первая ассоциация: со шпаклёванного-перешпаклёванного ржавого корыта на колёсах штукатурка кусками отваливается... feel
      Джедай
  4. DEZINTO Сегодня, 14:13
    Напомнило историю:

    Пересматривал фотки. Вспомнилась история. Рассказываю.
    Летим на российско-американские учения » бдительный орел»)))) ( да, были раньше и учения с ними совместные). Маршрут долгий. Три промежуточные посадки-заправки. Проверка работоспособности систем и аппаратуры завершена, комплекс выключен, расчёт на расслабоне, уходим на вторую палубу в техотсек размять ноги. Подлетаем к Екатеринбургу. Высота около 3000 метров. Разговариваем с товарищем, пьем чай)))))) никого не трогаем.
    Вдруг лёгкий хлопок ( не громкий ваабще) и самолёт слегка качнуло. Переглянулись, посмотрели в салон,все сидят,не бегают, парашюты не надевают, вообщем тишь да гладь. ХЗ чё такое. Кипиша нет, и ладно. Сели.
    Все из самолёта и сразу к краю бетонки , «сброс балласта»- туалета на нашей» ласточке » нет, а бороздить просторы приходится по 4-5 часов, а то и чуть более.
    Кароче. Один воин начал обходить самолёт и кричит «Командир, у нас лючок улетел»/)))). Ну, лючок и лючок, улетел так улетел… Подходим просмотреть, а там … Целый капот от убэ ( установка бортовая энергетическая) отвалился нах и ещё попутно снёс антенны и дырок наковырял пока отлетал ( надеюсь мы тогда над лесом полем летели)))) и никто капот наш не поймал.

    Вообщем в полёте никто, ничего из экипажа не заметил ( не считая лёгкого покачивания, на которое только мы с товарищем обратили внимание, и то потому что хлопок был ).


    DEZINTO
    1. роман66 Сегодня, 14:28
      Надеюсь, за хвостом балласт сбрасывали?
      роман66
  5. Deadушка Сегодня, 14:15
    всплеск "физиологических эпизодов"

    То понос, то золотуха! ... то у них руины говорят(шумы слышат) laughing
    Deadушка
  6. Горный стрелок Сегодня, 14:16
    Крылья не отвалились? Тогда все в порядке.
    Горный стрелок
  7. Vard Сегодня, 14:23
    На фото края отверстия неровные... это не лючок... Похоже действительно развалился...
    Vard
  8. Cook Сегодня, 14:26
    Летчик жив - полет удался!
    Cook
  9. Altona Сегодня, 14:27
    Я раньше много раз говорил про микротрещины и неправильный расчет колебаний фюзеляжа F-35, но еврейские товарищи мне часто указывали на мою неправоту. hi
    Altona
  10. А. Привалов Сегодня, 14:30
    "Всё пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!"(с) hi
    А. Привалов
Картина дня