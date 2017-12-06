F-35 начал разваливаться в воздухе
Американские ВВС признали, что на одном из истребителей пятого поколения F-35A авиабазы Кадена (Япония) в полете отвалился элемент фюзеляжа размером 30 на 60 сантиметров, передает Лента.ру сообщение ресурса Defense News.
Перед полетом истребили в обязательном порядке проходят проверку, поэтому американские военные резонно предположили, что элемент фюзеляжа был утерян в воздухе. Отсутствие детали обнаружилось после приземления F-35.
«Инцидент произошел 30 ноября 2017 года в ходе тренировочного полета в ста километрах к востоку от Окинавы, тогда же о нем написали японские СМИ, в частности, Nippon News Network», однако американское военное руководство признало факт произошедшего только 4 декабря.
Ранее сообщалось, что ВВС США за последние несколько месяцев зафиксировали «значительный всплеск "физиологических эпизодов" (случаев необъяснимого ухудшения самочувствия пилотов), сопровождающих эксплуатацию истребителей F-35».
Напомним, F-35 Lightning II – семейство многофункциональных истребителей 5-го поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Машина выпускается в 3-х вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).
Перед полетом истребили в обязательном порядке проходят проверку, поэтому американские военные резонно предположили, что элемент фюзеляжа был утерян в воздухе. Отсутствие детали обнаружилось после приземления F-35.
«Инцидент произошел 30 ноября 2017 года в ходе тренировочного полета в ста километрах к востоку от Окинавы, тогда же о нем написали японские СМИ, в частности, Nippon News Network», однако американское военное руководство признало факт произошедшего только 4 декабря.
Ранее сообщалось, что ВВС США за последние несколько месяцев зафиксировали «значительный всплеск "физиологических эпизодов" (случаев необъяснимого ухудшения самочувствия пилотов), сопровождающих эксплуатацию истребителей F-35».
Напомним, F-35 Lightning II – семейство многофункциональных истребителей 5-го поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Машина выпускается в 3-х вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).
Использованы фотографии: https://twitter.com/satwoon_msdf174
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