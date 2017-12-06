Нидерланды передали ВВС Иордании вторую партию истребителей F-16

Вторая партия истребителей F-16 из состава ВВС Нидерландов, включая пять одноместных F-16AM и один двухместный F-16BM прибыла на авиабазу «Аль-Азрак» в Иордании.В сентябре 2013 года МО Нидерландов достигло с Иорданией принципиального соглашения по продаже Амману из состава ВВС страны 15 истребителей F-16 (13 одноместных и 2 двухместных), а также 52 управляемых ракет «Мэйврик» класса «воздух-земля».Как сообщило Министерство обороны Нидерландов, первые шесть самолетов F-16 вылетели с авиабазы «Волкель» (Нидерланды) в Иорданию 25 октября. Истребители прошли модернизацию в средине срока эксплуатации (MLU) и по своим боевым возможностям аналогичны самолетам версии Блок.50. Программное обеспечение F-16 было адаптировано в соответствии с требованиями ВВС Иордании.По данным The Aviationist, после завершения поставки всей партии из 15 F-16, на вооружении ВВС Иордании будет состоять 79 истребителей данного типа, передает ЦАМТО.