Польша построит поисково-спасательные корабли для Вьетнама
Президент Польши Анджей Дуда и президент Вьетнама Чан Дай Куанг подписали в Ханое рамочное кредитное соглашение по проекту строительства шести поисково-спасательных кораблей. Корабли будут применяться для проведения поисково-спасательных операций на море.
Как сообщает Jane's Navy International, проект, стоимость которого оценивается в 200 млн. евро (237 млн. долл.), будет реализован под руководством компании Cenzin, входящей в состав Польской группы по вооружениям PGZ (Polish Armaments Group).
В соответствии с условиями контракта, гданьская компания Remontowa Shipbuilding построит первые два корабля. Оставшиеся четыре будут построены во Вьетнаме. Польша обеспечит передачу технологий и комплектов оборудования.
По информации Cenzin, контракт планируется подписать в ближайшие месяцы, а строительство первого корабля начнется в 2018 году. Проект должен быть реализован в течение четырех лет.
Строительство поисково-спасательных кораблей станет вторым проектом польской компании во Вьетнаме (сейчас Cenzin ведет работы по созданию исследовательской инфраструктуры для Вьетнамского морского университета в Хайфоне), передает ЦАМТО.
Как сообщает Jane's Navy International, проект, стоимость которого оценивается в 200 млн. евро (237 млн. долл.), будет реализован под руководством компании Cenzin, входящей в состав Польской группы по вооружениям PGZ (Polish Armaments Group).
В соответствии с условиями контракта, гданьская компания Remontowa Shipbuilding построит первые два корабля. Оставшиеся четыре будут построены во Вьетнаме. Польша обеспечит передачу технологий и комплектов оборудования.
По информации Cenzin, контракт планируется подписать в ближайшие месяцы, а строительство первого корабля начнется в 2018 году. Проект должен быть реализован в течение четырех лет.
Строительство поисково-спасательных кораблей станет вторым проектом польской компании во Вьетнаме (сейчас Cenzin ведет работы по созданию исследовательской инфраструктуры для Вьетнамского морского университета в Хайфоне), передает ЦАМТО.
Использованы фотографии: Viеt Cuong/ VOV
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти