18:26 06 декабря

Польша построит поисково-спасательные корабли для Вьетнама

Президент Польши Анджей Дуда и президент Вьетнама Чан Дай Куанг подписали в Ханое рамочное кредитное соглашение по проекту строительства шести поисково-спасательных кораблей. Корабли будут применяться для проведения поисково-спасательных операций на море.

Как сообщает Jane's Navy International, проект, стоимость которого оценивается в 200 млн. евро (237 млн. долл.), будет реализован под руководством компании Cenzin, входящей в состав Польской группы по вооружениям PGZ (Polish Armaments Group).

Польша построит поисково-спасательные корабли для Вьетнама



В соответствии с условиями контракта, гданьская компания Remontowa Shipbuilding построит первые два корабля. Оставшиеся четыре будут построены во Вьетнаме. Польша обеспечит передачу технологий и комплектов оборудования.

По информации Cenzin, контракт планируется подписать в ближайшие месяцы, а строительство первого корабля начнется в 2018 году. Проект должен быть реализован в течение четырех лет.

Строительство поисково-спасательных кораблей станет вторым проектом польской компании во Вьетнаме (сейчас Cenzin ведет работы по созданию исследовательской инфраструктуры для Вьетнамского морского университета в Хайфоне), передает ЦАМТО.

Использованы фотографии: Viеt Cuong/ VOV
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Комментарии 4

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  1. Джедай Сегодня, 14:49
    Ну что же, пожелаю Вьетнаму успешного сотрудничества с Польшей. Надеюсь, поляки окажутся более надёжными партнёрами, нежели укропы. wink
    Джедай
    1. лысова Сегодня, 17:52
      Не мог просто так Вьетнам отойти - история страшная - иначи они просто гниды ( имоции) - разумный скажет - как можно сжигать заживо женщин и детей Вьетнама оранжем и пойти на поклон потом - к штатам, спец службам надо помогать. Да кто это решение принял - на счёт Ввьетнама - всехбы бы порастрелял.
      лысова
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:23
    ....................................
    ВЕРЕСК
  3. zzdimk Сегодня, 17:24
    Простите, но Польша умеет строить хорошие корабли? Или только судна (утки)?
    zzdimk
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